"Страна" уже описывала, кого провластная партия "Слуга народа" выдвигает в мэры городов-миллионников. Но остальные областные центры не менее интересны в электоральном плане. Оказалось, что в большинстве крупных городов кандидатами от "Слуги народа" стали или совершенно случайные люди, или представители прошлой власти, или действующие губернаторы.

"Страна" решила проанализировать, кого "Слуги" ведут на выборы в разных городах.

Винница. Сергей Борзов

"Винницкий перец" Сергей Борзов сейчас возглавляет областную ОГА. Фото из открытых источников

Один из самых скандальных кандидатов в мэры от "Слуги народа" - это Сергей Борзов, которого политсила выдвинула на должность городского головы Винницы. Последние 2,5 месяца Борзов руководит Винницкой обладминистраций. А до этого возглавлял Госуправление делами. Как и Владимир Зеленский, новый начальник ДУСи - бывший КВН-щик. С 2006 по 2011 годы Сергей Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". Затем он стал директором команды "Сборная Украины".

Но, несмотря на общее КВНовское прошлое, Сергей Борзов в команде Зеленского оказался прямиком из команды Порошенко. По крайней мере, именно бывший президент Петр Порошенко назначил Сергея Борзова на должность заместителя главы ДУСи еще в июне 2014 года. А уже потом с этой должности "винницкого перца" главой ДУСи назначил новый президент Владимир Зеленский.

Подробно путь Борзова "Страна" описывала в статье "Винницкий перец" с бесплатной квартирой за 10 миллионов. Напомним, в 2016 году Борзов угодил в скандал, связанный с незаконной приватизацией служебной квартиры. Почти сразу после своего назначения в качестве и.о. главы ДУСи в 2015 году, Сергей Борзов бесплатно приватизировал элитную 187-метровую квартиру в Киеве. Для этого квартиру незаконно, по мнению следователей, исключили из числа служебных. Примечательно, что НАБУ не особо интересовалось этим делом. Последнее расследование по факту этой приватизации велось только в 2016 году.

Жена Сергея Борзова, Ирина Борзова, мажоритарщица от партии "Слуга народа". С недавних пор она возглавляет областную ячейку партии "Слуга народа". Она дочь известного КВН-щика Наума Барули. Они вдвоем владеют фирмой "Профиль-Н", которая зарегистрирована в городе Судак в Крыму. Причем фирма была зарегистрирована в Федеральной налоговой службе РФ по Республике Крым 10 декабря 2014 года. То есть, перерегистрировалась по российским законам.

Тесть Борзова долгие годы руководил фирмой "АМиК" ("Александр Масляков и компания"). Фирма является владельцем прав на знаменитый телевизионный юмористический конкурс КВН ("Клуб веселых и находчивых"), который ведет свою историю еще с 60-х годов прошлого века. С 2014 году Наум Баруля стал одним из основателей "Лиги смеха" - украинского "клона" КВН. В Украине тесть начальника ДУСи числится директором фирм "КВН Продакшн" и "АМИК Украина", где основные учредители - отец и сын Масляковы, а Баруля имеет небольшую долю в уставном капитале.

Житомир. Виктор Евдокимов

Виктор Евдокимов. Фото: Житомир.инфо

В мэры Житомира "Слуга народа" выдвинула ректора местного ВУЗа - "Житомирской политехники" Виктора Евдокимова.

40-летний ректор имеет степени кандидата и доктора экономических наук. В своем университете он читает сразу несколько курсов. Комплексное обеспечение финансово-экономической безопасности, Информационные системы и технологии учета и управленческие информационные системы в анализе и аудите. В момент избрания ректором в 2016 году он был клириком Свято-Анастасиевского женского монастыря УПЦ.

Но с 2018 года служения в монастыре прекратил, как говорил в интервью журналистам, - из-за нехватки времени. У Евдокимова - двое сыновей, один из них стал студентом "Житомирской политехники". Интересно, что несмотря на то, что на пост мэра его выдвинула партия "Слуга народа", сам Евдокимов с февраля нынешнего года возглавляет местную организацию партии "Наш край".

Запорожье. Виталий Тишечко

Виталий Тишечко. Фото: "Слуги народа"

На пост мэра Запорожья "Слуга народа" выдвинули нынешнего первого зама главы Запорожской обладминистрации Виталия Тишечко. Почти 20 лет он работал на "Мотор Сич" и в связанных с ней компаниях. Например, одна из его последних должностей - директор страховой компании "Мотор-Гарант", которая принадлежала "Мотор сич".

Также является депутатом Запорожского горсовета от партии "Новая политика", основной костяк которой - работники завода.

Соответственно считается человеком многолетнего руководителя предприятия Богуслаева.

В своей биографии кандидат в мэры указал, что он не женат, но растит двоих сыновей.

Ивано-Франковск. Александр Богачев

Александр Богачев. Фото: "Слуга народа"

Бороться за пост мэра на Прикарпатье от "Слуги народа" будет 36-летний Александр Богачев, ныне глава местной ячейки партии. Богачев - юрисконсульт, директор строительной компании "Мельник". На президентских выборах Богачев был доверенным лицом Владимира Зеленского в одном из округов региона.

Фамилия Богачева на парламентских выборах фигурировала в скандале. Бывший нардеп Александр Шевченко обвинял окружение Богачева в том, что тот заказал нападение на него хулиганов, которые облили Шевченко нечистотами в городском парке. На что Богачев ответил, что люди из окружения Шевченко требовали от него отказаться от участия в выборах (сам Богачев не баллотировался).

Кривой Рог. Дмитрий Шевчик

В Кривом Роге на выборы мэра идет топменеджер "Метинвеста". Фото: informator.ua

Кандидатом в мэры Кривого Рога от партии "Слуга Народа" стал топ-менеджер принадлежащей Ринату Ахметову компании "Метинвест", Генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик. Интересно, что имя кандидата в мэры лично объявил президент Владимир Зеленский в Днепре на презентации плана регионального развития и команды "Слуга Народа", еще до официального съезда партии.

43-летний Дмитрий Шевчик - коренной криворожанин. Он является депутататом Днепропетровского облсовета от партии "Оппозиционный блок".

Как уже писала "Страна" ранее в мэры Кривого Рога "слуги народа" хотели выдвинуть друга и соратника президента Юзика. Но потом передумали, так как не были уверены в его победе, а поражение Зе-кандидата в его родном городе было бы особенно болезненным.

Поэтому решено было договорится с самой влиятельной в Кривом Роге группой - Рината Ахметова, что, по задумке, должно гарантировать победу кандидата от партии президента.

Впрочем, как мы писали, это пока не факт. Многое зависит от того, выдвинется ли на мэра города нынешний градоначальник Юрий Вилкул, который имеет сильные позиции. А если не выдвинется, то кого поддержит.

Шевчик - один из самых обеспеченных кандидатов в мэры. Согласно его декларации за прошлый год, он по основному месту работы получил 12 миллионов гривен. Накопления его семьи составляют 1 миллион гривен; 700 тысяч долларов; 210 тысяч евро.

Кропивницкий. Ольга Ковалева-Алокили

Ольга Ковалева-Алокили. Фото из открытых источников

Кандидатом от "Слуги народа" в мэры Кропивницкого стала 43-летняя Ольга Ковалева-Алокили - известная в Кропивницком финансистка и банкир. Она имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской системе, является основательницей хаба "Кайдзен". В 2008-2010 годах работала директором отделения БМ Банка, а в 2010-2018 годах – управляющим отделения Сбербанка. В 2018-2019 годах – директор Кировоградского отделения ТАСкомбанка.

С апреля 2020 года работала советником экс-главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Впрочем, советником она пробыла не долго, потому что 25 июня 2020 года СБУ совместно с НАБУ, задокументировали факт вымогательства Балонем 1,8 млн грн от руководителей некоторых контролирующих структур региона. В тот же день Кабинет министров на внеочередном заседании согласовал его отставку.

Ольга замужем второй раз. Ее муж (именно от него вторая часть фамилии Алокили) - бизнесмен из Иордании. В одном из интервью Ольга рассказывала, что супруг живет на родине, "потому что не понимает, как в Украине можно вести бизнес".

Николаев. Татьяна Домбровская

Татьяна Домбровская стала известна на всю Украину после скандала с "корабельной сосной". Фото: Цензор.нет

38-летняя Татьяна Домбровская — активистка и предприниматель из Николаева, руководит ОО "Будущее Николаева", которая занимается реализацией проектов по благоустройству. Домбровская является совладелицей и гендиректором нескольких предприятий в сфере недвижимости и торговли электроникой, владеет местным брендом сети салонов красоты G.Bar.

Имя Татьяны стало известно на всю страну из-за скандала с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко и главой фракции Давидом Арахамия, которые обсуждали Татьяну во время рабочей поездки в Николаев. Именно ее, перед началом пресс-конференции, думая, что микрофоны выключены, Корниенко назвал "бабой рабочей, как корабельная сосна". "В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна", - сказал Корниенко, комментируя Домбровскую. После того как эти обсуждения попали в СМИ, Корниенко извинился.

Но этот скандал - не единственный, в котором "засветилась" Татьяна. Ветеран АТО Евгений Шевченко публиковал на своей странице в Facebook скриншоты с ее общей с мужем страницы в российской социальной сети Одноклассники от 2014 года, в которых они симпатизируют президенту РФ Владимиру Путину. На этих скриншотах видно, что Домбровские публиковали посты, в которых участников АТО на Донбассе называют "карателями", а вину за сбитый Россией малазийский Боинг возлагают на Украину или США.

В 2016 году Татьяну обвиняли в том, что она вместе с мужем избили подростка, который якобы обидел сына Домбровских на батуте в развлекательном центре.

В том же году муж Татьяны, известный николаевский бизнесмен Влад Домбровский, погиб в результате ДТП в сентябре 2016 года. Татьяна воспитывает двух детей.

Полтава. Сергей Иващенко



В мэры Полтавы "Слуга народа" выдвинул полтавского застройщика и депутата Щербановского сельсовета Полтавской области Сергея Иващенко. 56-летний Иващенко – совладелец строительной компании "Полтавамонолитстрой" и сооснователь спортивного клуба "Полтава".

В 2019 году Иващенко уже безуспешно баллотировался в парламент по 145 мажоритарному округу от Аграрной партии.

Судя по декларации кандидата в мэры за 2019 год, Иващенко владеет пятью земельными участками в Полтавской области площадью от 401 до 1500 кв.м. Интересно, что один из его земельных участков оценен только в 76 грн. Кроме того, у него есть два жилых дома и два нежилых здания.

Из движимого имущества кандидат задекларировал грузовик MAN (2010), прицеп SCHUETTE (2009), "Газель" (1999), трактор NEW HOLLAND (2008), подметально-уборочную машину AZURA (2004), катер Протей (2007), и легковушки KIA CEE 'D (2011), Volkswagen Touareg (2018) и Volkswagen Tiguan (2017).

Также у него в декларации указано владение ценными бумагами с оценочной стоимостью 25,4 млн. грн.

Ровно. Виталий Коваль

Виталий Коваль. Фото из открытых источников

Кандидатом от "Слуги народа" в мэры Ровно стал глава Ровненской ОГА Виталий Коваль. Ему 39 лет.

Коваль в 2004-2006 годах работал в Укргазбанке. В 2012-2017 годах – гендиректор киевской компании Инвесттрейдсервис, которая специализируется на оптовой торговле зерном, табаком и кормами для животных. С 2014 года до назначения губернатором (сентябрь 2019 года) – гендиректор фирмы Санако (аграрный сектор и продажа нефтепродуктов). Член Национального олимпийского комитета, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы.

Виталий Коваль руководит двумя предприятиями. Одна из них "ВВВ Монтаж" (занимается строительством дорог и автострад. Вторая - Санако - продает оптом зерно, семена и корм для животных. "ВВВ Монтаж" зарегистрирована в Киеве, но выполняет госзаказы по всей Украине. Например, только в этом году компания выиграла тендера на капитальный ремонт дороги в Днепропетровской области на сумму 9,4 млн грн, и дороги на Олевск (Житомирская область) - на сумму 20,9 млн грн.

Сумы. Татьяна Рябуха

Помощник бывшей директора лагеря получил подряды на ремонт этого лагеря. Фото из открытых источников

Официальная биография 35-летней Татьяны Рябухи короткая - она депутат от "Слуги народа", прошла в Раду по мажоритарке, до избрания была учительницей младших классов и директором оздоровительного лагеря "Звездный". Не замужем. Есть ребенок.

В нынешнем году Татьяна Рябуха засветилась в коррупционном скандале. Местный политолог Виктор Бобыренко на своей странице в Facebook рассказал о том, что лагерь, где раньше работала Рябуха, ремонтирует предприятие ООО "Ультрасервис", которое принадлежит помощнику народного депутата на общественных началах Ефрему Лазареву.

"У нее есть помощник на общественных началах – Ефрем Лазарев. Ефрему Лазареву принадлежит несколько успешных фирм, в том числе и ООО "Ультрасервис". Ефрем Лазарев – богатый человек. Однако, взялся помогать народному депутату. Поэтому – помощник. Сложно сказать, как помогал Ефрем Татьяне в ее сложной работе в Образовательном комитете. Сложно сказать, насколько он разбирается в проблемах оздоровления детей или дошкольном образовании, но – помощником он есть и по сей день. И вот он "напомогался" до того, что получил подряд за "Ультрасервис" на освоение бюджетных средств по ремонту лагеря "Звездный", - пишет Бобыренко.

Политолог отмечает, "уже нарисовалось несколько вопросов: это совпадение, что именно фирма помощника выигрывает тендер на ремонт? Выиграет, потому что, связанная с народным депутатом? И тогда уточняющий вопрос: а имел ли место откат? Какая сумма отката? Зачем так засвечиваться? Как народный депутат Татьяна Рябуха собирается бороться с коррупцией в стране Украина в дальнейшем? И вопрос к Зеленскому: Владимир Александрович, а вы в теме и в доле, или вас в темную "прокатывают"?

Тернополь. Виктор Гевко

Кандидат в мэры Тернополя обещает развеселить за 25 тысяч гривен. Фото из открытых источников

"Современно, интеллигентно и 100% весело проведу Ваш незабываемый день! Организую любую шоу программу! Пишите, звоните! Работаю по всей Украине! Люблю людей и свою работу)) Капитан команды V.I.P Тернополь "Лига смеха", трехкратный победитель шоу "Рассмеши комика", автор и актер скетч шоу "Страна У". Цена от 25000 грн. Ведем также в дуэте с Таней Песик!".

Это объявление от кандидата в мэры Тернополя Виктора Гевко на сайте по организации свадебных торжеств. В свои заслуги Гевко зачисляет и роль кума в сериале "Один раз под Полтавой". А в случае сотрудничества с ним обещает "кучу юмора".

Официальная биография кандидата в мэры Тернополя от "Слуги народа" куда более скромна. Виктору Гевко 35 лет. Он женат, растит сына. В своем трудовом пути Гевко указал должность главы Молодежного союза "Наша Украина" в Тернополе. Также он владелец и директор туристической компании "Фантастик тревел".



Ужгород. Виктор Щадей

Виктор Щадей. Фото из открытых источников

38-летний кандидат в мэры Ужгорода от "Слуги народа" Виктор Щадей в политике более 15 лет. Еще в 2005 году в возрасте 24 лет Щадей был избран депутатом Закарпатского облсовета. Затем дважды - в 2010 и 2015 годах избирался в Ужгородский горсовет от "Батькивщины".

У Щадея уже есть опыт руководства городом. Во время Майдана он был координатором "Закарпатской палатки" на Майдане, а позже комендантом занятой протестующими Закарпатской ОГА. 24 февраля 2014 г. после выражения вотума недоверия тогдашнему городскому голове Щадей был избран и. о. мэра. Спустя неделю после назначения на Щадея было совершено покушение – неизвестный напал на него с ножом. Преступление до сих пор не раскрыто. Руководил городом в статусе и.о. Щадей почти 10 месяцев. А потом на пост мэра по решению суда смог вернуться бывший градоначальник.

В 2014 году он пытался пройти в Раду по 68 мажоритарному округу, но проиграл Роберту Горвату. А в прошлом году уже публично поддержал Горвата (в нынешнем созыве он оказался в составе группы "Доверие") на досрочных выборах в парламент.

В своей официальной биографии Щадей пишет, что он общественный деятель, основатель и главред газеты "Местное время". Основатель Закарпатского центра поддержки ОСМД. Неженат и не имеет детей.

Херсон. Юрий Кириллов

Кандидат в мэры Херсона живет за счет жены. Фото из открытых источников

В Херсоне в качестве кандидата на пост мэра рассматривается ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов. С ноября 2015 года Кириллов был членом фракции Блока Петра Порошенко "Солидарность" в Херсонском горсовете, но летом вышел из нее. В прошлом году он также неудачно баллотировался в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность". 40-летний Кириллов возглавляет университет более 3,5 лет.

Судя по его декларации, у него нет ни жилья, ни машин. Из движимого имущества у него только быстроходный катер Кобра. Кириллов женат и имеет 2 детей. При чем, судя по его декларации, живет за счет жены. По крайней мере, ее доходы в 7 раз превышают ректорскую зарплату супруга.

Хмельницкий. Инна Ящук

В мэры Хмельницкого идет доктор педагогических наук. Фото из открытых источников

Инна Ящук, которая стала кандидатом в мэры Хмельницкого от "Слуги народа", еще недавно состояла в "Самопомощи". Она была членом фракции "Самопомощи" в местном облсовете. А до прихода в политику занималась наукой. Ящук защитила кандидатскую по специальности "Теория и методика воспитания", а затем и докторскую диссертацию по специальности "История педагогики и общая педагогика".

Инна Ящук является действительным членом (академиком) Международной академии наук педагогического образования и действительным членом докторских специализированных ученых советов в Ровенском государственном гуманитарном университете и Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.

Замужем, имеет дочь и сына.

Черкассы. Виталий Ильченко

Виталий Ильченко. Фото из открытых источников

45-летний предприниматель Виталий Ильченко стал кандидатом в мэры Черкасс от "Слуги народа". Он владелец компании "Укравит", которая работает в агропромышленной сфере и специализируется на производстве препаратов для химической защиты сельскохозяйственных культур. Интересно, что компанию "Укравит" Ильченко выкупил в 27 лет.

Был победителем в номинации "Аграрий года" во Всеукраинской программе "Человек года". Награжден орденом святого Николая Чудотворца за заслуги по возрождению духовности Украины.

Представлять кандидата в мэры Черкасс приезжал лично президент Украины Владимир Зеленский. Он даже посетил само предприятие "Укравит", которое принадлежит Ильченко.



Черновцы. Виталий Другановский

Владельцу ресторана в центре Черновцов его бизнес приносит меньше минимальной зарплаты. Фото: Facebook

На пост мэра выдвинут глава Черновицкой областной ячейки "Слуги народа" Виталий Другановский. Более 10 лет он работал в управлении налоговой милиции в Черновицкой области. После ухода со службы в звании майора, в 2007 году основал компанию Ретро Люкс, которая предоставляет услуги мобильного питания. В частности, в центре Черновцов Другановский владеет китайским рестораном.

Его жена Лилия - главный государственный ревизор отдела контроля управления налоговой службы в Черновицкой области.

Интересно, что судя по декларации супруги, китайский ресторан в центре Черновцов - совершенно неприбыльное дело. Например, в 2016-м доход Другановского от предпринимательской деятельности 42 тысячи гривен за год. Доход супруги - 115 тысяч. Семья живет в 200-метровой квартире матери. Виталий владеет двумя авто – Субару Форестер (2014) и Опель Виваро (2002).

Интересно, что Другановский является кумом друга президента Ильи Павлюка, который считается одним из главных "решал" на таможне.

Сам Другановский рассказывал, что с Владимиром Зеленским он знаком с 2018 года. Они познакомились в Турции на фестивале "Весело". "Во время одного ужина у меня была возможность присоединиться к их компании. Среди них был и Владимир. Меня представили ему, как человека из Черновцов", - рассказал Другановский журналистам.

По данным СМИ, именно Павлюк познакомил Другановского с Зеленским.

Чернигов. Юрий Тарасовец

Юрий Тарасовец - сын банкира и председателя правления Поликомбанка Николая Тарасовца. В 2010 году стал депутатом Черниговского горсовета от партии УДАР. В декабре 2010 года возглавил черниговскую городскую ячейку УДАРа. В 2014 году вошел в избирательный список (№119) партии БПП. Много лет Юрий Тарасовец входил в негласные рейтинги главных богачей Черниговского горсовета. За период, пока он возглавлял земельную комиссию, неоднократно фигурировал в местных СМИ в различных земельных скандалах.

Младший брат Юрия Тарасовца - Александр - также был членом горсовета, возглавлял комиссию по вопросам коммунальной собственности, бюджета и финансов. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции даже составляло протокол на брата кандидата в мэры. В НАЗК обвиняли Александра в том, что он принял участие в рассмотрении проекта решения, которым предусмотрено предоставление согласия на разрабатывание технической документации по землеустройству участка в натуре, который находится в постоянном пользовании акционерного общества "Гостиница "Градецкий", акционером которого является его брат Юрий Тарасовец.

В официальной биографии Тарасовца говорится, что он у него есть научная степень MBA, которую он получил в Michigan business school. Также отмечается, что он основатель Областной федерации шахмат в Черниговской области.