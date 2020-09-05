В Украине — очередной антирекорд по коронавирусу. За последние сутки заразилось 2836 человек.

Но есть еще одна пугающая цифра — подозрения на коронавирус. Как указано на сайте СНБО, их на сегодняшний день — 195 757, то есть, больше, чем заразилось за все время эпидемии.

Понятно, что подтвердятся далеко не все подозрительные случаи. Но часть из них — точно коронавирус. Причем, так как тесты опаздывают (их приходится ждать по 7-14 дней, о чем "Страна" уже подробно рассказывала), на момент подтверждения диагноза больной нередко уже находится в критическом состоянии.

Но ситуация усугубляется тем, что в больницы таких "неподтвержденных" больных сейчас брать отказываются.

В распоряжение "Страны" попала запись телефонного разговора семейного врача из Киева и диспетчера "скорой помощи". Из нее понятно, что врач просит срочно госпитализировать больного с двухсторонней пневмонией (поражено 80% легких), но пока без теста - он еще не успел прийти.

На что диспетчер отвечает - на сегодня по Киевской области нет ни одного места в больницах для "неподтвержденного ковида". Также она поясняет, что заканчиваются места и в коронавирусных отделениях (там лежат пациенты с уже подтвержденными диагнозами).

Нехватка коек сейчас наблюдается не только по Киевской области. Винницкий губернатор Борзов на днях заявил, что в его областном центре не хватает 200 коек. А вчера там в срочном порядке начали развертывать дополнительный коечный фонд - задействовали несколько больниц и даже роддом.

Правда, министр здравоохранения Максим Степанов, выступаю перед депутатами в Раде, заявил, что ситуация с больницами контролируемая - заполнено меньше половины коечного фонда, а в некоторых регионах - порядка 62-65%.

"Страна" разбиралась, грозит ли Украине дефицит больничных коек, и почему людям уже сейчас отказывают в госпитализации.

"Подозрительных" не берут

Из разговора семейного врача с Софиевской Борщаговки и диспетчера "Скорой помощи", записью которого располагает "Страна", вырисовывается пугающая картинка.

Врач весь день обзванивал больницы, чтобы найти место для пациента, у которого уже двухсторонняя пневмония, поражено 80% легких и он задыхается. Но места не нашел, и позвонил в "скорую" с просьбой о срочной госпитализации больного.

Но мест во всей Киевской области, как оказалось, уже нет. "Хоть домой к себе вези, не знаю, что делать", — сетует диспетчер.

Заканчиваются места и для больных с коронавирусом. Для людей с положительными тестами на руках места в больницах есть, но и мало.

А вот пациентам, которые уже с коронавирусом, но еще без тестов вообще непонятно что делать.

Тесты в государственных лабораториях делают долго - 5-7-14 дней. Как следует из видео закрытого селекторного совещания главного санврача Виктора Ляшко с региональными чиновниками и врачами, многие лаборатории тормозят бесплатные тесты на ковид (их делают людям, у которых уже есть симптомы), но без очереди делают платные тесты (скажем, на плановую госпитализацию).

В итоге люди, у которых уже налицо все признаки коронавируса и есть тяжелая пневмония, не могут попасть в больницу - в отделениях для "подозрительных" уже нет мест, а теста, который бы позволял госпитализацию в коронавирусное отделение, у них нет. Замкнутый круг.

Диспетчер "скорой" в разговоре с семейным врачом говорит, что у них нет даже ни одного экспресс-теста, который бы в теории позволил госпитализировать "подозрительного" пациента в коронавирусное отделение. И советует врачу "лечить его дома", хотя на тот момент уровень насыщения легких кислородом составлял 93%, что очень мало.

"Норма — не ниже 98%. 93% - это уже дыхательная недостаточность. Тем более, что там может быть быстрая негативная динамика: если утром 93%, то вечером уже 87-88%", — пояснил нам глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Но, как говорит диспетчер "скорой", такие показатели — не повод для срочной госпитализации. "Вчера с сатурацией 94% пациента в Ирпене не взяли", — рассказывает она семейному врачу.

"То есть, пациенту дома умирать?", — уточняет доктор. На что диспетчер отвечает: "Я не знаю, реально не знаю".

"Экономят" койки

По словам Сергея Кравченко, в Киеве ситуация с кронавирусными местами более-менее благополучная - больных принимают Александровская, и четвертая городская больницы.

Но есть и тревожные симптомы. На днях на прием коронавирусных больных закрылась больница №8 (на Минском массиве), которая входит в список медучреждений второй волны.

В регионах ситуация везде разная. В некоторых с местами в больницах уже есть проблемы. Так, на днях о нехватке двухсот коек заявили в Виннице. Там начали срочно искать дополнительные коечный фонд, задействовали 25 коек в роддоме, 100 мест в горбольнице №3. Из бюджета выделили 4,7 млн гривен. Но даже при этом заполняемость коронавирусных коек в Виннице достигнет 75%.

То есть, вскоре возможен новый дефицит коечного фонда. Нужно не менее 400 дополнительных коек, — заявили винницкие власти.

Как стало известно "Стране", многие больницы "экономят" койки, то есть, по максимуму отказывают в госпитализации.

Как рассказал нам источник в киевской горбольнице №4, они берут только тяжелых больных с коронавирусом. При этом VIP-персоны (в частности, народных депутатов) госпитализируют даже с легкими формами болезни.

"Пока хватало мест, госпитализировали всех, а сейчас нет коек", — говорит диспетчер "скорой".

"Заполнено меньше половины коек". Реакция МОЗ

Впрочем, в Минздраве пока особой проблемы не видят.

Как заявил на брифинге 5 сентября министр здравоохранения Максим Степанов, по Украине заполнено менее половины коронавирусных коек (всего их 35 тысяч, из них 9 тысяч пока в резерве).

В отдельных регионах цифра выше, но она все равно не критическая. В Ивано-Франковской области, по его словам, общее количество занятых коек для больных и с подозрением на COVID-19 составляет 61%, в Одесской области - 65%, в Черновицкой области - 69%. Но с подходом, когда пациентам по-максимуму отказывают, держать такие цифры возможно. Вопрос - что делать людям, которые фактически остаются без медпомощи.

В пятницу Степанов отчитывался по ситуации с коронавирусом перед парламентом. И заверил депутатов, что все под контролем - больницы имеют трехмесячный запас средств защиты, денег из коронавирусного фонда хватит до конца года, а Министерство прорабатывает разные сценарии эпидемии.

В то же время СМИ, ссылаясь на свои источники в Кабмине, писали, что если показатели по новым случаям коронавируса выйдут на 3 тысяч человек в сутки (а это этой цифры уже недалеко), то больницы будут заполнены уже к октябрю.

"Будут лежать в спортзалах"

Как говорит Сергей Кравченко, если рассчитывать украинский сценарий коронавируса исход из общих прогнозов ВОЗ (за 2 года переболеет 70% населения и 20% будет нуждаться в госпитализации), ежемесячная потребность в койках составит 250 тысяч.

Всего в Украине более 270 тысяч коек, но это всех подряд, а не только коронавирусных. То есть, если отдать 250 тысяч мест под ковид, остальные больные останутся без стационарной помощи.

Коронавирусных же коек всего 36 тысяч, что позволит госпитализировать порядка 10% тех, кто в этом будет нуждаться.

По реанимационным койкам (с возможностью подключения к кислороду) ситуация еще хуже - их хватит всего на 5% пациентов, нуждающихся в госпитализации. "То есть, дефицит коек — это наша ближайшая перспектива", — говорит Кравченко.

По всей видимости, уже этой зимой коронавирусных больных у нас будут размещать в выставочных павильонах, на крытых стадионах и в спортзалах, как это было в Европе.

"Непонятно, почему еще летом не были проработаны алгоритмы развертывания дополнительных госпитальных баз. У меня был опыт развертывания двух батальонных палаток (Кравченко - в прошлом глава медслужбы ГСЧС - Ред.), мы 300 коек собирали по стране две недели). В авральном порядке мы даже кровати не найдем, не говоря уже об обеспечении", — говорит Кравченко.

Как отмечает экс-главный санврач Украины Святослав Протас, статистика по койкам — это лишь одна сторона медали.

"Какая разница сколько у нас коек, если не хватает врачей. С таким же успехом можно считать койки в морге - без врача ничего не работает. У нас только по эпидемиологам катастрофический дефицит. Если в Китае в разгар эпидемии работал один эпидемиолог на 1,5 тысячи населения, то в Украине есть один такой врач на 150 тысяч. И решить эту проблему в обозримом будущем будет очень сложно", — говорит он.