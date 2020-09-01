12 августа этого года была поставлена точка в судебном процессе над единственным человеком, которого обвинили в ракетно-артиллерийском обстреле Мариуполя в 2015 году.

Это была одно из крупнейших трагедий во время конфликта на Донбассе. Жилые многоэтажки на восточной окраине Мариуполя 24 января 2015 года обстреляли из ракетных установок залпового огня "Град" и "Ураган".

В результате расследования единственным обвиняемым оказался местный житель, которого СБУ назвала "наводчиком ДНР". Однако, в тексте вынесенного ему приговора нет ничего о том, что он был наводчиком в данном случае или вообще как-то причастен к этому обстрелу.

Таким образом, ни одного установленного в судебном порядке виновного в нем нет. Несмотря на то, что украинские спецслужбы делали неоднократные заявления о причастности к нему "ДНР" и России.

"Страна" решила подвести итоги расследования и выяснить, действительно ли были наказаны его виновники.

Ад в большом городе

24 января 2015 года, примерно в 9:15, микрорайон Восточный полумиллионного города Мариуполь на Азовском море был обстрелян ракетами "Град" и "Ураган". Ракеты попадали в жилые дома, автомобили, здания, рвались прямо на улицах.

Эпицентром обстрела была улица Олимпийская. Под обстрел попали школа и рынки "Киевский" и "Денис"

Итог обстрела – около 30 погибших и 100 раненых. Все жертвы были мирными жителями.

Власть Украины почти сразу обвинила в обстреле "ДНР" и "российских наемников". Одной из самых распространенных версий была "ошибка с расчетами". Артиллеристы якобы могли целиться в блокпост ВСУ, расположенный в полукилометре от жилого микрорайона, но "промазали".

Эту версию поддержало ОБСЕ, которое в оперативном отчете специальной мониторинговой миссии, опубликованном сразу в день обстрела, сообщило, что, по предварительной оценке, ракеты "Град" были выпущены с северо-восточного направления, из района с.Октябрь (19 км северо-восточнее улицы Олимпийской), а ракеты "Ураган" - с восточного направления, из района с.Заиченко (15 км к востоку от улицы Олимпийской). Оба населенных пункта, по утверждениям ОБСЕ, контролировались "ДНР".

С противоположной стороны конфликта все обвинения отвергались. В обстрелах обвиняли Киев, который, по версии представителей сепаратистов, хотел запугать жителей Мариуполя и представить виновными непризнанные "республики".

Эта же точка зрения распространена и среди многих местных жителей, которые пересказывают слухи со слов неких очевидцев, которые видели, как летели ракеты с западного направления.

Как Супрун из StopFake работал на СБУ

СБУ, проводившее следствие по данному обстрелу, смогло довести до приговора только дело жителя Мариуполя Валерия Кирсанова. Он был арестован в день обстрела и провел в СИЗО более 5 лет.

На ютуб-канале СБУ в 2018 году был опубликован ролик "Доказательства причастности российских военных к обстрелам Мариуполя". Фильм, размещенный СБУ, был снят творческим объединением "Вавилон-13". Это прямо указано в заключительных титрах фильма:

Источник: youtube.com/ Служба безпеки України

Основателем объединения "Вавилон-13" является Марко Супрун. Это супруг бывшей и.о. министра здравоохранения, гражданки США Ульяны Супрун.

Марко Супрун недавно стал фигурантом медийного скандала из-за его связей с ультраправыми активистами. Он также является медийным лицом организации StopFake, которая проводит цензуру контента в украинском сегменте соцсети Facebook. Об этом скандале подробно рассказывала "Страна".

Короткое видео показаний Валерия Кирсанова было обнародовано в фильме, снятом для СБУ объединением "Вавилон-13". На видео "наводчик ДНР" почти без запинки рассказывает о своих действиях по координации обстрелов, четко называя фамилии и номера частей своих кураторов.

Источник: youtube.com/ Служба безпеки України

"Гаишник" ответил дважды

Валерий Кирсанов дважды получал приговор по делу об обстреле Мариуполя. Сначала он был приговорен к 9 годам лишения свободы по приговору Орджоникидзевского райсуда Мариуполя от 22 июня 2016 года. Он оказался единственным обвиняемым по делу. Об этом приговоре сообщала "Страна".

Кирсанова обвиняли в содействии террористической организации и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Все обвинения строятся только на "прослушке" звонков и наличии в доме оружия и боеприпасов.

Через год, 30 мая 2017 года, приговор Кирсанову отменил апелляционный суд Донецкой области. Дело снова пошло на рассмотрение в районный суд, теперь уже Приморского района Мариуполя.

По новому приговору суда от 18 июня 2019 года Валерий Кирсанов снова получил 9 лет.

Однако через два месяца, 15 августа 2019 года, Валерий Кирсанов оказался на свободе. Об этом сообщала "Страна". Его освободили по "закону Савченко", зачислив каждый день пребывания в СИЗО за два дня тюремного срока по приговору.

На второй приговор адвокат Кирсанова Екатерина Гайтан поначалу подала апелляцию. Однако 12 августа этого года апелляционный суд Донецкой области постановил закрыть дело, поскольку адвокат от своей апелляции отказалась.

Причины отказа от апелляции остались неизвестны. В итоге, дело единственного осужденного за обстрел Мариуполя оказалось закрыто.

"Страна" изучила судебные документы по делу Кирсанова, которые находятся в открытом доступе. В них мы обнаружили множество нестыковок и противоречий.

Обыскали без решения суда, оформили задержание на следующий день

Валерия Кирсанова СБУ задержало сразу после обстрела Мариуполя, его сразу отвезли в Киев. А в доме Валерия Кирсанова ночью с 11 вечера 24 января до 5 утра 25 января 2015 года без постановления суда проходил обыск.

В результате обыск прошел "удачно": СБУ нашли порох, ружье, гранату, револьвер, прицел, охотничьи патроны и даже георгиевскую ленту длиной полтора метра.

Разрешение на обыск суд выдал только на следующий день. Причем в нем говорится, что обыск был проведен не в связи с тем, что Кирсанов якобы был наводчиков артиллерии "ДНР", а по причине наличия у горотдела СБУ в Мариуполе информации, что Кирсанов без специального разрешения мог хранить оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества:

Источник: reyestr.court.gov.ua

А вот в другом определении суда, которое принял тот же судья Ковтуненко, и в тот же день 25 января, говорится о совсем других причинах интереса спецслужб к Кирсанову. Оказывается, СБУ установило, что Кирсанов входил в "террористическую группу лиц" (позывной "Гаишник").

Для этой группы он собирал данные о передвижении и дислокации подразделений ВСУ, расположении артиллерийских расчетов и т.п., определял точные координаты с помощью интернет-карт, которые затем средствами связи передавал членам "ДНР".

По утверждениям СБУ, в ходе контрразведывательных мероприятий было установлено, что именно после информации, переданной "Гаишником", 24 января 2015 года были осуществлены обстрелы Мариуполя:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Интересная деталь: протокол задержания Валерия Кирсанова был составлен 25 января 2015 года в 13-45 в помещении СБУ в Киеве. Но фактически Кирсанова задержали 24 января в Мариуполе, а затем перевезли за 800 км в Киев.

Суд решил обойти эту нестыковку и в приговоре незатейливо написал: "следует считать, что фактически задержания обвиняемого состоялось 24 января":

Источник: reyestr.court.gov.ua

Тот факт, что до момента оформления протокола задержания человек был фактически похищен, не имел доступа к помощи адвокатов и, вероятно, подвергался давлению со стороны СБУ, суд предпочел "не заметить".

Как СБУ "потеряло" всех сообщников

В ходе изучения документов судебного реестра "Страна" обнаружила поразительный факт. В одном из судебных процессов по возмещению ущерба от обстрела Мариуполя управление СБУ в Донецкой области в письме сообщило, что по состоянию на 14 июля 2015 года подозрение о преступлении никому не выдвигалось, а виновные не были установлены:

Источник: reyestr.court.gov.ua

На момент написания этого письма, напомним, Валерий Кирсанов провел в заключении уже полгода. А сама спецслужба уже не раз заявляла о том, что установлены его сообщники, обвинила в обстреле военных из РФ и т.д.

Этим письмом управление СБУ в Донецкой области опровергло все предыдущие заявления спецслужбы о наличии подозреваемых по делу.

К примеру, 5 февраля 2015 года, через 12 дней после обстрела, СБУ отчиталось о задержании двух граждан. Один из них был назван пособником "Гаишника" с позывным "Кора". По утверждению СБУ, он занимался доставкой оружия в Мариуполь. У второго задержанного якобы было задание собирать сведения о расположении украинских войск:

Источник: facebook.com/SecurSerUkraine

Однако ни в одном из приговоров Валерию Кирсанову ("Гаишнику") нет никаких упоминаний о подельнике с позывным "Кора". Сообщник с позывным "Кора" не упоминается ни разу ни в приговорах, ни в других открытых документах, размещенных в реестре судебных решений.

Более того, в определении Донецкого областного суда, которым был отменен первый приговор Кирсанову, были процитированы доводы адвоката, который в апелляционной жалобе указал на массу нестыковок в предъявленном обвинении.

К примеру, согласно аргументам адвоката, Валерий Кирсанов разговаривал по телефону вообще неизвестно с кем. В обоих приговорах Кирсанову содержатся данные о телефонных разговорах с собеседниками с позывными "Террорист" и "Пепел". Однако прокуроры не представили доказательств, что Кирсанов разговаривал по телефону именно с названными собеседниками, а не с какими-то другими лицами. Еще СБУ и прокуроры никак не доказали, что собеседники Кирсанова являются членами "террористической организации ДНР", дали согласие на участие в ней и т.п.

Также адвокат сообщил, что телефонные собеседники Кирсанова, которым он якобы сообщал сведения о расположении украинских войск, к уголовной ответственности за участие в террористической организации не привлекались:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В итоге, версия СБУ о наличии целой группировки сообщников, которые являются виновными в обстреле Мариуполя, оказалась опровергнута самой спецслужбой.

С конца 2014 года "слушали" всех

В ходе судебных разбирательств, еще до вынесения первого приговора Валерию Кирсанову, всплыла интересная деталь. Оказывается, 26 декабря 2014 года СБУ получило разрешение на прослушку телефонных разговоров в отношении "неустановленных лиц" – то есть всех, кого угодно:

Источник: reyestr.court.gov.ua

"Слушали" всех в рамках контрразведывательного дела, которое также велось СБУ. Чтобы использовать результаты прослушки контрразведкой в уголовном производстве против Кирсанова, следователям СБУ пришлось обращаться в суд с просьбой легализовать результаты секретной слежки. Такими результатами являлись протокол проведение оперативно-технического розыскного мероприятия и оптический диск с записями прослушки.

Благодаря этому сведения о легализации прослушки появились в открытой части реестра судебных решений. И нестыковки, которые возникли в ходе легализации негласной прослушки, стали причиной, по которой в марте 2017 года Донецкий апелляционный суд отменил первый приговор Валерию Кирсанову.

Дело в том, что судили Кирсанова по уголовному делу № 22015050000000299 от 30 июня 2015 года. А все прослушки легализовались в рамках другого дела №22015050000000047, которое было открыто 24 января 2015 года, сразу после обстрела Мариуполя.

По первому делу от 24 января в СБУ легализовали прослушки и провели по ним фонографические экспертизы. И только потом решили их использовать в новом деле, по которому затем посадили Кирсанова:

Источник: reyestr.court.gov.uа

Апелляционный суд, по сути, установил, что записи прослушки были включены в обвинение незаконно. Из-за этого доказательства в виде протоколов прослушки и компакт-диска с записями разговоров не были признаны допустимыми и апелляционный суд отменил первый приговор Валерию Кирсанову.

Тем не мене, во втором приговоре Кирсанову, который был вынесен в июне 2019 года, районный суд все равно решил, что протокол прослушки и компакт-диск к нему, хотя и относились к другому уголовному производству, но все равно являются надлежащими доказательствами в деле по обвинению Кирсанова:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Правда, судей смутило, что фонографическая экспертиза голоса Кирсанова в телефонных разговорах проводилась в рамках другого уголовного производства. И они не приняли такую экспертизу как доказательство в рамках данного дела:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Однако при этом осталось за кадром, как судьи вообще смогли вынести приговор только по записям прослушки, без проведения их экспертизы. Ведь в приговоре не указаны какие-либо другие доказательства того, что на записях от СБУ был действительно был голос Кирсанова, кроме утверждений СБУ.

В итоге, судьи слепо поверили протоколу прослушки СБУ. И опровергнуть этот вердикт уже нет возможности, поскольку адвокат Кирсанова уже отказалась от обжалования приговора.

Что говорил "Гаишник"

А теперь – самый интересный момент. Оказывается, содержание разговоров Валерия Кирсанова, которое были опубликованы в приговорах и других судебных документах, а также в пресс-релизах СБУ, полностью противоречат версии, по которой он был "наводчиком ДНР" при обстреле Мариуполя.

Например, за день до обстрела он, даже по версии СБУ, которая изложена в приговоре, сообщал лишь о дислокации украинских войск в аэропорту Мариуполя и возле села Виноградное Волновахского района. Т.е. об обстреле жилых кварталов речь вообще не шла:

Источник: reyestr.court.gov.ua

На следующий день, 24 января, по той же версии СБУ, Валерий Кирсанов сообщил лишь о результатах обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе, а затем о результатах обстрела возле села Виноградное:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Таким образом, сведений для обстрелов жилых домов в Мариуполе 24 января 2015 года Валерий Кирсанов не давал даже по версии СБУ. А учитывая склонность СБУ к разным мистификациям (самый известный пример – псевдоубийство Аркадия Бабченко), а также тот факт, что суд не принял как доказательство фонографическую экспертизу телефонных разговоров Валерия Кирсанова, можно поставить под сомнение и сам факт ведения разговоров, во время которых якобы "Гаишник" якобы передавал в открытом эфире сведения о дислокации украинских войск.

Как менялись версии СБУ

Сразу в день обстрела Мариуполя, который был квалифицирован как теракт, глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании его корректировщика. Министр также сообщил, что украинские военные уничтожили четыре из шести "Градов" вместе с боевыми расчетами, которые атаковали город.

Через два дня после трагедии глава СБУ Валентин Наливайченко провел брифинг, на котором сообщил, что обстрел Мариуполя произвел "российский артиллерийский дивизион" по приказу офицера РФ с позывным "Горец", а затем уцелевшие российские военные и техника были выведены на территорию РФ:

Источник: facebook.com/SecurSerUkraine

На этом брифинге глава СБУ Наливайченко также назвал фамилию жителя Мариуполя, которого обвинил в том, что тот наводил на мирные объекты (дома, школы, детский сад) "российскую артиллерию": "Его имя — Кирсанов Валерий Сергеевич. Он гражданин Украины. 1974 года рождения. Именно он контактировал с российскими офицерами", — заявил Наливайченко.

"Он доставлен контрразведкой в Киев, допрошен и готов сотрудничать с украинским правосудием", - добавил Наливайченко.

"Нами четко установлено, в т.ч. по его показаниям, что ВСУ уничтожили тергруппировку, которая вела огонь под его корректировкой и под его руководством", - отметил Наливайченко.

Наливайченко обнародовал видеосвидетельство показаний Кирсанова. Он оказался местным жителем, который раньше работал в ГАИ и хорошо знал город. СБУ также обнародовало фрагмент переговоров Кирсанова с неким человеком с позывным "Пепел", в котором "наводчик" сообщал о последствиях обстрела города. Согласно этой прослушке, Кирсанов просто ездил по городу на автомобиле и довольно комментировал по телефону увиденное.

Спустя больше недели, 4 февраля 2015 года, глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил на брифинге об уничтожении артиллерией ВСУ 11 "боевиков", включая одного из командиров "ДНР", который лично отдавал приказ стрелять по мирным районам:

Источник: facebook.com/SecurSerUkraine

Как видим, всего за неделю версия поменялась. Вместо обвинений в обстреле военных из РФ, спецслужба начала утверждать, что приказ об обстреле дал один из предводителей "ДНР".

Официальные результаты расследования СБУ обнародовало три года спустя. О них на брифинге 7 мая 2018 года сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Источник: facebook.com/SecurSerUkraine

В итоге, три года спустя, первоначальная версия СБУ претерпела значительная изменения. "Артиллерийский дивизион ДНР" в составе 4 батарей, вооруженный САУ "Тюльпан" и установками "Град", превратился в "два дивизиона систем залпового огня БМ-21 "Град" из состава Вооруженных сил РФ".

А приказ об обстреле Мариуполя по новой, уже третьей, версии СБУ, отдал уже не "один из предводителей ДНР", а "высшее политическое и военное руководство России".

Ну а главное - по сути нет ни одного официального виновного по этому делу. Так как в приговоре Кирсанову вообще отсутствуют какие-либо обвинения в том, что он был наводчиком при обстреле жилых домов в Мариуполе. Там речь идет только о его общении с некими людьми, которых СБУ называет представителями "ДНР". Но ни один из эпизодов разговоров. которые упоминается в приговоре не касается наведения ракетного удара, который привел к поражению жилого дома в Мариуполе.