В понедельник, 14 сентября, Кабмин утвердил проект бюджета-2021 и направил его в парламент.

Самого законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет. Но в распоряжении "Страны" оказались расчеты по бюджету на следующий год.

Также о главной смете страны на следующий год можно судить из данных презентации Минфина, озвученных на брифинге 14 сентября.

Министр финансов Сергей Марченко, представляя проект, назвал его реалистичным, сбалансированным и таким, который может быть выполнен "при любом министре финансов".

Также, по словам Марченко, этот бюджет дает "возможности для развития". То есть, если Гройсман и Гончарук представляли свои проекты как "бюджеты развития", то в этот раз все же сделали скидку на экономический кризис и особого развития уже не обещают, только - возможности.

"В целом проект похож на бюджеты предыдущих лет. Взяли стандартный рецепт Гройсмана - минималка плюс дороги, пустили дымовую завесу, пообещав поддержку медицины и образования и для пикантности добавили новый ингредиент - цифровизацию почти на 3 миллиарда. Хотя по факту проект бюджета -2021 мало чем отличается от предыдущих - в нем нет ни серьезной поддержки промышленности и бизнеса, ни особых акцентов на социалку", — говорит экономист Алексей Кущ.

"Страна" изучила проект бюджета -2021.

Заплатят бизнес и люди, и немного - от схем

Минфин сверстал проект бюджета на следующий год на основании макроэкономических показателей, представленных Минэкономики в июле этого года. В частности, заложен такой же среднегодовой курс доллара - 29,1 гривен и инфляция в 7,3%.

Ожидается, что в следующем году доходная часть бюджета вырастет на 9,4% - до одного триллиона 71,1 млрд гривен. Как заверил Марченко, это будет сделано не за счет пересмотра налогов, а за счет борьбы со схемами, в частности, по НДС.

Стоит отметить, что фискалам придется постараться. В следующем году налоговые поступления запланированы на уровне 928,6 млрд против 783,7 млрд на этот год. То есть, плюс - больше 145 млрд.

Что касается налогов, то Минфин анонсирует абсолютно спокойный для бизнеса год. Якобы, не будет никакого пересмотра ставок, кроме разве что индексаций (к примеру, на текущий курс доллара для тех налогов, которые привязаны к валюте, скажем, акцизов на бензин).

Но с 1 января 2021 года намечается переход на РРО части малого и среднего бизнеса, а с апреля — всех предпринимателей. Одним из аргументов властей в пользу кассовых аппаратов для всех было именно планируемое увеличение налоговых поступлений. Хотя пока об этом - ни слова. По крайне мере, такой вывод следует из презентации Минфина.

При этом в дополнении к проекту более подробно расписаны ожидаемые поступления. И из них следует, что свою лепту в наполнение казны внесут как схемщики, так и честный бизнес, а также рядовые граждане.

Так, акциз на спирт должен составить 185 млн против 136 млн в этом году.

От рентной платы, доходы от которой Кабмин обещал постоянно увеличивать за счет продажи разрешений на прозрачных аукционах, планируется выручить только 40,14 млрд против 32,5 млрд в этом году. По ликеро-водочной продукции всего ожидается порядка 6,3 млрд, тогда как в этом году — 5,9 млрд. Увеличение, конечно есть, но, учитывая, что в тени на сегодня находится чуть ли не 80% рынка алкоголя, это явно не прорыв в борьбе со схемами. При этом поступления от акциза на табак планируется увеличить больше чем втрое — с 1,5 млрд до 5,1 млрд.

Стоит отметить, что не так давно Кабмин презентовал создание Национального табачного оператора и сообщил, что будет "закручивать гайки" контрабанде.

При этом по импортному НДС (а за счет него кормятся съемщики на таможне) планируется выручить дополнительно около 29 млрд. Это немало, но все же о победе над схемами говорить рано (увеличение - меньше 20%). По ввозной пошлине ожидаются поступления в размере около 29,8 млрд против 28,3 млрд в этом году.

А вот по доходам от собственности и предпринимательской деятельности, наоборот, будет снижение доходов, причем существенное — около 66 млрд гривен против 114,3 млрд на этот год. НБУ перечислит меньше почти на 10 млрд (33 млрд), госпредприятия — в разы меньше (24,5 млрд против 68,3 млрд).

В теории такое резкое снижение доходов могло бы поясняться запланированной большой приватизацией (тогда госпредприятий просто станет меньше). Но от приватизации анонсируется только 6 млрд гривен. По-хорошему, это стоимость одного объекта, к примеру, за такие деньги в свое время хотели продать "Центрэнерго".

"Еще один вариант - продадут много, но дешево, поделят между своими", - говорит Кущ.

Или же просто заранее прогнозируется, что с доходами у госпредприятий в следующем году будет туго.

От налога на прибыль и доходы (который платят бизнес и рядовые граждане) планируется получить почти 245 млрд против менее 210 млрд в это году. Из них от налогов на доходы физлиц — порядка 138,9 млрд, тогда как в этом году - немногим более 111 млрд гривен. То есть, рядовые украинцы должны будут отдать в бюджет налогов почти на 30 млрд больше, чем в 2020 году.

Интересно, что по некоторым статьям доходной части данные из бюджета на эти год попросту под копирку перенесли в новый проект. Скажем, доходы от конфискованного имущества коррупционеров, как были, так и останутся на уровне 38,313 млн.

В доходной статье появилась также новая строка — средства от продажи земли и нематериальных активов. Планируются поступления на уровне 6,8 млн гривен, из них непосредственно от продажи земли — 5,8 млн.

Оборонка в приоритете

Расходы бюджета в следующем году составят 1 трлн 350 млрд гривен, а дефицит бюджета 270 млрд или 6% ВВП. Это ниже, чем в нынешнем году (ожидается дефицит в 7,5% ВВП), но все равно очень большой показатель.

Хотя, как говорит Алексей Кущ, в Украине он уже давно превратился в простой статистический показатель. "Наша проблема не в том, что страна не придерживается дефицита бюджета, а в то, что идет систематическое недофинансирование расходных статей. По факту может оказаться, что никакого дефицита бюджета вообще нет, но при этом важные статьи попросту остаются за бортом", — говорит Кущ.

Глава Минфина Сергей Марченко в презентации отметил несколько приоритетов в финансировании на следующий год:

образование

медицина

социальная защита

оборона

программа "Большое строительство"

борьба с коронавирусом

культура и спорт

Впрочем, по факту однозначно приоритетной можно назвать разве что оборонку. Расходы на ее увеличат еще больше — почти до 6% ВВП. При этом львиная доля дополнительных средств (131 млрд) пойдет на денежное обеспечение военнослужащих и силовиков.

По медицине такой щедрости нет. В Минздраве анонсировали, что будут добиваться на следующий год финансирования для здравоохранения на уровне 5% ВВП. "Согласно закону о фингарантиях в отрасли, должно быть не меньше 5% ВВП", — отмечает глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Но, как заявили в Минфине, на такой показатель удастся выйти только к 2023 году. А на 2021 год дадут 4,2% ВВП (на 2020 — 3,4%). То есть, рост есть, но он не такой большой, как ожидалось. При этом обещают повысить зарплаты медикам - это один из самых проблемных вопросов в медицине.

Кроме этого, 19,4 млрд дадут на коронавирус (15,8 млрд в рамках медгарантий, то есть, на финансирование больниц, 2,6 млрд на вакцины от COVID-2019, 1 млрд - на обеспечение борьбы с инфекцией в учебных заведениях).

Сами медики опасаются, что не увидят даже этих денег. "Это всего лишь чернила, если бюджет будет недофинансироваться по доходам, обещанных средств не дадут", — говорит Кравченко.

По образованию обещают дополнительно 34 млрд. Эти деньги пустят, в том числе, на повышение зарплат учителям на 30% и усиленное финансирование проекта "Новая украинская школа".

По социальной защите — прибавку к пенсиям для тех, кто старше 75 лет (на это потребуется 2,4 млрд). Плюс — продолжит расти минималка. С начала 2021 года она увеличится до 6 тысяч, а с июля — до 6,5 тысяч. Собственно, во многом за счет этого ожидается увеличение бюджетных поступлений в качестве налогов на доходы физлиц.

Средняя зарплата по стране должна вырасти на 12,1% — до 13 632 гривен.

Также власти собираются в следующем году поддержать культуру и спорт. В частности, на культуру обещают добавить 2,8 млрд. На развитие спорта высших достижений дадут 800 млн, а спортивную инфраструктуру — 500 млн.

"То есть, увеличение по социальным статьям не очень существенное, и, по сути, никак не отразится качестве медицины и образования или уровне благосостояния украинцев. По пенсиям особого роста не ожидается, только прибавки тем, кто старше 75 лет, но до такого возраста в Украине доживают далеко не все", — отметил Алексей Кущ.

При этом обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса президента обойдется больше миллиарда гривен, а именно 1269,1 миллионов. Таким образом, президент и его офис по проекту бюджета на 2021 год обойдутся украинским налогоплательщикам на 39% (или на 350 млн) дороже, чем в прошлом году.

Главный на эту минуту выгодополучатель бюджета-2021 - Михаил Федоров, глава Минцифры. Бюджет ведомства вырастет в 7 раз - со 147,7 млн. грн. до 1047,5 млн. грн. А вот разовые выплаты ветеранам ко Дню Победы не вырастут ни на копейку - как было в 2020 году 1382,5 млн. грн., так и останется в 2021 году.

В будущем году на 6,9% предлагают в проекте бюджета сократить объем средств на субсидии - 36,6 вместо 39,3 млрд. грн. в 2020 году. Означает это одно - и дальше будут жестко резать и верифицировать получателей субсидий.

На 25,6% больше получит Офис генпрокурора Венедиктовой - 9,51 млрд. в 2021 году против 7,57 млрд.

Значительно меньше повезло миграционной службы - пока ее глава отвлекся на роман с девочкой с собачкой из Уханя - бюджет ведомства урезали почти на 10% - 3,61 вместо 3,99 млрд. в 2020 году.

На 20,4% увеличится финансирование Уполномоченного по защите государственного языка. В следующем году "защитник" получит из бюджета 20,4 млн. грн.

Еще одно ведомство, которое получить дополнительный ресурс - Государственная фискальная служба. Та, которая была разделена на отдельную налоговую и таможенную, а остатки в виде налоговой милиции должны были быть ликвидированы. Но вопреки всему этому, в 2020 году она получает из бюджета на свою реорганизацию 927,6 млн. грн., а в 2021 году продолжение реорганизации обойдется украинцам в 1524,3 млн. грн.

А вот программа частичной компенсации процентов по кредитам комбанков молодым семьям на покупку жилья сокращена на 24,8% (с 23,4 до 17,6 млн. грн.), на 10,5% сократили финансирование Госпрограммы обеспечения жильем молодежи (с 28 до 25,1 млн. грн.), на 14,4% - финансирование удешевления ипотеки для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий (с 40,9 до 35,0 млн. грн.).

Господдержка аграриев осталась без изменений - те же 4 млрд., что и в 2020 году, но с учетом инфляции - на 7,3% меньше

Вместо экономического прорыва - дорожный

На "Большую стройку", которая и сейчас в бюджетных фаворитах, в 2021 году направят рекордную сумму - 150 млрд гривен, что почти на 21 млрд больше, чем в этом году. "Скорее всего, немалая часть - это госгарантии под очередные кредиты", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

По его словам, такие затраты можно было бы считать оправданными, если бы шла активная поддержка украинских подрядчиков, производителей техники и материалов для дорожного строительства. "Но пока этого нет. Деньги получают иностранные дорожники, которые привозят свою технику и рабочих. Мультипликационного эффекта, когда каждый вложенный в дороги доллар дает в несколько раз больше в смежных отраслях, из-за этого не получается", — говорит Скаршевский.

Из плюсов он отметил обещание властей дать госзказ на закупку сотни новых пассажирских вагонов. Но опять таки — пока неизвестна суммы и условия.

"Но в целом для восстановления экономики в бюджете на следующий год особо ничего не предусмотрено", — говорит Скаршевский. "Возможно, в полном тексте проекта мы увидим дополнительное финансирование кредитно-экспертного агентства. На него нужно не менее 2 млрд, хотя каждый год дают всего по 10-15 млн. А без этого экспортный прорыв вряд ли реален", — добавил он.

Информации о льготных кредитах для бизнеса тоже пока нет. Как и о либерализации налогового законодательства, на которую так рассчитывали предприниматели.

То есть, бизнес, по сути, бросят на выживание, особо помогать государство не собирается.

"Понятно, что это лишь первый драфт бюджета. Все самое интересное появится, когда проект пройдет обсуждение в комитетах и появятся "депутатские хотелки". Но в целом о финансовом плане страны на следующий год можно судить уже сейчас — включен режим выживания, и на существенную поддержку не может рассчитывать ни бизнес, ни простые граждане", — подытожил Кущ.