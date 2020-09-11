Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией и законом "О выборах президента" должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года полномочий нынешнего главы государства, то есть 25 марта 2024 года.

Но уже сейчас политические тяжеловесы начали оценивают шансы потенциального преемника действующего президента Владимира Зеленского. Сам Зеленский обещал, что он избирается только на один срок. Накануне бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что он видит четырех человек, которые потенциально могут занять пост президента после Владимира Зеленского.

"Кличко. Если будет феерическая избирательная кампания, если он... будет говорить о жизни, если он будет говорить красиво и создаст команду, у него есть потенциал. Гройсман. Дима Разумков. И Андрей Портнов. Это такая темная лошадка, ты удивишься, когда он стартанет. Это точно, я чувствую", - сказал Андрей Богдан.

"Страна" решила опросить политических экспертов, как они оценивают "президентские" шансы названных Богданом политиков.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник:

Виталий Кличко - сегодня это олицетворение молодого Порошенко. 6 лет назад ситуация была наоборот. Кличко хотел быть президентом, а Порошенко, как все это знают, просил Януковича позволить ему стать мэром Киева. За эти годы ситуация изменилась. Теперь перед Кличко стоит задача не проиграть выборы мэра Киева, а бывший президент Порошенко мечтает вернуть себе власть. Есть ли шансы у Кличко пойти на президентские выборы?

Да, он может стать новым более либеральным, чем Порошенко, лидером в национал-демократическом сегменте. С хорошими связями на Западе, с хорошим электоральным ядром. Относительно молодой и продемонстрировавший свою способность балансировать между разными группами влияния.

Поэтому да, потенциально, при определенных раскладах он способен побороться за пост президента. Прежде всего, это будет возможно в том случае, если Порошенко уйдет. То ли сам отойдет от политики, то ли эмигрирует, тогда потенциально эту нишу мог бы занять Кличко.

Дмитрий Разумков - сегодня это альтернативный политический центр в команде власти. У него второй рейтинг доверия после Зеленского. Я видел разные опросы, которые замеряют его потенциал. Но если ставить вопрос про президентские перспективы, то пока что Разумков находится в тени Зеленского. Но это молодой политик и поэтому перспективный. Это политик, которому удается балансировать в сложном парламенте. И это политик, который один из немногих смог внутри во власти вырасти и электорально и политически.

Сегодня он является центром притяжения условно говоря центристской части "Слуги народа". Это один из наиболее опытных политиков новой команды Зеленского, чем он вполне может воспользоваться. И в случае если Зеленский уйдет из политики, то именно Разумков является его и формальным, потенциально возможным приемником, и неформальным возможным наследником этой электоральной ниши. Если бы случились досрочные президентские выборы, то я не исключаю, что именно Разумкова выдвинули бы вместо Зеленского.

Владимир Гройсман - это такой себе молодой Азаров. Это политик, у которого также есть связи на Западе и который умеет балансировать между всеми ключевыми внутренними и внешними игроками. Он создал себе образ крепкого хозяйственника. Который способен навести порядок в экономике. И вообще в стране. Который в случае реального создания парламентско-президентской республики мог бы эффективно ею управлять. При чем он будет заниматься сугубо экономикой, а в политику лезть не будет.

Андрей Портнов - это человек, который может стать лидером бело-голубого сегмента. Этот сегмент постоянно растет, несмотря на потерю Крыма и Донбасса. Портнов очень эффективно апеллирует к нейтральному избирателю, для которого важны честность и справедливость. На сегодня его основное отличие от других политиков в том, что он не только говорит. Но и делает.

Он не боится вступать в юридические конфликты, отстаивать свою позицию. Он подает иски, по сути именно он арестовал собственность Порошенко, он раздражает разного рода праворадикальных деятелей.

То есть, такой себе модернизированный лидер центрального и леворадикального крыла украинского политикума, который может как аккумулировать электорат, уставший от хаоса, который сотворили правые, так и забрать себе весь электорат, который ранее был ядром поддержки Партии регионов, Коммунистической партии и других сил левого толка. Потенциально он может побороться за президентство.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

Начнем с того, что Богдан не случайно это сказал. Он как конструктор нынешнего политического режима (ведь именно он придумал эту фишку с досрочными парламентскими выборами), как раз работает на то, чтобы создать альтернативу Зеленскому. Потому что из старых политиков (тех, кто уже был президентами, премьерами), вряд ли кто-то сможет соперничать с Зеленским реально и серьезно.

А вот новые и примерно одновозрастные политики - это уже достаточно реальный центр альтернативы Зеленскому, под которого могут пойти ресурсы, медийные и финансовые и так далее. Как только начнут замерять рейтинги, начнет формироваться пул будущих кандидатов в президенты. Тогда возможна публичная игра на досрочный уход Зеленского.

Из этой четверки. Если говорить о рейтингах, то сейчас они есть у Кличко и Разумкова.

Кличко пока что сосредоточен на Киеве и ему надо въехать в Киевраду. Сейчас ему не до президентских амбиций. Но такие перспективы у него могли бы появиться, особенно если бы из политики ушел Порошенко. Тогда Кличко мог бы взять правоцентристов, умеренных правых, без "Армии. Виры. Мовы", без всяких Федын и Марусь Звиробий. И националистическое крыло тоже было бы под ним.

Если говорить о Гройсмане и Портнове, у них пока нет электорального рейтинга.

Например, сам Портнов пока не позиционирует себя как политик. Он позиционирует себя как юрист, борющийся за справедливость. Но чтобы претендовать на те позиции, о которых говорит Богдан, надо иметь свою платформу. Или движение, или партию. Или его должен кто-то выдвинуть, например, какие-то силы, которые находятся на Востоке и Юге Украины. Пока он, скажем так, индивидуальный игрок. Но для президентского рейтинга за ним должны стоять какие-то мощные силы, какая-то платформа. Чтобы не просто претендовать на участие в социологических исследованиях, а чтобы в нем видели реального кандидата. Пока этого нет. И кажется, что он сознательно уходит от этого позиционирования. Может, это его тактика - не выстрелить слишком рано. Но пока я вижу лишь его личные подвижнические усилия, которые связаны с разоблачениями и наказанием представителей прошлой власти.

Гройсман не случайно присутствует на каналах Ахметова. Но у него есть проблема с рейтингами и позиционированием. С одной стороны, о политической пенсии Гройсман явно не мечтает. С другой стороны ему не с чем идти на выборы. У него нет своего электорального ядра.

А вот Разумков из этой четверки - самый перспективный. Он чуть моложе президента, более спокойный, рассудительный. У него хорошая база - он глава Верховной Рады Украины. Это не Киев, где можно обвинить мэра в неуборке снега, мусора или еще каких-то грехах. Он ведет себя осторожно, аккуратно, лишнего не говорит. Вот он может перехватить электорат Зеленского, который в какой-то мере в нем разочаровался, которому не нравится то, что делает Зеленский или то, что он не делает.

Он говорит то, что говорил Зеленский, но при этом не выполнил. А Разумков полностью декларирует готовность выполнять. Он может стать магнитом, который соберет голоса тех, кто разочарован в Зеленском. Собственно даже та же "Слуга народа" может разделиться на прозападную и центристскую часть, которую олицетворяет (причем уже на данном этапе, хоть и не публично) Разумков.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко

Из всех перечисленных политиков - самая большая перспектива у Разумкова. Но это только перспектива. На данный момент рейтинг Разумкова - отражение рейтинга Зеленского. У него нет самостоятельного президентского рейтинга. Да, у него хорошие показатели доверия. Но только если Зеленский не пойдет на следующие президентские выборы, или вдруг скажет "Я ухожу", то тогда именно Разумкова будут рассматривать как вероятного преемника. Он будет наиболее приемлемой и оптимальной кандидатурой, в том числе с точки зрения рейтингов. Но мы не знаем, что будет с его рейтингом и его должностью через год или через два. И какие у него к тому моменту будут позиции.

Что касается, например, рейтингов Виталия Кличко. На данный момент в рамках всей страны у него рейтинг - 1%. С таким рейтингом он может проиграть практически всем. Хорошие рейтинги и реальная поддержка у него только в Киеве. Но как президента в рамках всего государства его уже не воспринимают. Звездный час Кличко как политика общенационального масштаба уже давно прошел. Это был 2011-2012 год, когда он мог "выстрелить", а сейчас слишком мало на это шансов. И должна быть определенная политическая ситуация, например, чтобы от политики отошел Порошенко.

У Андрея Портнова есть, на мой взгляд, определенная политическая перспектива. Но сейчас все же он известен скорее относительно узкому числу людей, которые занимаются политикой или интересуются политикой. А из них не все к нему одинаково относятся. Думаю, что если бы сейчас замеряли его президентский рейтинг, он был бы невысоким. Но потенциал есть.

Что касается перспектив Гройсмана, то при всем уважении к Владимиру Борисовичу, должно было бы сложиться очень много факторов, чтобы он мог реально претендовать на президентство. Нужно было бы, чтобы ушел Порошенко, чтобы поменялась ситуация на правом фланге, в центре, нужно полностью переформатировать электорат, нужна масштабная кампания. И тогда могла бы ситуация сложится в его пользу. Сейчас его рейтинги на уровне 2-3% процентов, как и у его политической силы. Этого очень мало, чтобы идти на выборы.