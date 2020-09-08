Во власти обсуждают крупные кадровые перемены.

Касательно правительства Дениса Шмыгаля, чаще всего говорят о замене министров финансов Сергея Марченко и экономики Игоря Петрашко.

Вторая широко обсуждаемая тема — уход с поста генпрокурора Ирины Венедиктовой, причем на ее место якобы должен прийти нынешний глава СБУ Иван Баканов, а она станет министром юстиции вместо Дениса Малюськи.

Вместо Баканова в СБУ якобы заходит глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

Впрочем, по данным "Страны" это далеко не единственный сценарий, который сейчас обсуждается.

Во-первых, вместо Венедиктовой (которую действительно на Банковой хотят сменить) может прийти не Баканов, а совсем другой человек. Во-вторых, правительство могут отправить в отставку целиком. До выборов или после.

Какие происходят движения во власти и почему, разбиралась "Страна".

Министры на вылет

Марченко и Петрашко остаются в центре внимания после того, как в руководстве парламента и провластной фракции "Слуги народа" (СН) почти синхронно выразили недовольство их работой на должности и намекнули на увольнение.

Собеседники издания в профильных для министров парламентских комитетах подтверждают: обоих ждет серьезный "разбор полетов".

Так, первый заместитель главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") выделил две главные претензии к Марченко. Одна — по его мнению, сомнительные назначения по линии Минфина, например, исполняющим обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика, люстрированного из-за работы на аналогичной должности в президентство Виктора Януковича, но отменившего через суд запрет в отношении себя (в СМИ его называют креатурой главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака). Другая — предлагаемые Минфином показатели готовящегося бюджета, к реалистичности якобы есть вопросы.

"В комитете есть коллеги, которые готовы проголосовать за отставку министра финансов. Примем решение после того, как заслушаем министра. Для него это серьезно", - комментирует Железняк "Стране".

В комитете по вопросам экономического развития хотели бы побеседовать с главой Минэкономики Петрашко, о чем заявила в эфире телеканала ZIK замглавы комитета Роксолана Пидласа (СН). Она также допускает по итогам встречи голосование о доверии.

Вместе с тем, по словам Пидласы, официально в пропрезидентской фракции увольнение министров еще не обсуждали.

Правда, по словам источника "Страны" в руководстве "Слуги народа" окончательное решение по этим кандидатурам не принято. "По министру финансов есть мнение, что стоит подождать презентации бюджета на 2021 год, а потом уже решать. А у министра экономики есть своя группа поддержки, которая считает, что он на своем месте, а кампания против него связана с усилиями различных лоббистов", - говорит источник.

О том, что решающим моментом в судьбе Марченко будет проекта бюджета на 2021 год говорит и первый вице-спикер Руслан Стефанчук. "Все будет зависеть от одного — насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета Украины и насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19", — сказал вице-спикер в эфире телеканала "Украина 24".

Отметим, по закону главный финансовый документ страны вносится в парламент до 15 сентября.

Кандидатов же на замену пока не предлагают даже неофициально. По слухам из "финансового" комитета, некие собеседования на пост в Минфине уже состоялись в ОП.

Якобы рассматривался даже вариант вернуть в кресло Оксану Маркарову, сидевшую в нем при предыдущих премьерах Владимире Гройсмане и Алексее Гончаруке.

Правда, назначение Маркаровой будет очень трудно провести через парламент (против нее настроены многие группы внутри "Слуги народа", включая группу Коломойского). Да и имиджево это будет очень сильно бить по рейтингу партии президента перед выборами, учитывая репутацию экс-министра как "матери пирамиды ОВГЗ" и соратницы "соросят".

Генпрокурора Ирину Венедиктову (вторая слева в первом ряду) сватают на министра юстиции, фото: rada.gov.ua

Еще одна версия, которая обсуждается, гласит, что в отставку будет отправлено все правительство Шмыгаля. И вопрос лишь в том - до выборов (чтоб использовать в пиар-кампании партии президент) или после (чтоб сделать ответственными за низкий результат "слуг народа" на выборах).

При варианте полной отставки правительства якобы покинет свой пост и глава МВД Арсен Аваков. Хотя, есть и альтернативная версия, что он пойдет на повышение и может даже стать новым премьером.

Силовые рокировки

Ситуация в треугольнике Венедиктова — Баканов — Малюська не менее интригующая. По информации "Страны", полученной в ОП, Венедиктовой президент еще в июле предложид перейти в Минюст.

Соответственно, на ее место в Офис генерального прокурора перешел бы Баканов, а вместо него в СБУ — нынешний глава Внешней разведки Кондратюк. Малюська в интервью "Стране" выразил сомнение в реалистичности такой сложной перестановки. "Если план обсуждается полтора месяца, весь Киев о нем знает и он все еще не реализовался — скорее всего, это нереалистичная история. Все слишком быстро меняется. Их (задумок — Ред.) максимальный срок жизни (то есть реализации — Ред.) — неделя-две", - заявил глава Минюста.

Депутат от СН, состоящий в "правоохранительном" комитете Рады, считает, что вариант с переходом Венедиктовой мог бы "зайти" во фракции. "Есть теория, что Ирина была бы хорошим министром юстиции", - говорит собеседник издания.

А вот то, что найдутся голоса по Баканову он сильно сомневается. "Результаты его деятельности на посту главы СБУ мало кого впечатляют", - говорит депутат.

Также могут быть проблемы и с утверждением на посту главы СБУ Кондратюка с учетом того, что в прошлом он плотно работал с Петром Порошенко.

А в чем замысел?

В целом, все эти кадровые задумки — и по правительству, и по силовому блоку - упираются в серьезную проблему — нехватку голосов под них.

"35 членов фракции ("Слуги народа" - Ред.) отсутствуют кто по болезни, кто на самоизоляции. Фракция и так почти никогда не голосует полным составом, но сейчас "минус" будет еще большим. Провести отдельные назначения — не говоря уже о перезагрузке всего правительства — своими силами будет очень сложно", - спрогнозировал источник среди "слуг народа".

В тоже время, как видим, слухи о кадровых перестановках ходят регулярно и, очевидно, являются отражением определенных процессов, которые происходят на Банковой.

Но главный вопрос - какой возможный мотив?

Источник, вхожий в близкое окружение Зеленского так описал "Стране" ситуацию.

"У команды президента есть понимание, что нужно дать какой-то мощный импульс предвыборной кампании "слуг народа". Поэтому и обсуждаются разные варианты. Самый простой - отставка одного-двух министров из финансово-экономического блока, чтоб переключить на них всю критику по новому бюджету и социальной политике. Далее - перестановки в силовых структурах. Они имеют смысл только если приведут к быстрой активизации работы правоохранителей и посадкам еще до выборов. И в этом плане идея сменить Венедиктову вполне разумна, потому что очевидно - такой результат она показать не способна. Но назначать вместо нее Баканова бессмысленно, потому что он точно такой же. Поэтому возможно, что Венедиктову заменит совсем иной человек, более жесткий. И ему же дадут привести свою команду и в ГБР. Что касается правительства, то до выборов его есть смысл менять, только если у президента есть некая "дрим-тим" ему на замену, которая бы сильно впечатлила избирателей. Не уверен, что такие кадры сейчас можно быстро найти. Единственный вариант - если у Зеленского все-таки решатся убрать Авакова до выборов, что проще всего сделать через отставку всего Кабмина. Но в такой решимости тоже есть большие сомнения. Что касается отставки правительства после выборов, то это может быть. В том числе из-за обсуждаемых планов власти по включению в "слугу народа" групп "Довира" и "За будущее" для укрепления монобольшинства. В таком случае правительство точно поменяют, а лидеры этих групп, например, Игорь Палица, получат посты. Возможно даже премьерский. Также ходят слухи, что премьер-министром могут сделать Арсена Авакова. Но в это пока трудно поверить. Разве что совсем тревожно станет на улице", - говорит источник.