Партия "За будущее" (ЗБ), ядром которой является одноименная депутатская группа в парламенте, ориентированная на бизнесмена Игоря Коломойского и министра внутренних дел Арсена Авакова, привлекла ряд опытных политиков, влиятельных в регионах.

Однако какое у этой партии будущее, покажут ее результаты на местных выборах.

"Страна" оценила ее перспективы.

Нардепы, УКРОП и "квота" Яценюка

Съезд ЗБ, на котором партия объявила о намерении участвовать в грядущих местных выборах, состоялся 27 августа в Киеве. По групповым фото партийного актива оттуда можно судить о результатах кадрового поиска руководства ЗБ.

Выделяются несколько групп.

Во-первых, это члены одноименной депутатской группы, которая преимущественно состоит из победителей выборов в мажоритарных округах. Часть из них возглавила организации ЗБ в "своих" областях. Например, народный депутат Петр Юрчишин руководит Винницкой областной партячейкой, народный депутат Ирина Констанкевич — Волынской, народный депутат Дмитрий Лубинец — Донецкой, народный депутат Анатолий Урбанский — Одесской, народный депутат Юрий Шаповалов — Полтавской.

Народный депутат Степан Ивахив, не менее влиятельный на Волыни, как глава ЗБ Игорь Палица, тоже в команде. Члены группы Сергей Лабазюк будут работать от партии в Хмельницкой области, Игорь Молоток — в Сумской.

Определенной неожиданностью было увидеть рядом с ними на сцене их коллегу по группе Антона Яценко. Ведь у него партия своего имени, которую он, по информации "Страны", готовил для местной кампании в базовой для него Черкасской области. Однако планы парламентария изменились.

"Мы подписали межпартийное соглашение. Сегодня я возглавляю Черкасскую областную организацию "За будущее" и вхожу в президиум ее политсовета. Моя партия носила региональный характер, а это все-таки национальный проект. На местных выборах я пойду первым номером в избирательных списках в областной и Уманский городской советы. У меня высокий уровень поддержки в области и Умани (это центр избирательного округа №200 в Черкасской области, по которому прошел Яценко — Ред.), поэтому я лично поведу команды кандидатов", - рассказал нам нардеп, который, впрочем, не думает отказываться от мандата парламентария.

Бросились в глаза, во-вторых, бывшие функционеры партии УКРОП. К ним относятся сам Палица, входивший в состав ее президиума, сопредседатель депгруппы Тарас Батенко (бывший лидер УКРОПа), член политсовета ЗБ Денис Борисенко (депутат Киевского облсовета от УКРОПа и бывший глава секретариата партии), экс-нардеп Александр Шевченко (состоял в президиуме партии) и его брат, тоже бывший парламентарий Виктор Шевченко. А, например, глава Херсонской облорганизации УКРОПа Виталий Богданов теперь руководит ячейкой ЗБ в своей же области. Причем на сайте нынешней партии стоит та же его фотография, что и в соответствующем разделе сайта УКРОПа.

В-третьих, это еще несколько экс-депутатов, в том числе члены фракции "Народного фронта" (НФ). Начнем с влиятельного в Киевской области бывшего главы депгруппы "Воля народа" в Раде прошлого созыва Ярослава Москаленко. Первоначально он считался главой избирательного штаба в своем регионе, однако теперь якобы руководит общим штабом партии.

"Это все условно очень. Есть, конечно, какое-то управление, но на местах всё на нас", - комментирует нам нардеп Яценко.

По неофициальной информации, кампанию партии на Киевщине поведет близкий к Москаленко первый зампреседателя Киевского облсовета Ярослав Добрянский, присутствовавший вместе с Москаленко на съезде. По слухам Москаленко привел в ЗБ также бывшего нардепа Ирину Суслову, которая руководит в партии женским крылом.

Из бывших членов фракции НФ "Страна" заметила на съезде, в частности, Александра Горбунова, возглавившего Кировоградскую областную парторганизацию, Геннадия Кривошею, Юрия Вознюка. Еще один экс-нардеп от НФ Александр Кодола возглавил черниговскую облячейку.

Собеседник среди бывших депутатов от НФ сомневается, что нужно объяснять появление его бывших коллег в "За будущее" связями лидера "фронтовиков" экс-премьера Арсения Яценюка и негласного патрона ЗБ бизнесмена Игоря Коломойского, чей близкий друг — Палица.

"Думаю, дела обстояли так: ребята искали людей с опытом в политике, которые знают, что нужно делать во время выборов и после выборов. Предложили ресурсы, в том числе эфир "Плюсов" (принадлежащий Коломойскому телеканал "1+1" - Ред.) Это взаимная выгода", - говорит источник. При этом он допускает, что перед вхождением в ЗБ экс-члены фракции имели на этот счет разговор с Яценюком. Тем более что тот же Горбунов относился к неформальной внутрифракционной группе экс-премьера, а Кривошея — к группе друга и давнего соратника Яценюка Николая Мартыненко, одного из главных спонсоров НФ.

Вознюка ЗБ недавно выдвинула в мэры Ровно. К слову, нынешний городской голова Владимир Хомко пойдет от партии в горсовет.

Гость не значит кандидат

Гораздо больше внимания на съезде было приковано к другому кандидату в мэры.

Это депутат Киевсовета, известный ресторатор Сергей Гусовский, который, как было объявлено, будет баллотироваться от ЗБ на мэра Киева. Его появление на этом партийном форуме произвело неоднозначное впечатление — прежде всего, на бывших однопартийцев из "Самопомощи".

Гусовский безуспешно попробовал избраться от нее на выборах мэра Киева в 2015 году, а в в 2018-м побил горшки с партийным руководством, которое обвинило его в нечистых на руку голосованиях в Киевсовете. Гусовский создал собственную группу "Киевская команда", в которую вошли 17 бывших депутатов фракции "Самопомощи" из 22-х. Забавно, что после известия о присоединении Гусовского к ЗБ хлопнула дверью из группы депутат Ольга Балицкая.

"Сотрудничество с людьми, которые голосовали за диктаторские законы 16 января, это моя персональная красная линия. И, к сожалению, новый политический союз моего коллеги и руководителя нашей группы, выбора не оставляет", - написала она на своей депутатской страничке в Фейсбуке.

Еще один знаковый гость на съезде ЗБ — известнейший кардиохирург, руководитель киевского Института сердца Борис Тодуров, которому предоставили даже слово. Сразу возник вопрос, не собирается ли он куда-то баллотироваться от партии. Его выступление касалось важности поддержки национальной медицины и образования.

Тодуров известен в стране своей критикой медреформы Ульяны Супрун и в принципе его переход в политику в каком-то смысле логичен. Однако собеседник, знакомый с врачом, утверждает, что тот не планируется избираться в местные советы. "И это хорошо: не уровень Бориса Михайловича", - сказал он "Стране", при этом допустил интерес Тодурова к национальной политике.

Вот кого на съезде ждали, но так и не дождались - это экс-председатель Харьковской облгосадминистрации, народный депутат Юлия Светличная (внефракционная).

Как мы уже писали, с ней партия вела переговоры о присоединении к ЗБ, причем предложение исходило от партийного руководства и речь шла о предоставлении ей руководящего поста. Но не сложилось.

"Светличная приняла решение участвовать в местных выборах в Харькове и области со своей партией "Блок Светличной "Вместе!", - сообщил собеседник, близкий к Светличной.

Игорь Палица видит для своей партии парламентское будущее, фото: страница Александра Горбунова в Фейсбуке

В уме — парламентские выборы

Подобный кадровый набор, подкрепленный, по неофициальной информации, щедрым финансированием, говорит о желании побороться за хороший результат в местную кампанию, но не только.

"Для "За будущее" стоит задача договориться где получится с местными элитами и по итогам выборов создать с ними коалиции в советах. И параллельно это создание ниши, из которой уже работать на всю страну с прицелом на парламентскую кампанию. Они (в ЗБ — Ред.) рассматривают местную кампанию как шаг к всеукраинской", - говорит политолог Руслан Бортник "Стране".

Но он считает проблемой для партии, что у нее нет "особого позиционирования". "Вот у УКРОПа была четкая национал-демократическая ниша, а "За будущее" идеологически "размыта". Поэтому они будут полагаться на авторитет своих представителей в регионах в будущую парламентскую кампанию", - отмечает эксперт.

При этом в самой партии на вопрос о перспективах предлагают дождаться результатов местных выборов, мол, дальнейшие планы можно строить только, отталкиваясь от них. "Все будет понятно через два месяца, может ли эта политсила взлететь куда-то или это просто проект (на одни выборы — Ред.)" - говорит нардеп Антон Яценко.

Отметим, что пока развитие партии напоминает известный проект времен Порошенко "Наш край", куда также взяли на местные выборы 2015 года влиятельных в регионах людей. Потом также ходили слухи, что партия готовится идти и на парламентские выборы. Но они так и остались слухами. Проект с очень размытым позиционированием так и не получил общенациональную популярность.