Корпорация Google запускает свой онлайн-университет. Компания вводит дистанционные учебные программы, которые призваны в значительной степени заменить традиционное высшее образование.

В течение полугода студенты будут проходить онлайн-курсы, после чего смогут устроиться в ряд крупных компаний, которые уже поддержали инициативу. Обучение при этом будет стоить в несколько раз меньше, чем в университетах.

“Страна” разобралась, сможет ли онлайн-образование от Google со временем заменить традиционные вузы.

Переход в онлайн

Виртуальное образование стало как никогда актуально во время пандемии коронавируса. Соблюдая режим самоизоляции, школьники и студенты были вынуждены перейти на дистанционную форму обучения. А многие потеряли источник дохода и вынуждены проходить переквалификацию, которая займет слишком много времени в университете на фоне необходимости зарабатывать на жизнь.

Не удивительно, что за последние полгода так возрос спрос на онлайн-курсы. Многие образовательные платформы вроде Coursera на время карантина открыли бесплатный доступ к тысячам своих курсов - чтобы студенты вузов, которые находятся на карантине, смогли продолжить обучение.

Ведущие университеты мира тоже уже давно задумываются о том, чтобы либо полностью, либо частично переводить обучение в онлайн-формат. Карантин лишь придал этому тренду ускорение: в новой “пандемической” реальности нужно привыкать учиться и работать онлайн.

Многие вузы уже экспериментируют с виртуальными уроками. А некоторые даже сделали это своим основным методом преподавания.

Например, Открытый университет в Великобритании (The Open University) предоставляет образование дистанционно - через письменные работы, видео и аудио материалы, internet-конференции, сопровождаемые поддержкой тьютора и регулярными очными групповыми семинарами и двухдневными выездными школами.

“В Англии есть Open University, в котором учатся более 400 000 студентов по всему миру. При этом в штате вуза работает 10 тысяч человек, у них современные лаборатории, которые работают в онлайн-режиме и все занятия они ведут онлайн. Отзывы об университете - самые положительные”, - рассказывает “Стране” Эдуард Рубин, учредитель компании "Телесенс", соучредитель Харьковского ИТ-кластера.

Корпорация Google же занимается онлайн-образованием не первый год. По словам Дмитрия Корчевского, основателя и гендиректора Компьютерной Академии “ШАГ”, в Google есть большой департамент, который разрабатывает и внедряет образовательные инициативы. “Google разработала множество удобных приложений для онлайн-образования. Поэтому неудивительно, что теперь корпорация решила пойти дальше и создать нечто вроде своего онлайн-университета”, - отмечает Корчевский.

Теперь мировой IT-гигант может составить серьезную конкуренцию традиционным вузам.

Учиться вместо четырех лет - полгода

Новый образовательный проект выглядит заманчиво. Так, у Google обучение одной специальности длится всего полгода. Но главное: сертификаты (по сути - дипломы) после шести-месячных онлайн-курсов от Google будут приравнены к оконченному высшему образованию.

"Мы будем рассматривать наши новые сертификаты о карьере как эквивалент четырехлетней степени для соответствующих должностей", - заявил старший вице-президент по глобальным связям Google Кент Уокер.

Такой подход имеет массу плюсов. Во-первых, молодым людям необязательно зацикливаться только на одной специальности: за те же четыре года, которые они провели бы на обычном бакалавриате, они могут изучить не одну, а целых восемь специальностей (по полгода на каждую). Либо меняя профиль, либо углубляя знания и навыки в одной профессии на разных курсах.

Во-вторых, студентам это сэкономит уйму времени и денег - курсы будут стоить гораздо дешевле “контракта” в обычных вузах. Правда, конкретная стоимость обучения пока не уточняется. Вероятно, как на подобных онлайн-платформах для обучения вроде Coursera, цена будет зависеть от степени сложности и углубленности изучения предмета.

“Думаю, что вначале такое обучение будет экспериментальным, а потом уже массовым, если компания реально обеспечит работой выпускников. Но уверен, что Google - достаточно богатая организация, чтобы набрать лучших преподавателей в мире и поставить онлайн-курсы профессионально на поток”, - полагает Эдуард Рубин.

Компания Google обещает своим студентам трудоустройство. Корпорация создала объединение из 50 крупных работодателей, которые должны положить пример в одобрении таких курсов. Среди них: H&R, PNC, Банк Америки, Walmart, Intel, британские EY и Penguin Random House и прочие.

При этом работодатели получают вполне понятную выгоду: уникальный доступ к доскам объявлений о поиске работы выпускниками таких курсов, а у самих учащихся появится возможность найти работу без требования высшего образования по умолчанию.

Но есть свои нюансы. Специалисты, опрошенные "Страной", сомневается, что такие сертификаты (дипломы) от Google будут котироваться другими работодателями, которые не заключили договор с корпорацией.

Дмитрий Корчевский, к примеру, считает, что системное образование не воспримет инициативу Google всерьез. А заявления компании о том, что онлайн-курсы станут эквивалентом бакалавриата, называет излишне самонадеянными.

“Да, образование от Google может заменить высшее. Есть масса примеров, когда люди без высшего образования становились хорошими специалистами и создавали свои успешные компании - как Марк Цукерберг (создатель Facebook). Но пока либо мы неверно трактуем слова Google, либо они сами опрометчиво заявляют о том, что их дистанционные полугодовые курсы могут заменить бакалавриат. Не могут. Инициативы от подобных IT-гигантов - это здорово, но не надо выдавать желаемое за действительное”, - анализирует Корчевский.

Дело в том, что в рамках всемирного законодательства, бакалавриат подразумевает определенное количество кредитов (эквивалентов учебной нагрузки), которые студент должен набрать. Их можно пройти за 3-4 года, но за полгода, как обещает Google, - нет. Как будет рассчитываться учебная нагрузка в массовом дистанционном обучении, непонятно. “IT-университетом сейчас называют все, что угодно, но пока корпорация не дает конкретики по учебным программам, сложно оценивать, насколько их образование может считаться полноценным”, - уточняет Корчевский.

К тому же, опрошенные “Страной” эксперты не верят в то, что пройдя обучение в Google, все выпускники получат работу, как обещает компания.

“Очевидно, что возьмут только самых лучших. Google же не резиновый - как они могут гарантировать работу всем? Они даже не знают, сколько будет студентов. Сейчас ни один вуз ни по одной специальности не может на 100% гарантировать, что все выпускники получат работу по специальности”, - утверждает эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

“Диплом - это документ, и его сила только в авторитете учебного заведения, которое его выдало, - говорит Эдуард Рубин. - Дипломы котируются с точки зрения авторитета учреждения и знаний, которые получил выпускник. Если 50 крупных работодателей, с которыми у Google соглашение, акцептируют диплом этого учебного заведения, то и другие работодатели присоединятся к ним. Если же в Google будут плохо готовить специалистов, то их не будут нанимать. Это чисто вопрос рынка”.

Обычные вузы умрут?

У онлайн-курсов от мирового IT-гиганта есть масса достоинств по сравнению с традиционными университетами. Но эксперты обращают внимания и на недостатки.

Во-первых, нужно учитывать, что осваивать профессию виртуально - не легче, чем очно. И такая форма обучения подходит не для всех.

“Учиться онлайн очень тяжело, это не каждому по силам. Нужна большая самодисциплина. Многие начинают онлайн-курсы, но бросают - из-за лени. Это один из важных факторов, почему обучение онлайн не так распространено. В онлайне ты отдален от преподавателя, у тебя нет с ним тактильного контакта, тебя никто не заставляет приходить на пары и что-то учить. Сдал экзамен - ок, не сдал - до свидания”, - рассуждает Эдуард Рубин.

О том же говорит и Дмитрий Корчевский. По его словам, главная проблема любых образовательных платформ - люди не любят учиться сами.

“Если бы людям было достаточно видео-уроков по фитнесу, никто не ходил бы в тренажерный зал”, - проводит аналогию Корчевский.

Он акцентирует, что люди - "социальные животные": им нужна “живая” компания, чтобы работать и учиться чему-то.

“Если бы можно было стать олимпийским чемпионам, не платя огромные деньги тренерам, мы бы об этом знали. Но у каждого чемпиона за спиной - огромная команда тренеров, и никто из них не занимается удаленно”, - подмечает Дмитрий Корчевский.

Во-вторых, онлайн-курсы не могут считаться полноценной альтернативой бакалавриату и магистратуре. По сути то, что предлагает Google - это те же онлайн-курсы по типу Coursera, просто завернутые в красивую обертку под названием “высшее образование”.

Другой вопрос - что многим работодателям эти дипломы и не нужны. К примеру, Илон Маск заявляет, что готов брать на работу людей без дипломов о высшем образовании. Марк Цукерберг создал Facebook, не имея диплома. По словам Эдуарда Рубина, сейчас работодатели больше ценят способность человека к самообучению - что как раз и проверяется на таких курсах, как создает Google.

В-третьих, все-таки полугодичный онлайн-курс пока не может сравниться с вузами по глубине знаний и вовлеченности в изучение профессии.

“Вряд ли формат полугодичного онлайн-курса заменит профессиональную подготовку врачей, физиков-ядерщиков, пилотов и т.д, - считает Андрей Черных. - Скорее всего, Google будет готовить лишь узкий перечень специалистов в IT, которые необходимы самой компании”.

Эксперты сходятся во мнении, что получать знания дистанционно - можно. Но научиться применять их на практике - нет.

“Гипотетически можно научиться летать на самолете дистанционно, но я не уверен, что вы готовы полететь с таким пилотом. Или сесть в кресло к стоматологу, который учился ставить пломбы только на онлайн-курсах”, - отмечает Дмитрий Корчевский.

Скорее всего, корпорация готовит эти курсы в большей мере “под себя”: таким образом Google обеспечит себя новыми кадрами, которых сама же и обучит. В первую очередь - “технарями”, программистами.

Эдуард Рубин согласен, что шести месяцев обучения явно недостаточно, чтобы стать профессионалом и досконально изучить предмет. Но за полгода вполне можно стать программистом - а это то, что и нужно Google.

“Поступил на курсы, полгода проучился, потом на другие курсы пошел, и приобрел фундаментальные знания. Инженером-ядерщиком там ты так не станешь, безусловно. Как и артистом или балериной: в таких профессиях очное образование все равно необходимо. Поэтому вузы не умрут”, - убежден Эдуард Рубин.

Впрочем, даже программистом за полгода стать крайне сложно, оппонирует Дмитрий Корчевский. По его словам, программист - прикладная специальность, которая требует длительной практики.

“За полгода онлайн-курсов вы станете таким же программистом с нуля, как скрипачем. Правильно двигать смычком по видео-урокам вы, может, и научитесь, но вряд ли вас возьмут на работу в оркестр”, - говорит Дмитрий Корчевский. И добавляет, что дистанционно можно обучиться разве что философии. Для освоения остальных профессий одного виртуального формата недостаточно.

И даже то, что обучение при этом будет стоить в несколько раз меньше, чем в университетах, по мнению экспертов, никак не повлияет на отток студентов из традиционных вузов. Слишком узкое направление профессий сможет дать учеба от Google.

“Направление онлайн-курсов интересное, но до "подрыва" системы вузов Google пока далеко”, - уверен Андрей Черных.

Опрошенные “Страной” эксперты уверены, что онлайн-курсы от Google пока вовсе не угрожают традиционным университетам. Наоборот - усиливают конкуренцию за студентов, что побудит вузы повышать качество и доступность обучения. А от этого в конечном счете выиграют все.