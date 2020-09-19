Решение Верховной Рады о направлении своих представителей в конкурсную комиссию по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вызвали настоящий взрыв возмущения в части украинского политикума, ориентированной на Запад.

Кадровый выбор депутатов там посчитали угрозой безвизовому режиму с Евросоюзом и сотрудничеству с МВФ.

Прямое недовольство решением парламента демонстрируют и представители западных стран, включая американское посольство.

Действительно ли из-за парламентской квоты могут лишить Украину безвиза и новых кредитов, разбиралась "Страна".

"Борьба за суверенитет"

17 сентября парламент с третьего раза назначил своих семерых представителей в комиссию по избранию нового спецпрокурора. Прежний руководитель САП Назар Холодницкий ушел в отставку в августе.

За проект постановления № 4104 проголосовали 239 народных избранников. Из них 172-а — это провластная фракция "Слуги народа" (СН). 30 голосов дала фракция "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ), 18-ть — депутатская группа "За будущее" (ЗБ), 11-ть — депгруппа "Доверие", 8-мь — внефракционные депутаты, большинство из которых входят в орбиту бизнесмена Рината Ахметова.

Такой расклад был ожидаем, учитывая, что именно эти парламентские объединения предложили кандидатов. От СН шел в комиссию Евгений Соболь, Алексей Дрозд и Вячеслав Навроцкий. Кандидатуры ЗБ — Екатерина Коваль и Елена Бусол, ОПЗЖ — Андрей Гуджал, "Доверия" - Богдан Романюк.

Сам союз показателен. Пропрезидентская фракция объединилась не только со своим парламентским сателлитом "Доверием" и дружественными ЗБ, подконтрольной одному из бенефициаров власти бизнесмену Игорю Коломойскому и министру внутренних дел Арсену Авакову. И не только с группой Ахметова, но и с крупнейшей оппозиционной фракцией ОПЗЖ.

Последняя жестко критикует власть, но все равно присоединилась к голосованию.

И дело, судя по всему, не только в собственном кандидате.

"Это борьба за суверенитет. Наши элиты сами захотели назначить главу САП. Их цель — получить хоть какое-то серьезное влияние внутри антикоррупционной системы, где другие органы НАБУ, Высший антикоррупционный суд и НАПК остаются под плотным внешним управлением", - объясняет "Стране" причину заключения подобного альянса политолог Руслан Бортник.

О том же написал и нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Олег Волошин, отреагировав на протесты по этому поводу Запада.

"История с формированием комиссии по отбору нового главы САП воочию показала, что из себя представляет система внешнего управления Украиной. Нет, это не просто принуждение страны следовать в фарватере внешней политики США или ЕС. Все сложнее, но и банальней. Как в энный раз вчера разъяснил Андрей Деркач, речь идёт о многослойной системе международной коррупции, через которую разворовываются западные кредиты и гранты, вымываются деньги из украинского бюджета. Все это идёт на 90% в карманы представителям либеральной глобалистской элиты, и лишь крохи (хотя это все равно миллионы) перепадают местным исполнителям и лоббистам из числа соросят. Они создали гениальную машину, которая обворовывает всех, но при этом внешне позиционирует себя как «инфраструктура борьбы с коррупцией». Порошенко попытался было с ними бороться (когда ввели электронное декларирование для всяких шабуниных), но потом предпочёл дружить. И во многому поэтому до сих пор на свободе. Зеленскому через Пинчука и других представителей глобалистской элиты сходу внедрили в команду всю эту братию. Теперь, немного разобравшись с тем, в какой кабале оказалась не только страна, но и он сам, эту систему начали очень острожно разбирать.

Отсюда и этот дикий вой. И не имеющие под собой совершенно никаких оснований угрозы отменить безвизовый режим ЕС с Украиной. Говорят, сегодня после голосования за комиссию по САП некоторые соросята в зале буквально плакали. Хотелось поставить саундтреком “Cry my a river” Тимберлейка", - написал Волошин.

Действительно, на голосование остро отреагировала та часть истеблишмента, которая выступает за руководящую роль Запада в управлении антикоррупционной вертикалью — прежде всего, общественники-грантовики. Они настаивают, что отобранные парламентом кандидаты не соответствуют критериям комиссии.

"Члены этой комиссии не отвечают требованиям закона о необходимости антикоррупционного опыта и высокой нравственности. ЕС, МВФ, послы G7 (стран "Большой семерки" - Ред.), евродепутаты — все ключевые партнеры предостерегали парламент и президента от этого решения. 37 "слуг народа" услышали месседжи и не голосовали за треш. И тут на помощь пришел Медведчук из ОПЗЖ", - написала исполнительный директор грантового Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк на своей странице в Фейсбуке.

Теперь эта группа активно продвигает мнение, что, не прислушавшись к мнению коллективного Запада, парламент поставил под угрозу безвизовый режим с Европейским союзом и отношения с МВФ.

С таким же тезисом выступают партии "Голос" и "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко, которая в последнее время часто демонстрирует единодушие с антикоррупционном лобби и вообще с прослойкой так называемых "соросят".

Порошенко даже потребовал пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП.

На это отреагировал президент Владимир Зеленский, сказав, что слухи об угрозе безвизу разгоняет партия, лидером которой является “человек, который до сих пор считает, что он “монарх” Украины, “хозяин” Украины.

“Хотя у этого человека было пять лет, чтобы показать и отстроить Украину”, - заявил глава государства. Зеленский считает, что поводов для беспокойства у западных партнеров нет: дескать, он также хочет, чтобы комиссия "прозрачно работала и прозрачно отбирала" будущего спецпрокурора.

Напомним, что комиссия по избранию руководителя САП состоит из 11 человек. 7 из них — квота Верховной Рады, а 4 определяет Совет прокуроров Украины (СП). Кандидаты СП стали известны еще в июне: это Роман Куйбида, Нона Цоцория, Драго Кос и Томас Файерстоун. Все они относятся к группе влияния Запада. Файерстоун, кстати, в свое время претендовал на то, чтобы стать аудитором НАБУ, но не сложилось.

Если бы Рада не смогла определить свою квоту, то по закону эта четверка выбрала бы претендента на пост руководителя САП по своему усмотрению (назначает своим приказом генеральный прокурор). Но с парламентским большинством в конкурсной комиссии ситуация становится прямо противоположной.

Кандидатом вполне может стать слабо (или вообще не) контролируемый Западом человек, а это вопрос влияния на работу всей антикоррупционной вертикали.

САП осуществляет надзор на деятельность НАБУ и, по сути, полностью контролирует его деятельность, согласовывая все процессуальные действия детективов. И глава САП может, при желании, полностью блокировать действия антикоррупционного бюро и его руководителя Сытника.

Все это и объясняет нервную реакцию на голосование Рады антикоррупционного лобби, пообещавшего даже "пробить" на Западе отмену виз всем депутатам, что проголосовали за кандидатуры в комиссию, и их семьям.

"У Офиса президента есть свой кандидат на спецпрокурора и, чтобы его поставить, они обзаводятся собственными членами конкурсной комиссии. Оппонирующая сторона хочет своего кандидата на эту должность и потому нужна им подконтрольная комиссия. В этом свете рассказы о независимых членах и честном конкурсе уже начинают утомлять", - говорит экс-депутат Игорь Попов.

Что касается реакции самого Запада, то она также негативная, но кары прямо сейчас не обещает (хотя отдельные депутаты Европарламента и намекают), а требует обеспечить "прозрачность процесса избрания главы САП". То есть, дает понять, что решения будет приниматься по итогам голосования комиссии.

"США и ЕС приняли к сведению решение, которое приняла Верховная Рада Украины о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении американского посольства.

Поэтому вопрос стоит в следующем - если руководителем САП станет кандидатура, которая не устроит Запад, то какая будет его реакция? Отнимут ли безвиз, остановят ли кредитование МВФ?

Судьба безвиза и кредита МВФ

Начнем с безвиза.

Сделать это евроструктурам по существующим правилам сложно, даже если возникнет такое желание. Главное тут — получить согласие стран-членов Союза, а это всегда непросто даже по более серьезным поводам вроде санкций против России или Беларуси. Сомнительно, что вопрос насчет одной из "ветвей" прокуратуры в Украине объединит европейцев быстрее и надежнее.

"Они (те, кто заявляют об угрозе отмене безвиза — Ред.) просто манипулируют. Никто безвиз не заберет из-за ситуации с комиссией для САП. Это не общеевропейская позиция (об угрозах после голосования в Раде — Ред.), это больше позиция тех европейских чиновников, которые занимались Украиной, и наших грантовых структур, с ними связанных", - говорит политолог Бортник.

В свою очередь Игорь Попов, который состоял в прошлом созыве Рады состоял парламентском "антикоррупционном" комитете, говорит: заявления насчет безвиза выглядят так, что инициаторами его отмены кажутся как раз украинские граждане, а не официальные лица Еврокомиссии (в полномочия которой этот вопрос входит).

"Сегодня такой угрозы нет. За факт избрания людей, которые не понравились сотрудникам определенных организаций, безвиз никто не отберет. Но, конечно, потом эти люди в комиссии могут избрать прокурора, который может не понравиться кому-либо. А потом он будет давать не те санкции на процессуальные действия НАБУ. Вот тогда может начаться процесс аннулирования, который, в то же время бюрократично довольно сложный и может затянуться на пару лет", - объясняет "Стране" Попов.

Источник "Страны" в структурах Евросоюза говорит, что вопрос об отмене безвиза с Украиной не будет стоять даже если изберут "неправильного" антикоррупционного прокурора.

"Начнем с того, что Польша решение об отмене безвиза заблокирует. А во-вторых, антикоррупционная политика - это значимый вопрос, но не настолько, чтоб менять фундаментальные вещи. А безвиз с Украиной - это фундаментальная вещь. Если его отнять это будет восприниматься украинцами как предательство по какому-то пустяковому поводу и может повлечь серьезные геополитические последствия. Поэтому безвиз из-за САП не отнимут. Я вижу всего два вопроса, когда безвиз могут отменить - это разворот Украины к России и внутренняя дестабилизация, которая создаст угрозу многомиллионного потока беженцев. В любом другом случае - вряд ли. Да и вообще странно сейчас поднимать вопрос о безвизе, когда ЕС держит свои границы для украинцев закрытыми из-за коронавируса", - говорит источник.

А вот что касается кредита МВФ и других международных организаций, то тут ситуация сложнее.

С финансовой помощью Запада — прежде всего, Международного валютного фонда — действительно могут быть проблемы.

"Условием для получения следующего транша МВФ является программа НБУ по реструктуризации проблемных кредитов для госбанков, которая уже разработана. Однако рамочное условие — это продолжение борьбы с коррупцией, и оно достаточно субъективно оценивается фондом. Если в МВФ посчитают, что даже логика событий несет угрозу борьбы с коррупцией и демонтажа якобы достижений, для них это будет означать нарушение рамочных условий, и тогда программа ставится на паузу моментально", - комментирует экономист Алексей Кущ "Стране".

Традиционно на позицию МВФ ориентируются в своих программах и другие финансовые кредиторы, поэтому они, вероятно, тоже возьмут паузу в отношениях с Киевом.

Впрочем, как говорит "Стране" источник, близкий к окружению Зеленского, на Банковой постараются не бить горшки с Западом.

"Есть общее понимание, что нынешние руководители антикоррупционных структур неэффективны. И есть стратегия их менять. И САП - это начало процесса. А Запад постараются убедить, что это необходимо для пользы дела, что к Сытнику потеряно доверие и что сотрудничество с Западом после его увольнения не остановится. Будут предложены разные кандидаты, которые попытаются найти общий язык западным структурам. Получится это или нет вопрос открытый. Но, по крайней мере, такая концепция есть. В отмену безвиза никто не верит. По траншам МВФ могут быть, конечно, вопросы, если новый глава САП не понравится. Но там есть и много других вопросов, которые ставят под угрозу новый транш. Впрочем, есть мнение, что он не так уж и нужен сейчас и что по многим моментам нужно отходить от курса, задаваемого Фондом", - говорит источник.