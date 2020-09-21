Группа "Рейтинг" регулярно публикует результаты опросов населения в преддверии местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Однако некоторые из приведенных показателей вызывают вопросы у специалистов.

"Страна" вместе с экспертами решила разобраться в данных рейтинга и обнаружила несколько противоречивых результатов.

Парадоксы опросов

Первое, что заставляет усомниться в достоверности результатов исследований – это показатели ожидаемой явки избирателей в некоторых регионах.

К примеру, среди респондентов Житомира сразу 78% указали, что "обязательно" будут голосовать на местных выборах (Слайд №17).

Среди респондентов Кропивницкого – 83% точно примут участие в голосовании.

И это еще без учета тех, кто "скорее" будут голосовать. Если еще прибавить этих возможных избирателей, то показатель ожидаемой явки достигает почти 90%.

К примеру, судя по данным "Рейтинга", явка на местных выборах в Киеве достигнет 71% (люди, которые однозначно пойдут на выборы). Еще 14% по поводу участия в голосовании ответили "скорее да". Таким образом, процент тех, кто однозначно и скорее всего пойдет голосовать, достигает 85%.

Для сравнения, реальная явка на парламентских выборах в 2019 году в целом по Украине составила 49,84%. А на местных выборах избиратели традиционно голосуют менее активно, чем на парламентских. К примеру, на местных выборах 2015 года явка составила 46,61%.

Интерес в опросах "Рейтинга" вызывает также явка на выборы молодежи. На приведенных слайдах видно, что в Житомире – 72%, в Киеве – 61%, в Кропивницком – 74% граждан в возрасте от 18 до 35 лет точно примут участие в голосовании.

Но опрошенные "Страной" социологи обращают внимание на то, что даже на выборах президента, когда явка традиционно выше, молодежь голосует значительно менее активно.

Представители Центра им. Разумкова, которые в составе консорциума проводили национальный экзит-пол на президентских выборах, оценили явку в молодежи в первом туре президентских выборов так: в возрасте от 18 до 29 лет – на участки пришли 40% избирателей. От 30 до 39% лет – 65%. И это при том, что на выборах президента традиционно самая высокая явка. В первом туре президентских выборов 2019 года она составила – 62,8%.

При этом аномально высокая готовность принять участие в голосовании не подтверждается другими, общенациональными, опросами самой же группы "Рейтинг".

Так, по итогам телефонного опроса населения Украины (с 29 августа по 3 сентября 2020 г.) показатель "обязательно приму участие" в местных выборах составил 59%.

В более свежем исследовании 12-15 сентября "Мониторинг местных выборов 2020: Украина" (опрошено 5 000 респондентов, погрешность выборки не выше 1,4%) о готовности принять участие в местных выборах заявили 57% респондентов (точно примут участие).

При этом 43% вообще не знают, когда будут местные выборы, а 19% считают, что это будет "где-то в октябре". Также 69% опрошенных не знают, по какой системе будут проходить местные выборы.

На этом фоне результаты опросов по отдельным регионам, которые фиксируют явку выше 80%, выглядят сюрреалистично.

К примеру, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Лидия Ткаченко сомневается, что явка на местных выборах будет такой высокой, как прогнозирует "Рейтинг".

"Явку больше 80% вряд ли можно ожидать на местных выборах. Она традиционно будет ниже, чем на президентских или парламентских", - утверждает она.

Отказы деформировали финальный результат?

Показатели аномальной (откровенно нереалистичной) явки избирателей ставят под вопрос достоверность всех остальных полученных данных: рейтингов, отношений к проблемам, доверия к власти и т.д.

"Мне кажется, что разные социологии "Рейтинга" адаптированы под разных заказчиков, и поэтому такие методологические особенности. Утверждать, что это все "рисовано" нельзя, но такая методология деформировала финальный результат", - полагает Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Существует несколько объяснений такой аномалии: проблемы с качеством выборки и/или низкая "глубина достижимости респондентов" (доля потенциальных респондентов, которые согласились дать интервью).

Опрошенные "Страной" эксперты полагают, что у интервьюеров "Рейтинга" много отказов от участия в опросах. В итоге им удается опросить только "активистов" - граждан, которые охотно выражают свою политическую позицию. А процент отказавшихся социологи в группе "Рейтинг" не учитывают.

"У интервьюера есть квота - сколько людей какого возраста он должен опросить, - говорит Лидия Ткаченко. - Но сколько людей из тех, к кому обращались с предложением поучаствовать в опросе, оказалось отвечать - социологи этого не фиксируют. Поэтому очень часто такие опросы, особенно политические, могут быть с искажениями итоговых результатов. Ведь люди, которые вообще не захотели отвечать, остались неучтенными - может это люди, которые как раз точно не пойдут на местные выборы. Вот и явка получилась такая высокая, потому что отвечать согласились только те, кто в принципе интересуется темой выборов".

Одно дело - говорить, другое - голосовать

Впрочем, в социологической группе "Рейтинг" утверждают, что никаких противоречий их исследования не содержат. Директор "Рейтинга" Алексей Антипович в комментарии "Стране" объясняет такой разбег в данных по высокой ожидаемой явке и низкой информированностью населения о местных выборах.

"Явку 90% мы не показываем, однозначный процент готовности принять участие в выборах ниже. Но вы же понимаете, что если человек говорит, что обязательно пойдет голосовать, это не значит, что он реально это сделает. У украинцев просто уже есть осознание того, что участвовать в выборах необходимо. Соответственно может быть такая ситуация, когда человек отвечает на вопросы так, как нужно ответить: мол, я обязательно приму участие в выборах, так как это мой гражданский долг. Но вместе с тем многие люди не проинформированы ни о том, когда состоятся местные выборы, ни о том, по какой системе они пройдут. Наверное, это вопрос к агитации, которую ведут политические силы. Сейчас эта реклама выглядит как "проголосуй за меня", но больше ничего", - отмечает Алексей Антипович.

При этом он подтверждает, что в соцопросах "Рейтинга" не учитывается количество людей, которые отказались участвовать в исследовании.

"Если они отказались отвечать на вопросы социологов, они не приняли участие в опросе. Конечно, процент отказов существует в каждом социсследовании, но это никоим образом не преуменьшает результативность опросов. Эти же люди, скорее всего, и не придут на избирательные участки и вообще мало участвуют в жизни государства", - отмечает Антипович.