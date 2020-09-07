Пошла только вторая неделя нового учебного года, а уже появились слухи о массовом возврате украинских школ на дистанционное обучение.

Якобы, переход на удаленный формат готовится сразу после местных выборов. А перед этим, приблизительно с 21 октября (на неделю раньше обычного), начнутся осенние школьные каникулы. Вариант по каникулам обсуждался на закрытом селекторном совещании главн санитарного врача Виктора Ляшко с представителями регионов.

В нескольких столичных школах "Стране" подтвердили, что их уже попросили предварительно подготовить новое расписание для дистанционного обучения.

Но пока, якобы, нет ясности со сроками нового тотального карантина в школах.

Одни педагоги говорят, что карантин и дистанционка будут сразу после выборов. И поясняют такой сценарий желание сэкономить деньги. "В октябре начинается отопительный сезон, а это огромные затраты для школ. Плюс - доплаты учителям, питание для детей, покупка антисептиков и масок, на которые уже не хватает денег. Если отправить школы на дистанционку, можно неплохо сэкономить", — говорит директор школы одного из областных центров.

По информации других учителей, тотальный карантин для школ может быть как раз накануне выборов. И будет с ними напрямую связан.

"90% избирательных участков находятся в школах. А теперь представим вариант, если в этих школах вспышки и они уходят на карантин. Это реальный способ отменить выборы, как минимум, по ряду участков или населенных пунктов", — предположил директор одной из школ.

Не исключено, что к октябрю статистика по заболеваемости ухудшиться, а многие школы отправят часть классов на карантин из-за вспышек коронавируса. Собственно, пока прошла только первая учебная неделя, а по Украине уже массово закрываются на карантин отдельные классы и целые школы.

Поэтому у сторонников дистанционного обучения появится веский аргумент. Вот только что при этом будет с образованием, и какие у школьников шансы освоить учебную программу на удаленке — вопрос открытый.

"Страна" разбиралась, какие варианты власти готовят для школ, и будет ли снова дистанционка.

"Над нам ставят эксперименты"

Первая учебная неделя показала — школам сложно справляться с новыми карантинными правилами, при этом они особо не спасают от коронавируса. Его за несколько учебных дней на карантин массово закрываются отдельные классы и школы по всей стране.

В официальных комментариях учителя охотно расписывают как работают «противовирусные» модели в их школах. "Страна" уже подробно о них писала — это маски а антисептики на каждом углу, разное время начала уроков для разных классов, частные уборки, питание в индивидуальных упаковках и пр.

Но "не для прессы" отзывы совсем другие.

"Как можно придерживаться дистанцирования, если у меня в классе в 50 квадратов больше 30 детей. Вариант - поделить классы на небольшие группы, и проводить уроки для каждой отдельно, возможно, в несколько смен. Но кто доплатит за это педагогам? Соблюдать правила в классе информатики у нас тоже не получается. Обрабатывать через каждые два часа клавиатуру - это угробить дорогостоящую технику, а перчатками ученики не обеспечены. Поэтому у нас информатика уже с сегодняшнего дня - только в теории, без занятий на компьютерах. С уборкой тоже проблемы. Технички каждый день в слезах, не успевают они за перемену обработать все поверхности в классах. Дополнительный персонал мы взять не можем, не предусмотрено в штатном расписании. Не знаю, как долго можно продержаться в таких условиях. Такое впечатление, что над нами проводят какой-то эксперимент. Можно нарисовать красивые инструкции, но вот как их выполнять на практике - большой вопрос", — рассказал нам директор одной из киевских школ.

Как показывает практика, защитные мероприятия не являюся панацеей от коронавируса.

Всего за несколько учебных дней на карантин уже массово закрываются отдельные классы и школы.

В Запорожье, где недавно был зафиксирован антирекорд по коронавирусу, прекращают работу школы и детсады.

Так, закрыта на 14-дневный карантин вся школа №78, где коронавирусом заболел один из учителей. Также целиком закрыт на карантин детский сад № 133. В нем Covid-19 заболел один из сотрудников. Полностью или частично на карантин ушли детские сады №274 и №148. Ранее на самоизоляцию отправили учеников двух школ: №71 №59. Еще в двух школах из-за инфицирования коронавирусом на карантине оказались классы. Остановил свою работу и Запорожский Академический лицей. Там дети будут учиться дистанционно. На карантин отправился и класс одной из школ Энергодара Запорожской области.

В Николаеве коронавирус подтвердили у детей и работников нескольких образовательных учреждений. По сообщению пресс-службы местной обладминистрации, в школах №19, №20, №46 на карантине по одному классу, в школе №29 - два класса. В самоизоляцию отправили также по одной группе в детсадах №71 и №95.

В Тернопольской области на днях на карантин закрыли школу в селе Кошилевцы (коронавирус выявили у директора школы). Она пополнила список школ, которые еще раньше попали в красную зону и с 1 сентября учатся на дистанционке (в Черткове, Бережанах, Бережанском районе и др.).

Во Львовской области к трем школам, которые с 1 сентября учатся на дистанционке, добавилась еще одна. Как сообщает пресс-служба Лввской обладминистрации, в школе Сколивського района коронавирус обнаружили у учителя и техработника, симптомы есть у нескольких педагогов и детей. Поэтому еще до получения ими тестов ПЦР школу закрыли на карантин.

На карантин закрыли еще одну школу в Васильеве Киевской области. Со второго сентября на самоизоляции был один из учителей школы №1, и его диагноз подтвердился. Более того, есть симптомы заболевания у других педагогов

"Поступила информация о том, что у нескольких учителей СОШ №1, которые были 1 сентября в школе, плохое самочувствие и симптомы, похожие на коронавирус. Один учитель, уже 2 сентября не вышел на работу, получил положительные результаты теста на COVID-19. Мы ввели там карантин", – написал мэр Василькова Владимир Сабадаш на своей странице в Facebook. Ранее на карантин закрыли васильсковскую школу №2.

В Винницкой области ЧП в Павловской школе, где два учителя уже лечатся т коронавируса, у семи - высокая температуру и есть все признаки COVID-19.

"Мы закрываем на карантин один из 11-х классов, где несколько учеников попали в группу контактных лиц с больными коронавирусом. Будем учиться дистанционно", — рассказал нам директор киевской школы №141 Юрий Киньков. Также, по нашим данным, на самоизоляции сейчас один з старших классов столичной школы №20.

И, судя по всему, статистика будет ухудшаться едва ли не каждый день. Как говорит экс- главный санитарный врач Святослав Протас, прописанные Минздравом меры против коронавируса вряд ли сработают, а на более эффективные мероприятия (скажем, эпидемиологические расследования, тесты для учителей, оборудование для дезинфекции помещений ультрафиолетом власти денег не выделили). Поэтому можно только гадать, насколько хватит школ, и когда накопится критически масса тех, кто уйдет на карантин. По предположениям врачей, дата "Ч" наступит уже в октябрю.

"Пока школы работают согласно правилам той или иной карантинной зоны. Но если станут массово фиксировать новые вспышки, возможно, будет принято какое-то отдельное решение", — говорит заместитель главы профсоюз педагогических работников Сергей Романюк.

Выборы и деньги

На фоне реального ухудшение коронавирусной статистики по школам, появились слухи, что готовится новая дистанционка для всех школьников страны.

Якобы, учителям в департаментах образования дали ЦУ проработать расписания дистанционных уроков.

Об этом с"Стране" рассказали педагоги одной из школ Шевченковского района столицы. Также информацию подтвердили в школе Днепровского района столицы.

"Нас предупредили, что в любой момент должны быть готовыми к дистанционке, хотя родители и против, особенно в младших классах. Для них дистанционка - это проблема с кем оставить ребенка дома, нужна няня, которой нужно платить", — говорит директор одной из школ Днепровского района.

По его словам, в среде педагогов муссируются слухи, что дистанционка может быть связана как с реальным ухудшением статистики по коронавирусу, так и с причинами, не связанным с эпидемией.

"Выборы и деньги. В школах - 90% избирательных участков, если школа на карантине и были вспышки, то вопрос - насколько безопасно проводить там выборы. То есть, школы могут либо отправить на дистанционку раньше, чтобы исключить массовые заражения до выборов, или, наоборот, под выборы, чтобы их сорвать. Также карантин - это возможность экономии на коммуналке, дезинфекции и масках, питании, доплатах учителям", — рассказал нам директор одной из киевских школ.

По словам Сергея Романюка, во многих школах катастрофическая ситуация с обеспечением защитными средствами - местные бюджеты не могут обеспечить их закупку, а из центрального бюджета средств на это не выделили.

"Также уже из нескольких регионов поступила информация, что в отдельных районах не могут обеспечить увеличение зарплат после повышения минималки до 5 тысяч гривен - говорят, в местных бюджетах нет на это ресурсов. Поэтому, как вариант, зарплату будут насчитывать по-новому, но платить частями", — говорит Романюк.

Карантин - это реальная возможность сэкономить и на коммуналке. Со стартом отопительного сезона в октябре платежки школ резко вырастут. А фокус с карантином применялся и раньше - скажем, искусственно завышали показатели по гриппу, чтобы отправить детей по домам.

Как рассказал нам мэр города Белополье (Сумская область) Юрий Зарко, в школах "нет денег даже на мыло", а возможности местного бюджета также не безграничны.

"Но решение о дистанционке принимаем не мы — это прерогатива ТБНС", — говорит он. Вместе с тем, связь между новым возможным карантином в школах и выборами он опроверг.

"Дистанционка, если и будет, то только по эпидемиологическим показаниям", — считает Юрий Зарко.

Директор бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко отмечает, что они подготовились к дистанционке, как и многие другие школы. Но это, своего рода, план "Б" - на случай массовой вспышки коронавируса.

"От местных властей никаких сигналов о переходе на дистанционку пока не поступало. Но все равно остается много вопросов. Скажем, как быть учителями на самоизоляции и кто будет платить за замены", — отмечает Неля Клименко.

В Минобразования слухи о возможной дистанционке в масштабах всей страны пока не прокомментировали. "Страна" опубликует ответ МОН как только его получит.

"Есть риск, что выпадет целый год"

Как говорит Юрий Киньков, они готовы к дистанционке.

"Как показал наш прошлый опыт, материал усвоен нормально, в этом году нам даже не понадобилось корректирующее повторение", — рассказывает он.

При этом Юрий Киньков отмечает, что все равно при переходе на дистанционку возможны проблемы.

"Если учитель будет на самоизоляции и больничном, какие у меня основания предложить ему вести урок дистанционно и какая будет оплата. Плюс - подготовка дистанционного урока лично у меня занимает 3 часа, тогда как обычно - 40-45 минут", — рассказал он.

Директор школы №58 Днепра Вячеслав Фирсов говорит, что многие родители не в восторге от идеи дистанционки, хотя в школе такая система работает уже пять лет.

Но многие школы, особенно в регионах попросту не готовы к дистанционному обучению.

"У нас школы не готовы, многие дети даже учебниками пока обеспечены не полностью, как они могут учиться еще и удаленно?", — рассказал глава горсовета Гайворона (Кировоградская область) Роман Волуйко.

"Страна" уже писала, что весной дистанционка во многих школах стала банальной фикцией. Учителя присылали задания на вайбер родителям и им самим нужно было заниматься с детьми.

"За лето ничего не поменялось. Непонятно, почему на уровне государства не было предпринято никаких шагов хотя бы для решения проблем с интернетом, что позволило бы учителям вести уроки на удаленке", - говорит Киньков.

Но большинство родителей от перспектив новой удаленки в панике.

"Весной у нас все ограничилось огромными списками того, что нужно освоить самостоятельно. Пришлому нанимать репетиторов. Но тогда был конец года и фактически повторение пройденного. А как можно начинать с такого формата учебный год - непонятно. Есть угроза, что год попросту выпадет или же родителям придется решать вопрос с качеством подготовки своими силами, в том числе, привлекая репетиторов", — поделился своими опасениями киевлянин Олег, чей сын учится в одной из киевских школ.