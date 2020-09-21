25 октября в Украине состоятся местные выборы. Украинцы будут избирать местные советы и мэров. Выборы пройдут в сельские, поселковые, городские, районные и областные советы. Также будут избраны городские, поселковые и сельские головы.

"Страна" уже сообщала, как в ЦИК собираются проводить местные выборы в условиях карантина. Также мы рассказали про основные даты и новшества избирательной кампании местных выборов в Украине.

Ключевую роль в организации голосования и подсчете голосов играют избирательные комиссии. Поэтому от того, кто их контролирует, будут зависеть и результаты выборов.

Территориальные избирательные комиссии уже созданы. "Страна" разбиралась, кто вошел в их состав, кто их контролирует, и кто, в результате, будет определять итоги предстоящих местных выборов.

Пирамида из трех уровней

В Украине уже давно существует система избирательных комиссий, состоящая из трех уровней. Наверху пирамиды стоит Центральная избирательная комиссия (сокращенно ЦИК или Центризбирком). Она действует на постоянной основе, ее состав утверждает Верховная Рада сроком на семь лет.

Под каждые конкретные выборы ЦИК создает сеть территориальных избирательный комиссий (сокращенно ТИК или теризбиркомы). Это либо ТИК в каждом избирательном округе либо ТИК на конкретных административных территориях - область, район, город. В Киеве Центризбирком создает ТИКи еще и в районах столицы.

Областные и районные ТИК, в свою очередь, создают ТИКи в поселках и селах (если речь идет о выборах сельских, поселковых меров и соответствующих советов), городские - в районах городов.

А в самом низу "избирательной пирамиды" стоят участковые избирательные комиссии (сокращенно УИК). Они работают на избирательных участках, где непосредственно происходит процедура голосования: выдаются бюллетени, считаются голоса за кандидатов, составляются итоговые протоколы по участку и т.д.

Все порешают в ТИКах

В ТИК не считают бюллетени и не оформляют протоколы голосования. Там лишь принимают протоколы от УИКов. После окончания голосования каждая УИК составляет протокол подсчета голосов по своему участку и везет его вместе с бюллетенями в "свою" ТИК. А ТИК решает, принимать этот протокол или нет, и как учитывать результаты голосования на конкретном участке.

По факту, ТИК - это "высшая инстанция", которая должна определять окончательные итоги голосования в районе, городе или области. Именно поэтому контроль за ТИК - это ключевой фактор избирательной компании, который, во многом, и определит результаты предстоящих выборов.

Состав ТИК сформирован постановлением ЦИК № 172 от 10 августа этого года. "Страна" сообщала, что в ЦИК сформировали 532 территориальные избирательные комиссии для местных выборов.

Во время второго заседания ЦИК окончательно сформировала количество избирательных комиссий. Фото: cvk.gov.ua

ЦИК тогда сообщила, что распределила места и руководящие должности в ТИК между партиями путем жеребьевки. В распределении поучаствовали более двухсот партий.

Партии могут менять своих представителей в ТИКах. Но места и должности остаются "забиты" за теми партиями, которые были указаны ЦИК при первоначальном распределении. Поэтому до окончания выборов партийное представительство в каждой конкретной ТИК останется неизменным.

"Страна" посчитала, какие партии получили больше всего голосов и должностей в 532 ТИК в областях, районах, городах и районах Киева. В результате мы нашли множество "аномалий", которые могут значительно повлиять на результаты предстоящих местных выборов.

"Слуги" получили больше других

Как оказалось, партия власти "Слуги народа" получила больше, чем другие партии, мест в территориальных избиркомах. Но от "слуг" ненамного отстали партия Юлии Тимошенко "Батькивщина", Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС) и "Оппозиционная платформа - За жизнь!" (ОПЗЖ):

Количество членов ТИК от партий. Источник: cvk.gov.ua, собственные расчеты "Страна.UA"

Как видим, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина", которая имеет давние и разветвленные структуры на местах, в ряде областей выдвинула даже больше членов ТИК, чем правящая партия "Слуга народа". Это даст возможность членам комиссий "от Тимошенко" лоббировать свои интересы при организации голосования и подсчете голосов. Имея такой организационный ресурс, они могут рассчитывать на хорошие итоги голосования.

Всего на три голоса отстала партия Порошенко "ЕС". В вотчине Порошенко Винницкой области у партии голосов больше, чем у других партий. Аналогичная картина в Кировоградской, Львовской и Николаевской областях.

У ОПЗЖ больше голосов в ТИК, чем у других партий, только в Сумской области.

Чуть меньше, но все равно солидное количество 757 голосов в теризбиркомах получила партия "Голос" дважды уходившего из большой политики певца Святослава Вакарчука. Правда, у партии Вакарчука нет членов ТИК в пяти областях. Зато представителей "Голоса" неожиданно много в избиркомах Харьковской, Донецкой, Одесской и Черниговской областей.

"Темная лошадка" с днепропетровской пропиской

А дальше в партийном рейтинге членов ТИК идут партии, которые сейчас не представлены в Верховной Раде. Лидер среди них - новая партия "За майбутнє", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским - давним партнером президента Зеленского. Партия получила 644 должности членов территориальных избирательных комиссий. Представители этой новой партии есть во всех областях страны.

Потом в партийном рейтинге начинаются "чудеса". Очень много (несколько сотен) должностей членов областных, городских и районных избиркомов получили практически неизвестные партии.

Малоизвестная партия "Солидарность женщин Украины" получила 358 должностей членов ТИК, во всех областях, кроме Николаевской.

По данным "Страны", под этим брендом заполняет квоты парламентская группа "Довира" - сателлит "Слуги народа" в Раде. И, как мы уже писали, на этих выборах все свои квоты группа передаст в пользование партии президента.

Таким образом, с учетом представителей депутатских групп у Зе-команды будет контроль за многими избиркомами.

К слову, почему "За майбутнє" и "Довира" получили столь большие квоты? Потому что согласно изменениям в избирательный кодекс парламентские группы теперь имеют право на такие же квоты как и партии, имеющие фракции в Раде.

Еще две "темные лошадки" - "Новая политика" и Селянская партия - получили, соответственно, по 138 и 113 голосов в территориальных избиркомах.

Партию "Новая политика" возглавляет экс-нардеп, харьковчанин Владимир Семиноженко, который во времена Кучмы был вице-премьером в правительствах Пустовойтенко и Кинаха, несколько месяцев в 2010 году - в правительстве Азарова, а затем до 2014 года возглавлял Госагентство по вопросам науки и технологий.

Что касается Селянской партии, то в 2019 году она поддерживала на президентских выборах Юлию Тимошенко.

Десятку лидеров по количеству членов избиркомов замыкает Радикальная партия Ляшко, получившая 104 члена ТИК.

Аномальные области

Из числа оставшихся партий обращает внимание на себя несколько аномалий, связанных с сугубо региональными проектами.

Например, из 65 членов ТИК от партии с сугубо региональным названием "За Одесщину", по 11 человек попали в комиссии почему-то во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

А вот "именная" партия "Украинская стратегия Гройсмана", который, как известно, выходец из Винницы, выдвинула больше всего представителей почему-то не в Винницкой, а во Львовской области (15 человек), на Волыни и в Закарпатье (по 7). А в вотчине бывшего премьера его партия получила всего одного представителя.

Еще обращает на себя внимание феномен Львовской области. В ней ЦИК утвердила намного больше территориальных комиссий, чем в других областях.

Объясняется это тем, что во Львовской области аномально большое количество населенных пунктов, имеющих статус города - 39. Больше городов нет ни в одной из областей Украины.

Причем на Львовщине статус городов имеют, например, Белз с 2,3 тыс и Глыняны с 3 тыс. жителей. В других областях населенные пункты с таким количеством жителей имели бы статус, максимум, поселка или большого села.

В результате ЦИК, который имеет полномочия назначать ТИК в городах, за счет большого количества городов во Львовской области назначил в ней 47 ТИК - больше, чем в любом другом регионе Украины.

Больше всего начальства - от "слуг"

Перейдем теперь к анализу раскладов в руководстве ТИК. В каждой из этих комиссий есть по три руководящие должности - председатель, заместитель председателя и секретарь. Именно они должны подписывать, в первую очередь, избирательную документацию. Особую ценность имеет должность председателя, который ведет заседания комиссии и может управлять процессом принятия решений.

Согласно статье 203 Избирательного кодекса, ЦИК одновременно с формированием состава территориального избиркома должна назначить председателя комиссии, его заместителя и секретаря. Эти три руководителя должны быть от разных партий.

Как мы уже говорили, всего Центризбирком утвердил составы 532 территориальных избирательных комиссий - областных, городских и районных. Соответственно, были также утверждены по три руководителя в каждой из комиссий, всего 1596 человек.

Распределение должностей по партиям оказалось крайне неравномерным. Преимущество однозначно получила правящая партия "Слуга народа", которая получила руководящие должности в 325 ТИК:

Руководство ТИК в разрезе областей и партий. Источник: cvk.gov.ua, собственные расчеты "Страна.UA"

Напомним, что всего членов ТИК от "Слуг народа" 12,5 %. Однако они получили руководящие должности в 325 из 532 (61,1 %) избиркомов.

Партии ОПЗЖ, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и ЕС Петра Порошенко получили руководящие должности чуть больше чем в 40 % ТИК каждая. "Голос" имеет должности почти в трети ТИК, а "днепровские" "За майбутнє" и "Солидарность женщин" - в 28 и 15 % ТИК соответственно.

"В пролете" при распределении начальствующих должностей остались "Новая политика" и Селянская партия. Они получили лишь по две должности, это всего 0,4 % от общего количества. Хотя, как мы посчитали раньше, доля этих партий в общем количестве членов ТИК, намного больше - 1,5 и 1,2 % соответственно.

Зато националистическая партия ВО "Свобода" получила 19 (3,6 %) руководящих должностей. Хотя у партии всего 87 членов ТИК (0,9 % от общего количества). То есть, каждый пятый "свободовец" - член ТИК получил какую-то руководящую должность.

Точно такое же количество руководящих должностей получила Радикальная партия Ляшко.

ТИК мегаполисов Юго-Востока - под "Слугами", "Голосом" и "За майбутнє"

В крупных городах Юга и Востока власть в ТИК получили, в основном, "Слуги" с "Голосом". Причем "слуги" есть в руководстве каждой из основных комиссий городов-миллионников Юго-Востока:

Распределение руководящих должностей в ТИК Харькова, Днепра и Одессы. Источник: cvk.gov.ua, собственные расчеты "Страна.UA"

К примеру, в Харькове, где популярны ОПЗЖ и "Блок Кернеса", эти партии не получили ни единого места в руководстве основных избиркомов. Зато "Слуги" и "Голос" попали в руководство всех основных комиссий. Причем "Голос" получил должности председателей и в харьковской областной, и в харьковской районной ТИК.

В Днепре должности во всех трех основных комиссиях "распилили" "Слуги" и "За майбутнє". Причем и областной, и городской комиссиями руководят "Слуги". Оставшиеся две должности получила "Батькивщина", еще одну - ЕС.

Лишь в Одессе руководящий состав основных ТИК более разнообразен. В руководство тоже попали "Слуги", зато остальные должности распределились между шестью разными партиями, одна из которых ОПЗЖ.

Как посчитают?

Такие перекосы в распределении руководящих должностей в пользу, в основном, правящей партии "Слуга народа" могут говорить только об одном: процесс "жеребьевки" при распределении должностей в ЦИК был вполне управляем и осуществлялся в ручном режиме.

Даже чисто теоретически не может партия, выставившая чуть больше 12% всех членов теризбиркомов, получить руководящие должности в 61% из них, если такое распределение должностей было случайным.

Не говоря уже о монопольном руководстве, вместе с мало популярными "Голосом" и "За майбутне", в крупных городах Востока.

В такой ситуации велики риски тотальных манипуляций и фальсификаций на уровне подсчета голосов и контроля за этим процессом. На это стоит обратить серьезное внимание наблюдателям и оппозиции.