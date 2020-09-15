Первую столицу Украины - Харьков - будоражат слухи о тяжелой болезни бессменного мэра Геннадия Кернеса, который возглавляет город уже 10 лет. Последний раз на публике он появлялся 23 августа, затем его машину заметили в больнице №17, которая является в городе опорной по коронавирусу.

В понедельник в Харькове даже поползли слухи о том, что Кернес находится в коме, что, впрочем, официально опровергли.

Но разговоры о тяжелой форме болезни и о том, что из-за нее мэр может не пойти на выборы по городу продолжают ходить. На этом фоне уже обсуждают, кто может пойти от команды Кернеса вместо него, если здоровье ему не позволит.

Что происходит в Харькове, анализирует "Страна".

Предвыборный расклад

Геннадий Кернес впервые он занял пост Харьковского городского головы еще в 2010 году, получив 30% голосов избирателей, победив на выборах нынешнего главу МВД Арсена Авакова.

Спустя пять лет он выиграл выборы мэра уже с 65,8% голосов.

И все эти годы удерживал стабильно высокий рейтинг в городе. Последний соцопрос, который в июле нынешнего года проводила группа "Рейтинг", показала, что у Кернеса - самая высокая поддержка горожан среди всех местных политиков. 60% опрошенных заявили о том, что они положительно относятся к Кернесу, 26% - сказали о нейтральном отношении и только 13% высказались отрицательно.

С такими показателями именно он считался фаворитом осенних местных выборов.

Например, к действующему главе Харьковской обладминистрации Алексею Кучеру, которого на выборы мэра выдвинула пропрезидентская партия "Слуга народа", положительно относятся только 6% горожан. А вообще не знают кто это такой 54%.

Побороться за выход во второй тур вместе с Кернесом реальные шансы пока только у нардепа Александра Фельдмана, выдвижение которого поддержала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

Во-первых, Фельдмана поддерживают в двух районах Харькова – Новобаварском и Холодногорском, где он с 2002 года неоднократно избирался в Верховную Раду. Во-вторых, у него высокая поддержка предпринимателей "Барабашово", которые конфликтуют с городской властью. В целом, согласно данным группы "Рейтинг", к нему отношение у 36% - положительное, 37% - нейтральное, 15% - отрицательное.

Также есть определенный уровень поддержки у экс-губернатора Харьковской области Светличной, которая идет на выборы со своей партией.

Слухи о коме

Последний раз на публике Кернес появлялся в день города, 23 августа, а после этого - пропал из поля зрения СМИ. В начале сентября местные издания сообщили, что у Кернеса коронавирус. Но его пресс-служба опровергла такую информацию.

Тем не менее, журналисты харьковских изданий заметили транспорт, на котором передвигается мэр, возле 17 городской больницы, которая определена, как опорная для лечения больных с коронавирусом.

Новая волна слухов пошла 14 сентября, после того как Харьковский горсовет официально подтвердил, что Кернес находится на больничном. Вслед за этим по СМИ пошла информация, что мэр даже находится в коме.

В разговоре со "Страной" эту информацию опроверг руководитель пресс-службы харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Никакой комы нет. Все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют телеграмм-каналы, близкие к политическим оппонентам. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорят, что он "контактный". Уверяют, что он в сознании", - заявил Юрий Сидоренко.

Бизнесмен Павел Фукс, известный своими дружескими связями с городским головой Харькова Геннадием Кернесом, также отрицает, что харьковский градоначальник находится в коме.

"Это ложь. Говорил с ним 30 минут назад. Геннадий Адольфович действительно болеет, но при этом бодр и полон сил", - написал Фукс в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

Собеседник "Страны" в окружении харьковского мэра сказал, что Кернес не в коме, но состояние у него действительно тяжелое.

Заммэра прочат в преемники

Тема болезни мэра породила в Харькове слухи о том, что он сам на выборы не пойдет, а вместо себя выдвинет преемника - члена его команды, которому целиком доверяет.

Таким много лет считается "правая рука" Кернеса в Харькове Игорь Терехов.

В середине 2000-х он был заместителем председателя Харьковской ОГА Арсена Авакова, а затем перешел в команду мэра Геннадия Кернеса, где работает и сейчас. Как говорится в официальной биографии заммэра, он не женат, имеет троих сыновей. До прихода в политику работал в "Промышленной компании "Укркондиционер", одним из учредителей которой является его мать – Виктория Терехова. В середине 2000-х Терехов вместе с окружением Авакова был совладельцем крупнейшей сети табачных киосков в Харькове. О чем публично говорил тогда и сам Геннадий Кернес.

При этом, исходя из последних деклараций заммэра, он живет на одну зарплату - порядка 100 тысяч гривен в месяц, у него две небольших квартиры в совместной собственности с матерью, и Mercedes-Benz GL 350 2013-го года.

Кроме того, в декларации Терехова говорится о наличии у него ценных бумаг - ООО "КУА "Финэкс-Капитал". Эта компания входит в группу "Финэкс-Украина" финансиста Игоря Когута. А владельцем ценных бумаг КУА Терехов стал в конце 2017 года. Интересно, что Геннадий Кернес несколько лет подряд декларирует дивиденды полученные от этой компании. Всего - более 20 млн грн дивидендов. Терехов также получил с 2017 года 10,5 млн грн дивидендов.

При этом структуры "Финэкс-Капитала" неоднократно получали подряды на ремонт дорог и различные строительные работы в Харькове за счет городского бюджета.

Таким образом, Терехов действительно является одним из самых близких к действующему мэру людей, а потому именно его молва уже начала "продвигать" в преемники Кернеса.

Но собеседники "Страны" в окружении городского головы Харькова говорят, что пока вопрос о преемнике не стоит.

"Мы все надеемся, что Геннадий Адольфович выздоровеет и примет участие в выборах. Поэтому никаких сценариев с преемником не прорабатывается. А слухи об этом распускают наши оппоненты", - утверждает собеседник в близком окружении мэра.

О том же говорит и политолог Вадим Карасев.

"Кампанию Кернесу надо вести? Не надо. Машина заряжена и едет на автопилоте даже пока мэр на больничном. Кернес - это Кернес. Ему даже делать ничего не надо, его и так все знают. Поэтому еще рано говорить о преемнике. Кернес из тех людей, кто будет бороться до конца", - считает Карасев.