До местных выборов остается всего месяц. 24 сентября истек срок регистрации кандидатов и списков партий.

И вновь как и практически на всех прошлых выборов в атаку идут кандидаты-клоны.

Это специально нанятые конкурентами люди, чьи ФИО похожи или идентичны одному из фаворитов избирательной гонки. Это старая мошенническая технология, применяющаяся от выборов к выборам, и получившая молчаливое одобрение новой власти.

Цель клона - запутать избирателя, чтобы украсть у кандидата-однофамильца голоса.

Двух одинаковых фамилий в соседних строчках бюллетеня достаточно, чтобы избиратель ошибся и подарил голос фейковому кандидату. Расчёт на спешку, невнимательность и пенсионеров с плохим зрением - возрастную группу, которая стабильно ходит на выборы. Запутаться легко, особенно когда галочку нужно поставить быстро, а бюллетень длиной под два метра.

Причем схема работает даже при частичном совпадении ФИО - одинаковой фамилии или идентичных инициалов.

Уже известно как минимум о четверых клонах мэра Днепра Бориса Филатова (это только те, которые подали документы на смену фамилии в Днепропетровской области).

Сразу несколько кандидатов-клонов подали документы для участия в местных выборах в Одессе. Так, в последний день регистрации за кресло мэра Одессы решили побороться однофамильцы действующего городского главы Геннадия Труханова (известно об одном клоне), сразу несколько двойников актера Олега Филимонова, и даже однофамилец действующего президента Владимира Зеленского.

Также известно о двух клонах под мэра Умани, одного клона в Каховке, в Житомире и во многих других городах. А на днях СБУ отчиталась о задержании клона кандидата в мэры Светловодска Кировоградской области.

А самое интересное, что основной рекрутинг марионеток происходит на вотчине президента - в Кривом Роге. К примеру, клон под мэра Каховки Андрей Дяченко - родом из Кривого Рога.

Данные про клона под мэра Каховки. Фото: Страна

Сама технология "клонирования" не нова и раньше уже применялась для оттягивания голосов в избирательной гонке.

Так, на президентских выборах 2019 года выдвигался внефракционный нардеп Юрий Тимошенко. Юлия Тимошенко заявляла, что он - технический кандидат-клон, которого власть зарегистрировала специально против нее. У однофамильцев совпадали также инициалы - Тимошенко Ю.В.

По итогу он взял 0,62%. И вне свою лепту в то, что Тимошенко не попала во второй тур.

Есть и другие примеры. На мажоритарном округе №94 с центром в Обухове на прошлых парламентских выборах за мандат вели борьбу близкий соратник Порошенко Игорь Кононенко и журналист телеканала “1+1” Александр Дубинский, выдвинутый “Слугой народа”. По тому же избирательному округу баллотировались три кандидата с фамилией Дубинский (причем два из них в биографии указали работу на частное предприятие “Слуга народа”, не имеющие отношения к партии), три кандидата с фамилией Кононенко и один Кононенко.

В целом же президентская партия "Слуга народа" выявила около сотни "кандидатов-клонов", которые выдавали себя за ее представителей на парламентских выборах.

“Страна” разбиралась, как работает рынок двойников перед местными выборами, и способен ли клон украсть у кандидата-фаворита победу.

Клон “под ключ”

Политические тезки делятся на два типа.

Первые - готовые клоны. Это реальные люди, чья фамилия совпадает с фамилией кандидата, у которого нужно “откусить” часть голосов. Еще лучше, если совпадает и имя. Идеально - если еще и отчество, но такое бывает редко.

“Механизм поиска прост, - объясняет политтехнолог Екатерина Одарченко. - Нужную фамилию, допустим, Шевченко, пробивают по специальным базам из фонда соцстраха. Находят любого человека с нужной фамилией и за плату предлагают ему зарегистрироваться кандидатом на выборы. Обычно клонов выставляют против самого сильного кандидата и занимаются этим черные технологи”.

По словам Одарченко, найти клона нетрудно, особенно если фамилия распространенная. Например, если нужно минусовать условного Андрея Шевченко - работа технологов существенно облегчается: в стране полно людей с такими именами.

“На некоего Андрея Шевченка из села Машны регистрируют общественную организацию - “Батькивщина Черкащины”. И если от реально существующей партии “Батькивщина” идет депутат Андрей Шевченко, не всякий избиратель разберется, кто из них - настоящий. Особенно это путает пожилых людей со слабым зрением. Они цепляются за знакомое имя, а подробности мелким шрифтом уже не читают”, - рассуждает Екатерина Одарченко.

Именно по этой причине технологи стараются подобрать “клона” так, чтобы тот оказался в избирательном бюллетене на строчку выше “жертвы”. К примеру, чтобы имя клона начиналось на букву “А”, тогда как у конкурента на “В”. Алфавитный порядок в этом случае имеет значение.

Если же имя и фамилия у конкурента экстравагантная, и готового тезку найти не удается, технологи прибегают ко второму варианту “клонирования” - создают клона с нуля.

Специально нанятый человек идет в ЗАГС и просто меняет имя и фамилию накануне выборов. Выглядит это, конечно, подозрительно, однако с точки зрения украинского законодательства - все чисто.

“Человек был Иваном Ивановым, а перед выборами вдруг стал, например, Виталием Кличко. А после выборов поменял имя обратно. Самое смешное, что в Украине это законно, и наказать таких людей по сути не за что. Ну, захотел человек поменять имя - и поменял”, - отмечает Екатерина Одарченко.

Чаще всего желающих поучаствовать в такой политической афере ищут в небольших селах и среди неблагополучных слоев населения.

“Иногда на роль двойника берут бомжей. Делают ему новый паспорт, дают денег на пиво. Адвокат по доверенности несет документы в избирком и регистрирует нового кандидата”, - рассказал “Стране” один из политтехнологов на условиях анонимности.

Для еще большей натуральности на клона регистрируют некую общественную организацию с названием, похожим на партию кандидата-лидера.

Цена “клонирования” - от 10 тысяч долларов и выше. Но это не значит, что все вознаграждение забирает двойник.

За поиск клонов черные посредники берут гонорар от 5 тысяч долларов. К тому же, нужно нанять двойнику адвоката - чтобы тот вместо клона подал документы на регистрацию кандидата в избирком. Плюс, обеспечить безопасность клону - обычно его где-то прячут, чтобы кандидат, которого “минусуют”, его не нашел.

"Одного из моих двойников, который взял мою фамилию и имя, сейчас никто не может найти. Соседи говорят, что он съехал с квартиры и исчез", - сообщает, к примеру, мэр Днепра Борис Филатов.

Сам же клон получает на руки не много - по словам технологов, в среднем около 10-15 тысяч гривен. Причем половину дают при подаче документов, ещё половину при получении паспорта с новой фамилией.

Впрочем даже за такое небольшое по меркам политики вознаграждение рядовые украинцы готовы стать минусовщиками на выборах.

Хотя в ряде случаев носители заветного имени могут и не подозревать, что заказчик использует их, чтобы сбить конкурента на должность мэра или депутата горсовета. Они воспринимают предложение зарегистрироваться кандидатом на выборы как забавное приключение - и легкий заработок. Легальной работы в маленьких населенных пунктах всегда не хватает, а тут за одно только имя им предлагают сотни долларов.

Паспорт меняют за один день

Ситуация с двойниками под выборы патовая. С одной стороны, все понимают, что это манипуляции с целью оттянуть голоса. А с другой - с точки зрения украинского законодательства все чисто.

“Право менять ФИО предусмотрено для каждого гражданина Украины, и законных оснований для отказа нет”, - говорит “Стране “Андрей Магера, экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Впрочем, к прозрачности регистрации двойников на выборы все ж есть вопросы.

По словам Бориса Филатова, «двойников» регистрируют в нарушение процедуры. Мэр Днепра утверждает, что в ряде случаев полиция даже не проверяет «клона» на наличие судимости, а полиция вместе ЗАГСами выдают им документы всего за один день.

"Райотделы выдают подобного рода справки за один день. Когда эти «клоны» заходят с документами в РУВД, сотрудники прекрасно понимают, зачем люди меняют фамилии прямо перед выборами. Но тем не менее за взятки выдают новые паспорта. Без проверки судимостей человека, розыска, финансового состояния и т.д.", - утверждает Филатов.

По информации источников “Страны” среди политтехнологов, руководит операциями по регистрации клонов директор Департамента нотариата и государственной регистрации Дмитрий Кирилюк, которому подчиняются региональные управления.

Впрочем, глава Минюста Денис Малюська эту информацию опровергает.

“Кирилюк таких указаний не дает и полномочий таких не имеет. То же самое касается и всех других сотрудников Минюста”, - прокомментировал “Стране” министр юстиции.

Битва рейтинга и антирейтинга

История с клонами репутационно токсична и для самих однофамильцев, и для заказчика. Почти всегда очевидно, кому из конкурентов выгодно подослать двойника. К тому же, это сразу становится достоянием общественности и привлекает внимание прессы.

Андрей Магера полагает, что клоны работают заказчику не в плюс, а в минус.

“Скорее всего, технологи таким образом разводят штабы на деньги, - полагает он. - Если бы двойники были эффективны, то таким методом массово бы пользовались. Но в городах с населением более 75 тысяч действует двухтуровая мажоритарная система - для победы кандидату нужно взять от 50%. Клоны не смогут оттянуть настолько много голосов, чтобы кандидат проиграл”, - объясняет Магера.

По его словам, манипуляция с именами может “выстрелить” в маленьких селах и городах, где действует мажоритарная система относительного большинства.

“Для победы достаточно набрать больше, чем кто-либо из конкурентов. Там один голос может решить исход выборов. Но есть нюанс - в небольших городах все друг друга знают, и за непонятного двойника не проголосуют”, - считает Андрей Магера.

По словам мэра Черновцов Алексея Каспрука, если у соперников шансы почти равны, несколько процентов голосов за счет клонов удастся оттянуть, что может повлиять на результат выборов.

Однако мэр уверен, что клоны не сработают с публичными и известными кандидатами.

“Клоны - не работающая технология против кого-то известного, особенно против действующего мэра. Если в Черновцах на выборы запустить Алексея Павловича Каспрука - "Второго", это сразу станет сенсацией №1. Об этом все будут говорить еще за месяц до выборов, с момента регистрации. Избиратели все будут знать и понимать. Ну, может этот Каспрук - "Второй" и отберет 1-2% у меня в первом туре, но не больше, и на итог выборов это сильно не повлияет”, - убежден Каспрук.

Каспрук также напоминает, что подобные манипуляции были и во время выборов в Верховную Раду в 2019 году. Множество мажоритарщиков-ноунеймов в разных городах выдвигались от неких ТОВ или ОО “Слуга народа”, и даже взяли какой-никакой процент. В том числе были такие кандидаты и в Черновцах. Но для попадания в парламент этого не хватило. А настоящая “Слуга народа” заняла в парламенте монобольшинство. Поэтому Каспрук считает, что клоны как политтехнология - неэффективны.

Однако глава предвыборного штаба одного из кандидатов в мэры, пожелавший остаться неназванным, не согласен с таким мнением. По его словам, клонов все же стоит опасаться - именно из-за того, что они могут не дать очевидному фавориту гонки победить уже в первом туре. А во втором туре выборов действуют уже совершенно другие законы.

"Это эффективная технология против кандидата, который может победить в первом туре. Пусть даже клоны украдут у него 1-2% - это размывает его рейтинг. Если появится второй Труханов, второй Кернес, второй Кличко - высока вероятность того, что ныне действующий мэр не переизберется в первом туре. А во втором туре избиратели голосуют не «за», а «против». Там уже результат зависит от антирейтинга кандидата, из двух зол выбирают меньшее», - объясняет политтехнолог.

Оригинал и подделка

Денис Малюська признается, что с юридической точки зрения с клонами ничего сделать нельзя. Минюст не может запретить украинцам менять имена и фамилию по собственному усмотрению. Но очевидно, что когда это происходит накануне выборов, а новое имя совпадает с именем фаворита предвыборной гонки, это слишком подозрительно.

“Юридически – никаких механизмов борьбы с клонами нет. Только коммуникационно – разъяснять людям, что это предвыборная технология, и как отличить «оригинального» кандидата от "подделки". Эта манипуляция не в Украине была придумана, на Западе использовалась минимум в середине прошлого века, и остановил ее там не юридический запрет, а репутационные риски – достаточно легко понять, кому выгоден "клон", и использовать это против заказчика”, - говорит “Стране” Малюська.

Глава ЦИК Олег Диденко в комментарии "Стране" заявляет, что ЦИК не имеет полномочий регистрировать или отказывать в регистрации кандидатам на местных выборах, в том числе - кандидатам-клонам. По его словам, во время местных выборов этим занимаются территориальные избирательные комиссии, которые по сути являются аналогом ЦИК на общенациональных выборах.

Однако сам факт идентичных ФИО не является нарушением избирательного законодательства. Так что законных оснований для отказа в регистрации даже явным клонам с юридической точки зрения нет.

"Мы как ЦИК не можем реагировать на технологии, направленные на введение избирателей в заблуждение, включая регистрацию так называемых "кандидатов-клонов". Хотя эта проблема нам известна, и она очень давняя", - отмечает Олег Диденко.

Он уточняет, что в прошлом году на парламентских выборах были прецеденты, когда ЦИК, понимая, что это технология, направленная на искажение результатов выборов, максимально отказывала так называемым кандидатам-двойникам в регистрации. Однако многие из них оспаривали решение ЦИК в судах - и суд выносил вердикты в пользу кандидатов.

"Практически все решения ЦИК, которые были направлены на противодействие технологиям с целью введение избирателей в заблуждения, были отменены в судебном порядке", - отметил Диденко.

По его словам, ЦИК еще на этапе принятия нового Избирательного кодекса предлагала обеспечить себе полномочия отказывать в регистрации кандидатам, которые вводят в заблуждение избирателей - включая "двойников".

"Но депутаты эти нормы не поддержали и подняли большую волну критики - мол, ЦИК будет злоупотреблять властью. Хотя сам факт смены фамилии накануне выборов - косвенный признак того, что будет применяться грязная технология. На прошлых парламентских выборах были случаи, когда люди меняли не только фамилию, но и имя, и становились полными двойниками известных кандидатов. Для меня лично в таком случае очевидно, с какой целью это делается. Но с юридической точки зрения нужно еще доказать, что человек сделал это умышленно. В целом, ВР не предоставил ЦИК право отказывать таким кандидатам в регистрации", - объясняет глава ЦИК "Стране".

По словам Олега Диденко, на уровне постановления ЦИК эту проблему не решить - нужно вносить изменения в законодательство Украины.

"ЦИК не может отменить порядок, определенный законом. Согласно статье 92 Конституции, организация и порядок проведения выборов определяется законом. Мы можем разъяснить некие неоднозначные моменты, убрать коллизии, но основания для отказа в регистрации четко прописаны в Избирательном кодексе, и там нет ни слова о технологии "двойников". А если мы добавим к этому перечню какие-либо дополнительные пункты, нас обвинят в превышении полномочий", - объясняет Олег Диденко.

В целом, по его словам, эта проблема должна решаться на уровне уголовного законодательства.

Однако некоторые механизмы противодействия клонам все же есть.

Опрошенные “Страной” эксперты называют несколько из них.

Во-первых, в предвыборный период ЗАГСы могли бы затягивать рассмотрения заявлений на смену фамилии на максимально допустимый по закону срок. Или же отдельным распоряжением Минюста вовсе приостановить все процедуры по смене паспортных данных за два месяца до выборов.

Во-вторых, подразделения МВД на местах должны более тщательно проверять желающих сменить фамилию, особенно в предвыборный период. А также граждан с именами, совпадающими с кандидатами в избирательной гонке.

В-третьих, Денис Малюська рассказал "Стране", что в Минюсте прорабатывают идею нового законопроекта, который запретит баллотироваться тем, кто на протяжении 6 месяцев до выборов изменил фамилию или имя. Но отметил, что идея пока в разработке и обсуждается в кругу экспертов - есть тонкости с точки зрения Конституции.

Так что пока главная надежда - на внимательность и сознательность самих избирателей.

“Согласно новому Избирательному кодексу, кандидат на должность городского или сельского главы обязан указывать в автобиографии ФИО, которое он имел за последние пять лет. Это подсказка для избирателя - читайте автобиографию кандидатов. Если видите, что раньше у человека была другая фамилия, стоит задуматься, почему он ее поменял перед выборами”, - отмечает Андрей Магера.

В тоже время министр Малюська предлагает более радикальный подход -

"Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", - написал глава Минюста на своей странице в ФБ.

Впрочем, даже если эту идею поддержат депутаты, то внедрять ее можно будет только на следующих выборах. До местных выборов уже слишком мало времени, чтоб что-то успеть поменять.