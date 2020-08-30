В ночь на 19 августа, в Анталии во время совместного ужина в ресторане был убит один из влиятельных воров в законе азербайджанского происхождения Надир Салифов по кличке Лоту Гули.

Убил "законника" его ближайший помощник и воспитанник Хаган Зейналов по кличке Хан Бакинский.

"Страна" узнала подробности убийства, а также выяснила, как это повлияет на криминальную ситуацию в Украине.

"Крестный отец" из Азербайджана

Вор Надир Салифов по кличке Лоту Гули входил в десятку самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. Основным доходом его криминального бизнеса было крышевание так называемой овощной мафии - азербайджанских оптовых и розничных торговцев овощами и зеленью. Помимо этого он выполнял функции своего рода "крестного отца" над всеми азербайджанскими общинами в России, Украине, Казахстане и Турции.

Также Лоту Гули организовал разветвленную сеть своих "смотрящих", которые претендовали на лидирующие позиции практически во всех криминальных промыслах в этих странах - от похищений бизнесменов с последующим вымогательством, до автоугонов и контрабанды наркотиков, сигарет и контрафактного алкоголя.

Интересно, что Лоту Гули считался ревнителем старых воровских традиций, что не мешало ему обладать огромным богатством - источники "Страны" утверждают, что Надир Салифов был мультимиллионером с состоянием более полумиллиарда долларов. Дело в том, что Лоту Гули умудрялся руководить своим криминальным кланом даже находясь в тюрьме - из заключения вор вышел лишь в 2017 году после нескольких "ходок" (с небольшими перерывами) в тюрьму общим сроком около 21 года.

"Топтал" срока Лоту Гули в азербайджанских тюрьмах. Там вор считался одним из самых опасных криминальных лидеров, поэтому часть своих ходок он отбывал на особом режиме, говоря простым языком - в помещениях тюремного типа, а не на общей зоне.

Тем не менее, находясь в тюрьме, Лоту Гули регулярно организовывал видео-конференции со своими соратниками - работа его криминального клана не прекращалась ни на минуту за все время заключения. Более того, Надир Салифов умудрялся отвоевывать лакомые куски бизнеса у других воров в законе, а также организовывать рейдерские захваты овощных баз и рынков по всему бывшему СССР. Так под контроль вора в законе в свое время попали очень влиятельные азербайджанские бизнесмены вроде бывшего хозяина крупнейшего московского рынка "Черкизовский" Тельмана Исмаилова и застройщики Зарах Илиев и Году Нисанов.

Конечно, агрессивная манера завоевания новых бизнес-сфер не нравилась многим, в том числе коллегам Лоту Гули - другим ворам в законе. В 2005 году статус Лоту Гули как коронованного вора был не признан несколькими влиятельными ворами - Ровшаном Ленкоранским, Мамедом Масалинским, Чингизом Седым и Хикметом Сабирабадским. Лоту Гули поставили в вину жестокие избиения в тюрьме других воров в законе, которые претендовали на лидерство в местах заключения, где отбывал срок Надир Салифов.

Из тюрьмы в Турцию или кому мешал покойный?

После освобождения из тюрьмы в 2017 году Надир Салифов эмигрировал в Турцию. В этой стране его неоднократно задерживали, но отпускали через короткое время - дело в том, что Надир Салифов поддерживал дружеские связи с лидерами турецкой мафии. И продолжал конфликтовать с кланом покойного вора Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский (его убили в Турции за год до приезда туда Лоту Гули - Ред.).

Клан убитого Ровшана Ленкоранского подозревал, что их главу убили по заказу Лоту Гули - из-за давнего московского конфликта, когда Ленкоранский был во главе воров, не признавших Гули вором в законе. Поэтому одной из основных версий убийства Лоту Гули считается месть братьев покойного вора Ровшана Ленкоранского - по информации источников "Страны" в полиции, убийцу Лоту Гули - Хагана Зейналова попросту подкупили.

В Украине Надир Салифов конфликтовал с вором Андреем Недзельским по кличке Неделя. Ранее была информация, что избиение Недели в Киеве было организовано Лоту Гули. Дело в том, что Неделя претендовал на роль лидера воровского сообщества в Украины. В свою очередь, Лоту Гули как отбывший более двух десятков лет в тюрьме, считал Неделю "апельсином" - Андрей Недзельский не обладал тюремным прошлым, за исключением небольшого срока в испанских и французских тюрьмах за подделку иностранных паспортов.

Однако вопросы бизнеса более актуальны в современном воровском сообществе, чем воровские традиции. Именно в этом и зацепились Лоту Гули и Неделя - Андрей Недзельский по сей день контролирует контрабандные потоки через западную границу Украины. В свою очередь, Лоту Гули за последние два года по сути захватил контроль над контрабандой сигарет и наркотиков в западных районах Одесской области, договорившись с лидером местной криминальной группировки Олегом Попеску по кличке Румын. Также Лоту Гули активно общался с представителями западно-украинских криминальных группировок фактически в обход Недели.

По другим данным, конфликт Недели и Лоту Гули преувеличен и они имели точки соприкосновения.

Впрочем, основания для заказа убийства азербайджанского вора были еще как минимум у нескольких десятков влиятельных бизнесменов и криминальных авторитетов. Но узнать правду будет довольно трудно - даже при том обстоятельстве, что убийца Лоту Гули задержан. Дело в том, что в турецких тюрьмах так же очень велико влияние воров в законе и местных, турецких авторитетов.

Поэтому жизнь киллера Лоту Гули может оборваться в любой момент - заказчики убийства вора могут организовать это в любой момент. Именно поэтому турецкая полиция конвоирует киллера Хагана Зейналова в мощном бронежилете и под усиленной охраной.

Как ляжет карта для Украины

Для Украины убийство Лоту Гули означает начало крупного передела за контроль над криминальным бизнесом. В первую очередь убийство Лоту Гули означает некоторое ослабление позиций Олега Попеску по кличке Румын. Впрочем, к таким изменениям авторитету не привыкать, так как Олег Попеску давно и прочно утвердил свое влияние на Бессарабию и плотно завязан бизнес- и дружескими связями с бессарабскими авторитетными людьми.

Также изменения могут коснуться самого Недели. Если верны сведения о его конфликте с Лоту Гули, то убийство последнего будет на руку Недзельскому. Правда, он сейчас сталкивается с нарастающим влиянием конкурирующего днепровского клана вора Умки. Исчезновение мощного авторитета Лоту Гули так же играет на руку и этому клану - будет возможность поучаствовать в борьбе за его наследство.

С учетом большой роли, которую в последнее время "днепропетровцы" играют в политической жизни страны, выходит на первые роли и авторитетов из этого региона вполне логичен.

Но самым непосредственным образом убийство Лота Гули скажется на ситуации внутри азербайджанской диаспоры и бизнеса ее представителей в Украине. У них должен появится новый "главный смотрящий", который заменит погибшего авторитета. И пока не очень понятно, насколько мирной (или, наоборот, не мирной) будет борьба за освободившееся место.