В воскресенье Киевская городская организация партии "Слуга народа" представила кандидатов в депутаты в Киевсовет.

Интересно, что во время самой презентации, которая состоялась во внутреннем дворике Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, на сцену пригласили одну команду кандидатов.

А официально партия объявила немного другую первую десятку списка. Между этими двумя списками было отличие в 6 фамилий.

Так кого все же партия ведет в Киевсовет, кто и как формировал списки кандидатов в депутаты, анализирует "Страна".

Два списка "Слуги народа"

На презентации кандидатов в депутаты в Киевсовет от "Слуги народа" на сцену вышли такие люди: Евгения Кулеба, Михаил Присяжнюк, Анна Маляр, Георгий Зантарая, Владислав Трубицын, Юрий Федоренко, Виталий Селик, Андрей Витренко, Елена Говорова, Ксения Семёнова, Алексей Киселев, Игорь Брагин (о них подробнее можно прочитать здесь).

А в официальном списке первой десятки оказалось шесть других фамилий: Евгения Кулеба, Михаил Присяжнюк, Олена Говорова, Юрий Федоренко, Владислав Трубицын, Лилия Пашинна, Георгий Зантарая, Андрей Витренко, Виктория Бурдукова, Зоряна Скалецкая.

Почему эти перечни кандидатов отличаются?

Дело в том, что выборы в нынешнем году будут проходить по системе с частично открытыми списками. Это означает, что в Киевсовет попадут не только представители общегородского списка партии, а и первые номера в списках для отдельных территориальных округов города.

Таким образом, во время презентации кандидатов в депутаты представили не только тех, кто есть официально в первой десятке общегородского списка, а и лидеров списков по районам.

"Это очень хитрая система подсчета голосов, в которой в некоторых партиях по районам не пройдет никто, а в некоторых партиях, у которых выше рейтинги, как например у "Удара" или "Слуг народа", пройдут первые номера районных списков. Если партия преодолевает барьер в 20-25 процентов, то доминирует прохождение по районам, по 2-3 человека в каждом районе. Если не преодолевает, то заходит только первые номера из городского списка", - поясняет "Стране" политолог Руслан Бортник.

Как отметил в разговоре со "Страной" Глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель, при такой избирательной системе депутатами могут стать кумы и сваты тех, кто составлял списки.

"Официально эту систему подавали как систему с открытыми списками, но в ней по факту закрытые списки. То есть, избирателей банально обманули. Чтобы пройти по списку, кандидат должен преодолеть 25% барьер избирательной квоты. Таким образом, на практике первые номера территориальных списков будут иметь значительно больше шансов попасть в горсовет, чем представители общегородского списка. Де-факто партии могут в общегородских списках публично выдвигать новые незапятнанные лица, а там где будет меньше внимания общественности и СМИ, пройдут кумы, сваты, братья и ключевые спонсоры политических сил", - отмечает Кошель.

Как будут проходить выборы. Новая схема

На практике эта ситуация выглядит так. Всего в Киеве 13 территориальных избирательных округов (ТИО).

В Киеве каждая партия сформирует два списка — общий список кандидатов для всего города и 13-ть для ТИО. Причем в последнем люди могут голосовать не только за партию, но и за конкретного участника списка.

В едином избирательном списке кандидатуры размещаются в порядке, обычно приоритетном для партийного начальства.

Важный момент: если партия преодолеет 5%-й проходной барьер, кандидат №1 в этом списке гарантировано станет депутатом. Общий список может включать до 120 кандидатов. При этом в ТИО каждая партия выдвигает от 5 до 12 кандидатур, одну из которых предстоит выбрать избирателю.

По списку их тоже расставляет партия. По разным округам баллотироваться одному и тому же кандидату нельзя.

Почему порядок "окружного" партийного списка имеет для кандидатов во многом определяющее значение? Партии важно не только взять 5%-ю планку, но и в каждом округе набрать так называемую избирательную квоту, то есть количество голосов избирателей, необходимое для получение хотя бы одного депутатского мандата.

Она определяется, исходя из общего числа голосов, полученных всеми партиями, преодолевшими избирательный порог, которое нужно разделить на количество депутатских мест в местном совете. При этом не учитываются мандаты, закрепленные за первыми номерами партий.

По расчетам политтехнолога, народного депутата восьмого созыва Игоря Попова, избирательная квота на выборах в Киевсовет составит 4,2-5 тысяч голосов.

"Явка избирателей скорее всего, упадет из-за коронавируса. Из 2 млн избирателей в столице придут 800 тысяч. Примерно 10% испортят бюллетень, не разобравшись из-за его сложности. Многие проголосуют за кандидатов от партий, которые не возьмут пятипроцентный минимум. Более удачные партии соберут где-то 500 тысяч голосов. Делим на 120 и получаем квоту, округляя до 4,2 тысячи плюс-минус", - спрогнозировал Попов "Стране".

Условно говоря, партии, набравшим более 5%, а в одном из округов взявшей 9 тысяч голосов, будет полагаться два мандата для кандидатов из "окружного" списка (9 000:4 200=2,142, но учитывается только целая часть). Однако будут еще смотреть на количество голосов, полученных каждым кандидатом от партии. И тут опять вступает в дело избирательная квота и правило 25% голосов от размера этой самой квоты. Если никто из претендентов не набрал хотя бы 25% от означенного количества, два мандата получат кандидаты №1 и №2 в "окружном" списке, даже если они собрали меньше голосов, чем коллеги.

Те, кто по воле партии оказался в конце списка, могут подняться выше (в чем собственно декларируемая открытость партийных списков), если наберут не менее 25% от квоты. Происходит ранжирование: счастливчики переходят в верхнюю часть территориального партийного списка в порядке уменьшения количества голосов, а далее идут кандидаты в порядке, определенном партией при формировании списка. Два мандата уходят "выскочкам", если бы мандатов было больше — их получили бы и кандидаты ниже по списку.

А еще нужно распределить так называемые компенсационные мандаты, которые складываются за счет голосов партии, не учтенных при вычислении количества мандатов в округах, где оперируют только целыми числами. На них претендуют кандидаты на высоких позициях в общегородском списке, причем не имеет значения, сколько голосов они лично собрали в округах.

Если всего "Слуга народа" заведет в Киевсовет 40 депутатов, то это будет по 2-3 человека "первых номеров" из каждого района, всего, например, 35 депутатов, а также 5 человек из "общегородского" списка.

Чем выше рейтинг - тем больше "районных" кандидатов может завести в горсовет политсила. Но количество "районных" кандидатов будет зависеть от рейтинга политсилы в каждом отдельном территориальном округе.

Поэтому настоящая борьба развернется за то, кто же будет занимать первые места районного списка, а не общегородского.

У них на районе

На данный момент окончательных списков "районных" кандидатов еще нет.

Но общий порядок их формирования такой: первые места в них заполняла "партия". То есть, кандидатов предлагал глава партии Александр Корниенко, по согласованию с киевским штабом (то есть, Николаем Тищенко), кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" Ириной Верещук, а также Офисом президента и мажоритарщиком от этого округа.

Таким образом, например, в Днепровском районе столицы первым номером стала эксперт-криминолог Анна Маляр.

Она - консультант на телевизионных проектах "Говорит Украина", "Зритель как свидетель", "Касается каждого", "Битва экстрасенсов" и прочих. Осенью 2019 года она выступала против "формулы Штайнмайера", повторяя риторику "партии войны". "Минские соглашения - это ничто другое, как унизительное посягательство на шантаж, подкрепленный российским тяжелым вооружением", - писала Маляр.

Первым номером в Деснянском районе стала пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук. Она в списке оказалась по протекции главы партии Александра Корниенко. Палийчук - бывшая журналистка, сотрудничает с партией "Слуга народа" с момента ее создания, и даже была в списке в Верховную Раду, но не прошла.

В Подольском районе на первом месте оказался городской активист Виталий Селик. Он - глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева". По информации "Страны", его кандидатуру согласовывали мажоритарщики Роман Грищук и Анна Бондарь.

В Соломенском районе первый номер - Ксения Семенова. Она - преподаватель в Национальном авиационном университете, помощник нардепа Романа Грищука, занимается образовательными проектами. Собственно, этому месту в списке она обязана именно своему шефу, который является депутатом-мажоритарщиком.

Формирование остальной части районного списка проходило по следующей системе. По одному человеку предлагал Офис президента, киевский штаб партии и мажоритарщик, который избрался от данного округа.

То есть, например, в Деснянском районе право на включение в список своей кандидатуры имел депутат-мажоритарщик Богдан Яременко. Интересно, что он предложил включить в список шеф-редактора агентства "УНИАН" Михаила Ганницкого.

В Днепровском районе свою кандидатуру в список предложил депутат Сергей Швец (его креатурой стал доктор Даниэль Карабаев).

В Голосеевском районе кандидатов в список предлагал Александр Юрченко (которому недавно Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выдвинула подозрение, поскольку его НАБУ считает причастным к коррупционным схемам в Верховной Раде).

Самая интересная ситуация складывается в Оболонском районе. Здесь мажоритарщик Николай Тищенко, он же предлагал кандидатуры от городского штаба партии, и он же согласовывал кандидатуры, предложенные офисом президента. Получается, что едва ли не весь районный список будет утверждать именно он.

И это не считая того, что "своих" кандидатов он включал в каждый районный список. Например, в Деснянском районе его кандидатурой стал Игорь Гришин, супруг депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Юлии Гришиной. А в одном из округов Днепровского района Тищенко предложил кандидатом в депутаты блогера, бывшую ведущую "Нового канала" Анну Олицкую, которая известна по проектам Нового канала "Абзац!", "Тайный агент" и "Заробітчани".

"Мне такая система распределения напоминает акционерное общество "Слуга народа", где каждый акционер воспользовался своим пакетом акций и выдвинул своего кандидата. Часть кандидатов позволили добавить мажоритарщикам, чтобы их прикормить, часть кандидатов включили тяжеловесы из Офиса президента - Ермак, Шефир, кроме того, такие люди, как Тищенко, могли иметь особый вес. А в реальности эта система формирования списков не имеет ничего общего с настоящими праймериз", - говорит "Стране" Руслан Бортник.

Кто стал лицом партии

При этом в общегородской список "Слуга народа" включила кандидатов, которые были согласованы всеми заинтересованными сторонами.

Первый номер в списке - это Евгения Кулеба. Она - жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Также она основатель и руководитель общественной организации "Город-сад", которая занимается урбанистикой. Наиболее известными ее проектами является сквер Небесной Сотни на ул. Михайловской в Киеве, а также парк "Шелковичный" в Славянске Донецкой области.

Второй номер - это Михаил Присяжнюк - адвокат, ведущий программы на СТБ "Один за всех". Благодаря своему участию в этом телешоу Присяжнюк получил негласный титул "народного адвоката".

На третьем месте Елена Говорова - легкоатлетка, призёр Олимпийских игр 2000 года, советник главы Офиса президента по вопросам спорта.

Юрий Федоренко - проходил военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины. Старший инструктор по рукопашному бою роты специального назначения.

Участник боевых действий. Участник АТО. На парламентских выборах-2019 был кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа", № 158 в списке.

Владислав Трубицын - букинист, меценат, основатель Булгаков-FEST. Владелец сети книжных магазинов и Галереи искусств "Старовинна книга". Основатель благотворительного фонда "Культурные новации".

Лилия Пашинная - советник Главы офиса президента Андрея Ермака, в прошлом была главным консультантом партии "Самопомощь" и представителем партии в ЦИК.

Георгий Зантарая - украинский дзюдоист грузинского происхождения, участник Олимпийских игр, победитель и призёр чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта. Выступает за спортивное общество "Динамо" (Киев). Единственный украинский дзюдоист, выигравший титул чемпиона мира по дзюдо (за всю историю, как независимой Украины, так и союзной республики СССР). Национальный олимпийский комитет Украины дважды (в августе 2009 года и мае 2011 года) признавал Георгия Зантараю лучшим спортсменом страны.

Андрей Витренко - замминистра образования. До работы в Минобразования работал доцентом, а затем замдекана экономического факультета КНУ имени Тараса Шевченко, там же защитил докторскую диссертацию. По слухам он может претендовать на пост ректора университета.

Виктория Бурдукова - телевизионный продюсер, известна по телепроектам "Ревизор", "Страсти по ревизору". Глава экспертного совета Украинской телевизионной академии.

Зоряна Скалецкая - бывший министр здравоохранения, которая, например, запомнилась тем, что прожила две недели в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя украинцами. Она юрист в области биомедицинского права, доктор правовых наук.

Но даже во время презентации кандидатов в депутаты на сцене присутствовали не все представленные в этом списке люди. Например, не было Виктории Бурдуковой и Зоряны Скалецкой. Еще раз напомним, что избирательная система в нынешнем году такова, что у них, как у тех, кто находится в конце городского списка, совсем мало шансов попасть в Киевсовет.

"Если, к примеру, партия возьмёт в Киеве 17%, что будет очень хорошим результатом, то пройдёт из общегородского списка не более 7-8 человек", - поясняет источник в партии.