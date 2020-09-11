С понедельника, 14 сентября, Киев переходит на усиление карантина. Столица попала в оранжевую зону, а это значит, что вступают в силу новые ограничения.

Их несколько:

запрещена работа заведений, принимающих постояльцев, кроме отелей (то есть, хостелов, сдающихся посуточно квартир)

в заведениях общепита должно быть заполнено не больше 50% посадочных мест

запрещена работа ресторанов и развлекательных заведений в ночное время

запрет плановых госпитализаций (кроме родов, лечения онкологии, неотложных состояний)

в спортклубах должно выполняться условие: 10 квадратных метров на каждого клиента

запрещено набор в смены в детские лагеря

в ТРЦ, музеях, библиотеках - не менее 10 квадратных метров на каждого посетителя

запрет на массовые мероприятия свыше 220 человек (для остальных действует правило - 10 квадратных метров на человека)

по пассажирским перевозкам - заполняемость не более 50% мест (с пустыми местами спереди, сбоку и сзади)

в образовательных учреждениях группы не больше 20 человек (кроме дошкольного, общего среднего, внешкольного специализированного искусствоведческого образования).

Многие ограничения, по-сути, действуют и сейчас (скажем, по заполняемости не более 50% мест в ресторанах).

Но некоторые заметно скажутся на жизни киевлян. Так, по школам уже с понедельника будут нововведения. Детям придется учиться через день или через неделю, а перспектива дистанционки, которой так опасаются родители приближается с каждым днем. Хотя формально школы не входят в список образовательных учреждений, на которые распространяются ограничения оранжевой зоны.

Главное - что будет дальше. И бизнес, и рядовые граждане опасаются, что Киев уже вскоре окажется в красной зоне, а там ограничения куда жестче. Повод для беспокойства есть.

"Думаю, уже через месяц-полтора столица будет в красной зоне. И не только по эпидемиологическим, но и по политическим причинам", — говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

"Страна" разбиралась как Киев будет жить в оранжевой зоне и попадет ли он в красную.

"Это беспредел"

Стоит отметить, что киевские предприниматели восприняли новые ограничения как шаг в сторону нового тотального карантина.

"Это беспредел. Снова запрещают работу бизнеса, причем без каких-либо налоговых послаблений и компенсаций. Сейчас все налоги взимаются по полной, нужно начислять зарплату сотрудникам, платить аренду. Откуда взять на все это деньги? Причем опять малый и средний бизнес страдает больше, чем крупный. Почему запрещают работу хостелов, но разрешают гостиницам? Как ФОП платить налоги и зарплаты. Будут вынуждены просто всеми правдами и неправдами увольнять персонал, другого выхода не остается", — говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

По его словам, на фоне новых карантинных ограничений власти продолжают выкручивать руки бизнесу, в частности, идет активная работа по внедрению кассовых аппаратов с 1 января следующего года для части предприятий, а с 1 апреля - для всех. "Это снова дополнительные затраты, но платить многим уже попросту не из чего. Люди поставлена на грань выживания", — говорит Доротич.

16 сентября столичные предприниматели выходят на новую акцию протеста под лозунгом: "Дайте бизнесу работать". Как митингующие собираются обходить запрет на массовые мероприятия с участием больше 220 человек, — пока неясно.

По словам главы компании "Ресторанный консалтинг" Ольги Насоновой, панические настроения сейчас царят и на ресторанном рынке.

"Некоторые попросту на эмоциях принимают решение закрыться. Другие будут работать, на самом деле технологии карантинного обслуживания у всех уже налажены. Бояться не столько оранжевой зоны, сколько перспективы красной", — говорит Насонова.

Рестораны: карантинные зарплаты и новые лазейки

Для ресторанов и развлекательных заведений ограничения по оранжевой зоне - не работать в ночное время и не занимать больше 50% посадочных мест.

По-сути, они и так действуют.

"Для нас с 14 сентября особо ничего не меняется. Мы и так закрываемся в 23.00. Хотя формально послабление по этому пункту в рамках страны было, городские власти на него не пошли. Полиция все равно ходила после 23.00 и штрафовала", — рассказала нам совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева. То же самое по требованию заполнять не больше половины мест.

"Это правило и сейчас действует. Поначалу проверяющие ходили по ресторанам с рулеткой, проверяли расстояние между столиками и штрафовали. Рестораторы уже выполнили все требования по столам и загрузке", - говорит Насонова.

По ее словам, запрет на работу в ночное время больше всего бьет по барам, пабам и ночным клубам, у которых основная работа начинается тольк после 19.00, а пик продаж приходится на 23.00-24.00.

"Многие нарушают запрет. Попросту закрываются изнутри и всех выпускают, но никого не впускают. Официально это называется: клиенты досиживают. Никто не имеет права выставить человека из заведения, если он оплатил заказ, но не успел доесть. Это - прямое нарушения прав потребителя", — отмечает Насонова.

Стоит отметить, что рестораторы морально готовились к тому, что "осенью что-то будет". Поэтому многие провели переговоры по аренде и выбили скидки до 50-70%. Плюс - персонал до сих пор держат на карантинных зарплатах. "Если до карантина повару платили за смену 850-900 гривен, то сейчас 600-750", - рассказывает Насонова.

Также рестораны готовы реанимировать службы доставки и специальное меню для них (чтобы блюда нормально "доехали" до заказчика).

"На самом деле больше всего пугает сейчас перспектива красной зоны и тотальный запрет на работу", — добавила Насонова.

Стоит отметить, что на волне весеннего карантина в Киеве закрылось до 10% заведений. Но после послаблений начали открываться новые рестораны. Так, в июле начало работать 40 заведений, в августе 17 ("Чайка", "Бро-маркет", "Фэмили-маркет", множество небольших кофеен, устричных и др.).

"Открываются рестораны эконом-сегмента, на рынке сейчас очень много демпинга, а для работы в таких условиях нужен большой поток клиентов, которого как раз нет. Поэтому до конца года может закрыться еще, как минимум, 10% ресторанов. Многие могут закрыться просто на панике", — отмечает Насонова.

Что меняется для ТРЦ и спортклубов

Для оранжевой зоны начинают действовать ограничения по работе ТРЦ — не больше 1 посетителя на 10 квадратных метров. То же самое касается музеев, библиотек, спортклубов.

В перечне ограничений для желтой зоны всего этого нет.

Но, как говорит глава Украинской торговой гильдии Евгения Локтионова, на практике для ТРЦ сейчас действуют, по-сути, те же правила. То есть, для торговых центров с понедельника ничего не меняется, — утверждает она.

"Надеемся, что оранжева зона с понедельника никак не скажется на торговых центрах. Однако, за последнюю неделю трафик посетителей упал, в том числе влияет межсезонье - летние коллекции уже не покупают, а для осенних еще рано. Некоторые ТРЦ делают скидки арендаторам, в основном маленьким магазинчикам, но все индивидуально. В магазинах и так действуют правила ограничения посетителей. Продавцы внимательно следят за количеством посетителей и дистанцией", — утверждает маркетолог, руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова.

Впрочем, стоит пройтись по киевским торговым центрам, чтобы убедиться, что ограничения работают далеко не везде.

Понятно, что большая площадь формально позволяет выдерживать правило "один посетитель на 10 квадратов", но вот как именно эти посетители рассредоточены по ТРЦ - отдельный вопрос. И если некоторые магазины действительно регулируют число тех, кто заходит, то другие особо не контролируют поток, на кассах и в примерочных есть очереди, а дистанция весьма условна.

Вполне возможно, что с понедельника что-то изменится. Ведь пока Киев был в желтой зоне проверяющие особо не "кошмарили" торговые центры. А с введением оранжевой зоны ситуация уже другая: ТРЦ официально есть в списке ограничений.

Та же история со спортклубами.

Основная масса больших комплексов смогут и дальше работать, так как формально площади позволяют. Но сейчас никто особо не следит насколько высокая концентрация людей на отдельно взятых пятачках спортивных зон. Между тем, к тренажерам нередко выстраиваются очереди.

Спортклуб "Фитнес Олимп" предупредил своих клиентов, что в связи с усилением карантинных ограничений с 14 сентября — новый режим работы. Он заключается в том, что клиентов попросили носить маски в общих помещениях (хотя это правило, в общем, никто не отменял) и придерживаться дистанции из расчета один человек на 10 квадратных метров. То есть, в клубе рассчитывают на сознательность посетителей.

В "Пятом элементе" нас заверили - клуб работает в обычном режиме. Об отсутствии каких-либо изменений говорят также в Спортлайфе.

Стоит отметить, что многие клубы сейчас открыли серн продаж абонементов на следующий сезон. И опасаются, что какие-либо карантинные ограничения тут же ударят по продажам. Поэтому тем карантина вообще стараются не поднимать.

Но вот небольшие спортзалы будут вынуждены ввести ограничения по посещаемости.

"У нас всего 200 квадратов. Это значит, что одновременно сможет заниматься всего 20 клиентов, что, как минимум, вдвое ниже обычной загрузки. То есть, придется ввести запись на посещение спортзала. Мы не продаем абонементы - клиент платит по факту посещения, поэтому для нас новые ограничения - это убытки. Посмотрим, какие будут результаты. Не исключено, что на какое-то время вообще закроемся", — рассказал нам владелец одного из спортзалов в спальном районе Киева.

Уроки через неделю и задания в вайбере

Гораздо больше, чем работа ресторанов, ТРЦ и спортклубов рядовых киевлян беспокоят школы.

Они начали новый учебный год фактически в обычном режиме, но с карантинными ограничениями (маски, антисептики, отмена кабинетной системы, разное начало уроков для разных классов и др.).

Впрочем, защитные меры особо не спасают - отдельные классы и школы начали закрываться буквально с первого для учебы.

Как уже писала "Страна", в Киеве две школы закрыты на карантин полностью и 126 классов переведены на дистанционна из-за случаев коронавируса у детей или педагогов. И буквально каждый день статистика тольк ухудшается.

"Страна" сообщала, что столичных учителей уже готовят к дистанционке, их попросили разработать расписания уроков на удаленке. По нашей информации, все столичные школы могут перевести на дистанционное обучение уже в октябре, причем, среди причин не только эпидемия, но и возможность сэкономить и приближающиеся местные выборы.

Как написала на своей странице в Facebook замминистра образования Любомира Мандзий, переход на дистанционку, это вынужденная мера. "Мы не вводим обязательной дистанционное обучение, это временные меры",- отметила Она. Мандзий также пишет, что едва ли не главная проблема для директоров школ сейчас — кого ставить на замену, ведь многие учителя болеют. "Учителя могут научиться совмещать очное и дистанционное обучение", — советует она. И призывает директоров школ привлекать родителей к образовательному процессу, а родителей — не перекладывать всю ответственность на педагогов.

То есть, по-сути, школьное сообщество настраивают на дистанционку, если не тотальную, то, как минимум, массовую.

Для Киева прямо с понедельника, 14 сентября, также будут нововведения.

Для оранжевой зоны прописано ограничение: в образовательных учреждениях группы не больше 20 человек. Правда, в приказе Минздрава №50 от 22 августа есть уточнение: кроме дошкольного, общего среднего образования.

То есть, по идее школ это не должно касаться. "Юридически школы выведены из под этого требования, оно может распространяться на вузы или ПТУ, но не на садики или школы", — говорит директор киевской школы №141 Юрий Киньков.

Но на практике это уточнение, судя по всему, не учитывают. Директора школ, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что им порекомендовали поделить классы на группы до 20 человек и обеспечить уроки кому как позволяют возможности - хоть каждый день в отдельных аудиториях, хоть "по очереди".

Но во многих киевских школах в классах больше 30 учеников (есть по 36-37), то есть, как минимум, в полтора раза больше "квоты".

"Как я могу не допустить скопления детей, если класс — 50 квадратов, а учеников - 36", - недоумевает директор школы №141 Юрий Киньков.

В соответствие с приказом Минздрава №50, можно объединять несколько групп, но при этом заполняемость аудитории не должна превышать 50% при обеспечении максимально дистанции между учениками.

То есть, один класс (а по новым критериям - это уже две группы до 20 человек в каждой) можно посадить в актовый зал. Но классов много, а больших помещений в школе мало (актовый и спортзалы), поэтому это тоже не вариант.

Это значит, что придется учиться посменно или через день или неделю.

То есть, одна часть класса приходит в школу, а другая в это время учится дистанционно, а на следующий день (или неделю) меняются и т.д.

"Мы уже перешли на такое обучение. Школа сильно перегружена, я не могут не допустить скопления детей. Поэтому приняли решение: младшая школа учиться в обычном режиме, а с 5 по 11 классы по группам через неделю. С теми, кто учиться дома, проводится дистанционное обучение. Налажена трансляция уроков. Я не хочу рисковать, тем более, что руководителям школ за нарушения карантинных мер пригрозили наказанием вплоть до тюремного заключения", — говорит Юрий Киньков.

Переход в оранжевую зону, по его словам, это также более частые уборки, запрет на посещение школы сторонними лицами (в том числе, родителями), жесткие температурный скрининг (в том числе, в группах продленного дня), опросы родителей на предмет состояния здоровья детей и членов семьи и др.

Некоторые школы уже рассылают родителям следующие сообщения: с понедельника переход на смешанное обучение. Поэтому класс делится на 2 группы (согласно делению на группы английского языка). С понедельника выходит одна группа, другая в это время отрабатывает материал самостоятельно. Через неделю меняются. Каждое утро дети, которые остаются дома, будут получать задание в вайбере. При этом администрация школы ссылается на все тот же приказ Минздрава №50, в котором ограничение о группах в 20 человек на школы не распространяется.

"Для нас оранжевая зона означает следующее: классы не больше 20 учеников, рекомендации (не требование) учителям преподавать в защитных щитках, придерживаться всех «желтых» ограничений (маски, антисептики, уборка и пр. - Ред.). Каждая школа сама решает как организовать учебный процесс, так как везде разные условия, где-то 1,5 тысячи детей, а где-то 500. На дистанционное обучение пока не переходим. Это может быть, скорее, смешанная учеба - классы учатся по очереди. Но в нашем лицее пока все офлайн, так как классы небольшие и все требования мы выполняем", — рассказала нам директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко.

Ограничения не коснутся большинства частных школ, где в классах и так меньше 20 детей. А вот в государственных школах учиться станут через день или через неделю, то есть, в полу-дистанционном режиме. Причем, далеко не все учебные заведения могут организовать качественное дистанционное обучение, и не все семьи обеспечить ребенка возможностью учиться в таком режиме (особенно если в семье несколько детей, а компьютер один). За лето мало что изменилось, поэтому все проблемы дистанционки, о которых мы уже подробно писали (часто родителям попросту сбрасывают список заданий на вайбер) остаются. Что не лучшим образом скажется на качестве образования.

Попадет ли Киев в красную зону

Впрочем, главный вопрос, который сейчас интересует и бизнес, и рядовых граждан, — не грозит ли Киеву красная зона, то есть, практически тотальный карантин с закрытием школ ресторанов, торговых центров, полной остановкой транспорта.

Напомним: попадание в ту или иную зону зависит от нескольких факторов:

загруженность коек — если в больницах для пациентов с коронавирусом в течение 5 дней подряд заняты более 50% коек, то это является поводом для перехода в следующую карантинную зону

среднее количество тестов должно составлять не менее 24 на 100 тысяч человек за последние 7 дней, а выявляемость - 11%. Если больше - переход в другую зону

показатель заболеваемости за последние 14 дней не выше среднего по стране.

Превышение по любому пункту - это уже переход в другую, более высокую зону карантинной опасности.

В Киеве статистика по коронавирусу пока только ухудшается, намечаются проблемы также с местами в больницах.

Поэтому красная зона — вполне реальна. "Думаю, в течение месяца-полутора мы будем уже в красной зоне. И не только по эпидемиологическим причинам. Сами критерии достаточно спорные. Скажем, причем загруженность коек к темпам распространения заболевания. Это значит, что зоны "раздают" практически в ручном режиме, и все можно регулировать, в том числе, по соображениям, далеким от медицины. В Киеве сейчас 5 тысяч тестов "в очереди". если ускорить исследования, можно резко нагнать статистику, или наоборот. Все будет зависеть от политической конъюнктуры - захотят ли власти "вырубить" Киев перед выборами", — говорит Сергей Кравченко.

"Эпидемиологический процесс неуправляем, мы за ним только наблюдаем. Нет работы в очагах, не хватает эпидемиологов, тестов. По-сути вся статистика у нас фейковая, нередко вписывают по несколько раз одних и тех же «позитивных», в электронной базе все это не фиксируется. Что позволяет регулировать цифры в ручном режиме", — добавил экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

При этом ограничительные меры, которые сильно бьют по бизнесу и простым гражданам имеют весьма условный эффект в деле сдерживания эпидемии, — говорят медики.

"Любые меры вносят свою лепту, но важно понимать, что они лишь немного сдерживают эпидемию и растягивают ее во времени. Бороться с вспышками и не допускать их распространения нужно совсем другими методами, в частности, работой в эпидочагах, выявлением контактных лиц и пр. Но у нас для этого нет ресурсов", — подытожил Протас.