Скандальное расследование Time по газу, о котором недавно писала "Страна", получило широкий резонанс. Напомним: в статье Time подробно описано как экс-министр энергетики США Рик Перри продвигал в Украине миллиардные газовые сделки. Одна из последних готовящихся схем — по поставкам в нашу страну сжиженного газа из Соединенный Штатов. Украинские власти не так давно меморандум с компанией Louisiana Natural Gas Exports (LNGE).

Ее номинальный собственник Марсден Миллер оказался связанным с неким Робертом Беншем, за которым, как доказывают журналисты в своем расследовании, стоял Рик Перри.

При этом, как отмечалось в расследовании, цена поставок газа была невыгодной для нашей страны. Но украинские власти на это пошли, так как хотели заручиться поддержкой властей США по другим вопросам.

"Они хотели продавать сжиженный газ (который на 10-30% дороже, чем природный — Ред.) в Украину и через нашу ГТС также поставлять его в Европу. Это - часть большого плана не только по заработкам на газе, но и по построению противовесов сдерживания России, которая пока, по крайней мере, до запуска Северного потока-2 не сможет обходится без нашей трубы, поставляя газ в ЕС", — пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Интересно, что недавно компания LNGE отказалась от идеи поставлять газ в Украину. А на днях Германия предложила США миллиардную сделку за отказ от санкций по "Северному потоку-2". Речь идет о строительстве терминов для сжиженного газа в немецких портах Брунсбюттель и Вильгельмхафен.

То есть, на первый взгляд, американцы свернули свои газовые проекты в Украине. Но эксперты уверены, что это лишь временная пауза. И в дальнейшем попытки зарабатывать на газовых схемах в нашей стране и заполучить украинскую ГТС повторятся.

"Страна" разбиралась как Украина казалась в центре амерканских газовых интересов.

Американцы и труба

Напомним вкратце о чем идет речь в расследовании Time. Ключевой персонаж расследования — экс-министр энергетики США Рик Перри. Он имел свои бизнес-интересы на газовом рынке — ему принадлежали акции компании Energy Transfer на 800 тысяч долларов (Перри ранее входит в совет директоров этой компании).

Перри также называли одним из трех "амиго" (два других — Курт Волкер и Гордон Сондланд), которые курировали Украину в администрации президента Дональда Трампа. В частности, это была работа на ослабление позиций главного политического соперника Трампа - Джо Байдена. Но Перри совмещал приятное с полезным — лоббировал в Украине еще и газовые сделки.

В этом ему активно помогал бизнесмен из Техаса Майкл Брейзер, друг и политический спонсор Перри. Блейзер - выходец из Украины, он харьковчанин, эмигрировавший в Штаты в 1978 году.

Блейзер частенько наведывался в Киев, активно встречался в представителями газовой отрасли, украинскими политиками и поддерживал связь с тогдашним послом США в Украине Мари Йованович, — говорится в расследовании Time.

"Это действительно правда. Блейзер активно интересовался вопросами украинской ГТС и газа. Стратегический план - заполучить нашу трубу и зарабатывать на продаже американского сжиженного газа как в Украину, так и в Европу. И, скорее всего, эти планы никуда не делись. Просто "дяди" ждут чем закончатся терки между республиканцами и демократами. Плюс — теперь немного поменялись выходные данные. Окружение Зе тоже хочет быть при деле", — прокомментировал наш источник, который ранее работал в "Нафтогазе" и присутствовал на встрече с Блейзером.

Блейзер также связан с компанией Energy Transfer, акционером которой является Перри. Он, в частности, организовывал поездку одного из топ-менеджеров компании в Киев в 2018 году.

Бывший топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал американским журналистам, что вел переговоры с Energy Transfer, в ходе которых обсуждалась сделка по инвестированию в украинскую ГТС на 3 млрд долларов. Напомним: практически в то же время в Раде начали продвигать законопроект, который прописывал возможность продажи до 49% газовой "трубы".

Позже приватизацию в тексте проекта заменили на управление и концессию. Планировалось привлечь иностранных инвесторов под модернизацию нашей ГТС, но после проведения анбандлинга (разделению "Нафтогаза" на отдельные структуры, занимающиеся транспортировкой, хранением и продажей газа).

Наш источник в газовых кругах рассказал, что американцы начали активно пробивать тему приватизации украинской ГТС еще в 2014-2015 годах.

"Порошенко дали понять, что если он туда полезет, то не получит поддержки Штатов, поэтому он в эту тему особо не вмешивался", — говорит источник.

Но ни тогда, ни позже этот проект так ничем и не закончился.

Во-первых, затянулся анбандлинг (его спешно закончили только под угрозой срыва транзитного договора с Россией в конце прошлого года).

Во-вторых, как заявили в Energy Transfer, украинская сторона так и не сформулировала четкую цифру по инвестициям (хотя Витренко говорит, что речь шла о 3 млрд долларов).

"Ни один международный инвестор не зайдет в такой проект без аудита ГТС и четкого представления сколько денег нужно потратить на ее модернизацию и сколько можно заработать. Пока же потенциальных инвесторы могут ориентироваться на оценку "Нафтогаза", что наша труда стоит 14 млрд долларов", — говорит Юрий Корольчук.

При этом, по его словам, стратегически интерес американцев к украинской ГТС остается.

"У них несколько целей. Во-первых, это построения системы сдерживания и противовесов в отношениях с Россией. РФ еще, как минимум, какое-то время будет зависима от нашей трубы при транзите газа в Европу. Пусть поставки будут не 50-60 млрд, то 30 млрд кубов в год мы получим. И американцы этот поток хотя контролировать и регулировать. Россия это понимает и пытается вывести транзит в обход Украины. В том числе, за счет запуска Северного потока-2, против которого активно выступает США", — пояснил Юрий Корольчук.

В этом вопросе, по его словам, "Рик Перри - "пузатая мелочь". Игра стоит выше - это политика США, и приоритеты вряд ли особо поменяются вне зависимости от итогов выборов", - добавил Корольчук.

Газ на 20 миллиардов

Другая тема, которая интересовала Рика Перри в Украине - торговля сжиженным газом.

Time пишет, что еще в конце 2015 года, когда Перри был членом совета директоров компании Energy Transfer, последняя получила от правительства США разрешение на строительство терминала для экспорта газа в штате Луизиана. Партнером проекта на $11 млрд выступила компания Shell.

А во время своего первого визита в Украину в 2018 году Перри рассказывал о планах по транспортировке газа в Польшу, его хранении в украинских хранилищах поставках в Европу. В 2019 году Перри присутствовал на инаугурации Зеленского, и, якобы, передал ему список "людей, которым он доверяет".

Об этом американским расследователям рассказал дипломат Холмс. В этом списке, якобы, было и имя Блейзера. Который уже спустя месяц получил права на добычу нефти и газа на участке Варвинский. С СП Ukrainian Energy был заключен контракт на 50 лет.

"Добыча газа в Украине также активно интересует американцев", — говорит Корольчук.

Другая фамилия, которая фигурировала в списке, что Перри передал Зеленскому — Бенш.

Роберт Бенш — выходец из Техаса, который еще с начала 2000-х инвестировал в нефтегазовый комплекс Украины. И, как говорится в расследовании Time, имел связи с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича. После Майдана Бен вернулся в США, а в нашу страну приехал в связи с новыми планами Перри по экспорту сжиженного газа.

Бенш начал активно продвигать малоизвестную компанию Louisiana Natural Gas Exports (LNGE), созданную только в 2018 году. У нее не было ни особых сделок, ни активов. Но зато она могла бы дать работу компании Перри Energy Transfer, которая строит терминал в Луизиане.

Louisiana Natural Gas Exports возглавлял партнер Бенша Марсден Миллер, за которым тянулся шлейф судебных разбирательств.

Но вопрос поставок сжиженного газа в нашу страну пришлось долго продавливать. Как пишет Time, экс-глава СНБО Александр Данилюк назвал эту идею "большой катастрофой".

Он рассказал расследователям, что на то время был занят вопросом заморозки американской военной помощи для Украины, поэтому проектом по поставкам сжиженного газа анализировал "Нафтогаз".

А экс-руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов рассказал, что его, якобы, насторожила информация о приговоре Миллеру по делу о коррупции и отсутствие у его компании реальных активов. Поэтому НАК не рекомендовал правительству эту сделку.

В октябре 2019 года Рик Перри ушел в отставку на фоне скандала с импичментом Трампа.

Но после того, как Сенат отправила Трампа, газовые переговоры в Украине возобновились. В марте этого года Кабмин ввел Бенша в набсовет "Нафтогаза", а спустя несколько дней Минэнерго сообщило о меморандуме с Louisiana Natural Gas Exports. По нему Украина должна была получать по 5,5 млрд кубов сжиженного газа в год в последующий 20 лет. Цена этой сделки - 20 млрд долларов. И часть этих денег села бы в карманах поставщиков — Louisiana Natural Gas Export и Energy Transfer (именно ее газ планировала продавать нам LNGE).

Но после подписания меморандума вопрос поставок американского сжиженного газа застопорился.

Как пишет Тime, Бенш так и не занял пост члена набсовета Нафтогаза, а получение компанией Блейзера права на разработку участка Варвинский было оспорено НАКом. Наши источники говорят, что в дело вмешались европейские представители в набсовете "Нафтогаза" и "Магистральных газопроводов Украины" (именно последнюю сватали в партнеры LNGE). Начались неприятности и у Energy Transfer — в марте этого года ее партнер по строительству терминала в Луизиане - компания Shell — вышла из этого проекта.

"Обсуждается новая схема"

Недавно стало известно также об отказе LNGE поставлять сжиженный газ в Украину. Об этом сообщила министр энергетики Ольга Буславец.

Но, как пишет Time, сделку еще могут реанимировать после президентских выборов в США.

Наш источник на газовом рынке уверен, что американцы не откажутся от своих планов по сжиженному газу.

"Сейчас их "спалили", но будет продолжение. Появится новая компания. Причем, возможно, даже не поставщик сжиженного газа, а какое-нибудь СП, которые будет добывать газ в Украине. Сейчас такие проекты активно обсуждаются. Не секрет, что показатели добычи можно завышать или занижать, поэтому тут есть возможность продвигать американский сжиженный газ под видом украинского. Де-факто будут получать газ из Польши (там есть терминал для сжиженного газа -Ред.) и перепродавать", — говорит наш источник.

По словам Корольчука, американцы хотят создать в Украине газовый хаб и торговать сжиженным газом с Европой, используя наши хранилища и ГТС.

"Это суперприбыльный проект", — считает Корольчук. В данной ситуации, по его мнению, озвученные ранее объемы выглядят малореальными, но вот 3 млрд кубов в год Украина сможет закупать напрямую для себя.

"Американцы продвигали этот газ в качестве газа для населения. Не исключено, что под него будут выделяться бюджетные средства", — говорит Корольчук.

Руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что проект по газу могут разморозить "если будет политическое решение".

А наш источник в газовых кругах говорит, что, якобы, сейчас вводные уже немного поменялись, так как окружении Зе также хочет заниматься этой темой.

"Но пока кураторы не определись, все на стадии изучения. Там реально в газе мало кто разбирается, но понимают, что речь идет о больших деньгах", - заявил наш источник.

"По сделке с американцами сразу было много вопросов. К примеру, как поставлять через польский терминал 5,5 млрд кубов в год для Украины, если сам интерконнектор рассчитан на 7,5 млрд кубов и не предусматривает возможности для транспортировки газа. То есть, не исключено, что будут продавливать еще и строительство нового интерконнектора", - отмечает Рябцев.

"Еще на моменте подписания меморандума было понятно, что нам чего-то недоговаривают. Обнародованной информации было недостаточно, чтобы понять целесообразность поставок в Украину американского сжиженного газа, который дороже природного газа из Европы на 10-30%. Теперь все становится на свои места. И самое неприятное — мы получили очередное подтверждение, что Украину рассматривают как колониальное государство, активы которого можно "пользовать" в своих интересах, а с нашими интересами никто не считается. Флер о демократических ценностях разбивается о скалы прибыли в 300%, которую можно извлекать, реализуя в Украине то, что не находит спроса в других странах", — говорит Рябцев.