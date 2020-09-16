Со следующего года в Украине планируется несколько пенсионных нововведений.

Во-первых, появятся новые доплаты. Те, кто старше 75 лет, смогут получать от 400 гривен в месяц, а их пенсия должна быть не ниже 2,5 тысяч. Пенсионеры "80 плюс", которые уже сейчас получают доплаты, в 2021 году могут рассчитывать на продолжение программы. Средняя доплата - 500 гривен, но с таким расчетом, чтобы пенсия была не ниже 2,6 тысяч в месяц.

Во-вторых, дату ежегодной индексации окончательно закрепят за 1 марта. Сейчас в законе о пенсионном обеспечении указано, что ату индексации определяет Кабмин. А он, как показывает практика, выбирает временные рамки индексации как придется. В частности, в этом году пенсионеры ждали повышения выплат до мая.

Эти новации прописаны в новом законопроекте, который в среду, 16 сентября, утвердил Кабмин.

В-третьих, пересчитают пенсии для определенных категорий пенсионеров в связи с увеличением минимальной зарплаты (с 1 января 2020 года до 6 тысяч, с 1 июля — до 6,5 тысяч гривен).

Все это потребует немалых бюджетных вливаний и может увеличить дефицит Пенсионного фонда. При этом главную проблему — обеспечение украинцам пенсий, на которые можно жить, а не выживать — решить вряд ли удастся.

"Страна" разбиралась, как и кому пересчитают пенсии в следующем году.

Доплаты для "75 плюс"

Проект по пенсионным доплатам представила на Кабмине 16 сентября глава Минсоцполитики Марина Лазебная. В повестке дня этого пункта не было, его внесли с голоса. Не удались обнаружить законопроект и на сайте Минсоцполитики, где публикуются проекты нормативно-правовых актов этого ведомства.

То есть, по всему видно, что документ готовился что называется с колес. Стоит отметить, что в проекте бюджета на 2021 год были анонсированы новые доплаты пенсионерам старше 75 лет, которые как раз попали в данный законопроект по пенсиям.

Как пояснила Марина Лазебная, пенсионеры "75 плюс" в следующем году могут расcчитывать на доплаты не ниже 400 гривен. При этом их пенсия выйдет на уровень в 2,5 тысяч гривен.

То есть, на самом деле некоторые пенсионеры будут получать и больше, чем по 400 гривен. Минимальная пенсия, в том числе и для тех, кто старше 75 лет, составит со следующего года 1769 гривен (она равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц).

Поэтому тем, кто сидит на минималке, будут доплачивать до 2,5 тысяч — 731 гривну. Но под конец года доплаты снизятся, так как минимальная пенсия вырастет до 1934 гривен (то есть, тогда до 2,5 тысяч будут доплачивать 566 гривен).

Всего эти выплаты будет получать порядка миллиона украинских стариков.

В следующем году сохранятся также выплаты для тех, кто старше 80 лет (они есть и сейчас). Там минимальная сумма доплат — 500 гривен, но также есть минимальная планка - пенсия для категории "80 плюс" должна быть не ниже 2,6 тысяч. То есть, те, кто получает минималку, могут рассчитывать на доплату в 831 гривну ежемесячно начала года и только на 666 гривен к концу 2021 года.

Эти доплаты рассчитаны на порядка 1,4 млн пенсионеров.

На самом деле суммы не такие уж большие. "Хотя с учетом нынешней ситуации в стране даже такие доплаты пенсионерам в радость", — говорит глава управления пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

По его словам среди пенсионеров "75 плюс" много тех, кто имеет большой стаж, но при этом получает маленькую пенсию - на уровне минимальной или чуть выше.

"Это объясняется тем, что когда эти люди выходили на пенсию, а это было еще с 90-х годов прошлого века, использовались совсем другие расчеты, да и базовые зарплаты тогда фигурировали очень скромные", — пояснил Максимчук.

"Моя мама вышла на пенсию как раз в 90-х, еще при Советском союзе. Она кандидат наук, получает спецпенсию, и даже с учетом этого сумма на руки - 2,6 тысяч гривен в месяц. А многие пенсионеры из этой категории получают еще меньше", - добавил руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Экономист Алексей Кущ считает, что власти устроили своего рода "показательное повышение пенсий".

"С учетом средней продолжительности жизни в Украине, которая ниже 70 лет, представлять эти доплаты в качестве решения вопроса низких пенсий - просто кощунство. Не все доживут до обещанных надбавок", — говорит он.

Зато пенсионные доплаты уже начали эксплуатировать в качестве предвыборных лозунгов. Именно повышение пенсий для категории "75 плюс"на презентации проекта бюджета-2021 было представлено как одна из фишек социальной части главной сметы страны.

Индексации с 1 марта

Отдельный пункт в новом законопроекте — по индексациям пенсий. Напомним: индексация проводится ежегодно по формуле — 50% увеличения средних зарплат плюс 50% инфляции за прошлый год.

"Учитывая, что инфляция в этом году небольшая, а средний зарплаты вырастут не очень существенно, индексация пенсий будет минимальной - на уровне до 5%. Что меньше, чем в этом году (на 11%). Хотя более точные цифры станут известны лишь в конце этого года (тогда появится годовая динамика средней зарплаты) или в следующем году (после уточнения показателя инфляции за 2020 год", — говорит Олег Пендзин. С учетом того, что средняя пенсия в Украине составляет порядка 3 тысяч гривен, доплаты после индексации не превысят 150 гривен в месяц. А так как на следующий год прогнозируется уже более высокая инфляция (в проекте бюджета заложено 7,3%), эти прибавки "съест" растущая стоимость жизни.

Среди плюсов по индексации можно отметить ее четкую дату - 1 марта.

До этого сроки должен был ежегодно устанавливать Кабмин своим отдельным постановлением.

Что позволяло правительству достаточно свободно подходить к планированию индексаций.

Скажем, в этом году индексацию провели не с 1 марта, а только с мая.

Всего под программу индексации попадает порядка 8 млн пенсионеров, — отметили в Минсоцполитики.

Минимальные пенсии

Отдельно стоит отметить так называемые минимальные пенсии. Они привязаны четко к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. На сегодняшний день это 1712 гривен, но с 1 декабря будет 1769 гривен. То есть увеличение крайне незначительное.

В следующем году, как следует из проекта бюджета, минимальные пенсии пересмотрят дважды — с 1 июля на 4,8% (до 1854 гривен) и с 1 декабря на 4,3% (до 1934 гривен). То есть, по итогу года - всего лишь на 165 гривен.

И если пенсионеры старше 75 лет, получающие минимальную пенсию, могут рассчитывать хоть на какие -то доплаты, то тем, кто этого возраста не достиг, придется выживать меньше чем на 2 тысячи гривен в месяц.

Плюс 600 гривен для пенсионеров с большим стажем

Отдельно пенсии пересчитают для тех пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и у которых есть 30-35 лет трудового стажа (для женщин и мужчин соответственно).

"У них минимальная пенсия привязана не к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, а к минимальной зарплате, и составляет 40% от минималки. То есть, с повышением минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен такие пенсии выросли до 2 тысяч гривен. С 1 января 2021 года минималка вырастет до 6 тысяч, а пенсии для людей со стажем 30-35 лет — до 2,4 тысяч, то есть, на 400 гривен в месяц. С июля минималка составит 6,5 тысяч гривен, а пенсия — 2,6 тысяч. То есть, по сравнению с сегодняшними выплатами, вырастет на 600 гривен за год", - подсчитал Максимчук.

В Минфине подсчитали, что доплаты пенсионерам и индексации потянут на 4,5 млрд гривен. При этом доплаты категории "75 плюс" пойдут напрямую из бюджета, а индексации из Пенсионного фонда, В итоге его дефицит в следующем году превысит 200 млрд гривен, — подсчитал Олег Пендзин.