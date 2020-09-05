В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовала избирательная кампания к местным выборам. А буквально накануне властная команда решила перекроить избирательное законодательство, дав возможность для ЦИК проводить опрос в день выборов.

Оппоненты этой инициативы сразу заявили о том, что под этим опросом может скрываться референдум на тему Донбасса, и решили заблокировать его принятие подачей альтернативных проектов. К вечеру пятницы в Раде было зарегистрировано целых пять таких документов.

Но авторы инициативы от своих планов тоже не отказываются. Зачем ЦИКу право проводить опросы на выборах, анализирует "Страна".

Чтобы власть услышала каждого

Дискуссия о том, нужно ли дать Центральной избирательной комиссии право проводить опросы, разгорелась в Верховной Раде со стартом новой сессии. Первым этот вопрос поднял глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, предложив дать право ЦИК во время общенациональных и местных выборов принимать решение и обеспечивать организацию подготовки и проведения опросов общественного мнения.

Свое предложение Корниенко обосновал тем, что якобы ЦИК нуждается в таких полномочиях, особенно сейчас, когда в Украине карантин. Изначально эту идею члены провластной партии пытались вписать отдельной нормой в законопроект об уточнении некоторых избирательных процедур, который стоял на повестке на этой пленарной неделе.

Против утверждения такой нормы выступили представители фракции "Голос". В частности, представитель этой политсилы, член комитета Роман Лозинский заявил, что цель таких изменений - спросить о выборах на Донбассе.

"Кто-то верит, что это не о выборах на Донбассе? Именно чтобы спросить людей - "Готовы ли вы к выборам на Донбассе?" И манипулировать этим для легитимизации сепаратистов. Привет, Ермак, Кравчук, Фокин. За шаг до зрады", - заявил он.

Примечательно, что буквально на следующий день сам же Корниенко начал давать комментарии в духе "может быть ничего менять и не будет". Но еще через день проект изменений вновь всплыл, когда в комитете по государственному строительству было созвано срочное заседание. Но для того, чтобы вынести эту норму в сессионный зал, не хватило буквально одного голоса. Понадобилось еще два заседания комитета, чтобы вопрос, наконец, получили положительный результат.

Но тут внезапно сами "Слуги народа" получили от главы партии распоряжение провалить весь проект, в котором планировали протянуть эту норму. А вместо этого вопроса в Раде был зарегистрирован уже новый законопроект, который прямо говорит о полномочиях ЦИК по проведению опросов.

По словам Романа Лозинского, "Слуги народа" готовятся принять этот новый проект на следующей пленарной неделе.

"Для чего проводить опрос общественного мнения в день выборов, это по сути референдум. Для чего он? Чтобы манипулировать мнением избирателей, или, вероятно, спросить о выборах на Донбассе, о специальных статусах Донецкой и Луганской областей", - говорит он.

Чтобы заблокировать рассмотрение этого документа, "Голос" подал аж 5 альтернативных проектов к нему. Это существенно усложнит принятие такой нормы. Хоть и не ликвидирует эту возможность.

Между тем, авторы документа критику и нападки оппонентов отвергают.

"Это инструмент взаимодействия с народом Украины. У нас была проблема взаимопонимания власти и народа Украины, потому что власть никогда не слышала народ. Сейчас мы предлагаем ее решение - дать право ЦИК проводить опрос общественного мнения", - сказал Александр Качура (фракция "Слуга народа").

О чем спросят у народа

Главный же вопрос - о чем именно ЦИК хочет спросить народ Украины, - пока остается без ответа.

Авторы документа настаивают, что решение, о чем спрашивать, остается за Центральной избирательной комиссией.

Но при этом заявляют, что речь точно не идет о вопросах выборов на временно неподконтрольных территориях, об амнистии или взаимодействии с Россией.

"Говорят, что будут зрады? Так в проекте указано, что не могут выноситься вопросы оккупированных территорий", - настаивает Качура.

Кстати, эти "предохранители" авторы проекта даже включили в свой документ отдельным положением.

В тоже время, источник "Страны" в Офисе президента сказал, что вопрос Донбасса однозначно будет выносится. Но над конкретной формулировкой вопроса еще думают.

В тоже время, источник в "Слуге народа" не исключает, что этот вопрос могут "сбалансировать" также вопросами о членстве в ЕС и НАТО.

Эксперты также считают, что формулировка в законопроекте довольно размытые и не станут препятствием для опроса по конфликту на востоке.

"Это положение не ограничивает ЦИК задавать вопросы, связанные с Донбассом. Я напомню, что это не первая попытка власти использовать соцопросы для формирования государственной политики. Тут можно вспомнить данные мобильной переписи населения Дубилета. Но возникает вопрос - зачем ЦИКу проводить такие опросы, если можно заказать любой срез общественного мнения у всех ведущих социологических кампаний? Вероятно, что ЦИКу (а точнее Банковой) нужно не просто сделать срез общественного мнения, а легитимизировать этот результат. Могут спросить, что делать с дончанами, или какая должна быть судьба минских соглашений. Или должна ли Украина идти в ЕС и НАТО. Или спросить, что делать с русским языком. То есть, если удастся закрепить такую норму, то с наибольшей долей вероятности это будет так называемый консультативный референдум, который скорее всего будет касаться того или иного аспекта гуманитарной политики, связанной с Донбассом", - считает Бортник.

Очень важный момент, что в законопроекте записали, что проводить такой срез общественного мнения могут не только за счет государственного бюджета.

"Финансирование может происходить за счет международной технической помощи Европейского союза или других источников, которые не запрещены", - разъяснил Александр Качура.

А это означает, что в таком опросе общественного мнения может появиться любой вопрос, который ранее ставили перед Украиной международные партнеры - например, исходя из заявлений той же Ангелы Меркель о необходимости законодательного закрепления особого статуса Донбасса. Тем более, что закон об особом статусе Донбасса действует только до конца 2020-го года, а это означает, что после проведения местных выборов Рада должна будет его снова продлевать.

Впрочем, далеко не факт, что этот опрос (если он вообще будет проведен) нужен властям для каких-то реальных подвижек по Донбассу.

Не исключено, что это будет просто использовано "Слугой народа" для нужд своей предвыборной кампании. Например, чтоб отработать тему "мы продвигаемся к миру на Донбассе" и увеличить рейтинг партии на юго-востоке. А сами результаты потом положить под сукно.

"С одной стороны, местные общины на самом деле нуждаются в том, чтобы их услышали. С этой целью можно было бы принять закон о всеукраинском и местном референдумах, и дать право гражданам путем референдумов предпринимать какие-то важные решения для своих громад, - сказал в комментарии "Стране" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. - Но сейчас меня беспокоит тот факт, что на старте кампании появляется законопроект, который вносит серьезные коррективы в избирательный процесс. Международные наблюдатели не рекомендуют делать такие изменения в законодательство перед выборами. Тут есть проблема, что такой механизм, как соцопрос, может быть использован как элемент кампании провластной политической силы, как разновидность админресурса для усиления позиций партии власти. Во-вторых, этот механизм негативно повлияет на сам ход выборов. В некоторых регионах избиратели получат на руки до 5 бюллетеней. Получается, что соцопрос будет шестым бюллетенем. Это внесет деструктив в голосование и подсчет голосов. Так могут состояться фальсификации всех результатов выборов в пользу партии власти".