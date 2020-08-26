"Страна" в ноябре 2017 года опубликовала расследование о том, как государство финансирует структуры, связанные с ультраправой организацией С14. Тогда мы выяснили, что государство платит огромные суммы связанным с радикалами общественным организациям.

Это было обычным явлением во времена правления Порошенко.

"Страна" выяснила, как изменилась ситуация с финансированием ультраправых за счет бюджета после прихода к власти Зеленского. Как оказалось - финансирование увеличилось.

Сеть организаций под разными вывесками

Группировка С14 известна тем, что ее участники исповедуют ультраправые взгляды, а также признавались в тесных связях с СБУ.

Руководит группировкой Евгений Карась, в ее состав входят, в частности, Денис Полищук и Андрей Медведько - двое обвиняемых в убийстве в 2015 году известного писателя и журналиста Олеся Бузины.

С ультраправыми из С14 тесно связан ряд структур, зарегистрированных под вывесками общественных организаций. Они связаны через общих учредителей и руководителей. Ядро группировки - общественная организация "Сечь - С14", учредитель и руководитель которой Евгений Карась.

Оба обвиняемых в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько и Денис Полищук являются соучредителями "Национального центра правозащиты". Евгений Карась имеет право подписи всех документов данной организации, а зарегистрирована она по его домашнему адресу.

В другой организации "Образовательные ассамблеи" Карась также имеет право подписи всех документов, и еще вдобавок является там учредителем.

Еще одну связанную "контору" под вывеской "Союз ветеранов войны с Россией" учредили Евгений Карась, а также Денис Полищук вместе с Николаем Панченко. Последний также является соучредителем "Образовательных ассамблей".

Сейчас у организации с этим названием два новых учредителя - общественные организации "Киевский союз ветеранов войны с Россией" и "С14". Руководит ею Андрей Медведько.

Также Андрей Медведько является руководителем еще одной общественной организации "Украинская военная победа" ("Українська військова звитяга" - Ред.). Ее он учредил вместе с вышеупомянутым соучредителем "Образовательных ассамблей" Николаем Панченко, а также с Павлом Полищуком - братом Дениса Полищука, второго обвиняемого в убийстве Олеся Бузины.

Основные спонсоры - три министерства и Кличко

"Страна" обнаружила ряд проектов, под прикрытием которых госструктуры уже при новой власти продолжают финансировать ультраправых.

В 2019 году "Союз ветеранов войны с Россией" получал финансирование по линии Госслужбы по делам ветеранов войны и АТО (позднее преобразовано в министерство по правам ветеранов). Госслужба одобрила проект "Часовые прав ветеранов" ("Вартові прав ветеранів" - Ред.). Проект предусматривал выдачу денег из госбюджета почти на 900 тыс. грн.

Еще один проект - в октябре 2019 года Киевская горадминистрация (КГГА) под руководством Виталия Кличко перечислила почти 200 тыс. грн. "Национальному центру правозащиты" по проекту "Правосознание столицы". Информацию об этом мы нашли на портале бюджетных платежей "Е-дата":

Источник: e-data.gov.ua

В списке поддержанных в 2019 году проектов, который размещен на сайте департамента образования и науки КГГА, в качестве получателей финансовой поддержки указаны три связанные с С14 организации - "Союз ветеранов войны с Россией", "Национальный центр правозащиты" и "Образовательные ассамблеи":

Источник: don.kyivcity.gov.ua

В 2020 году организации из "пула С14" продолжают получать госфинансирование. В министерстве молодежи и спорта их включили в список проектов "национально-патриотического воспитания", которые получают финансовую помощь от государства в этом году на сумму больше 260 тыс. грн.:

Источник: dsmsu.gov.ua

В министерстве культуры, как сообщала "Страна", в январе 2020 года распределили 20 млн гривен из бюджета среди 165 проектов молодежных и детских общественных организаций. В результате конкурса бюджетные средства получила "Образовательная ассамблея" из пула ультраправой группировки С14. В очереди на финансирование стоит также "Национальный центр правозащиты".

От министерства по делам ветеранов структуры из "пула С14" должны получить в этом году больше 1,3 млн грн. бюджетных денег. Согласно приказу министерства, "Образовательные ассамблеи" получат 350 тыс., "Союз ветеранов войны с Россией" - 600 тыс., "Украинская военная победа" - 360 тыс. грн.:

Источник: mva.gov.ua

В итоге, при Зеленском значительно увеличились суммы, которые государство платит радикалам из С14 под прикрытием разных патриотических проектов.

Ультраправые в органах власти

Такие успехи в получении государственного финансирования можно объяснить влиянием, которое за последние годы ультраправые получили в органах власти.

Тактика радикалов проста: они разными способами входят в состав общественных советов при министерствах и других органах. Эта тактика приносит дивиденды.

К примеру, "лидер" С14 Евгений Карась участвует сразу в двух общественных советах. Одним из последних приказов бывшего главы Министерства молодежи и спорта Игоря Жданова, перед его отставкой в августе 2019 года, был сформирован общественный совет министерства, куда вошел лидер ультраправых. Карася туда выдвинул "Союз ветеранов войны с Россией":

Источник: dsmsu.gov.ua

Также лидер С14 ежегодно, начиная с 2016 года, неизменно входит в состав общественного совета Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). "Страна" не раз уже подробно рассказывала о возможных фальсификациях при выборах общественного совета НАБУ.

В 2018 году "Страна" сообщала, что в Совет общественного контроля при НАБУ проходят лидер ультраправых из С14 Карась и "Топор орды".

А в 2020 году при выборах совета НАБУ вспыхнули сразу несколько скандалов. Документы кандидатов и результаты голосования имели признаки фальсификаций. А две третьи нового состава совета оказались тесно связаны с "Демократической сокирой " - организацией, поддерживающей Петра Порошенко.

Еще трое новых членов совета при НАБУ оказались выходцами из среды ультраправых, среди них был лидер С14 Евгений Карась. Об этом сообщала "Страна".

Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве Олеся Бузины, входит в состав общественного совета при министерстве ветеранов. Его туда включили от общественной организации "Украинская военная победа" ("Українська військова звитяга"):

Источник: mva.gov.ua (фрагмент)

Как видим, представители организаций, связанных с ультраправой группировкой С14, входят в общественные советы министерств, финансирующих проекты связанных с радикалами структур. А участие "вождя" С14 в работе совета при НАБУ, не исключено, обеспечивает прикрытие всей схемы по получению денег из бюджета.

Майдан, убийства, СБУ

"Страна" еще в начале 2018 года подробно рассказывала, что известно об ультраправой организации С14. Вкратце напомним основные вехи "боевого пути" радикалов.

Во время Майдана глава группировки С14 Евгений Карась был одним из "комендантов" здания Киеврады. В одном из интервью он сообщил о захвате в плен сотрудников милиции. 24 января 2014 года его объявили в розыск:

Источник: novosti.dn.ua

По данным СМИ, С14 тогда обвиняли в пытках людей. Однако это дело после Майдана, как и многие другие, было прекращено.

Самое громкое дело, где фигурируют члены С14, - убийство 16 апреля 2015 года украинского писателя и журналиста, бывшего шеф-редактора газеты "Сегодня" Олеся Бузины.

Министр МВД Арсен Аваков 18 июня 2015 года заявил в своем "Фейсбуке" о задержании по обвинению в этом убийстве участников С14 Андрея Медведько и Дениса Полищука. Позже в комментарии он сообщил о задержании третьего участника, без указания фамилии, которого подозревали в организации убийства:

Источник: facebook.com/arsen.avakov.1

Как сообщали СМИ, лидер С14 Евгений Карась считал, что глава МВД имел в виду именно его, когда сообщал о "третьем подозреваемом".

Однако впоследствии "третий подозреваемый" из расследования исчез. Сам Карась свою причастность к преступлению отрицает.

Дело об убийстве Бузины уже много лет рассматривает Шевченковский суд столицы. В обвинительном акте не фигурируют уже ни заказчики, ни организаторы преступления. По версии следствия, Медведько и Полищук якобы сами по себе подготовили и осуществили убийство писателя из-за идеологической вражды.

Большой скандал вызвало и признание лидеров С14, что они устраивают свои акции, которые часто переходят в избиения, по наводке спецслужб. Один из известных националистов Дмитрий Резниченко прямо обвинил Евгения Карася в работе на СБУ. Вскоре после этой публикации Резниченко сильно избили. Он заявил, что на него напали люди из С14.

Сейчас националистов трудоустроили в официальную силовую структуру при Киевской городской госадминистрации "Муниципальная варта". Об этом также сообщала "Страна".

В июне 2020 года неизвестные расстреляли под Киевом бизнесмена Игоря Плекана. Как сообщала "Страна", у погибшего был давний конфликт с националистами. Они его обвиняли в организации покушения в 2018 году на одного из "вождей" С14 Сергея Мазура.

После убийства Плекана глава С14 Евгений Карась откровенно этому радовался:

Источник: телеграм-канал Евгения Карася

Еще один инцидент - в "С14" признали, что напали на офис "Просвиты" в Днепре и избили ее активистов.

В руководстве Евросоюза заявили о связях украинской "С14" с праворадикальными движениями.