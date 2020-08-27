В Украине резко дорожает газ для населения, что является прямым следствием перехода на рыночное ценооборазование с 1 августа, которое требовали МВФ и Евросоюз. На сентябрь "Нафтогаз" установил новую планку — 4,7 гривен за куб, что почти в полтора раза дороже (а точнее на 45%), чем в августе.

По годовому тарифу ценник также вырос — с 4,73 до 5,24 гривен за куб. В "Нафтогазе" такое резкое подорожание объяснили скачком цен на европейских хабах, к которым привязаны украинские цены.

На голландской бирже TTF на этой неделе действительно ажиотаж - газовые котировки выросли до максимуму с марта 2020 года — до 103,6 долларов за тысячу кубометров. Причин несколько, в частности, увеличение спроса на газ и рост цен в Азии, а также близящееся начало нового отопительного сезона.

"Скорее всего, цены и дальше будут расти. Поэтому уже скоро мы увидим ценник в 6 гривен за куб, а зимой - и 7 гривен", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Впрочем, у "Нафтогаза" была возможность не пересматривать цены или, как минимум, повысить их не так существенно, - заявляют эксперты.

"В хранилищах - рекордные объемы, закупленные еще по низким летним ценам, - около 22 млрд кубов. Есть газ внутренней добычи. Все это позволяет держат ценник. Но "Нафтогаз" как монополист может диктовать рынку свои условия, что он и делает. Стоит готовится к тому, что с октября газ еще больше подорожает", — отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Так что, спустя почти месяц работы газового рынка, украинцы уже ощутили его минусы - цены на газ никто не контролирует, но пока не увидели обещанных плюсов, в частности, ценовой конкуренции между поставщиками и различных акций и скидок.

"Страна" разбиралась, что происходит с ценами на газ, и почем придется платить за отопление этой зимой.

"Пригласительные" цены закончились

В августе, когда только начал работать рынок газа для населения, "Нафтогаз" выставил "пригласительный тариф" — 3,24 гривны за куб. Это было на 15% дороже, чем июльская цена по ПСО, но дешевле, чем для промышленности (3,57-4,17 гривен в зависимости от объемов и способа оплаты).

Тогда эксперты связали "скидку" с попыткой НАКа со старта набрать как можно больше розничных клиентов за счет откровенного демпинга.

Ведь облгазсбыты дал более высокий ценник. К примеру, "Киевгаз Энерджи" — 4,49 гривен, "Азовгаз" — 4,4, "Волыньгазсбыт", "Винницагазсбыт", "Днепропетровскгаз" , «Сумыгазсбыт»— 4,49 и т.д.

Но, как стало известно "Стране" из своих источников, большой миграции клиентов, несмотря на призыв "Нафтогаза" менять поставщика, пока не наблюдается, хотя несколько сотен "перебежчиков" за месяц все же было.

А уже с сентября НАК начиняет закручивать гайки.

Ценник на следующий месяц на 45% превышает августовский — 4,7 гривен за куб. Эта цена не включает доставку, которая в зависимости от региона стоит от 30 копеек до 3 гривен за куб, так что новая минимальная планка для конечных потребителей на сентябрь - 5 гривен за куб, а максимальная (для части западных регионов, где абонплату самая высокая) близится в 8 гривнам.

До 15 сентября люди еще могут купить газ по годовому контракту по 4,73 гривен за куб, поле чего он тоже подорожает до 5,24 гривен.

Интересно, что по годовым контрактам ценники региональных поставщиков газа не намного выше, чем у НАКа. А можно найти и более выгодные предложения

До конца этого месяца газ у облгазсбытов можно выкупить на год вперед по 4,5 гривен, по 15 сентября — по 5 гривен, а после этого — по 5,5 гривен за куб.

То есть, "Нафтогаз", похоже, отказался от демпинга и начинает вовсю зарабатывать на украинцах.

Вопрос - почем теперь будет газ от других поставщиков. Ведь облгазсбыты закупают газ у монополиста - "Нафтогаза" и еще приклеивают к тарифу свою наценку. То есть, стоит ожидать, что у других компаний газ в сентябре будет еще на 15% дороже, то есть, больше 5 гривен даже без учета доставки.

В облгасбытах "Стране" пояснили, что пока цены на сентябрь нет, они объявят ее в ближайшее время.

Почему дорожает газ

В самом НАКе резкое повышение цен пояснили тенденциями на европейских биржах.

"Рост цен обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона. Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа", — пояснили в "Нафтогазе".

За последнюю неделю котировки на голландской бирже TTF выросли с 89 долларов до 103,6 долларов за тысячу кубометров. Эта цена является рекордной с марта 2020 года, ведь с весны газ в Европе только дешевел и отдельные партии можно было найти и по 50 долларов.

Причина резкого подорожания — рост спроса на газ и увеличение его цены в Азии, небольшой подъем нефтяных котировок (к которым биржевой газ отчасти привязан), а также близящееся начало отопительного сезона.

"У нас установлено правило импортного паритета, то есть, цена на газ зависит от котировок на европейских биржах плюс доставка и курс доллара. Биржи всегда чутко реагируют на начало сезона. Кроме того, хабы - это спекуляции и реакция на любые события как на газовом рынке, так и вне него. Но биржи - это только четверть европейского газового рынка. Есть еще среднесрочные и долгосрочные контракты. Нас же решили "привязать" к спотовому рынку, то есть, рынку срочных продаж, а там и цены выше и их колебание больше", — пояснил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Юрий Корольчук говорит, что газ на европейских биржах будет и дальше дорожать.

"Европа в этом году не делала таких больших запасов, как в прошлом (тогда ожидались проблемы с транзитом газа "Газпрома" через Украину, что заставило европейских трейдеров забить хранилища под завязку - Ред.). Так что цены будут расти, особенно, если зима окажется холодной. Коррективы может внести разве что повторный карантин из-за второй волны коронавируса, хотя, судя по всему, жестких ограничений уже никто вводить не будет, то есть, экономика продолжит работать в нормальном режиме", — говорит Корольчук.

По его прогнозам, средняя цена на газ на начало зимы достигнет 6 гривен за куб (без доставки), а в январе-феврале может быть и 7 гривен.

Летний газ по зимним ценам

Впрочем, европейский аргумент НАКа выглядит не очень убедительно.

Во-первых, неясно, почему когда газ в Европе обвалился до 50-60 долларов, украинцы такой "распродажи" не увидели. Летом газ дешевел, но не так резко, как в соседних странах.

Во-вторых, непонятно, почем с 1 сентября наши граждане должны платить за газ дороже, если в хранилищах - огромные запасы газа, закупленного еще летом по бросовым ценам.

"В хранилищах - рекордные запасы, порядка 21,9 млрд кубов. Они уже закуплены по летнему ценнику. То есть, с сентября НАК попросту будет перепродавать этот газ населению с большими наценками", — говорит Скубченко.

В-третьих, есть газ внутренней добычи, стоимость которого не превышает 50 долларов за тысячу кубов, то есть даже с учетом накруток поставщика — меньше 2 гривен за куб.

Облгазсбыты уже подняли "бунт" против НАКа и даже направили в Кабмин письмо с просьбой обязать "Нафтогаз" продавать на бирже часть дешевого газа "Укргазвидобування". Но пока власти на эту просьбу не отреагировали.

Но сам "Нафтогаз" при желании мог бы держать невысокие цены, как минимум, еще несколько месяцев. Как видно, этого не случилось.

"НАК повел себя как монополист. Никакого рынка газа у нас нет, в Украине не работают прямые поставщики, обладающие собственным ресурсом. Поэтому "Нафтогаз" может выставлять буквально любые ценники. Ранее был ограничитель - ПСО. Но его отменили, и обратно уже не отыграют. Это значит, что ценовые рекорды у нас - впереди", — говорит Скубченко.

"Кабмин в принципе может заставить "Нафтогаз" продавать часть газа "Укргазвидобування" на бирже. Но тут мы упираемся в набсовет, который явно против "газовой распродажи". Не секрет, что НАК по-сути на внешнем управлении, и он, мягко говоря, не особо прислушивается к пожеланиям правительства. Поэтому может выставлять любой ценник и заявлять, что именно он и есть "рыночный", — отметил Корольчук.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что повышения цен на газ можно было бы избежать, заменив в свое имя формулу "хаб плюс" на "хаб минус". То есть, вместо того, чтобы доплачивать за транспортировку, можно было бы отнимать стоимость доставки российского газа в Европу через нашу ГТС.

"К сожалению, сейчас цена на украинском рынке значительно выше - на уровне европейский рынок плюс (а не минус) транспортировка", - написал Витренко на своей странице в Facebook.

И теперь страдает экономика и потребители.

"Когда в Украине цены на газ выше европейских (из-за стоимости транспортировки), белые отрасли наше экономики теряют конкурентоспособность. А это налоги и рабочие места. И из-за повышения цен у людей становится меньше денег, который они могли бы потратить на другие товары украинского производства. Не говоря уже о снижении уровня жизни и дополнительные стимулы уехать из страны", — написал Витренко.

Какими будут платежки

Дорогой сентябрьский газ — это прежде всего, газ для кухни, так как отопительный сезон еще не начался. Украинцы за него переплатят, но так как потребление сравнительно небольшое, удар по кошельку будет не очень существенным.

Но уже в октябре ситуация резко поменяется. И, в первую очередь, для жителей частных домов, отапливаемых газом. Если газ и дальше будет дорожать, то уже к зиме им придется платить практически по тем же высоким тарифам, которые были до резкого обвала цен на газ в Европе.

При средней цене газа в 7 гривен с учетом абонплату (которая с октября также будет расти) итоговый тариф вполне может выйти на 8-8,5 гривен за куб. То есть, за отопление дома в 100 квадратов придется отдать до 4-5 тысяч гривен в месяц.

Для многих украинцев, особенно сельских жителей такие платежки могут оказаться неподъемным. Поэтому армия "отказников" от газового отопления будет только расти. "Страна" уже писала, что в селах люди на зиму переезжают в сараи и летние кухни, переходят на дрова или попросту мерзнут, так как платить за газ нечем.

Для жителей многоэтажек ситуация пока более спокойная. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжает действовать цена ПСО. В августе она составляла 2,9 гривен за куб. На сентябрь ценника еще нет, хотя в теории он тоже может немного подрасти, так как привязан к формуле "Амстердам плюс", то есть, тому же европейскому хабу.

"Есть информация, что такую цену заморозят до выборов", — рассказывали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго.

А вот что будет после выборов - вопрос открытый. Если цены на газ в Европе пойдут на новые рекорды, то подорожает газ и для теплокоммунэнерго.

Но в зиму жители многоэтажек заходят с тарифами, которые НКРЭ утвердила это весной для большинство городов. Сам тариф разбит на несколько составляющих (стоимость тепла, его доставки и т.д), поэтому базовые цифры во многих городах даже снизились. Но полная платежа выросла, как минимум, на 10%.

И пока неясно, последний ли это пересмотр тарифов. В Меморандуме с МВФ прописаны рыночные тарифы для населения. На повышении цен настаивают и в теплокомунэнерго, заявляя, что даже весенние тарифы, которые по-сути еще не работали, уже "заниженные" и их, якобы, нужно повышать.