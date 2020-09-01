У Нацслужбы здоровья новый руководитель. На внеочередном заседании 31 августа Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы НСЗУ Андрея Виленского, который до этого возглавлял департамент договорной работы этого ведомства, а ранее был медицинским директором частной клиники "Исида" и главным врачом сети "Добробут".

Наш источник, близкий к "слугам народа", утверждает, что назначение Виленского пролоббировал глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий, а также советник президента Сергей Шефир. "Шефир и Радуцкий сейчас плотно садятся на медицинские потоки. И им нужен во главе с НЗСУ свой человек", - говорит источник.

При этом Виленский сотрудничал и с командой экс-главы Минздрава Ульяны Супрун, что, по задумке лоббистов его кандидатуры, видимо, должно примирить с ней "соросят".

"Страна" разбиралась, что значит смена руководства в НСЗУ и что теперь будет с медреформой Супрун.

Борьба на 100 миллиардов

Напомним: вокруг назначения главы НСЗУ уже несколько месяцев масса скандалов и интриг. Что и не удивительно, учитывая, что ведомство распоряжается бюджетом более чем в 100 миллиардов и распределяет средства на больницы и лекарства.

Первый конкурс на главу НСЗУ был проведен еще в январе, и тогда в финал вышли на тот момент руководитель Нацслужбы Оксана Мовчан, ее заместитель Наталия Рябцева и Андрей Виленский. Но сменяющие друг друга главы Минздрава (сначала Зоряна Скалецкая, а потом Илья Емец) так и не смогли провести собеседования с финалистами.

В мае с ними встретился руководитель МОЗ Максим Степанов, однако после собеседования отклонил все кандидатуры. После чего НСЗУ объявило новый конкурс, на который подалось 28 кандидатов, в том числе, экс-руководитель Нацслужбы Олег Петренко и бывший нардеп от БПП, врач-онколог Константин Ярыныч (последнего считали наиболее вероятным победителем). Андрей Виленский также подал документы, но его заявление отклонили из-за "несоответствия критериям отбора". Всего таких "отказников" оказалось 11, большинство — специалисты НСЗУ.

На одном из собеседований эк-заместитель Ульяны Супрун и нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина пыталась заснять процесс отбора на камеру, но Максим Степанов ее выгнал. Позже Стефанишина разместила видео на своей странице в Facebook.

Тогда же эксперты заявили, что Максим Степанов добивается назначения главы НСЗУ без конкурса и продвигает на ту должность некоего "своего человека". По слухам, Степанов добивался назначения Константина Ярыныча, и, якобы, его кандидатуру даже пытались подать на Кабмин, а самого Ярыныча уже поздравляли с новой должностью. Но в итоге назначение так и не состоялось. Якобы, премьер-министру Денису Шмыгаю поступило письмо, которое подписало порядка 30 "слуг". В нем Шмыгаля призывали не спешить с назначением и предлагали встретиться для "беседы" по этому поводу.

Также против назначения Ярынича выступили Центр противодействия коррупции, "100% Жизнь" и "Пациенты Украины", организации, которые в той или иной мере считаются "группой поддержки" медреформы Супрун.

А сегодня Кабмин объявил имя нового врио — Андрей Виленского.

"Назначение прошло вне конкурса. Судя по всему, Степанов не решился проводить новый отбор "под себя", после того, как к прежнему конкурсу было привлечено внимание широкой общественности. По процедуре без конкурса привлечь человека извне невозможно, поэтому пришлось искать в структуре НСЗУ. Также Минздрав пытался несколько раз уволить прежнего и.о руководителя Оксану Мовчан, но на сегодня она остается в команде (на должности заместителя главы НСЗУ- Ред.)", — пояснила нам Ольга Стефанишина.

"Это такая юридическая конструкция. Когда вне конкурса, то можно назначить временно исполняющего обязанности другого сотрудника НСЗУ", — говорит представитель Нацслужбы Татьяна Бойко. По ее словам, кандидатуру Виленского на должность постоянного главы НСЗУ министр дважды отклонял.

Андрей Виленский сможет занимать должность временно исполняющего обязанности руководителя Нацслужбы до конца карантина (пока это 1 ноября 2020 года).

Из "соросят", но сын трудился у Степанова

На первый взгляд, попытка Степанова поставить у руля НСЗУ своего человека провалилась. Ведь Андрея Виленского к окружению Степанова причислить сложно. Тем более, что сам Степанов дважды "забраковал" его кандидатуру.

Виленский, вместе с первым главой НСЗУ Олегом Петренко (который был назначен еще во времена Супрун), работал в клинике "Исида", а также был главврачом сети "Добробут", которую связывают с экс-главой администрации Петра Порошенко Борисом Ложкиным.

В медицинском сообществе Виленского и сейчас называют "человеком Ложкина" и представителем когорты "соросят", двигающих реформу Уляны Супрун.

"Все люди, которые остаются в команде НСЗУ мотивированы продолжать реформу. Виленский пришел в Нацслужбу во времена Олега Петренко, это тот человек, который работал в команде реформы и хорошо ее знают. Сейчас в его первоочередные задачи входит продолжение медреформы. Скоро полгода как начался второй этап реформы, нужно посмотреть, как работают больницы, оценить качество услуг. Также новому главе НСЗУ предстоит реформирование психиатрического и туберкулезного направлений. Не менее важна и публичная сторона. По медреформе НСЗУ не достаточно коммуницирует. К примеру, даже те больницы, которые получили в 2-3 раза большее финансирование, не могут повысить зарплаты медикам, так как не знают, что будет с реформой. А пациенты продолжают платить деньги даже за те услуги, которые должны быть для них полностью бесплатными", — говорит Стефанишина.

То есть, "соросята" рассчитывают, что Виленский будет продолжать медреформу Супрун.

В медицинском сообществе Виленского считают "нейтральным" кандидатом. С профессиональной точки зрения о нем говорят только хорошее — он высококлассный врач и грамотный управленец. А от скандалов и интриг вокруг медицинских тем Виленский держался в стороне.

В декларации за прошлый год Виленский отметил жену Людмила Виленскую (она тоже врач, работает в одной из киевских больниц) и тестя Василия Милостивого. На последнего зарегистрирован земельный участок площадью 6 соток в селе Гореничи под Киевом и недостроенный дом там же.

Чета Виленских владеет квартирой в 107 квадратов, земельным участком в 15 соток в Иванкове Бориспольского района. В семье два автомобиля — Toyota Camry 2012 года и Mitsubischi ACX 2017 года выпуска.

Среди источников дохода Виленский указал около 1,5 млн гривен зарплаты в "Исиде", около 362 тысяч — зарплаты в НСЗУ, 3 тысячи зарплаты по совместительству в Киево-Могилянской академии, чуть больше 1,3 тысяч дивидендов, полученных в Райфайзен банке Аваль. В последнем он имел счет на 68,2 тысячи гривен, в Общадбанке - на 43 тысячи гривен, в Приватбанка — на 24,5 тысяч гривен.

Жена Виленского внесла больше 529 тысяч гривен в ФК "Житло капитал".

Интересно, что в 2018 году, заполняя декларацию, Андрей Виленский указал в своей декларации также сына — Дениса Виленского.

Тогда он работал в "ВИДИ Автосити Кольцевая" и в Международном центре финансово-экономического развития Украина. А по совместительству — в ООО "ЭдЮГет". Эта компания в декларации за 2018 год указана также в декларации Максима Степанова (тогда - глава Одесской обладминистрации), она записана на его жену Наталию Степанову.

По данным You Control, конечным бенефициарным собственником этой компании и сейчас является Максим Степанов, а Наталии Степановой принадлежит 50%.

Специализации "ЭдЮГет" - образование, компютерные технологии и консультирование по вопросам информатизации.

С учетом этой информации утверждать, что Степанов и Виленский вообще никак не пересекались сложно.

К слову, компания Международный центр финансово-экономического развития Украина, которая также указана как место работы сына Виленского, — классическая офшорка (среди учредителей - компании Великобритании и Кипра). Буквально на днях, 28 августа, она заключила сразу несколько контрактов с медучреждениями (на лицензионное программное обеспечение для КП "Наркодиспансер "Социотерапия", поставку периодики для Черновицкого центра первичной медико-санитарной помощи).

Компромисс для Степанова и продолжение реформы Супрун

Как рассказал "Стране" источник, близкий к руководству правящей партии "Слуга народа", Виленского на должность главы НСЗУ рекомендовал глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий (в прошлом году он продал свою клинику "Борис" сети "Добробут").

Также кандидатура Виленского, якобы, согласована с помощником президента Сергеем Шефиром. "Шефир курирует сейчас в команде президента все денежные темы. А НСЗУ с ее многомиллиардным бюджетом - одна из самых денежных тем в стране", - сказал источник.

На вопрос "Страны", он ли поспособствовал продвижению Виленского, Михаил Радуцкий отшутился: "и по ночам пью кровь младенцев". При этом сказал, что Виленского знает, и "его назначение не приведёт к коллапсу службы" как это могло бы быть в случае назначения человека со стороны.

Также наши источники говорят, что Виленский — своего рода компромис, на который удалось "уговорить" Степанова. Ведь с прежней главой НСЗУ Оксаной Мовчан глава Минздрава открыто конфликтовал.

"Для Степанова, которого "соросята" и так хотят подвинуть из министерства, НСЗУ - один из проблемных вопросов. Если бы он поставил туда кого-то откровенно своего, были бы новые нападки. Да и международные партнеры Украины восприняли бы это как отход от медреформы, на которую как ни крути, уже подписались украинские власти. Виленский - это "рабочая лошадка". При нем механизм будет крутиться, оплаты идти, но особо активничать в плане форсирования реформы он вряд ли станет. Что, как минимум, даст Степанову передышку", — пояснил наш источник.

То, что Степанова удалось "уговорить" обсуждают и в медицинском сообществе. Ведь немалая часть которого, напомним, рассчитывала, что министр если не отменит, то, как минимум, притормозит медреформу Супрун.

"Виленский — это команда Олега Петренко и Супрун. Наверное, компромиссная фигура для министра, которому не дали завести "своего", — говорит известный кардиолог, бывший ректор НМУ имени Богомольца Екатерина Амосова.

По словам экс-главного санитарного врача Украины Святослава Протаса, сейчас по части медреформы все чаще поднимается вопрос разделение отраслей на те, которые реформировать можно, и те, которые должны находится на постоянном государственном финансировании без привязки к принципу "деньги идут за пациентом", как, например, инфекционка или психиатрия.

Вполне возможно, что Минздрав и НСЗУ будут искать компромисс именно по этим направлениям, тогда как по остальным медреформу продолжат внедрять.

"Виленский - грамотный управленец и мы ожидаем, что и качество его решений будет соответствующим. Главный риск тут — его близость к частным медицинским компаниям, которые давно хотят снимать сливки с госзаказов", — считает заместитель председателя правления Украинского медицинского сообщества Константин Надутый.

Впрочем, наш источник в "Слуге народа" полагает, что назначение Виленского означает отказ власти от попыток остановить второй этап реформы Супрун (хоть это обещал и Зеленский, и Степанов).

"Просто в Зе-команде уже поняли, как на втором этапе реформы можно заработать, поставив под свой контроль потоки в НСЗУ", - говорит источник.