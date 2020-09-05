В среду в городе Украинка под Киевом произошла перестрелка. Ранее "Страна" публиковала видео, снятое очевидцем этих событий. Теперь же нам удалось найти этого человека и расспросить его о стрельбе во всех подробностях.

Андрей Слипушкин, очевидец стрельбы в Украинке, рассказал "Стране", как под его окнами проходила бандитская сходка.

Приводим его рассказ в виде прямой речи:

"Я бывший сотрудник УБОП, сейчас на пенсии. Но бывших оперативников, как говорится, не бывает. Я всегда смотрю, что у меня под окнами творится. И вот в среду, 2 сентября, около 19:00 вижу, что подъехали машины местного авторитета "Пыки" (пыка - лицо по-украински, Ред.), Алексея Онуфриенко. "Ауди" и "Лексус" с номерами "0001". Эти номера у нас в Украинке все знают. Я почувствовал, что что-то произойдет – чутье не подвело.

Я увидел, как Пыка зашел в ресторан "Дебош". Буквально через три минуты подъехал на джипе Леван Дарсания (помощник и.о. мэра Украинки Татьяны Кучер - Ред.), на "Лексусе" (номер "0900"). Он чуть дальше припарковался и тоже пошел в "Дебош". Вышел оттуда очень быстро, буквально через три минуты, и уехал. А ещё спустя несколько минут все и началось.

К ресторану на двух Mercedes Geländewagen приехали бородатые, взрослые мужчины – не славяне, кавказцы какие-то. Было видно, что у них пистолеты. Им навстречу из ресторана вышел Онуфриенко. Он поздоровался, пообнимался примерно с пятерыми из них и повел их в ресторан – видимо, они хорошо знакомы. Все остальные остались на улице.

Я отвлёкся, так как в этот момент варил борщ. А через пару минут услышал – началась стрельба. Я сразу достал телефон и начал снимать видео. Пока снимал стрельбу, вся зажарка для борща сгорела.

Когда услышал выстрелы, сначала думал вызвать полицию, но разговор с диспетчером занял бы слишком много времени, поэтому я решил лучше снять все на видео, чтобы были доказательства.

Стрельба длилась недолго – я слышал около десяти выстрелов. Потом из ресторана выбежали люди и начали усаживаться по машинам. Они пытались уехать, но какая-то машина перекрыла им дорогу – видимо, кто-то отчаянный пытался таким образом задержать преступников. Одна легковушка объехала эту машину по бордюру.

Между "Дебошем" и еще одним кафе стояло трое парней с автоматическим оружием – они начали стрелять по уезжавшим машинам. Прозвучало еще шесть-семь выстрелов. А когда кавказцы уехали, люди Пыки начали собирать гильзы, сложили оружие в чехлы. Вероятно, у них были охотничьи ружья.

Еще до того, как началась перестрелка, я обратил внимание на машину, которая была припаркована рядом с рестораном еще до прибытия бандитов. И вот теперь в эту машину понесли оружие. То есть, они готовились к разборке – машина там давно стояла. Все начали разбегаться. В этот момент в ресторане были обычные посетители – я видел, как оттуда выбежала женщина. Потом выяснилась, что она была беременна. Последним из ресторана вышел сам Онуфриенко.

Я думаю, что Онуфриенко был посредником на этой сходке, так как он обнимал этих чеченцев. Но что-то пошло не так. Так или иначе, обе стороны были готовы к разборке. Кавказцы тоже приехали с автоматическим оружием.

Я сам оперативник и в прошлом участник боевых действий, был в Югославии. Для меня все то, что происходило под моими окнами, было как шоу. Я не был удивлен – я просто наблюдал. Скажу вам как человек, который знает, как держать в руках оружие – эти ребята не были готовы к перестрелке. Они не стрелки, стадом зашли и стадом вышли из ресторана. А когда начались выстрелы, разбежались, как муравьи.

Для людей, которые были в ресторане и в округе, это, конечно, уже перебор. У нас и так город в последние годы криминализировался, но стрельба средь бела дня – это слишком. Семь часов вечера! В ресторане люди, рядом – детские площадки, пляж. А вдруг кого-то там бы пулей задело? Эти бандиты просто оборзели. Уверен, что эти кавказцы вернуться и будет продолжение, они не закончили. Остается надеяться, что полиция ответственно подойдет к расследованию".

Как рассказала "Стране" Агнесса Олкова-Михницкая, экс-замглавы Обуховского райсовета и действующий депутат Обуховского районного совета, в последние полтора года в Украинке регулярно происходят бандитские разборки. Но такой открытой стрельбы средь бела дня, как в среду 2 сентября, еще не было.

Олкова-Михницкая утверждает, что местная власть находится в связке с Алексеем Онуфриенко (Пыка).

"Наша и.о. городского главы Татьяна Кучер – его человек. Все у нас в городе об этом знают. На нее заведены уголовные дела: мы с активистами города заставили областное управление объединить в одно более 12 криминальных дел. Но Кучер дружит с областным прокурором – его, кстати, тоже часто видят в "Дебоше", - заявляет Агнесса.

Происходящее в ее городе она называет возвращением к бандитским 90-м.

“В Украинке наступили реальные 90-е. Это не шутка и не преувеличение. Фактически Украинка превратилась в “малину”. И это город в Киевской области, всего в 32 км от столицы”, - говорит Агнесса.

Татьяна Кучер в комментарии "Стране" отрицает как свои связи с Пыкой, так и причастность ее помощника Дарсании к бандитским разборкам в Украинке.

"Я не знаю, о каких криминальных авторитетах может идти речь. Я являюсь секретарем горсовета Украинки, и.о. городского главы. Секретарь горсовета выбирается из числа депутатов самими депутатами. Среди депутатов горсовета Украинки людей по прозвищу Пыка нет. Кстати, и полиция Обуховского района не заявляла о том, что в перестрелке в среду участвовали какие-то криминальные авторитеты. Со слов полиции, там были люди, которые приехали в Украинку для выяснения отношений из Киева. И как следствие произошла такая ситуация. Я на связи с начальником полиции Обуховского района, по его словам, уже установлены 22 участника перестрелки", - рассказывает Татьяна Кучер.

По словам Татьяны Кучер, Леван Дарсания сказал ей, что был возле ресторана "Дебош" за 40 минут до начала стрельбы.

"В момент перестрелки он был в другом месте, что будет доказывать в суде. В интернете вы могли видеть видео с Дарсанией, но это было снято за 40 минут до инцидента. Сейчас советник готовит иски о распространении неправдивой информации и возмещении морального ущерба", - сообщила "Стране" Татьяна Кучер.

И.о. мэра Украинки сообщает, что жители высказывают различные мнения о случившемся. В том числе полагают, что перестрелка "заказная". И связана она может быть либо с бизнесом, либо с политикой.

"От наших жителей я сегодня узнала, что они в день той стычки слышали от неизвестных им людей, что в районе пляжа может произойти разборка. Это может говорить о том, что перестрелка была инициирована извне. Некоторые наши депутаты и местные жители связывают эту ситуацию с политикой. В частности, наш город выступил категорически против того, чтобы Киевская обходная дорога проходила через Украинку. Возможно, с помощью перестрелки из Киева хотят повлиять на нас, запугать депутатский корпус и жителей нашей громады. Но мы не допустим этого и вместе с полицией делаем всё для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в нашем городе", - добавила Татьяна Кучер.

Ранее "Страна" писала, что разборки в Украинке могут быть связаны с обсуждением между криминалитетом раскладов на местных выборах.