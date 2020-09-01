Нынешнее первое сентября своего года — дата "Ч" для русских школ Украины.

В принятом еще в 2016 году законе об образовании с 1 сентября этого года все русские школы должны были перейти на украинский язык обучения. При этом школам, в которых преподавание ведется на языках нацменьшинств, являющимися официальными языками ЕС, дали отсрочку на три года - до 2023 года.

Нардеп от СН Макс Бужанский зарегистрировал законопроект №2362, в котором такая отсрочка прописана и для русских школ. Однако после протестов, которые организовала партия Порошенко, "слуги народа" его не стали ставить на голосование и сейчас его вообще сняли с рассмотрения.

И все осталось как есть, то есть, с тотальной украинизацией русских школ.

"Есть действующий закон и он говорит, что с 1 сентября все русские школы должны переходить на украинский язык. Только в младшей школе, до 4 класса, может быть русскоязычный компонент, но он жестко ограничен", — пояснил нам заместитель главы профсоюза педагогических работников Сергей Романюк.

Согласно закону об образовании, с 1 сентября в младших классах продолжают доучиваться те дети, которые уже ранее пошли в русские классы, но новые не набирают.

Впрочем, как показал опрос "Страны", на практике школы не спешат переходить на украинский с 1 сентября. Многие набрали первые классы с русским языком преподавания и заверяют - в младшей школе никакого перехода вообще не будет. При этом они ссылаются на другой закон - о среднем образовании, который был принят в начале этого года и содержит небольшие послабления по украинизации.

"Страна" разбиралась, как встретили 1 сентября русские школы Украины.

Как будет проходить украинизация школ

В скандальном законе о госязыке, который был принят еще при Порошенко и который предусматривает тотальную украинизацию буквально всех сфер жизни, включая образования, культуру и даже обслуживание в магазинах, в переходных положениях прописано внесение изменений в статьи 18 и 19 переходных положений закона об образовании.

По ним ученики, которые учатся на языках, являющихся официальными для стран ЕС, получили отсрочку по украинизации до 2023 года, а все другие — нет. То есть, русские школы обязаны перейти на украинский уже с 2020 года.

Но есть еще другой закон - о среднем образовании. Он принят совсем недавно — Зеленский подписал закон 16 января 2020 года. И в нем также есть пункт о языках обучения.

В статье 5 закона о полном среднем образовании прописано, что лица, относящиеся к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными языками ЕС, учатся на государственном (украинском) языке не менее 20% годового объема учебного времени в 5 классе с ежегодным увеличением такого объема до не менее 40% в 9 классе. Для профильной школы (старшие классы) процент предметов на украинском увеличивается до 60%.

Лица, которые относятся к другим нацменьшинам (в том числе, русские), получают базовое и профильное среднее образование на государственном языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени, — пояснил нам юрист в сфере образования Андрей Черных.

Данные нормы также вступают в силу с 1 сентября этого года.

Но все равно планируется выход на планку в 80% преподавания на украинском. По факту, получается, что после этого на русском будут учить только русский язык и литературу, пояснил нам учителя. Потому что 20% - это примерно 6 уроков в неделю.

Однако этот закон оставляет право создавать классы с обучением на русском языке в младшей школе , если набирается достаточно заявлений родителей (с переходом на 80% обучения на украинском в старших классах).

Именно данной нормой и воспользовались многие русские школы, сформировав в этом году русскоязычные первые классы.

Младшая школа - на русском, для остальных - плавный переход

В киевской гимназии имени Пушкина нам пояснили, что набрали первые классы как с украинским, так и с русским языком преподавания. Переход на украинский будет постепенным - с ежегодным увеличением доли предметов на государственном языке.

Директор школы №71 Юлия Дзюба говорит, что они планировали открывать первый класс с русским языком обучения только если наберется достаточное количество заявлений, о чем предварительно проконсультировались с районным управлением образования. В итоге, сформировали класс из 27 учеников (в украинских первых классах - по 30 детей).

"Для первого класса - обучение полностью на русском. Но к окончанию младшей школы 80% предметов будет уже на украинском, а на русском фактически останутся русский язык и чтение. При этом старшие классы в школе планируют выпускать согласно набору — то есть, или на украинском, или на русском. У нас учатся дети 20 национальностей, много переселенцев с Донбасса и Крыма. На каждой параллели есть русские классы и мы именно такими и планируем их оставить, хотя не все зависит только от школы", — рассказала нам Дзюба.

В киевской школе №135 также говорят, что набрали в этом году первоклассников в русский класс, а постепенный переход на украинский будет с 5 класса. "Как прописано в законе о среднем образовании, на украинском будет до 80% предметов. То есть, в старших классах на русском остаются фактически только русские язык и литература", — говорят в школе.

Директор школы №25 Федор Губенков сказал, что у них начальная школа также продолжает обучение на русском языке. С 5-го класса начинается постепенный переход. 20% предметов преподаются на украинском, остальное на русском. В шестом классе предметов на украинском будет уже 30% и так далее, по нарастающей.

"Закон об образовании мы не нарушаем, так как в нем четко прописан постепенный переход. Резкий переход - это сильный стресс, особенно для меньшей и средней школы, поэтому мы действуем постепенно", — говорит Губенков.

В этой школе набрали один русский первый класс, в нем такое же количество детей, как и в украинском - 30. "Много киевлян, переселенцев с Донецка и Луганска, крымчан", — сказал директор.

Украинизация - отдельно, школы - отдельно

Как пояснил "Стране" министр образования Сергей Шкарлет, в соответствии с законодательством, с 1 сентября 2020 года в 5-11 классах с преподаванием на языке нацменьшин (кроме языков стран ЕС), в том числе, русском, 80% учебного материала изучается на государственном языке, а 20% - на соответствующем языке нацменьшинств. Перечень предметов и языков, которыми они будут изучаться, определяется образовательной программой учреждения.

"Была проведена соответствующая подготовительная работа, по оперативной информации областных департаментов образования проблемных вопросов не возникает, ученики обеспечены учебниками на украинском языке по необходимости. На данный момент никаких обращений по этому вопросу в Министерство образования не поступало", — сказал нам Сергей Шкарлет.

При этом он сказал, что распределения предметов по языкам обучения в случае с русскими школами должно быть 80 на 20 в пользу украинского. И уже сразу - с 1 сентября этого года.

"Плавный переход, начиная с 20% с 5 класса касается других нацменьшинств", - сказал Шкарлет.

Как пояснил глава адвокатской компании "Кравец и партнеры", в законодательстве существуют понятия общего и специального права, причем последнее — в приоритете.

"Для школ специальная норма - это именно закон о среднем образовании, а не законы об образовании или мове. Соответственно, обязательными являются нормы закона о среднем образовании. Почему они расходятся с законом о мове, забыли ли наши законодатели их согласовать или же это было сделано намеренно - вопрос открытый", — говорит Кравец.

В школах же, пользуясь тем, что в законе для них предусмотрели право самим составлять планы - какие предметы и на каких языках преподавать - не планируют форсировать украинизацию.

"Будем советоваться с родителями, и действовать очень постепенно. Не думаю, что будет преступлением, если процент предметов на украинском окажется немного ниже указанного в законе", - сказал нам директор одной из русских школ на правах анонимности.

"Большинство родителей за то, чтобы продолжать обучение на русском языке. И мы это учитываем. Потому будем смотреть, что можно будет сделать в этой ситуации. Постараемся оставить обучение на русском по максимуму. И будем ждать, что изменится политическая ситуация в стране, когда этот маразм прекратится", - говорит директор русской школы одного из областных центров.

Впрочем, неизвестно, как на такие "вольности" отреагируют чиновники от образования и не придется ли школам закручивать гайки украинизации в дальнейшем.