Пд предлогом резкого ухудшения статистики по коронавирусу школы могут отправить на дистанционку. Фото из открытых источников
Пд предлогом резкого ухудшения статистики по коронавирусу школы могут отправить на дистанционку. Фото из открытых источников

Пошла только вторая неделя нового учебного года, а уже появились слухи о массовом возврате украинских школ на дистанционное обучение

Якобы, переход на удаленный формат готовится сразу после местных выборов. А перед этим, приблизительно с 21 октября (на неделю раньше обычного), начнутся осенние школьные каникулы. Вариант по каникулам обсуждался на закрытом селекторном совещании главн санитарного врача Виктора Ляшко с представителями регионов.

В нескольких столичных школах "Стране" подтвердили, что их уже попросили предварительно подготовить новое расписание для дистанционного обучения.

Но пока, якобы, нет ясности со сроками нового тотального карантина в школах.

Одни педагоги говорят, что карантин и дистанционка будут сразу после выборов. И поясняют такой сценарий желание сэкономить деньги. "В октябре начинается отопительный сезон, а это огромные затраты для школ. Плюс - доплаты учителям, питание для детей, покупка антисептиков и масок, на которые уже не хватает денег. Если отправить школы на дистанционку, можно неплохо сэкономить", — говорит директор школы одного из областных центров.

По информации других учителей, тотальный карантин для школ может быть как раз накануне выборов. И будет с ними напрямую связан.

"90% избирательных участков находятся в школах. А теперь представим вариант, если в этих школах вспышки и они уходят на карантин. Это реальный способ отменить выборы, как минимум, по ряду участков или населенных пунктов", — предположил директор одной из школ.

Не исключено, что к октябрю статистика по заболеваемости ухудшиться, а многие школы отправят часть классов на карантин из-за вспышек коронавируса. Собственно, пока прошла только первая учебная неделя, а по Украине уже массово закрываются на карантин отдельные классы и целые школы.

Поэтому у сторонников дистанционного обучения появится веский аргумент. Вот только что при этом будет с образованием, и какие у школьников шансы освоить учебную программу на удаленке — вопрос открытый.

"Страна" разбиралась, какие варианты власти готовят для школ, и будет ли снова дистанционка.

"Над нам ставят эксперименты"

Первая учебная неделя показала — школам сложно справляться с новыми карантинными правилами, при этом они особо не спасают от коронавируса. Его за несколько учебных дней на карантин массово закрываются отдельные классы и школы по всей стране.

В официальных комментариях учителя охотно расписывают как работают «противовирусные» модели в их школах. "Страна" уже подробно о них писала — это маски а антисептики на каждом углу, разное время начала уроков для разных классов, частные уборки, питание в индивидуальных упаковках и пр.

Но "не для прессы" отзывы совсем другие.

"Как можно придерживаться дистанцирования, если у меня в классе в 50 квадратов больше 30 детей. Вариант - поделить классы на небольшие группы, и проводить уроки для каждой отдельно, возможно, в несколько смен. Но кто доплатит за это педагогам? Соблюдать правила в классе информатики у нас тоже не получается. Обрабатывать через каждые два часа клавиатуру - это угробить дорогостоящую технику, а перчатками ученики не обеспечены. Поэтому у нас информатика уже с сегодняшнего дня - только в теории, без занятий на компьютерах. С уборкой тоже проблемы. Технички каждый день в слезах, не успевают они за перемену обработать все поверхности в классах. Дополнительный персонал мы взять не можем, не предусмотрено в штатном расписании. Не знаю, как долго можно продержаться в таких условиях. Такое впечатление, что над нами проводят какой-то эксперимент. Можно нарисовать красивые инструкции, но вот как их выполнять на практике - большой вопрос", — рассказал нам директор одной из киевских школ.

Как показывает практика, защитные мероприятия не являюся панацеей от коронавируса.

Всего за несколько учебных дней на карантин уже массово закрываются отдельные классы и школы.

В Запорожье, где недавно был зафиксирован антирекорд по коронавирусу, прекращают работу школы и детсады. 

Так, закрыта на 14-дневный карантин вся школа №78, где коронавирусом заболел один из учителей. Также целиком закрыт на карантин детский сад № 133. В нем Covid-19 заболел один из сотрудников. Полностью или частично на карантин ушли детские сады №274 и №148. Ранее на самоизоляцию отправили учеников двух школ: №71 №59. Еще в двух школах из-за инфицирования коронавирусом на карантине оказались классы. Остановил свою работу и Запорожский Академический лицей. Там дети будут учиться дистанционно. На карантин отправился и класс одной из школ Энергодара Запорожской области. 

В Николаеве коронавирус подтвердили у детей и работников нескольких образовательных учреждений. По сообщению пресс-службы местной обладминистрации, в школах №19, №20, №46 на карантине по одному классу, в школе  №29 - два класса. В самоизоляцию отправили также по одной группе в детсадах №71 и №95.

В Тернопольской области на днях на карантин закрыли школу в селе Кошилевцы (коронавирус выявили у директора школы). Она пополнила список школ, которые еще раньше попали в красную зону и с 1 сентября учатся на дистанционке (в Черткове, Бережанах, Бережанском районе и др.).

Во Львовской области к трем школам, которые с 1 сентября учатся на дистанционке, добавилась еще одна. Как сообщает пресс-служба Лввской обладминистрации, в школе Сколивського района коронавирус обнаружили у учителя и техработника, симптомы есть у нескольких педагогов и детей. Поэтому еще до получения ими тестов ПЦР школу закрыли на карантин.

На карантин закрыли еще одну школу в Васильеве Киевской области. Со второго сентября на самоизоляции был один из учителей школы №1, и его диагноз подтвердился. Более того, есть симптомы заболевания у других педагогов

"Поступила информация о том, что у нескольких учителей СОШ №1, которые были 1 сентября в школе, плохое самочувствие и симптомы, похожие на коронавирус. Один учитель, уже 2 сентября не вышел на работу, получил положительные результаты теста на COVID-19. Мы ввели там карантин", – написал мэр Василькова Владимир Сабадаш на своей странице в Facebook. Ранее на карантин закрыли васильсковскую школу №2.

В Винницкой области  ЧП в Павловской школе, где два учителя уже лечатся т коронавируса, у семи - высокая температуру и есть все признаки COVID-19.

"Мы закрываем на карантин один из 11-х классов, где несколько учеников попали в группу контактных лиц с больными коронавирусом. Будем учиться дистанционно", — рассказал нам директор киевской школы №141 Юрий Киньков. Также, по нашим данным, на самоизоляции сейчас один з старших классов столичной школы №20.

И, судя по всему, статистика будет ухудшаться едва ли не каждый день. Как говорит экс- главный санитарный врач Святослав Протас, прописанные Минздравом меры против коронавируса вряд ли сработают, а на более эффективные мероприятия (скажем, эпидемиологические расследования, тесты для учителей, оборудование для дезинфекции помещений  ультрафиолетом власти денег не выделили). Поэтому можно только гадать, насколько хватит школ, и когда накопится критически масса тех, кто уйдет на карантин. По предположениям врачей, дата "Ч" наступит уже в октябрю.

"Пока школы работают согласно правилам той или иной карантинной зоны. Но если станут массово фиксировать новые вспышки, возможно, будет принято какое-то отдельное решение", — говорит заместитель главы профсоюз педагогических работников Сергей Романюк.

Выборы и деньги

На фоне реального ухудшение коронавирусной статистики по школам, появились слухи, что готовится новая дистанционка для всех школьников страны.

Якобы, учителям в департаментах образования дали ЦУ проработать расписания дистанционных уроков.

Об этом с"Стране" рассказали педагоги одной из школ Шевченковского района столицы. Также информацию подтвердили в школе Днепровского района столицы.

"Нас предупредили, что в любой момент должны быть готовыми к дистанционке, хотя родители и против, особенно в младших классах. Для них дистанционка - это проблема с кем оставить ребенка дома, нужна няня, которой нужно платить", — говорит директор одной из школ Днепровского района.

По его словам, в среде педагогов муссируются слухи, что дистанционка может быть связана как с реальным ухудшением статистики по коронавирусу, так и с причинами, не связанным с эпидемией. 

"Выборы и деньги. В школах - 90% избирательных участков, если школа на карантине и были вспышки, то вопрос - насколько безопасно проводить там выборы. То есть, школы могут либо отправить на дистанционку раньше, чтобы исключить массовые заражения до выборов, или, наоборот, под выборы, чтобы их сорвать. Также карантин - это возможность экономии на коммуналке, дезинфекции и масках, питании, доплатах учителям", — рассказал нам директор одной из киевских школ.

По словам Сергея Романюка, во многих школах катастрофическая ситуация с обеспечением защитными средствами - местные бюджеты не могут обеспечить их закупку, а из центрального бюджета средств на это не выделили. 

"Также уже из нескольких регионов поступила информация, что в отдельных районах не могут обеспечить увеличение зарплат после повышения минималки до 5 тысяч гривен - говорят, в местных бюджетах нет на это ресурсов. Поэтому, как вариант, зарплату будут насчитывать по-новому, но платить частями", — говорит Романюк.

Карантин - это реальная возможность сэкономить и на коммуналке. Со стартом отопительного сезона в октябре платежки школ резко вырастут. А фокус с карантином применялся и раньше - скажем, искусственно завышали показатели по гриппу, чтобы отправить детей по домам.

Как рассказал нам мэр города Белополье (Сумская область) Юрий Зарко, в школах "нет денег даже на мыло", а возможности местного бюджета также не безграничны.

"Но решение о дистанционке принимаем не мы — это прерогатива ТБНС", — говорит он. Вместе с тем, связь между новым возможным карантином в школах и выборами он опроверг.

"Дистанционка, если и будет, то только по эпидемиологическим показаниям", — считает Юрий Зарко.

Директор бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко отмечает, что они подготовились к дистанционке, как и многие другие школы. Но это, своего рода, план "Б" - на случай массовой вспышки коронавируса.

"От местных властей никаких сигналов о переходе на дистанционку пока не поступало. Но все равно остается много вопросов. Скажем, как быть учителями на самоизоляции и кто будет платить за замены", — отмечает Неля Клименко.

В Минобразования слухи о возможной дистанционке в масштабах всей страны  пока не прокомментировали. "Страна" опубликует ответ МОН как только его получит.

"Есть риск, что выпадет целый год"

Как говорит Юрий Киньков, они готовы к дистанционке.

"Как показал наш прошлый опыт, материал усвоен нормально, в этом году нам даже не понадобилось корректирующее повторение", — рассказывает он.

При этом Юрий Киньков отмечает, что все равно при переходе на дистанционку возможны проблемы.

"Если учитель будет на самоизоляции и больничном, какие у меня основания предложить ему вести урок дистанционно и какая будет оплата. Плюс - подготовка дистанционного урока лично у меня занимает 3 часа, тогда как обычно - 40-45 минут", — рассказал он.

Директор школы №58 Днепра Вячеслав Фирсов говорит, что многие родители не в восторге от идеи дистанционки, хотя в школе такая система работает уже пять лет.

Но многие школы, особенно в регионах попросту не готовы к дистанционному обучению.

"У нас школы не готовы, многие дети даже учебниками пока обеспечены не полностью, как они могут учиться еще и удаленно?", — рассказал глава горсовета Гайворона (Кировоградская область) Роман Волуйко.

"Страна" уже писала, что весной дистанционка во многих школах стала банальной фикцией. Учителя присылали задания на вайбер родителям и им самим нужно было заниматься с детьми.

"За лето ничего не поменялось. Непонятно, почему на уровне государства не было предпринято никаких шагов хотя бы для решения проблем с интернетом, что позволило бы учителям вести уроки на удаленке", - говорит Киньков.

Но большинство родителей от перспектив новой удаленки в панике.

"Весной у нас все ограничилось огромными списками того, что нужно освоить самостоятельно. Пришлому нанимать репетиторов. Но тогда был конец года и фактически повторение пройденного. А как можно начинать с такого формата учебный год - непонятно. Есть угроза, что год попросту выпадет или же родителям придется решать вопрос с качеством подготовки своими силами, в том числе, привлекая репетиторов", — поделился своими опасениями киевлянин Олег, чей сын учится в одной из киевских школ.

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