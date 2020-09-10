Украинцы, которые соблазнились предложениями о смене поставщика газа, рискуют остаться без субсидий.

В Минсоцплитики заявили: чтоб избежать проблем, льготники, которые надумают менять поставщиков газа, обязаны оперативно сообщать об этом в службы соцзащиты.

"Получается странная ситуация. Сначала украинцам говорят об упрощении процедуры смены поставщика. Само упрощение заключается в том, что именно поставщик берет на себя все хлопоты, включая оформление документов, решения вопросов с прежними долгами и пр. А теперь оказывается, что именно потребитель должен бежать в службы соцзащиты и по-сути, по- новой оформлять субсидию. Так где же тут упрощения и рынок?", — удивляется руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Страна" разбиралась, как украинцам, поменяв газового поставщика, не остаться без субсидии в отопительный сезон.

Еще она бумажка

По данным консультационного центра для населения "Газправда" (проект "Опоры"), украинцы все больше интересуются предложениями на рынке газа — ценами, условиями и процедурой смены поставщика.

По итогам августа почти четверть всех обращений касалась именно смены поставщика газа. Этот вопрос по популярности вытеснил даже температурные коэффициенты, которые до запуска газового рынка чаще всего интересовали потребителей (речь идет о так называемом приведении объемов газа к стандартным условиям, когда показатели счетчика умножаются на определенный коэффициент, как правило, повышающий итоговую сумму в платежке).

Менять прежних поставщиков в пользу более "выгодных" украинцев активно агитируют и сами газовщики. К примеру, базу розничных клиентов сейчас активно набивает "Нафтогаз". НАК рекламирует "упрощенный переход" к ним на обслуживание. Достаточно просто оставить заявку на сайте и подать пакет документов (паспорт, идентификационный код и последнюю платежкку за распределение газа).

Но процедура смены поставщика может оказаться не такой простой, как кажется на первый взгляд.

Как отметили в Минсоцполитики, для расчета размера жилищных субсидий и льгот по коммуналке органы соцзащиты ежемесячно получают от поставщиков услуг ведомости по предоставлению услуги, ценам и тарифам, платежам и пр. В том числе, это правило распространяется на поставку и распределение газа.

Газовщики, помимо данных, подают также информацию о предприятии (название, код ЕГРПОУ, номер счета и др.).

Поэтому в Минсоцполитики рекомендуют гражданам, которые поменяют поставщика газа, в самые короткие сроки сообщить об этом в органы соцзащиты "с целью предоставления соцгарантий (то есть, субсидий - Ред.) своевременно и в полном объеме".

То есть, если потребитель сменит поставщика, но забудет уведомить об этом соцслужбу, могут быть проблемы с начислением субсидии.

Потенциальная аудитория субсидиантов, которые могут заинтересоваться сменой поставщика газа - это преимущественно сельское население, которое отапливается и греет воду газовыми котлами. Напомним: жителей многоэтажек рынок газа пока касается только по газу для кухни. Но его потребление небольшое и ради экономии пары копеек вряд ли кто-то будет менять поставщика. А по централизованному отоплению пока все остается по-старому.

Понятно, что уведомить - это не просто перезвонить в соцслужбу. Нужно идти и писать заявление, а это очереди и потерянное время.

Что, как минимум, выглядит странно на фоне декларируемого властями "государства в смартфоне", когда существует возможность обмена данными между различными госорганами и службами. "Получается, что добавилась еще одна бумажка в списке тех, которые нужно подавать на субсидию", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Субсидии не вписались в рынок

Геннадий Рябцев говорит, что сильно удивился, когда узнал, что потребителям самим нужно бежать в соцслужбу и нести справку от газовщиков.

"Ведь декларировалась упрощенная схема смены поставщика. То есть, последние должны брать на себя все хлопоты организационного характера. Но, очевидно, в этой упрощенной схеме забыли о субсидиантах. Так что не исключено, что им придется попросту переоформлять субсидию, а это займет не меньше месяца. И лучше успеть до начала нового отопительного сезона, пока платежа за газ резко не выросла", — говорит Рябцев.

Другой проблемный вопрос, который может напрямую ударить по субсидиям — несвоевременное оглашение цен на газ. На текущий месяц многие газовщики выставляют тариф только в последних числах, то есть, потребители по сути платят уже пост-фактум. Хотя в НКРЭ заявили, что поставщики должны предупреждать клиентов о повышении цены на газ не менее чем за 5 дней до начала поставок.

В конце августа АМКУ порекомендовал газовщикам не медлить с оглашением тарифов. Но в сентябре ситуация повторилась, и многие компании опубликовали цены с опозданием, а некоторые пока и вовсе этого не сделали.

При этом, к примеру, "Нафтогаз" дает ценник в 4,7 гривен за куб, TAS Energy - 4,3 гривны, "Тернопольоблгаз" -5,3 гривны, Винницагазсбыт, Черниговгазсбыт, Полтавагазсбыт и др. — 5,49 гривен за куб. То есть, цены разные. Но клиенты в этом месяце точно не смогут перейти на более дешевый газ, и будут вынуждены платить по тому тарифу, который им выставит поставщик.

"Как выбирать, если не знаешь цену. Если государство продвигает рынок газа, оно должно, как минимум, позаботиться, чтобы потребители были уведомлены о ценовых предложениях", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Но в случае с субсидиантами ситуация еще больше усложняется.

Не факт, что соцслужбы будут ждать конца месяца, чтобы получить тариф, по которому считать компенсации для льготников. А если ждать будут, то сорвутся сроки начисления субсидий и оплаты за коммуналку (ее нужно погасить до 20 числа каждого месяца), а это - долги и лишение субсидии (если долг достигнет 340 гривен).

Чтобы вписаться в сроки соцслужбы могут посчитать, к примеру, по ценам прошлого месяца. Хотя тариф каждый месяц меняется и пока - только в сторону увеличения.

То есть, как вписать субсидиантов в новый рынок газа чиновники пока не придумали. Очевидно, что все будут делать с колес.

"При этом вообще непонятно, какая государству разница, кто мне поставляет газ. Субсидии у нас монетизированные, а их начисление зависит от среднего дохода домохозяйства. Но если из-за смены поставщика человек потеряет субсидию, ему придется оформлять ее по новой, а пока будет длиться этот процесс — платить за коммуналку по полной", — говорит Скубченко.