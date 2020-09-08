В канун предстоящих 25 октября местных выборов не многие вспоминают, что районные и областные советы, в которые в Украине предстоит избрать депутатов, имеют мало полномочий. По большому счету, они могут только собираться на сессии и утверждать какие-то решения. А реальную власть в районах и областях имеют районные и областные государственные администрации (РГА и ОГА), поскольку именно им принадлежат функции местной исполнительной власти.

Назначает глав РГА и ОГА в Украине президент. Поэтому именно ему подконтрольна вся вертикаль исполнительной власти на местах, несмотря на все рассуждения о децентрализации, которые ведутся последние несколько лет.

Чтобы понять, насколько Зеленский контролирует ситуацию на местах, "Страна" изучила кадровую политику "команды Зе" на примере назначений и увольнений глав районных государственных администраций по всей Украине.

Именно на них, в частности, была ориентирована кадровая программа Lift, которая в начале президентского срока Владимира Зеленского была разрекламирована, но потом потихоньку сошла на нет.

Как оказалось, значительное число глав райадминистраций остались еще со времен Порошенко. А некоторые позиции до сих пор не заполнены.

Где Зеленский оставил старые кадры

В 30 районах, по подсчетам "Страны", Владимир Зеленский за более чем год пребывания во власти так и не сменил руководителей районов. То ли руки не дошли, то ли "команду Зе" все устраивает. Четырех из оставленных Зеленским глав районов назначал еще и.о. президента Турчинов в марте-апреле 2014 года, остальных ставил на должности Порошенко.

Самый большой старожил из оставленных Зеленским глав райадминистраций – это Александр Закорченный, он руководит Томашпольским районом Винницкой области. Его назначил еще 23 марта 2014 года своим указом тогдашний и.о. президента Александр Турчинов:

Александр Закорченный руководит Томашпольским районом Винницкой области с марта 2014 года. Источник: tomrda.gov.ua

Главы районов, назначенные Турчиновым, остались еще в двух районах Николаевской области (Веселиновском и Березнеговатском), а также в Береговском районе на Закарпатье.

Из назначенных Порошенко руководителей районов при Зеленском остались работать по трое человек в Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областях. Также ставленники Порошенко остались в Шевченковской и Подольской райадминистрациях Киева, а также в Броварском и Ставнищенском районах Киевской области.

"Страна" приводит полный список районов Украины, где руководят кадры, назначенные еще Турчиновым и Порошенко:

Главы районных администраций, оставленные на должностях Зеленским. Источник: собственная информация "Страна.UA"

Кадровая чехарда от "команды Зе"

Среди глав районных администраций, которых Зеленский все-таки поменял после прихода к власти в 2019 году, тоже не все благополучно. Администрация президента много раз назначала глав районов, которых потом же сама и снимала. "Страна" насчитала 31 такой случай.

Больше всего от кадровой чехарды пострадали Винницкая, Запорожская и Николаевская области. В этих областях по четыре района за время правления Зеленского сначала получили, потом потеряли глав райадминистраций. По трое глав районов сменились в Житомирской, Закарпатской и Львовской областях.

Интересно, что в Николаевской области Владимир Зеленский уволил глав четырех районов, доставшихся ему "в наследство" от Порошенко, которых перед этим сам переназначил на должности. В число уволенных попала еще один "ветеран" из числа глав РГА – глава Николаевского района Алла Воробьева. Ее впервые назначил на должность еще Александр Турчинов в 2014 году. Затем ее переназначил Петр Порошенко в 2015-м.

А Владимир Зеленский опытную чиновницу в ноябре 2019 года сначала переназначил, а потом сам же через три месяца уволил:

Источник: president.gov.ua

Рекордно короткий срок пребывания на должности среди глав РДА, назначенных при Зеленском – 68 дней. Именно на столько времени был "осчастливлен" новым начальником Иршавский район Закарпатской области. Владимир Зеленский назначил туда главу Виктора Товстого 4 декабря прошлого года, а уволил уже 11 февраля нынешнего года:

Источник: president.gov.ua

Среди глав райадминистраций от Зеленского есть такие, которые задержались на должностях по три-четыре месяца. А средний срок пребывания на должности глав районов, которых сначала назначал, а потом снимал Владимир Зеленский, по подсчетам "Страны", составляет меньше полугода.

Самым "неудачным" для глав РГА оказался Брусиловский район – самый маленький в Житомирской области. В 2015 году Петр Порошенко назначил туда главой района Анатолия Шишковского, однако в 2017 году он отстранил его от должности на основании норм Уголовно-процессуального кодекса. В 2019 году этого главу уволил Владимир Зеленский. Однако и следующий глава района Кондратюк задержался недолго: его Зеленский назначил в декабре 2019 года, а уже в июне 2020 глава РГА сам глава подал в отставку.

"Забытые" районы

"Страна" также обнаружила просто забытые президентской администрацией районы, в которых глав вообще не назначают годами. Таких "бесхозных" районов, в которых руководителей нет больше года, в Украине накопилось уже 19. В некоторых из них руководителей нет еще со времен Порошенко.

Самые "забытые" районы – это Александрийский в Кировоградской и Овидилопольский в Одесской областях. В них руководителей нет около двух лет, с мая и ноября 2018 года соответственно. А с февраля 2019 года живет без главы Рокитнянский район Киевской области.

Еще в 16 районах прежних руководителей сняли больше года назад уже при Зеленском. Но новая власть так и не удосужилась найти туда новых руководителей.

Среди "забытых" районов оказалась не какая-то глухомань, а, например, шесть районов Киевской области – Бородянский, Васильковский, Вышгородський, Богуславский, Рокитнянский и даже Киево-Святошинский. Все они живут без руководителей больше года, после того, как прежних глав уволил Зеленский.

Также в Волынской области сразу пять районов больше года остаются "бесхозными" – Шацкий, Ковельский, Владимир-Волынський, Камень-Каширский и Маневецкий. В них Владимир Зеленский поснимал предыдущих руководителей, а назначить новых "забыл".

"Страна" приводит полный список районов Украины, в которых больше года не назначаются главы районных госадминистраций:

Районные администраций, больше года оставленные без глав при Зеленском. Источник: собственная информация "Страна.UA"

Руководят "забытыми" районами замы предыдущих глав районных администраций, уже снятых с должностей. Временные руководители находятся в статусе "и.о." – исполняющих обязанности. Среди этих "и.о." встречаются довольно необычные персонажи.

Например, Овидиопольский район считается самым богатым в Одесской области: на его территории расположен "Седьмой километр" и ряд других прибыльных предприятий. Тем не менее, у района нет руководителя с мая 2018 года, еще со времен Порошенко.

В статусе и.о. главы госадминистрации районом сейчас руководит 29-летний житель Киева Игорь Ильченко. До этого он год работал в полиции, затем два года директором фирмы. Этого, как оказалось, достаточно для "неформального" руководства богатейшим районом Одещины – и при Порошенко, и при Зеленском.