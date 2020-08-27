Президент Владимир Зеленский разрешил долгую интригу с кандидатурой партии власти “Слуга народа" (СН) на мэра Днепра, остановив выбор на депутате Днепропетровского облсовета от партии Порошенко, главраче областной больницы Сергее Рыженко.

Также определился кандидат в мэры родного города президента. Им стал директор принадлежащего Ахметову Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.

Эти назначения для широкой публики оказались во-многом неожиданными. Но в них есть своя важная логика, о которой и рассказывает "Страна".

Чужой кандидат

"Страна" писала, что в Офисе президента (ОП) долго тянули с выбором кандидата от "Слуги народа" на городского голову Днепра. Основными претендентами считались Сергей Рыженко и народный депутат от СН Максим Бужанский, избранный по одному из мажоритарных округов Днепра. ОП в итоге предпочел первого. Собеседник издания в Офисе утверждает, что вопрос кандидатуры решила социология. "Бужанский яркий, но он очень "узкий" по части электората. Рыженко более электорально универсален с учетом потенциального второго тура", - заявил собеседник "Страны".

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в середине лета, уровень поддержки действующего мэра Днепра Бориса Филатова - 42,6% респондентов, определившихся с выбором и готовых проголосовать. Рейтинг депутата Бужанского — чуть более 13%. Рыженко в исследовании не фигурировал. При этом за СН на выборах в горсовет готовы отдать голоса 24,3% определившихся участников опроса.

В распоряжении "Страны" есть результаты соцопроса, в начале августа проведенного "Рейтингом", но пока не обнародованного. По этим замерам, уровень поддержки СН на выборах в горсовет составляет 13,5%. Рейтинг Филатова среди определившихся респондентов составляет 48,5%, Рыженко — 7%.

Выбор в пользу Рыженко, надо сказать, неоднозначный. В облсовете главврач до сих пор входит в состав фракции "Солидарности", то есть партии Петра Порошенко. Фактически Зеленский предпочел депутата облсовета от оппонирующей политсилы члену собственной парламентской фракции. И это, конечно, стало избирательным подарком для конкурентов Рыженко.

Впрочем, как говорят в политтусовке Днепра, определяющим при выборе именно этой кандидатуры могли стать связи Рыженко с местным авторитетным бизнесменом Александром Петровским. О Петровском, известном также в узких кругах под прозвищем "Нарик", много писала в свое время "Страна". Этот человек поспособствовал получению так называемого Томоса Православной церкви Украины, созданной усилиями Порошенко, США и Вселенского патриархата.

Собеседник издания в избирательном штабе мэра Филатова утверждает, что бизнесмен Петровский оказывает прямое влияние на избирательную кампанию "Слуги народа" в городе Днепре.

"За формирование избирательного списка партии в горсовет, избиркомов, кандидата Рыженко отвечает Петровский", - настаивает источник. В Интернете можно найти общие фотографии Рыженко и Петровского с каких-то публичных мероприятий, однако прямых доказательств поддержки одного другим "Страна" не нашла.

В пользу же кандидата Рыженко играет его известность в городе. "Он врач, администратор. С ним бороться Филатову будет тяжелее, чем с каким-либо другим кандидатом от "Слуги народа". Хотя пока он у Рыженко выигрывает", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

Врач Сергей Рыженко идет на выборы от "Слуги народа", фото: oblrada.dp.gov.ua

Битва за советы

Первым номером избирательного списка СН в Днепропетровский областной совет будет нынешний глава выборного органа Святослав Олейник, которого называют близким к влиятельному бизнесмену Игорю Коломойскому.

Не исключено, что Олейник хочет сохранить председательский пост по результатам кампании. Собственно, первый номер под него в списке СН говорит о том же.

Правда, не факт, что президентская партия в новом созыве облсовета создаст твердое большинство собственными силами. По августовским данным "Рейтинга", которыми располагает "Страна", за партию Зеленского готовы проголосовать только 22,8% определившихся респондентов. Рейтинг "Оппоплатформы" - 16,6% участников опроса, Блока Вилкула (под таким названием в опросе партия бывшего вице-премьера Александра Вилкула "Украинская перспектива") - 15,8%, партии Филатова "Пропозиция" - 11,6%. По данным "Страны", обсуждается конфигурация, которая позволит Олейнику остаться в кресле. Собеседник издания в окружении Вилкула допускает, что партия вступит в союз с СН в новом созыве. В таком случае сам Вилкул не будет претендовать на пост главы облсовета.

При этом по Днепру ходят противоречивые слухи о его планах на выборы мэра. Собеседник издания в штабе Филатова утверждает, что бывший вице-премьер все-таки будет баллотироваться на городского голову. Источник в окружении самого Вилкула говорит, что решения на этот счет пока нет. "Александр Юрьевич еще думает", - комментирует он. Политолог Андрей Золотарев со ссылкой на свои источники говорит, что в мэры тот не пойдет. По июльским замерам "Рейтинга" уровень поддержки Вилкула — 13,3% среди определившихся респондентов, по августовским — 14,9%.

По новому избирательному кодексу ему нельзя баллотироваться одновременно в облсовет и на городского голову Днепра. Второй вариант возможен только при участии в выборах в городской совет.

Собеседник среди депутатов-мажоритарщиков от СН расценивает шансы победы Вилкула в избирательной гонке за пост мэра как близкие к нулю.

"Его вообще не было видно в городе после провала на парламентских и президентских выборах в прошлом году. Сомневаюсь, что ему что-то светит", - утверждает он.

В тоже время, источник в штабе Филатова не исключает, что Вилкул пойдет на мэра Днепра для раскрутки собственной партии в горсовет.

Вполне вероятно, что партия Вилкула станет партнером СН после выборов. Собеседник в штабе Филатова предполагает попытку создать коалицию СН, Блока Вилкула и партии местного политика и бизнесмена Загида Краснова "Общественная сила" (по августовским замерам "Рейтинга" 9,6% среди тех опрошенных, кто определился с выбором и готов проголосовать).

"Не думаю, что они (в СН — Ред.) питают большие надежды на Рыженко. Реальная задача для них — завести как можно больше депутатов в горсовет и "расписать" коалицию на троих с Вилкулом и Красновым, возможно, присовокупив депутатов из "Евросолидарности" и "Батькивщины", если те пройдут", - утверждает источник в Днепровском горсовете.

В тоже время, может быть и альтернативный расклад большинства, в основе которого окажутся партии "Пропозиция", "Оппоплатформа" и вся та же партия Вилкула, у которого установился определенный контакт с ОПЗЖ в Кривом Роге (но об этом ниже).

В целом, если победа Филатова на выборах мэра выглядит более чем вероятной, то вокруг состава будущего горсовета и разворачивается основная интрига.

Также еще один элемент неизвестности - пойдет ли на выборы отдельно от "Слуги народа" Максим Бужанский. Сам он пока не ответил на звонки журналиста "Страны" и на просьбы о комментарии, отправленные через мессенджер.

Кривой Рог отдали Ахметову

Очень показательно разрешилась интрига вокруг определения кандидата от "Слуги народа" в мэры Кривого Рога.

Изначально туда как "кандидат номер один" рассматривался друг президента нардеп от СН Юрий Корявченков (он же Юзик).

Но, как писала "Страна", ближе к концу августа концепция поменялась. По одним данным сам Юзик не захотел идти на мэра, по другим - у Банковой не было уверенности в его победе, а поражение кандидата от "Слуги народа" в родном городе президента было бы расценено как его личный позор.

Поэтому после некоторых раздумий решили не рисковать, а сделать ставку на человека Рината Ахметова, чья бизнес-группа самая влиятельная в городе. По итогу, кандидатом в мэры от "Слуги народа" стал директор принадлежащего Ахметову Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.

Правда, это еще не означает, что победа ему гарантирована.

По информации "Страны", кандидатуру Шевчика плохо встретила семья Вилкулов. Юрий Вилкул уже десятый год руководит Кривым Рогом. Информация идет противоречивая, будет ли он баллотироваться на новый срок — хотя бы из-за возраста: ему 70 лет. Но в любом случае Вилкулы хотели бы видеть в мэрском кресле лояльного лично к ним человека, а не чужака, пусть даже из финансово-промышленной группы Ахметова, к которой их тоже до недавних пор относили.

Не исключено, что Шевчик в итоге встретится на выборах с человеком Вилкулов — экс-нардепом от "Оппоблока" Константином Павловым. Интересно, что недавно тот стал главой местной ячейки "Оппозиционной платформы — За жизнь" и, судя по всему, будет от нее кандидатом в мэры. Как уточняет источник "Страны" в окружении Александра Вилкула, он согласовал переход Павлова в ОПЗЖ. И если Юрий Вилкул все-таки не пойдет на выборы, то именно Павлов и составит основную конкуренцию Шевчику.

Если подытоживать, то по отбору кандидатов в мэры видно, что команда президента отдала регион на откуп местным группам влияния, отказавшись быть активным игроком на местных выборах. В мэры Днепра идет человек, которого связывают с "Нариком". На формирование списка в облсовет партии президента, вероятно, будет иметь влияние группа Коломойского. И даже в родном городе Зеленского кандидатом будет не его друг Юзик, а топ-менеджер Ахметова.

Не исключено, что подобная модель будет применена партией президента и в других регионах. Тем более, что позиции "слуг народа" там, как правило, куда слабее, чем в Днепропетровской области.