Украинские учителя, которые уже год добиваются обещанного повышения зарплат, снова могут остаться ни с чем.

На днях профсоюз педагогов сообщил, что Министерство образования кулуарно, и без согласования с учителями разрабатывает новый проект реформирования оплаты труда в отрасли.

Собственно, реформа от министерства проста - предлагается попросту урезать или отменить ряд надбавок учителям.

В частности, доплату за престижность учительского труда хотят урезать вдвое — с 30% от должностного оклада до 15%, а надбавку за педагогические степени и звания и вовсе планируют отменить.

В Министерстве поясняют - на увеличение зарплат учителям нет денег.

А Минфин и вовсе заявил: источники покрытия дополнительных расходов в бюджете отсутствуют, поэтому, если увеличивать оклады учителям, то придется сокращать сеть школ (и, соответственно, численность педагогов). То есть, или зарплаты, или — работа и учеба.

Между тем, в учительской среде уже зреют протестные настроения. Не исключено, что это стало лишним аргументом для властей, готовящих новый карантин и дистанционку для школ уже на октябрь.

Ведь если отправить учителей по домам, то, получается, и доплачивать им особо не за что. А что при этом будет с учебным годом и качеством образования — вопрос десятый.

"Страна" разбиралась, почему учителей могут посадить на голодный паек.

Зарплатная эпопея

Тема повышения учительских зарплат не нова.

"Страна" уже о ней подробно писала. Еще в июле, в разгар летних каникул, профсоюз педагогов отправил письма на имя главы Минобразования Сергея Шкарлета и премьер-министра Дениса Шмыгаля, в которых потребовал заложить средства на доплаты педагогам в бюджет на следующий год. По расчетам профсоюза, на образование нужно предусмотреть 7% ВВП вместо менее 6% в этом году.

Основания для пересмотра учительских зарплат есть.

Во-первых, в действующем законе об образовании прописано, что должностной оклад педагогов должен составлять в конечном счете не менее трех минимальных заплат (по состоянию на сейчас 15 тысяч гривен), а ставка каждой следующей квалификационной категории увеличиваться еще на 10%. Для научно-педагогических кадров в законе предусмотрены оклады на 25% выше, чем у учителей.

На прописанный в законе уровень зарплат должны выйти к 2023 году. При этом, как указано в переходных положениях к закону, ежегодно минимальный должностной оклад должен увеличиваться до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Начать поэтапное повышение зарплат должны были еще год назад. Но Кабмин Гончарука заморозил эту идею до конца 2020 года.

Во-вторых, есть постановление Кабмина Гройсмана №822, по которому с 1 января 2020 года минимальный должностной оклад должен увеличиться до 3 прожиточных минимумов (более 6 тысяч гривен). Это означало, что зарплаты учителей должны были вырасти на 30-70%. Так, молодой учитель, который сейчас получает порядка 5,4 тысяч (оклад плюс 10% за престижность труда и 20% за проверку тетрадей) после повышения должен получать больше 8,7 тысяч.

Педагог с опытом, у которого зарплаты сейчас с учетом всех надбавок, около 8,2 тысяч, должен получать больше 10,5 тысяч. Далее по плану было еще несколько этапов пересмотра зарплат: ежегодно с 1 января плюс 0,5 прожиточных минимума. В итоге оклад должен был выйти на уровень в 4 прожиточных минимума.

Кабмин Гройсмана принял это постановление уже после выборов, оставив своего рода "прощальный привет" новой власти. На тот момент уже было понятно, что доплачивать учителям особо не из чего.

Поэтому митинги, на которые выходили педагоги, требуя повышения зарплат, так ничем и не закончились.

Осенью прошлого года Кабмин Гончарука поставил постановление Гройсмана на стоп до 1 января 2021 года. Соответственно, все сроки поэтапного повышения окладов сдвинулись.

С 1 января 2021 года учителям должны платить минимум 3 прожиточных минимума (порядка 6,6 тысяч гривен). Это только оклад, без надбавок, которые у учителей могут составлять до 50% от размера оклада и больше. В 2022 году минимальный оклад должен вырасти до 3,5 прожиточных минимума, в 2023 году - до 4 прожиточных минимумов.

Сейчас оба "бана" - и по зарплатной статье закона об образовании, и по постановлению Гончарука — близятся к окончанию. И нужно либо снова вводить отсрочку вступления этих документов в силу, либо выполнять.

Поэтому педагоги заблаговременно начали напоминать о себе, добиваясь, чтобы в бюджете на следующий год (его проект должен появиться уже к 15 сентября) заложили средства на повышение зарплат.

Перепишут законы, порежут надбавки

Но ситуация начала развиваться вовсе не тому сценарию, на который рассчитывали учителя.

Вместо того, чтобы искать деньги за зарплаты, Минобразование стало думать, как "отреформировать" оклады таким образом, чтобы не пришлось особо доплачивать.

Причем, как говорит заместитель главы профсоюза педагогов Сергей Романюк, все это делалось кулуарно, с учителями не советовались и даже не поставили их в известность.,

Концепция зарплатной реформы следующая: переписать нормы профильных законов (об образовании, о среднем образовании) и отменить постановления Кабмина, прописывающие повышения окладов.

В частности, есть идея откорректировать заключительные положения закона об образовании (по которому педагоги должны получать по три минималки, а стартовый уровень зарплат в этой сфере не может быть ниже 4 прожиточных минимумов), дописав, что эти нормы действуют "только при условии наличия финансовых возможностей". Понятно, что в наших реалиях это значит - никогда.

Еще одно предложение — отменить постановления Кабмина №22 и №36, в которых прописано должностных окладов педагогам на 10%, а научно-педагогическим кадрам - на 11%. Если бы вступило в силу постановление №822, они отменились бы автоматически, но сейчас, получается, они действуют.

Власти намерены основательно пройтись и по надбавкам и доплатам.

Так, в ходе зарплатной реформы хотят снизить надбавку за престижность учительского труда с нынешних 30% до 15% от оклада. Могут даже переписать статью 24 закона о среднем образовании (в ней прописано, какие надбавки могут получать учителя) и из всех доплат оставить только за классное руководство, проверки тетрадей и ученые звания и степени.

От такого решения больше всего пострадают высококлассные учителя, которые сейчас имеют про на доплаты не за научные, а за педагогические звания и степени. Получается, что по новой редакции закона им вообще ничего не будут доплачивать, — поясняют в профсоюзе.

В целом в профсоюзе педагогов из всего происходящего сделали неутешительный вывод — власти собираются свернуть законодательные инициативы по повышению зарплат учителям.

Реакция Минобразования

Профильный профсоюз потребовал у Минобразования объясниться по поводу готовящейся "реформы".

Реакция министерства уже есть. В МОН заявили, что тема повышения зарплат сейчас проблемная и запуск с 1 января 2021 года постановления Кабмина Гройсмана №822 сейчас под угрозой срыва.

Вместо нее Минобразования и предлагает свою концепцию, которую планирует вынести на рассмотрение профильной парламентски комитета уже в этом месяце. Ее суть мы описали выше — порезать почт все надбавки. При этом пока непонятно, насколько вырастет чистый оклад. То есть, не получится ли так, что в итоге учителя будут зарабатывать столько же, а то и меньше, чем сейчас.

"По информации Минфина источники покрытия дополнительных зарплат в бюджете отсутствуют, поэтому нужно менять структуру зарплаты педагогов — увеличивать должностные оклады, но пересмотреть целесообразность некоторых надбавок", - отмечается в письме Минобразования, которое получили профсоюзы.

Еще одна возможность повышать зарплаты учителям — оптимизировать учебные заведения, то есть, попросту закрывать малокомплектные школы в селах и небольших городах. Что, напомним, наши власти и так обещали сделать в меморандуме с МВФ.

В Минэкономики считают, что вопрос зарплат бюджетников должен решаться с учетом финансовых возможностей и без привязки к той или иной профессии. То есть, и учителя, и чиновники, и врачи будут получать больше только по мере увеличения минимальной зарплаты и пересмотра ставок в единой тарифной сетке.

В бюджете на следующий год оплату работника первого тарифного разряда предлагается увеличить с нынешних 2270 гривен до 2670 гривен с 1 января и 2893 с 1 июля 2021 года. То есть, оклады бюджетников вырастут примерно на треть.

Поэтому на требование профсоюзов пояснить, будет ли увеличение зарплат учителям с 1 января 2021 года в Минобразования ответили расплывчато — все зависит исключительно то возможностей доходной части государственного и местных бюджетов. То есть, скорее всего, нет.

По подсчетам Минобразования, чтобы выполнить требования закона и дать всем педагогам по три минималки, из бюджета понадобится дополнительно 300 млрд гривен.

"Даже самый высокий тарифный разряд Единой тарифной сетки — 25 (у ректора вуза - 23-24 разряд) с коэффициентом 4,51 при нынешнем прожиточном минимуме составляет 9480 гривен, что значительно меньше трех минимальных зарплат", — привели пример министерстве.

Чтобы запустить постановление Кабмина Гройсмана №822 (по которому минимальная зарплата учителя - три прожиточных минимума или порядка 6,5 тысяч гривен), из бюджета дополнительно понадобится 50 млрд гривен (39 млрд из госбюджета и 11 млрд из местных).

Впрочем, переписка профсоюзов и Минобразования получила неожиданное продолжение.

Сегодня на сайте министерства появилось официальное заявление, в котором говорится, что "МОН заинтересовано в введении в действие постановления Кабмина №822".

Эту позицию, якобы, поддержали и члены профильного парламентского комитета, предложив обратиться к правительству с просьбой предусмотреть в бюджете на 2021 год средства на ее реализацию (то есть, 50 млрд грн дополнительно).

По поводу "зарплатной реформы" в министерстве тоже пошли на попятную, заметив, что это только предложения, а не "окончательная концепция".

То есть, очевидно власти опасаются широкого резонанса зарплатной темы и ее удара по рейтингам, что явно некстати накануне местных выборов. Поэтому решили в очередной раз пообещать учителям "пролоббировать" их зарплаты, а там - как получится.

"Минобразования может не согласовать проект решения Кабмина о переносе сроков вступления в силу постановления №822 на 1 января 2022 года, тогда оно автоматически начнет действовать уже с 1 января 2021 года. Плюс — на Кабмине потребовать выделить дополнительно 50 млрд гривен и параллельно работать с народными депутатами, убеждая их поддержать бюджет с такими нормами", — говорит юрист в сфере образования Андрей Черных.

Но будут ли МОН и Кабмин отстаивать интересы педагогов или отделаются очередными обещаниями — пока неясно.

Вместо прибавки - карантин?

Стоит отметить, что ситуация в школах сейчас и так непростая. На фоне начала нового "карантинного" учебного года, когда учителям приходится за свои деньги покупать маски и антисептики, следить, чтобы дети "не толпились" да еще и дезинфицировать на переменах клавиатуру и парты, новость о том, что никакого повышения зарплат не будет произвела эффект разорвавшейся бомбы.

По словам директора столичной школы №141 Юрия Кинькова, молодой учитель получат сейчас практически столько же, что и техничка — порядка 5 тысяч гривен. И только учителя с большим опытом и званиями, а также большой учебной нагрузкой (до 27-29 уроков в неделю вместо 18, предусмотренных окладом) могут зарабатывать до 16 тысяч гривен.

"Но рабочий день такого педагога может длиться 12-14 часов, ведь нужно не только вести уроки, но и готовится к ним, проверять тетради. Если урок длится 45 минут, то проверка тетрадей может потребовать 2-3 часов. Поэтому учителя уходят - в частные школы, репетиторство, другие профессии. Уже практически нет притока свежей крови - выпускники педвузов получают дипломы и устраиваются в других отраслях. Отдельная тема - престижность самих педвузов. Не секрет, что туда зачастую идут абитуриенты с самыми низкими баллами ВНО, "непроходными" в других университетах. О каком уровне образования мы можем говорить. С повышением зарплат страна опоздала лет на 15. А если сейчас не "догнать", будет идти дальнейший отток кадров, и через несколько лет вообще учить будет некому", — отмечает Киньков.

По его словам, возможно, некоторые надбавки можно было бы включить в повышенные оклады. Но при этом лучше указать их конкретные, и главное, адекватные размеры.

"Скажем, нынешняя надбавка за проверку тетрадей в 25% от оклада это очень мало, так как эта работа требует больших затрат времени. за классное руководство также должны доплачивать не менее 2,5-3 тысяч гривен", — говорит Кинько.

Некоторые учителя, с которыми пообщалась "Страна", не против, чтобы зарплаты повышали за счет оптимизации школ. "Школы на 50-70 детей мы не можем себе позволить. С одной стороны, это трагедия для местного населения, с другой - в стране кризис. Зато появится возможность сэкономить на содержании помещения и повысить зарплаты педагогам", — отметил директор одной из киевских школ. Правда, при этом он не уверен, что "этот способ даст большую экономию. За счет сокращения школ можно повысить зарплаты разве что на 200-300 гривен", — подсчитал он.

Как видно, идея "оптимизации школ", на которую власти подписались в меморандуме с МВФ, имеет своих сторонников и в учительской среде, особенно в столице и крупных городах (которым в теории оптимизация не грозит).

То есть, ситуация в педагогическом сообществе сейчас крайне неоднородная и неспокойная. Все ждут повышения окладов, причем, буквально любым путем.

Не исключено, что такой накал страстей стал одним из аргументом отправки школ на новый карантин и дистанционку. Как мы уже писали, такой вариант прорабатывается уже на октябрь и связан как с эпидемией, так и с желанием сэкономить, в том числе, на отдельных доплатах педагогам.