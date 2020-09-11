В политических кругах не прекращаются разговоры о планирующемся уходе Юлии Тимошенко из ее партии "Батькивщина" и вообще большой политики.

В самой политсиле реагируют на это фразой из известного анекдота "Не дождетесь!", списывая появление подобных слухов на предвыборные происки оппонентов.

По мнению экспертов "Страны", для партий лидерского типа, к которым несомненно относится "Батькивщина", даже намеки на смену вождя чреваты серьезными проблемами, в том числе электоральными. А если она действительно уйдет, то политсилу, скорее всего, ждет исчезновение. Учитывая, что для большей части избирателей партии "Батькивщина" это и есть Тимошенко. И голосуют за нее, а не за какую-то особую идеологию.

Впрочем, знаковые кадровые изменения в партии действительно могут произойти.

Подробности — в материале "Страны".

Лидерство по Скайпу

"Батькивщина" оказалась одной из немногих парламентских политсил, которые до сих пор не провели предвыборный съезд. Формально решение об участии партии в местных выборах принял ее высший руководящий орган — политсовет 4 сентября. Согласно официальному заявлению, "Батькивщину" будут представлять более 45 тыс кандидатов в депутаты местных советов, а также полторы тысячи кандидатов на пост городских, сельских и поселковых голов. Их официальное выдвижение состоится на партийных конференциях, которые пройдут на местах.

Причина замены партсъезда на скромное заседание политсовета, в котором состоит 53 человека — очевидна (хотя и не афишируется). Председатель "Батькивщины" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом, причем в тяжелой форме. Однопартийцев она приветствовала с помощью видеосвязи. А провел заседание ее первый заместитель в партии, руководитель исполнительного секретариата политсовета и доверенный соратник Иван Кириленко.

Объяснимое болезнью временное выпадение Тимошенко из политики, тем не менее, реанимировало дискуссию — во всяком случае, вне "Батькивщины" точно — будет ли жизнь в этой партии, если она останется без этого лидера. "Батькивщину" действительно сложно представить без Тимошенко. Она возглавляет партию с момента ее основания в 1999 году, на всех последующих выборах была ее лицом.

По мнению политолога Руслана Бортника, у многих избирателей "Батькивщины" четкая привязка политсилы к Тимошенко. "Без нее от электората партии останется даже не половина. Уйди вдруг, без подготовки Тимошенко, партию однозначно ждет коллапс", - комментирует Бортник "Стране".

Рассуждая гипотетически, многолетнему и безоговорочному лидеру, как Тимошенко, пришлось бы тщательно готовить свой уход при желании сохранить партию.

"Один сценарий — остаться руководителем формально, передав кому-то бразды правления, или даже моральным авторитетом в партии. Это позволило бы немного самортизировать ситуацию при самоотставке. Хотя дестабилизурующий эффект на электорат будет, и придется объяснять, что уход — необходимость, но это — та же партия. Другой — годами растить преемника, держа его при себе и приучать к нему избирателей", - рассуждает Бортник.

По его словам, в теории разговоры на эту тему могут принести даже выгоду Тимошенко, так как позволяют проверить возможную реакцию на подобные перемены. "Я не исключаю, что в партии даже подыграли кривотолкам, чтобы протестировать последствия такого сценария", - говорит политолог. Но в то же время он допускает, что изначально слухи были предвыборной технологией оппонентов "Батькивщины", воспользовавшихся болезнью Тимошенко.

Медиа и соцсети на них отчасти отреагировали. "У "Батькивщины" хорошие стартовые позиции, на прошлых местных выборах в облсоветы она выиграла во многих регионах. Соперники вполне могли воспользоваться фактом заболевания и попробовать сбить с толку избирателей партии Тимошенко слухами о ее уходе, мол, чего голосовать за нее, если лидер все равно уходит", - полагает Бортник.

В "Батькивщине" настаивают на именно такой подоплеке. "Они (оппоненты — Ред.) хотят внести сомнения в ряды наших сторонников", - прокомментировал член политсовета партии, народный депутат прошлых созывов Андрей Павловский "Стране".

Он сам увязывает вброс с недавней пресс-конференцией народного депутата от партии Сергея Власенко во Львове, где тот подверг жесткой критике Порошенко.

“Власенко назвал Порошенко фальшивым патриотом, которого интересует больше не Украина, а собственный карман. И на следующий день на сайтах, использовавшихся Порошенко во время президентской кампании в качестве сливных бочков, появилась информация об уходе Тимошенко, которую принялись разгонять порохоботы. Видимо, Петр Алексеевич обиделся, тем более что эта пресс-конференция состоялась перед его визитом в городе ради представления кандидатом в мэры своего нардепа Синютки", - говорит Павловский.

"Тимошенко не может уйти из политики, потому что она и есть политика. Она переживет многие новые лица. О них также забудут, как забыли похожих раньше, а Тимошенко — по-прежнему весомая политическая фигура", - считает член фракции "Батькивщина".

Один из нардепов также подтвердил "Стране", что никаких разговоров об уходе Тимошенко не ведется. "Это слухи Порошенко распускает. У нас даже и намеков никаких на это нет. Да и сами посудите - партия это и есть Тимошенко. Если она уйдет, то проект тоже очень быстро прекратит существование", - сказал депутат.

Не верит в самоотставку Тимошенко и политолог Кость Бондаренко. По его словам, для лидера "Батькивщины" политика "превратилась в modus vivendi", то есть в образ жизни - в отличие от певца Святослава Вакарчука, который отказался от мандата депутата двух созывов и покинул политику. "Это человек, возможно, единственный из политиков, который настолько сросся с политическим процессом, что готов был пойти даже в тюрьму, но не оставил политических амбиций, что-то не очень похож на Святослава Вакарчука", - написал Бондаренко на своей странице в Фейсбуке.

Планы Ляшко и на Ляшко

Слух о Тимошенко, впрочем, не единственный, от которого приходится отбиваться "Батькивщине". Тимошенко открыто поддержала на промежуточных выборах в округе №208 в Черниговской области лидера Радикальной партии Олега Ляшко, с которым в свое время шумно побила горшки.

Как писала "Страна", сближение политиков после громких скандалов обусловлено отношениями обоих с влиятельным бизнесменом Ринатом Ахметовым. С последним в последнее время находится в хороших отношениях и Тимошенко. А Ляшко давно находится в политической обойме крупнейшего олигарха страны.

Молва в политтусовке уже записала Ляшко во фракцию "Батькивщины", хотя тому еще, конечно, нужно победить. Более того, говорят — и некоторые даже публично, как, например, экс-генпрокурор Юрий Луценко, что главрадикал получит должность председателя политсовета "Батькивщины", при том что такой должности даже нет в партийной иерарархии. "Батькивщина" же за счет Ляшко, по словам Луценко, должна прирасти электоратом, благо он в какой-то степени схожий.

Если это произойдет, это укрепит слух, что влияние Ахметова на "Батькивщину" стало определяющим, как в случае самого Ляшко, которого вошел в орбиту донецкого олигарха еще в восьмом созыве Рады.

Член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский допускает, что Ляшко присоединится к фракции партии. "Думаю, он взял определенные обязательства за поддержку Тимошенко на этих выборах. Возможно, он, когда попадет в Верховную Раду, войдет во фракцию "Батькивщины", - спрогнозировал он "Стране" - Он довольно яркий политический деятель и разбудит это "зеленое" болото".

Однако еще один собеседник во фракции "Батькивщины" опровергает предположение Луценко о должности для Ляшко в политсовете партии.

При этом совершенно разные источники сошлись в утверждении о слишком больших запросах Ляшко, предъявленных политсиле Тимошенко. "Он хотел и своих людей завести в руководящие органы, и какие-то области взять под себя. Аппетиты у него — будь здоров. Насколько я знаю, они ("Батькивщина" и Ляшко — Ред.) не договорились о дальнейшем сотрудничестве в Раде, если Олег победит на округе", - говорит собеседник, близкий к партии Тимошенко.

Но что интересно: одновременно со слухами об углублении связей с Ахметовым появилась информация, что перед местными выборами Тимошенко передала партийную франшизу, во всяком случае, в некоторых областях людям из лагеря, конкурирующего с донецким олигархом.

Якобы в Черкасской области списки от местной ячейки "Батькивщины" будет курировать глава областной организации партии "За будущее" (ЗБ) член одноименной депутатской группы в Раде Антон Яценко.

В Сумской — его коллега по группе Игорь Молоток, в Днепропетровской — депутат восьмого созыва Андрей Шипко, входивший в депгруппу "Видродження". И ЗБ, и "Видрождення" относят к орбите влияния бизнесмена Игоря Коломойского, чья финансово-промышленная группа (ФПГ) соперничает с ФПГ Ахметова. В таком случае это означает формирование еще одной политической колоны днепровского олигарха вместе с подконтрольной ему ЗБ, развернувшей бурную кампанию.

Для Тимошенко же это может быть попыткой диверсификации с помощью старого политического партнера Коломойского. Но только выборы покажут, удастся ли ей надежно опереться на эти две опоры.

Но в любом случае пока очевидно, что на покой она не собирается.