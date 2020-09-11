В Украине разворачивается громкий секс-скандал в кино: актриса Татьяна Острецова обвинила в сексуальных домогательствах 51-летнего актера Владимира Владимирова. Он известен своей ролью в сериале "Слуга народа", где сыграл президента Франции Эммануэля Макрона.

Владимир Владимиров на съемках "Слуги народа" с Владимиром Зеленским. Фото: Инстаграм Владимирова

Инцидент произошел во время съемок сериала “След” 22 августа. По словам актрисы, партнер по съемочной площадке лез ей руками между ног.

Впрочем, сам Владимиров все отрицает. Актриса же заявила, что факт домогательств зафиксирован на видео и уже подала на коллегу заявление в полицию. При этом доказательства вины актера так и не были обнародованы, но "общественный суд" угрожает его карьере в кино.

“Страна” разбиралась в этой запутанной истории.

Версия Острецовой

Вот что об этом рассказала Татьяна Острецова: “Владимиров Владимир во время сцены неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот мудак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади - он лапал меня за ягодицы”.

Длилось это, по словам Татьяны, на протяжении пяти дублей, а она - выкручивалась. При этом коллегам по съемочной площадке она ничего не говорила.

“Моя ошибка в том, что я сразу же не остановила съёмки, потому что я четко понимала, что если я дам себе сейчас слабинку и пущу на самотек эмоции - дальше я уже не смогу работать, так как внутри уже была истерика, и поэтому я боялась, что из-за меня сорвётся смена. Я это признаю и жалею, что не пресекла это! Камеры могут подтвердить, что его руки постоянно лезли мне между ног. И в дублях я пыталась выкручиваться как могла, чтобы он не смог снова это сделать”, - добавила Татьяна.

Сразу после завершения съемки Острецова сообщила второму режиссеру Евгению Орцу, что Владимиров хватал её в интимных зонах и домогался. А потом, по словам второго режиссера, впала в истерику.

“Весь мужской коллектив подтвердит, что руки у Владимирова под конец дубля каждый раз оказывались у нее между ног”, - заявил Орец. И добавил, что заметить это сразу было сложно - сцена динамичная, плюс специфический свет.

“Когда я в жесткой форме задал ему вопрос, что это было, он как обосс@нный смотрел на меня и говорил: “А что? Я ничего, нормально сыграл”. Человек даже не пытался извиниться, подойти к девушке и что-то объяснить”, - отметил Орец.

И уточнил, что сразу после конфликта Владимиров ушел со съемочной площадки.

Первый режиссер проекта Павел Потатуев также подтверждает факт домогательств. По его словам, они с Орцем просмотрели отснятый материал и увидели, что Владимиров несколько раз касался актрисы там, где это не предусматривалось сценарием.

“Эта ужасная ситуация произошла у меня на площадке, - вспоминает Потатуев. - Дело было так: доктора играл некий Владимир. За целый день он показался мне странным человеком- манера поведения, общения и т. д… Но при съемке той сцены я заметил что актриса, Таня немного замкнулась и чувствовала себя не комфортно. Я несколько раз спрашивал, всё ли ок, но она отвечала, что да. Сцену сняли. И потом, уже вечером мне рассказали что было на съемке. Я с вторым режиссером посмотрел плейбэк и увидел то, о чем говорили - все так и было: его руки все время старались дотронуться ей между ног. Видно это было не сразу, не акцентировано, только если знаешь, куда смотреть (сцена динамичная). В то время актера уже отпустили и Таню тоже. Я обязательно займусь этим вопросом и достану скриншоты кадров и передам их Тане. И от себя добавлю следующее: Владимиров Владимир, будьте бдительны в дальнейшем где и у кого вы играете и обязательно смотрите кто будет режиссером, потому что если вдруг вы попадёте ко мне, у нас разговор будет очень коротким! Я не буду разбираться, я по-мужски просто разобью морду!”.

На следующий день после инцидента, 23 августа, Острецова написала пост в Фейсбуке, где вынесла конфликт в публичную плоскость. Она прямо обвинила Владимирова в домогательствах.

На защиту актрисы встали и в комьюнити «Ukrainian Film School». CEO Алена Тимошенко заявила, что поддерживают Татьяну Острецову и морально, и юридически.

“В сложившейся ситуации есть один плюс, она может стать безпрецендентным примером в украинском юридическом кинематографическом пространстве. Ведь в современном цивилизованном мире трудно представить, чтобы нечто подобное происходило на съемочной площадке и виновник не понес бы ответственность за свои действия”, - заявила Алена Тимошенко.

Татьяна уже написала заявление на Владимирова в полицию.

Острецова подала заявление в полицию на Владимирова. Фото: страница Острецовой в Фейсбук

Острецова также заявила, что из-за этого случая пережила нервный срыв. И хочет, чтобы Владимир больше не снимался в кино.

“Я хочу, чтобы каждый киношник знал этого урода в лицо! И ни в коем случае не допускать его к съемкам!”

Версия Владимирова

Сам Владимир Владимиров свою вину отрицает. В первый же день секс-скандала под постом Острецовой оставил такие комментарии:

"Бессловесная массовка 7(!) дублей издевалась над съёмочной группой, пытаясь укусить медсестру (снимали о бешенстве), каждый раз режиссер извинялся, что ко мне и медсестре претензий нет, а вот неадекватная актриса всё никак не "врубалась" как играть. Режиссерскую задачу я выполнил, хоть что мне, что Даше (медсестре - мы с ней работали в паре) это далось нелегко. Сам только что прочитал - офонарел)".

"Каждый дубль режиссер пытался объяснить, что именно нужно делать, а "великая актриса" была вся в "образе" - бешеный полузомби)", - написал Владимиров.

По словам актера, любые его касания к актрисе были случайны и связаны со спецификой сцены. А сцена была динамичная - по сценарию в ней заложена активная борьба, что подтверждают все участники съемочного процесса.

Сценарий той самой сцены

Претензии со стороны режиссеров Владимиров также отметает. По его словам, между режиссером и вторым режиссером на площадке происходили конфликты: “Режиссер постоянно “ставил на место” второго режиссера, который то сам команду “мотор” дает, то рассказывает свое видение съёмки”, - сказал Владимир Владимиров.

По его мнению, это могло повлиять на их эмоциональное состояние в конце смены и объективность их оценки.

Атмосфера на площадке в целом под конец съемки была очень напряженная и конфликтная, что подтверждают и другие участники съемочного процесса.

А вот актеры, которые снимались в одних сценах с Владимиром, утверждают, что актер вел себя корректно.

К примеру, актриса Даша Миллер, которая играла в сериале “След” медсестру, говорит, что даже находясь в ситуациях, куда более располагающих к возможности физического контакта, Владимиров не допускал и намека на домогательства.

“Мы играли вместе с Владимиром в некоторых сценах. Он ко мне не приставал. Хотя мы общались и до сцены, и во время, и в перерывах. Даже никаких намеков не было. Приставал ли он к Острецовой - я не видела. В целом у меня о нем нейтральное впечатление - со своими странностями, как любой актер, но ничего плохого сказать о нем не могу”, - сказала "Стране" актриса Даша Миллер.

По ее словам, кто в этой ситуации прав, а кто виноват - непонятно.

Что не так в истории с домогательствами

А дальше произошло нечто странное.

Татьяна отказалась от помощи кино союза актёров CINCIN. Те передали дело в киносособщество “Гильдия кинематографистов Украины”, для независимого расследования. Киногильдия провела собственное внутреннее расследование по факту претензий Острецовой, но доказать вину Владимирова так и не смогла. И в “черный список” актеров его так и не внесли, хотя на этом настаивала актриса.

Более того, Киногильдия просила режиссеров и актрису предоставить доказательства того, что Владимиров приставал к партнерше по съемочной площадке. Но изобличающие фото или видео, о которых с первого дня говорила актриса и режиссеры, так и не были обнародованы.

"Я следила за развитием внутреннего расследования, которое проводила Киногильдия, и в комментариях писали, что никаких видео- или фото-доказательств домогательств режиссёры и актриса не предоставили", - сказала "Стране" Даша Миллер.

В этой связи многие киношники не понимают, почему Татьяна так долго тянула с подачей заявления.

Хотя второй режиссер Евгений Орец в комментарии "Стране" заявил, что не имел права выкладывать в интернет материалы со съемок.

Впрочем, есть мнение, что вся эта история с домогательствами - не более чем пиар. Который пока играет очевидно в плюс актрисе, которая на словах обвинила коллегу по площадке в домогательствах, не предоставив никаких доказательств.

И хотя Владимир Владимиров отрицает свою вину, из-за потока осуждений без суда и следствия, у актера уже разрушилась карьера.

“Думаю, что с карьерой в кино так или иначе он может попрощаться. Ибо расследования не было, суда не было, а заявление в полицию написали лишь на днях. А карьера человека заранее уничтожена без суда и следствия”, - говорит в комментарии "Стране" Дмитрий Колосов, основатель КиноСоюза актеров CINCIN.

При этом Владимиров дал комментарии об этой ситуации для Гильдии Кинематографистов Украины, от помощи которой, кстати, Татьяна отказалась.

“Мое мнение об этом конфликте стало очень неоднозначным, - говорит Дмитрий Колосов. - Вначале я всецело поддерживал Татьяну, но она отказалась от помощи каких-либо организаций актеров (от нашей в том числе), и мое мнение со временем изменилось. Я не могу сказать, что теперь поддерживаю Татьяну”.

По его словам, на фоне скандала началась раскрутка портфолио актрисы по СМИ, где ее называют известной актрисой.

“Её стали преподносить как известную актрису, но я так не считаю, как и многие другие в комментариях. А сама Татьяна никаких комментариев не даёт. Тех доказательств, о которых она говорит, никто не увидел до сих пор. Судя по всему, по ТВ эту запись увидят все. Вторая версия - что это пиар проекта, потому что после этого скандала абсолютно все захотят посмотреть ту серию. Но это лишь мое предположение”, - считает Дмитрий Колосов.