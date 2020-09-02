Прошло только два дня нового учебного года, а в украинских школах - уже несколько ЧП. Еще до 1 сентября из-за коронавируса у преподавателей закрыли столичную школу №240 (занятия будут дистанционными), а вчера COVID-19 был подтвержден у одного из учеников бердянской школы №4, из-за чего весь класс отправили на двухнедельный карантин.

Судя по всему, это только начало.

"Школы являются потенциально опасными "рассадниками" коронавируса — большое скопление людей, плюс особенности детской аудитории — школьников не так просто убедить придерживаться защитных мер", — говорит экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

Минздрав разработал специальные карантинные правила для школ — маски, антисептики, "хождение по меткам" в коридорах, постоянные проветривания и уборка и пр.

Понятно, что на практике могут быть нюансы. Проконтролировать как ученики носят маски и носят ли вообще, моют ли они руки и соблюдают ли безопасную дистанцию учителя просто физически вряд ли смогут. По сети уже гуляют мемы на тему карантинной школьной действительности. К примеру, как дети меняются масками, потому что у друга оказалась "лучше".

Но дело не только в детских шалостях. Многие школы не имеют самого необходимого и вынуждены закупать те же маски и антисептики за родительский счет. Да и общие правила работы в условиях эпидемии вызывают вопросы. От коронавируса они страхуют очень условно, — говорит Протас.

"Страна" разбиралась как школы начали учебный год в условиях карантина.

Написали правила, но не дали денег

Накануне 1 сентября Минздрав и Минобразования разработали алгоритмы для школ. "Страна" уже подробно о них писала.

По новым правилам макси и антисептики стали ежедневными атрибутами, как и тщательная уборка и дезинфекция помещений.

Также предложено несколько вариантов организации учебного процесса —по обычному графику всем классом, по половине класса через день, по пол-класса через неделю, разное начало уроков для младших и старших классов.

Основная цель - максимально развести потоки детей и не допустить скопления школьников. Этому также должны способствовать нанесение специальных меток в коридорах (для соблюдения дистанции), отмена кабинетной системы (каждый класс постоянно учится в своей аудитории, за исключением отдельных предметов, например, информатики, иностранных языков и другое), по возможности проведение уроков на улице.

Отдельные правила — по питанию. Помимо расстояния между столами в 1,5 метра, за столом должно находиться не более 4 человек. Работники столовой должны менять защитную маску каждые 3 часа и пользоваться одноразовыми перчатками. Сотрудники на кухне также должны работать в масках, защитных щитках или очках, одноразовых перчатках. Всем необходимо соблюдать личную гигиену. У школьников должен быть график питания с расчетом максимального количества учеников, которые могут одновременно получать и принимать пищу, не нарушая дистанции в метр. Запрещено самообслуживание и функционирование школьных фонтанчиков.

Ответственность за соблюдение всех мероприятий и, собственно, за здоровье учителей и детей власти повесили на директоров школ. Именно они должны отвечать за наличие масок, антисептиков и дезинфицирующих средств, контролировать измерение температуры и следить, чтобы больные дети в школу не ходили.

Но, как отметили накануне 1 сентября в Минобразования, непонятно, где взять средства на защитные средства. В министерстве потребности оценили в 2 млрд гривен, но будут ли эти деньги выделены - большой вопрос. Коронавирусный фонд практически пуст, а власти, судя по всему, намерены переложить закупку масок и антисептиков на местные власти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на последнем Кабмине 2 сентября заявил, что у местных бюджетов есть "лишние" 8,5 млрд, которых должно хватить на противовирусную экипировку школ.

Поэтому школы решают проблемы карантинного обучения как могут. Многие внесли свои корректировки в план Минздрава, и вводят дополнительные мероприятия, которые, по их мнению, должны предотвратить вспышку коронавируса.

Как школы защищаются от коронавируса

Директора школ охотно перечисляют "Стране" меры, которые, по их мнению, защитят их школу от коронавируса.

Директор киевской школы №71 Юлия Дзюба рассказала, что они открыли запасные выходы и отменили кабинетную систему - дети ходят по кабинетам только на иностранный, украинский и информатику, так как на этих уроках классы делятся по группам.

Дети в классах находятся без масок, в коридорах - в масках (кроме учеников младшей школы). Учителя — на расстоянии могут быть без масок, а когда подходят к ребенку должны маску надеть.

Также изменили расписание - уроки сократили до 40 минут, а перемены продлили до 15-20 минут. Питание в столовой выдается в боксах, но для младшей школы — обычные горячие обеды.

В коридорах - разграничительные линии для дистанции, есть дезинфекторы.

При этом Юлия Дзюба отмечает, что дезинфицирующие средства город выдал в достаточном количестве, а вот масками обеспечил только медработников. Учителям приходится закупать маски за свои деньги.

Родителям дали задание мерять детям температуру прежде чем отправлять их в школу, и в случае ее повышения оставлять ребенка дома. Также родители могут написать заявление и забрать ребенка на домашнее обучение, но таких пока нет.

Директор школы №141 Юрий Киньков рассказал нам, что ля них главное — развести поток детей, так как классы переполнены (30 человек и больше).

Начальная школа пока учится в обычном режиме, а вот с 5 класса — разделили на группы, которые будут учиться через неделю. "Классы очень большие, в некоторых - по 36-37 учеников, их просто физически не получится развести, даже актового зала не хватит", — пояснил нам Киньков. Некоторые предметы будут преподаваться онлайн. В школе сейчас заканчивают оборудовать аудитории веб-камерами. На онлайн перевели также все школьные кружки.

"Помимо общих гигиенических правил (маски, антисептики, дезинфекция помещений, проветривание), посоветовал учителям пока не собирать тетради, также переходим на электронный журнал", — рассказал нам Киньков.

По его словам, работать в таком режиме сложно, приходится приспосабливаться к новой действительности буквально на ходу, скажем, корректировать расписание.

Также неясно, как физически организовать, скажем, ту же тщательную уборку помещений. "Дети привлекаться не могут, уборщиц не хватает, да и у них и так нормативы высокие - нужно убирать 500 квадратов за минимален в 5 тысяч гривен. А ведь это преимущественно люди старше 60 лет, которые находятся в группе риска", — отмечает Киньков.

Директор Бориспольской гимназии "Перспектива" Неля Клименко рассказала, что они разделили входы в школу для старшей и младшей школы, установили дезинфекторы, для учителей есть температурный скрининг с занесением показателей в специальный журнал. На уборку привлекают не только техработниц, но и вахтеров. "И дезинфекцией, и масками нас городские власти полностью обеспечили. На месяц должны хватить", — говорит Клименко. Некоторые уроки проводятся на улице (скажем, биология, природоведение, физкультура и р.).

Директор харьковской школы №17 Ирина Касеко говорит, что организовали учебу, как и рекомендовал Минздрав - с соблюдением всех защитных мер, дистанцирование и др.

Ее коллега из частной харьковской школы IT Step School Светлана Тыка говорит, что у них есть возможность максимально развести детей по аудиториям, также подвозят еду в индивидуальных упаковках, есть все защитные средства для учителей и школьников

Директор гимназии №179 Ирина Чернилевская рассказала, что обеспечили учителям защитные щитки, также есть санитайзеры и дезинфицирующие средства, которые предоставили городские власти .

Помещение гимназии подели на условные "пузырьки": один коридор- один "пузырек", который дети должны условно "закрыть". То есть, в карантинные мероприятия педагоги внесли элемент игры. Такое разделение позволит создать мини-коллективы по 150 детей, которые практически не будут пересекаться. Также есть отдельные графики питания для разных классов. Ученики 8-11 классов по понедельникам и пятницам будут учиться дистанционно.

Если подытожить, большинство школ делают ставку на маски и дезинфекцию, но при этом говорят, что в наличии есть далеко не все и проходится покупать за свои деньги. Остается открытым вопрос уборки помещений - техработников не хватает, они сами в группах риска и за 5 тысяч гривен зарплаты вряд ли будут не только мыть полы в классах, но и еще и дезинфицировать все поверхности. Потенциально - это дополнительный сбор денег с родителей.

Также в школах пытаются не допустить массового скопления детей, насколько это возможно: открывают дополнительные выходы, разводят начало уроков для разных классов, часть классов переводят на обучение через неделю, то есть, одну неделю ходить в школу нужно, а другой придется осваивать материал самостоятельно или заниматься в преподавателями онлайн.

"Нужны тесты, а не маски"

Выполнять все перечисленное и при этом еще и учиться тяжело и детям, и учителям. В школах признаются - прошло всего два дня, а они уже устали.

При этом непонятно, насколько эффективными окажутся эти старания.

Святослав Протас настроен достаточно скептически.

"Санитайзеры сами по себе небезопасны для детей, могут вызывать аллергию плюс на рынке много контрафакта. Да и маски на школьников нет никакого смысла одевать — они не являются гарантированной защитой от заражения, а вот работоспособность снижают. Разметка в коридорах - тоже глупость, как и температурный скрининг. Интересно, что будут делать школы с началом сезона простуд - поголовно не пускать детей в школы?", — говорит Протас.

По его мнению, более эффективной была бы работа на упреждение. "Нужно обязательно вводить регулярное тестирование для учителей и школьного персонала. Тесты - минимум, раз в 1-2 недели. Это позволит вовремя выявлять инфицированных и затем работать с контактными лицами. Уже появились ИФА-тесты, которые позволяют определять антитела А, которые показывают более ли человек именно в данный момент. Такие тесты недорогие - себестоимость порядка 30 гривен за штуку, с учетом забора материала и проведения следований получится до 60 гривен. Да и себестоимость ПЦР сейчас снизилась - диагностика стоит до 300 гривен. Другое дело, что нет государственных лабораторий и специалистов, которые будут все это делать. Но есть порядка 350 лабораторий, оставшихся от СЭС, для них можно было бы закупить оборудование (до 100 тысяч гривен на одну лабораторию) и проводить тестирование на этой базе", — говорит Протас. Впрочем, если государство не в состоянии обеспечить учителей масками, в массовое тестирование верится с большим трудом.

Второй важный момент - дезинфекция. "Но не дезинфицирующими средствами, а ультрафиолетом. Непонятно, почему власти за все лето не закупили такое оборудование для школ, но при этом продолжают тратить деньги на закупку различных антисептиков. Ведь ультрафиолет уничтожает вирусы намного эффективнее. Разве что дезинфекционные средства постоянно нужно пополнять, а это круговорот денег и откатов", — говорит Протас.

Так как всего этого нет, он советует следить, чтобы дети в школе чаще мыли руки с мылом (по возможности - умывальник каждом классе) и проветривать классы. "То есть, базовые гигиенические нормы. Хотя они, как известно, на 100% от коронавируса не защищают", — отмечает Протас.

Также он говорит, что стоило бы организовать вакцинацию от гриппа для детей и учителей, что снизит общую вирусную нагрузку на организм в надвигающийся простудный сезон.

"Но я думаю, что все равно школы будут закрываться на карантин. Как по реальным показаниям - из-за вспышек коронавируса - так и по надуманным. Скажем, проще закрыть школу на пару недель, чем платить огромные счета за отопление. Что у нас уже было на фоне эпидемий гриппа в прошлые годы", — говорит Протас. "Страна" уже писала, что осенью школьников могут ждать дополнительные каникулы в том числе и из-за выборов.

Стоит отметить, что школы уже прорабатывают "план Б" на случай карантина. Директора школ, с которыми пообщалась "Страна", утверждают, что готовы к дистанционке. И она, якобы, будет не менее качественной, чем обычное обучение.

Впрочем, как показывает опыт весеннего карантина, полноценное онлайн-обучение смогли организовать далеко не все школы, у многих дистанционка ограничилась банальным перечнем тем, которые высылали на вайбер родителям. И в масштабах всей страны в этом плане за лето практически ничего не изменилось. Да и компьютеров и смартфонов, которые бы позволили детям быть на связи с учителями, у украинцев за последние месяцы больше не стало. Поэтому в случае перехода на дистанционку качестве обучения может сильно пострадать. И это больше всего волнует родителей.