Ровно через 6 дней истекают сроки, отведенные Центральной избирательной комиссией для выдвижения кандидатов в депутаты местных органов власти и городских голов. Но уже к этому времени по многим городам Украины электоральная картина практически ясна.

Например, в Киеве разрешилась одна из главных интриг нынешней избирательной кампании - с кем пойдет на выборы партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Как и предсказывала "Страна", первым номером в списке партии в Киевсовет будет Марина Порошенко.

А вот на пост мэра города "Европейская солидарность" решила поддержать своего бывшего союзника Виталия Кличко. Который от этой идеи оказался не в восторге. Политические расклады в Киеве анализирует "Страна".

Семейный подряд Порошенко

Политсила бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" сдает свои позиции в Киеве. Буквально за прошедший месяц рейтинг ЕС в столице просел, и с фаворита симпатий избирателей политсила плавно перекочевала на третье место в рейтинге.

Неутешительные данные для Порошенко на этой неделе опубликовала социологическая группа "Рейтинг". Согласно данным исследования, на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР", за которую готовы отдать голоса 23,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Партию "Слуга народа" поддерживают 13,6% опрошенных, партию "Европейская солидарность" - 13,1%, партию "Голос" - 8,2%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь!"- 7,4%, партию "Батькивщина" - 7,3%, остальные политсилы не преодолевают 5% барьер.

Электоральный пирог "Европейской солидарности" надкусила партия "Голос", выдвинувшая в мэры известного шоумена Сергея Притулу. Также многие сторонники партии Порошенко готовы голосовать за "удар" Кличко.

Тем более, что у этой политсилы вообще не оказалось своего кандидата в мэры. А на выборы в Киевсовет "Европейскую солидарность" поведет жена бывшего президента Марина Порошенко.

"У них выбора другого нет. Секретарь Киевсовета Прокопив мало известен. Турчинов идти на выборы не захотел, он занимается аппаратной работой. Самому Порошенко баллотироваться после президента в мэры как-то мелко. Он не хочет и не может рисковать проигрышем. Поэтому и было принято такое решение - отправить на выборы вторую половину Порошенко. Если она завалит выборы или наберет мало голосов, всегда будет объяснение, что она же не профессиональный политик", - рассуждает политолог Вадим Карасев.

А вот выставлять ее же на пост мэра Киева в ЕС не рискнули. На своем съезде партия "Европейская солидарность" решила поддержать на выборах мэра Киева нынешнего городского голову Виталия Кличко.

Что вызвало скептическую реакцию у самого мэра. Так, Кличко прокомментировал решение партии "Европейская солидарность" поддержать его на предстоящих выборах мэра словами: "Удар" идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся".

Политолог Петр Олещук считает, что в "Европейской солидарности" просто нет кандидата, который бы не опускал их рейтинг, а наоборот поднимал.

"Это партия исключительно одного Порошенко. Все. Выдвижение первым номером в Киевсовет Марины Порошенко - лучшее тому подтверждение. При таких условиях самое разумное - вообще не высовываться. Ну не Михаила же Порошенко продвигать? Нет, конечно, можно было бы и это сделать. Этому бы никто не удивился, но чтобы это им дало? В то же время, для партии, претендующей на общенациональное лидерство, отказ от участия в выборах мэра выглядит "не солидно". Поэтому надо придумать определенный положительный повод. И его нашли. Мол, это какое-то противодействие "пророссийским силам" и т.д. Хотя реально - это попытка отхватить себе в партийную копилку немного персонального рейтинга Кличко, который, чего греха таить, в Киеве действительно очень серьезный, - отмечает Олещук. - Кстати, в ЕС, видимо, уже готовятся рассказывать, что Кличко победил благодаря их поддержке".

"Это попытка Порошенко примазаться к победе Кличко. При наличии Притулы "Европейская солидарность" в лице любого кандидата теряет значительную часть шансов для попадания во 2 тур выборов. И в рейтинге партий для ЕС занять любое место ниже второго - ухудшить свое положение для дальнейших переговоров по формированию коалиции в Киевсовете. Поэтому партия делает первым номером в списке Марину Порошенко, надеясь, что люди будут голосовать за фамилию, а на выборы мэра никого не выдвигает, пытаясь упрочнить переговорные позиции с Кличко после его победы, относительно формирования коалиции", - считает политолог Руслан Бортник.

Впрочем, отсутствие кандидата в мэры очевидно не способствует мобилизации избирателей партии Порошенко на выборах в Киевсовет. И усиливает переток избирателей к "Удару". Облегчая, тем самым для Кличко достижение своей стратегической цели - завести в горсовет свое монобольшинство от "Удара", а на выборах мэра победить в первом же туре. Соцопросы на сегодня дают ему 43,6% голосов поддержки киевлян.

"На сегодня я оцениваю шансы Кличко выиграть выборы в первом туре в 30-40%. Все зависит от стратегии, которую изберет для себя мэр", - считает Бортник.

При этом в окружении Кличко "Стране" сказали, что переговоры о создании коалиции в Киевсовете с ЕС они не ведут.

"Пока говорить об объединении с кем-то после выборов рано. Но кто захочет быть в союзе с оппозиционной президенту силе", - говорит собеседник "Страны" из "Удара".

Другой источник близкий к мэру сказал "Стране", что если у его партии не будет своего "монобольшинства" в горсовете, то более вероятна коалиция со "слугами народа", чем с Порошенко. "В коалиции с "зелеными" есть определенный смысл с точки зрения коммуникации с центральной властью. А кому нужен Порошенко со своими амбициями и вечной жаждой реванша? Тем более, что у Кличко тоже есть президентские амбиции. Так что они с Порошенко скорее конкуренты, а не союзники", - говорит источник в окружении мэра.

Борьба за 2 тур

Между тем, все основные конкуренты Кличко нацелены на то, чтобы побороться за выход во второй тур. Соцопрос "Рейтинга" показывает, что второй пул кандидатов имеет примерно одинаковый рейтинг, в рамках статистической погрешности. 9,8% могли бы поддержать Притулу, 6,9% - Ирину Верещук, 6,4% - Андрея Пальчевского, 5,8% - Алекандра Попова, 5,7% - Алексея Кучеренко. Еще около 11% киевлян не определились, за кого будут голосовать на выборах мэра.

"Шансы выйти во второй тур есть у Верещук, у Попова, у Пальчевского, и даже у Кучеренко, если его начнет активно продвигать Тимошенко. Притула стратил в начале кампании, когда заявил, что нужно повысить тарифы. Так что это его электоральный потолок. У Верещук есть потенциал роста, она берет брендом "Слуги народа", а рейтинги партии выше ее собственных рейтингов", - говорит Вадим Карасев.

В "Голосе" уже определились, что список партии на выборы возглавит бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Что касается шансов Александра Попова, который возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию до Майдана, он также является одним из потенциальных претендентов на выход во второй тур.

По сути, именно Попов - это последний руководитель Киева, при котором строились новые станции метро, мосты и прочие крупные объекты инфраструктуры.

Сейчас обсуждается вопрос о выдвижении Попова от партии "Оппозиционная платформа За жизнь". Это было сильным "локомотивом" для самой партии на выборах в Киевсовет, а ресурсная и медийная поддержка партии давала бы Попову шансы выйти во второй тур, быстро нарастив свой рейтинг. Как вариант рассматривается также выдвижение его первым номером в списке партии.

Что касается Пальчевского, то в последние месяцы его рейтинг имеет тенденцию к уменьшению.

Во-первых, широко в медиа распространяется информация о том, что за ним стоит скандальный киевский застройщик Вадим Столар, а также друг Зеленского Илья Павлюк, серый кардинал партии "Слуга народа", "решающий вопросы" на таможне.

Во-вторых, в СМИ идет масштабная кампания по его дискредитации, разбирается "по косточкам" список его партии в горсовет (там разные неоднозначные персонажи), а сам Пальчевский дал неудачное интервью "Би-би-си", в котором не смог ответить на многие сложные вопросы (в том числе и по связям со Столаром), а также рассказал, что готов вступать в коалицию с любой партией - в том числе и с "Евросолидарностью" Порошенко, и с националистами из "Свободы".

Поэтому, вероятно, его рейтинг продолжит падение. И далеко не факт, что даже его партия пройдет в Киевсовет, не говоря уже о выходе самого Пальчевского во второй тур.