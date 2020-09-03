Зерновые рекорды в Украине закончились. Как заявил на последнем Кабмине премьер-министр Денис Шмыгаль, в этом году урожай будет на 7 млн тонн ниже прошлогоднего. То есть, вместо рекордных 75 млн тонн, всего 68 млн.

Проблемными оказались две главные культуры украинского зернового экспорта - пшеница и кукуруза.

Пшеница начала "гореть" а полях из-за засухи еще с весны, а по кукурузе потери идут прямо сейчас.

"В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха. Как результат, существенно снижается урожайность кукурузы. Сейчас ожидаем валовый сбор кукурузы 33 млн тонн и 68 млн тонн зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн т", — написал на своей странице в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

К снижению урожая аграрии готовились еще с весны, когда засуха накрыла ряд регионов страны (в основном, юг). Но все же надеялись, что минус будет не таким большим.

Минэкономики прогнозировало урожай сначала на уровне 72,1 млн т, а позже — в 70 млн т.

Потери по урожаю - это снижение экспорта. Только по пшенице он может оказаться меньшим, чем в прошлом маркетинговом году (июль 2019-июнь 2020) на 17%. В меморандуме, который в июле подписали экспортеры и Минэкономики, заложен предельный объем экспорта пшеницы в 17,5 млн тонн, что почти на 3 млн ниже, чем в прошлом году.

Причем, как рассказал нам заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук, цифры в меморандуме еще не окончательные и их могут снизить. "Согласование объемов возможного экспорта планируется в течение сентября, так как погода может внести свои коррективы", — пояснил он.

Стоит отметить, что на фоне охватившего мир кризиса аграрная продукция является одним из немногих "островков спокойствия". Цены на нее фактически не падают, а по некоторым позициям даже есть рост. Именно продажа зерна поспособствовала тому, что, по итогам второго квартала украинский ВВП провалился меньше, чем у других стран. Поэтому обвал по экспорту именно сейчас для нашей страны вдвойне досадный.

"Страна" разбиралась, почему в Украине минус по урожаю, насколько сильно просядет экспорт и как это отразится на курсе гривны.

Не просто капризы погоды

Проблемы с урожаем в Украине наметились еще с весны. Южные области тогда накрыла засуха, которая не позволила окрепнуть озимым. Многие поля попросту выгорели, что стало настоящей трагедией для аграриев. "Страна" уже писала, что в Одесской области фермер покончил с собой из-за того, что потерял урожай и не мог расплатиться по кредиту.

"Зимой не было снега, а весной дождей. Поэтому, вроде температура была и не очень высокой, но глубинная влага из почвы ушла. В итоге по нашему району у многих хозяйств погибло 80% урожая. Причем, такая ситуация по всем культурам - пшеница, сорго, подсолнечник, ничего нет, все сгорело. Фермеры обращались к властям с просьбами о помощи, ведь многие набрали кредитов. Но в итоге так ничего и не получили. Поэтому сейчас будут выкручиваться кто как может. У кого есть запас прочности, достанут деньги и будут работать дальше, а кто не найдет ресурса - закроется", — говорит руководитель фермерского хозяйства Раздельнянского района Одесской области Артем Тобалов.

Виной всему — не просто капризы погоды. Экологи давно предупреждали, что бездумная вырубка лесов превращает некогда плодородные регионы страны в степь или даже пустыню. Климатические зоны в Украине сдвинулись, а агротехнологии по-сути остались прежними.

Ситуацию мог бы подкорректировать массовый запуск систем орошения. Но у селян на них нету денег, а государство спохватилось только сейчас. На последнем Кабмине, уже имея цифры по сокращению урожая, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что государство начнет строить системы искусственного орошения со следующего года, их заложат в программу "Большая стройка", что позволит в будущем получать "прогнозированный урожай".

Ну а пока урожай оказался "не прогнозируемым".

Если ранее Минэкономики ожидало сбор зерна на уровне 72,1 млн т, а позже снизило цифру до 70 млн т, то в реальности получим только 68 млн.

"В наибольшей мере такое сокращение связано именно с погодным фактором — засухой", — говорит Марчук.

Усугубил ситуацию и коронавирус. Из-за проблем на границах были задержки с поставками импортных средств защиты растений и удобрений. Хотя село даже в самый жесткий карантин работало.

Минус по кукурузе и пшенице

Если брать общий вал - зерновые плюс масличные - то тут потери не такие существенные. По данным Украинской зерновой ассоциации, если в прошлом году в стране собрали в общей сложности 98 млн тонн, то в этом будет 95,6 млн т, то есть, минус 2,4 млн т. Но это все равно ниже, чем ожидалось ранее. В предыдущем прогнозе УЗА озвучивала цифру в 96,7 млн т. Ожидания откорректировали из-за неблагоприятной погоды для урожай поздних культур, в частности, кукурузы.

Прогнозы по ней в Украинской зерновой ассоциации снизили с 36,4 млн до 35,3 млн, а Минэкономики и вовсе дает цифру в 33 млн. При том, что в прошлом году урожай превысил 37 млн тонн.

В УЗА поясняют, что потери урожая кукурузы идут из-за засухи в южных и частично - центральных областях Украины. "Аграрии не будут собирать кукурузу на зерно с площади 205 тысяч гектар, что составляет 3,8% от общих угодий под этой культурой", — отметили в ассоциации. При этом в некоторых областях потери намного больше. Скажем, в Винницкой области выгорело порядка 6,6% кукурузных полей, в Николаевской - 8,6%, в Днепропетровской - 9,6%, в Запорожской — почти 30%. Некоторые регионы, наоборот, практически не пострадали. Скажем, в Черниговской области кукурузу посеяли на площади 566,2 тысячи гектар. При средней урожайности в 9 тонн с гектара, ожидается общий вал на уровне 5,09 млн тонн, а это - 14,4% всего урожая кукурузы в стране.

Для сравнения: в Запорожской области средняя урожайность - всего 4 тонны с гектара (то есть, более чем вдвое ниже, чем в Черниговской области), что позволит собрать 95,2 тысячи тонн (0,3% от общего урожая кукурузы по стране), — приводят пример в УЗА.

За счет того, что северные и западные области практически не пострадали (урожайность - 8-9 тонн с гектара), и именно там посевы под кукурузой самые большие, общий вал все же удалось спасти, хоть он и меньше, чем в минувшем сезоне.

По пшенице урожай снизится примерно на 3 млн тонн, до 26,6 млн т. Причина та же - погода. По данным Минэкономики, из-за неблагоприятной погоды погибло 2,6% озимых на площади около 390 тысяч гектар. "Постарались" прохладная весна с майскими заморозками, а засушливый июнь ударил уже по яровой пшенице (а именно в этой категории больше всего продовольственной пшеницы).

Наибольшие потери снова таки идут по югу, в частности, по Одесской области. Но и в целом по стране урожайность пшеницы упала с прошлогодних 4,11 тонн с гектара до 3,98 тонн. А, к примеру, в Одесской области урожайность пшеницы вообще катастрофически низкая - всего 1,8 тонн с гектара.

Зафиксировано снижение урожайности и по ряду других культур: по гороху с с 2,28 тонн до 2,20 тонн с гектара, по рапсу — с 2,46 до 2,11 тонн.

Подсолнечник пока только начали собирать на юге страны. Показатели урожайности по регионам разнятся. Так, в Днепропетровской области - 1,3 тонн с гектара, в Одесской - 1,1 тонны, в Херсонской - 1,8 тонн. В некоторых районах поля с подсолнечником тоже не выдержали испытания засухой, так что общий вал может снизиться.

Что будет с экспортом и курсом

Понятно, что минус по урожаю к прошлому году это еще не катастрофа. В минувшем сезоне Украина собрала рекордный вал зерновых и масличных, поэтому база сравнения достаточно высокая. В УЗА нынешний урожай называют не низким, а "вторым по объему после прошлогоднего".

"Сейчас мы фактически выходим по урожайности на показатели 2018 года, это не критично и не угрожает продовольственной безопасности страны", — уверяет Денис Марчук.

То есть, украинцам урожая с лихвой хватит. Но вот что будет с экспортом, который обеспечивает 40% валютной выручки?

По словам Марчука, "экспорт будет ниже, чем в прошлом маркетинговом году, но не катастрофически".

Собственно, сокращение поставок на внешние рынки уже идет. Так, по данным Минэкономики, на 26 августа было экспортировано 5,93 млн тонн зерна (с этом маркетинговом году, то есть, с июля) против 7,62 млн на аналогичную дату прошлого года.

Упали поставки кукурузы (с 1,68 млн до чуть более 500 тысяч тонн) и пшеницы (с 4,07 млн до 3,57 млн тонн).

То есть, скорее всего, на прошлогодние объемы экспорта зерна (а это рекордные 57,2 млн тонн, в том числе 30,3 млн тонн кукурузы и 20,5 млн тонн пшеницы) Украина уже вряд ли выйдет.

На сегодня пока приблизительно известно лишь падение экспорта по пшенице. В июльском меморандуме, которые экспортеры подписали с Минэкономразвития, заложен предельный объем по пшенице на уровне 17,5 млн т, что почти на 3 млн т меньше, чем в прошлом году.

Но эту цифру могут еще уменьшить. Как говорит Марчук, окончательный баланс будет определен в сентябре, и квота зависит от погоды.

Стоит отметить, что зерновой экспорт, который всегда был важен для Украины, в условиях нового мирового кризиса стал буквально незаменимым.

Ведь, как говорит экономист Алексей Кущ, "новый "коронакризис" существенно отличается от предыдущих рецессий. Тут совпал очередной распад экономического цикла, связанный с переходом на новый технологический уровень, и пандемия. Последняя ударила по внутренним рынкам и сфере услуг, которые в развитых странах были страховочной "подушкой" в кризисные времена, как у нас, скажем, теневая экономика. А как раз сырьевые рынки, за исключением разве что энергоресурсов, обвалились не сильно. Скажем, цены на руду и зерно держатся на достаточно высоких отметках, стоимость металла просела, но незначительно. Поэтому слабые сырьевые экономики упали не так сильно, как экономики развитых стран", — пояснил Кущ.

То есть, зерновой экспорт позволил удержать украинскую экономику от катастрофического обвала. Тем более, что одновременно просели в цене энергоносители - основная статья нашего импорта. В результате возникли "сырьевые ножницы", которые пошли на пользу украинской экономике.

По итогам второго квартала наш ВВП просел на 11%, что сопоставимо с показателями Германии, и лучше, чем у Испании, Италии, Франции, США. А если бы сработала формула прежних кризисов (скажем, в 2008-2009 годах экономики развитых стран сократились в пределах 4-5%, а ВВП Украины обвалился на 15%), то было бы - до минус 40%, то есть, экономика попросту бы рухнула.

И то, что этого не случилось, во многом - заслуга именно зернового экспорта.

Аграрная продукция и в дальнейшем будет оставаться "островком спокойствия". На фоне пандемии ожидается дефицит продовольствия, поэтому дешеветь оно точно не будет. Наоборот, возможен даже рост цен.

Скажем, по данным Зерновой биржи Украины, на 3 сентября зафиксирован рост цен на масличные.

Фьючерсы на соевое масло на бирже в США подорожали на 2,6% до 7,5-месячного максимума (до 744 долларов за тонну) вслед за ценами на сою, которые на фоне активных закупок со стороны Китая выросли на 1% до 353,6 долларов за тонну.

Пальмовое масло вышло на самую высокую ценовую отметку с января 2020 года — 678 долларов за тонну.

Повышение биржевых котировок заставило покупателей активизировать закупки на спотовых рынках, что усилило спрос на украинское подсолнечное масло, — отмечают эксперты Зерновой биржи.

Это уже отразилось на ценнике. Так, украинское подсолнечное масло готовы покупать по 840-850 долларов за тонну, и ценник может приблизиться к отметке в 900-920 долларов за тонну к октябрю-ноябрю.

Дорожает и пшеница. Наши трейдеры уже скупают пшеницу на 2-3 доллара с тоны дороже, чем буквально пару дней назад ( по 198-200 долларов за тонну). С учетом роста курса доллара в гривнах селяне получают за каждую тонну пшеницы уже на 100-120 гривен больше (6450-6550 гривен за тонну)

Растут котировки на пшеницу и в Европе: сентябрьские фьючерсы мукомольной пшеницы на MATIF повысились на 2,5 евро (до 192,5 евро за тонну), декабрьские — на 0,5 евро (до 188 евро за тонну).

Ценники могут еще больше взлететь из-за того, что на мировой рынок с закупками выходят крупные государства-импортеры зерна, в частности, Египет.

То есть, сейчас - удачный момент для того, чтобы наращивать заработки на зерне, поэтому на счету буквально каждая экспортная тонна.

Если у нас по экспорту будет такой же минус, как и по урожаю (7 млн тонн), то Украина потеряет порядка 1,5 млрд долларов.

"Весь агроэкспорт дает нам порядка 20 млрд экспортной выручки, то есть, минус 1,5 млрд, на первый взгляд, выглядит не критично. Такие потери сами по себе вряд ли спровоцируют девальвацию гривны. Но могут оказаться элементом "пазла", из которого складывается картинка кризиса, который, как ожидается, усилится к осени", — говорит Алексей Кущ. То есть, в девальвации гривны несколько "зерновых" копеек все же будет.