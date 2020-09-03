Появление на улицах Киева билбордов с портретом Петра Порошенко и лозунгом "Наша цель - Европейский Киев" спровоцировало слухи о том, что за пост мэра столицы собирается побороться бывший президент собственной персоной. 31 августа прошел съезд партии "Европейская солидарность", но на нем так и не были объявлены кандидаты в мэры Киева и других областных центров. Законодательство о выборах устанавливает срок для официального выдвижения претендентов на мэрские и депутатские посты с 15 до 24 сентября.

Таким образом, у ЕС и самого Порошенко еще есть 3 недели, чтобы принять решение об участии в выборах.

А в окружении самого бывшего президента ходят слухи о том, что "Евросолидарность" вообще на выборы мэра никого выдвигать не будет, а список партии в Киевсовет возглавит его супруга Порошенко Марина.

Как планы у бывшего президента на столицу на самом деле, анализирует "Страна".

Спасти рейтинг "Евросолидарности" в Киеве

"Зелеными в Киеве должны быть только каштаны". С таким лозунгом несколько месяцев провисели в столице рекламные борды народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Долгое время именно он считался основным кандидатом от ЕС на пост мэра Киева, и именно его личный рейтинг измеряли социологические компании. Сам же Гончаренко в разговоре со "Страной" утверждал, что решение о том, кого партия выдвинет в мэры Киева, будет приниматься политсилой ближе к местным выборам.

Но с приходом осени столичные улицы заполонила новая реклама. На ней - бывший президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и лозунг "Наша цель - Европейский Киев". Что сразу породило слухи будто сам Порошенко лично будет выдвигаться на пост мэра Киева.

7 лет назад, еще до событий Евромайдана, Петр Порошенко уже пытался стать мэром Киева. Буквально недавно его бывший соратник Давид Жвания рассказывал детали, как велись переговоры о выдвижении Порошенко. По словам Жвании, Порошенко просил разрешения у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича баллотироваться на пост мэра Киева.

"В 2012-2013 годах, до начала Майдана, Петр Порошенко очень-очень хотел стать мэром Киева. И не просто хотел, он пытался получить на это благословение от Виктора Януковича. Хотел, чтобы Янукович сначала назначил его главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил ему баллотироваться уже на выборах", - сказал Жвания.

По его словам ради этого Порошенко разговаривал с окружением Януковича и обещал выполнять все приказы Банковой. "Он униженно сидел в приемных у Левочкина и Клюева. Он обещал им быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из Администрации президента, только бы ему отдали Киев", - заявил бывший депутат.

Жвания признался, что помогал Порошенко вести переговоры с руководством Партии регионов и даже обещал взятку за содействие в решении этого вопроса, однако договориться не удалось, поскольку Янукович лично принял решение отказать Порошенко. "Он заявил, что Порошенко нельзя верить, что он обманет и предаст", - рассказал Жвания.

К слову, сам Порошенко в апреле 2013 года в прямых эфирах различных политических ток-шоу прямо говорил, что готов идти на выборы мэра Киева от оппозиции.

"От власти будет один кандидат, и его фамилия - не Порошенко. От оппозиции, возможно, его фамилия будет Порошенко", - говорил он журналистам.

"Для тех, кто интересуется подводными политическими течениями не секрет, что в 2010-2013 годах для Порошенко пост градоначальника Киева был вершиной мечтаний. Он не раз кулуарно заявлял об этом и просил поддержки у бархатной тиранический власти того периода. Чего ж вы сейчас удивляетесь его бигбордам с посвежевшим лицом?", - иронизирует на этот счет Елена Лукаш, которая в тот период времени была министром юстиции.

Но потом начался Евромайдан, в результате которого самому Порошенко представился шанс занять куда более высокий пост, чем сесть в кресло столичного мэра.

Спустя 7 лет вопрос мэрских амбиций Порошенко вновь актуализировался. Но опрошенные "Страной" эксперты не верят в то, что бывший президент захочет променять кресло в сессионном зале Верховной Рады на пост киевского градоначальника.

"С учетом того, что у "Европейской солидарности" вообще никого нет, кого бы можно было выдвинуть в мэры Киева, они придумали вот такой политтехнологический ход, чтобы все думали, что будет баллотироваться Порошенко собственной персоной. Гончаренко не потянул выборы. Турчинова уговаривали, он не захотел, поэтому используют бренд самого Порошенко, с надеждой на то, что это поможет спасти "Европейскую солидарность в Киеве", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

По данным источников "Страны", в окружении Порошенко прорабатывают вариант, при котором на пост мэра партия не будет выдвигать вообще никого.

"Порошенко точно не пойдет в мэры Киева. Слишком велики риски проиграть. Более того, на сейчас основная концепция пока вообще не выдвигать кандидата в мэры (который может во второй тур не выйти, что будет позором для партии), а сосредоточится на продвижении партсписка в Киевсовет. Именно для этого и повесили рекламу с Порошенко. То есть это тема под выборы в Киевсовет, а не мэра", - говорит источник.

Но, по его словам, человек по фамилии "Порошенко" вполне быть может в выборах участие примет.

"Сейчас прорабатывается и просчитывается по социологии вариант, что партийный список Евросолидарности в Киевсовет возглавит жена Порошенко Марина", - сказал источник.

Вадим Карасев также не исключает участия в выборах Марины Порошенко.

"После ситуации в Беларуси, когда на выборы вместо мужа пошла Тихановская, тренд выдвигать вместо себя своих верных жен стал очень популярным. Все эти семейные дуэты сейчас будут наростать по всему миру. И тут такой сигнал, что вот я рекомендую вам самое ценное, что у меня есть, - свою супругу, - говорит Карасев. - Но, конечно, нет никакой гарантии, что этот ход сработает".

В любом случае, согласно календарному плану проведения местных выборов, официальное выдвижение кандидатов на посты городских голов должно пройти на конференциях городских партийных организаций с 15 по 24 сентября.

Так что у бывшего президента еще есть три недели для раздумий.

Принуждение Кличко к коалиции

Между тем, опрошенные "Страной" эксперты считают, что какое бы решение не принял сам Порошенко - идти на выборы в Киеве или не идти, плакаты с лицом бывшего президента в Киеве несут важную стратегическую задачу для всей политсилы на местных выборах в столице - не просто пройти в Киевсовет, а стать там стержнем правящей коалиции (например, с "Ударом") и поставить своего секретаря. Именно это, а не участие в выборах мэры и являлось изначально главной целью партии.

И определенные шансы на это были. Как показывали последние соцопросы, "Европейская солидарность" стабильно была в тройке лидеров наряду со "Слугой народа" и "Ударом".

Но эти показатели в столице замеряли еще до того момента, когда о своем походе на выборы мэра Киева о партии "Голос" объявил шоумен Сергей Притула. А его электоральное поле пересекается, прежде всего, с "Европейской солидарностью".

Поэтому ситуация для партии Порошенко ухудшилась не только по выборам мэра (она и раньше была плохая, так как значительная часть сторонников партии в любом случае голосовала бы за Кличко), но и для партийного списка.

"После объявления Притулы о походе на выборы мэра Киева, для партии ЕС тема второго тура выборов оказалась закрыта. А если их представителя не будет во 2 туре, получается, у них нет морального права формировать коалицию с Кличко, который очевиднее всего выиграет эти выборы. У Порошенко боятся того, что Кличко войдет в коалицию со "Слугой народа", или подберет себе какого-то более мелкого и слабого коалицианта и с ним договорится на своих условиях, а "Европейская солидарность" будет вынуждена уйти в оппозицию. Поэтому сейчас все силы будут брошены на максимизацию результата партии", - считает Руслан Бортник.

Политолог Андрей Золотарев полагает, что главная идея-фикс Порошенко - это снова стать президентом. А Киев в этом плане ему никак помочь не может.

"Я вижу тут элемент политического давления на УДАР и Кличко лично. У Порошенко идея фикс - это реванш. Он спит и видит себя президентом. Но у него в Киеве нет того процента поддержки, как во Львове, чтобы с колес вступить в кампанию. Если бы у него была поддержка в Киеве, он мог бы быстрее воплотить свою идею-фикс. А так ввязаться в выборы с риском получить гарбуза - слишком великие репутационные и политические риски. Его реальная цель - получить хорошее представительство в Киевраде, которое даст возможность влиять на ситуацию в Киеве. Только поэтому он использует свое имя как паровоз. Начни он сейчас реально бодаться с Кличко, победит кто-то третий, например, Верещук, у которой понятный и прогнозируемый электорат, а с ней он точно никогда не договорится", - говорит "Стране" Золотарев.