В Украине выросла минимальная зарплата. На внеочередном заседании 25 августа парламент большинством голосов принял законопроект №3963. Напомним: этот проект в Раду внес президент Зеленский, что многие связали с приближающимися местным выборами.

Правда, минималка в Украине увеличилась несущественно - с 4723 до 5 тысяч гривен, то есть, на меньше, чем на 300 гривен.

Но, чтобы даже эта небольшая надбавка отразилась на зарплатах (прежде всего, в бюджетной сфере), Кабмин еще должен утвердить повышение первого тарифного разряда. Проект соответствующего постановления уже есть. Он предусматривает рост оклада для первого тарифного разряда с нынешних 2102 гривен до 2225 гривен, то есть, на 123 гривны. Для самого высокого - 25 разряда (по нему оплачиваются специалисты руководящего звена) предусмотрено повышение с 9480 до 1035 гривен, то есть, на 555 гривен.

Впрочем, зарплаты бюджетников - это лишь один нюанс минималки.

Есть и другие. Прежде всего, повышение налогов для бизнеса.

"Предприниматели готовятся к повышению единого налога и ЕСВ, что не лучшим образом скажется на бизнесе, в частности, малом и среднем", — говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Всем украинцам - и бизнесу, и рядовым гражданам - стоит готовиться также к повышению налога на недвижимость, госпошлины и судебного сбора, которые также привязаны к минимальной зарплате. При этом некоторые государственные выплаты, скажем, субсидия, наоборот, снизятся.

"Каждая лишняя копейка в доходах граждан при неизменных платежках позволяет государству экономить на субсидиях", — говорит заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

"Страна" разбиралась как новая минималка в пять тысяч гривен отразится на реальных доходах украинцев.

Беспокоятся о зарплатах или о налогах?

Последний раз минималка в Украине повышалась с начала 2020 года, тогда она выросла с 4,2 до 4,7 тысяч гривен. Нынешнее повышение - до 5 тысяч - незапланированное. При этом, судя по настрою властей, оно далеко не последнее. Анонсировано повышение до 6 тысяч с 1 января и до 6,5 тысяч - с 1 июля 2021 года. Правда, пока непонятно - реализуются ли эти намерения либо же речь идет просто о пиаре Зеленского перед местными выборами.

Пока что можно с уверенность лишь говорить о повышении минзарплаты до 5000 тысяч гривен.

Формально это делается для повышения благосостояния украинцев.

"Логика в этом есть. Минимальная зарплата не должна быть меньше реального прожиточного минимума, а он, даже если ориентироваться на официальную потребительскую корзину с учетом нынешних цен составляет порядка 5-5,1 тысяч гривен", - пояснил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Но, понятно, что минимальная зарплата - величина во многом условная. От нее зависят зарплаты преимущественно в бюджетной сфере.

Бизнес платит "белую" минималку, с которой отчисляются налоги. А все остальное - в конвертах. Поэтому повышение минимальной зарплаты - это очередная попытка государства "обелить" часть зарплат.

"В 2013 году доля зарплат в ВВП у нас составляла 37%, а сейчас — 29%, хотя в большинстве европейских стран - от 40% и больше. Так что нынешнее повышение можно рассматривать и как фискальный маневр - это позволит вытащить из тени небольшую часть "конверта", - говорит Пендзин.

Рост налоговых поступлений для зияющего дырами бюджета сейчас как раз кстати. К примеру, в Пенсионном фонде, который наполняется за счет ЕСВ, ситуация критическая. Он уже должен Госказначейству 13 млрд, и, по словам экономиста Виктора Скаршевского, скорее всего, закрывать дефицит ПФ придется за счет бюджета. А на недавнем Кабмине премьер-министр Денис Шмыгаль дал протокольное поручение Минфину усилить контроль за взысканием долгов по ЕСВ.

Но, по словам Шубина, есть и другая опасность - вместо того, чтобы платить больше налогов, бизнес, наоборот, может еще глубже уйти в тень.

"Особенно с учетом того, что полномочия некоторых контролирующих органов урезали. Скажем, Гоструда сейчас может проверять только неформальную занятость, а это к зарплатам в конвертах не имеет отношения. Так что вместо плюсов можем получить минусы. Что мешает работодателю, к примеру, оформить сотрудника не на полную ставку, а на 0,5 или 0,75 или вообще по договору", - говорит Шубин.

Как изменятся зарплаты бюджетников

Самая массовая категория украинцев, у которой появился шанс на реальный рост зарплат - бюджетники.

Правда, для этого Кабмин еще должен пересчитать сетку тарифных разрядов.

В новом законе указано, что соотношение между минимальной зарплатой и первым тарифным разрядом сохраняется. То есть, если минималка увеличилась на 5,86%, то точно так же должен вырасти и первый тарифный разряд.

Уже есть проект постановления Кабмина о новых тарифных разрядах. Он прописывает увеличение с 1 сентября этого года первого тарифного разряда до 2225 гривен (сейчас - 2102 гривны). Соответственно, подтянутся и остальные тарифные разряды. Более подробно с новыми "расценками" по разным тарифным разрядам можно ознакомиться здесь.

Скорее всего, это проект вынесут на ближайший Кабмин, а если этого не произойдет, то повышать оклады бюджетникам будут уже после 1 сентября, то есть, задним числом.

Как видно, первый тарифный разряд подрастет всего на 113 гривен. Но те, чей труд оплачивается по этому разряду (как правило, низко квалифицированные должности) все равно будут получать 5 тысяч гривен, то есть, минималку - просто снизится доплата разницы между окладом и минимальной зарплатой. Для такой категории украинцев рост зарплаты составит порядка 280 гривен.

Такая же ситуация со специалистами вплоть до 12 разряда (для него даже после повышения предусмотрен оклад в 4,7 тысяч, то есть, меньше минималки).

"То есть, принцип уравниловки - когда специалисты многих разрядов получают все ту же минималку, несмотря на существенные различия в образовании и квалификации, сохраняется. Скажем, санитарка и молодой врач будут получать по 5 тысяч, а, возможно, санитарка и больше, так как у нее есть доплаты за стаж, работу с дезинфицирующими средствами и др.", - пояснил Шубин.

Но, к примеру, для работника 13 тарифного разряда (в эту категорию входят, в частности, заведующие детсадами, лаборанты профтехучилищ, руководитель аптек) новая ставка составит 5107,5 гривен против нынешних 4772. То есть, прибавка — 335,5 гривен.

Для самого высокого 25 тарифного разряда (руководящее звено) новый оклад — 10035 гривен (сейчас - 9480). Соответсвенно, доплата - 555 гривен.

"Но это только по окладу. В процентах от оклада рассчитываются различные премии и надбавки, которые могут составлять от 10-15% до 100% от должностного оклада", — говорит Шубин.

То есть, для руководителей бюджетных организаций, которые любят выписывать себе премии по 100-300% от оклада и больше, прибавка может быть существенной.

Дополнительные финансовые потребности на повышение зарплат бюджетникам оцениваются в порядка 4,5 млрд гривен. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, 3,5 млрд будет получено за счет экономии на обслуживании госдолга (она возникла из-за того, что в бюджет был заложен курс выше реального). Еще 541,3 млн даст увеличение налогов, в том числе, НДФЛ (на 461,3 млн). То есть, часть затрат на повышение зарплат компенсируют сами же работники своими налогами.

"Почему опять за наш счет"

В частном секторе влияние минималки на зарплаты очень условное. Ведь зарплаты до 5 тысяч гривен сейчас встречаются не так часто.

Для компаний, которые платят белую зарплату, повышение минималки вообще ничего не меняет.

"Для нас это ничего не значит, все расходы на зарплаты уже сейчас реально больше", - говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Но бизнесу, который платит часть зарплат в конвертах, придется увеличить отчисления на ЕСВ. Если раньше платили 22% с 4,7 тысяч, то сейчас - будут с 5 тысяч гривен.

Также подрастет единый налог для 1-2 группы физлиц-предпринимателей (10% и 20% от минималки соответственно).

"Это небольшое увеличение, всего на 5%, бизнес не умрет", — говорит Олег Пендзин.

Впрочем, сами предприниматели настроены менее оптимистично.

"Бизнес и так переживает нелегкие времена после жесткого карантина. Не у всех есть деньги платить минималку даже в 4,7 тысяч. Но сейчас ее подняли до 5 тысяч, а со следующего года обещают уже 6 тысяч. Однозначно, это будет удар по малому бизнесу. Видя такую тенденцию, предприниматели уже задумались о сокращении персонала. Или ищут другие способы уйти от повышенных налогов. Когда садишься играть в карты с таким шулером как государство, инстинктивно и сам ищешь способ смухлевать", - говорит Сергей Доротич.

"Хорошо быть хорошим за счёт других. Это незначительно, но всё-таки повышает налоговую нагрузку на бизнес и, в первую очередь, это касается малого бизнеса, который сейчас ещё на восстановился после карантина. И не восстановился главным образом из-за неразумной и нерациональной регуляторной политики государства в первые месяцы пандемии. Как гражданин, я за повышение минималки. Как предприниматель задаюсь вопросом - интересно, почему опять за мой счёт?", — говорит совладелица "Ведьма-бар "Лысая Гора" Олеся Остафиева.

"Вместо льготных кредитов для бизнеса, государство повышает налоги, причем на фоне кризиса. Непонятно, чем можно объяснить увеличение минималки, кроме как приближающимися выборами. У нас что - экономическая на подъеме и есть средства для увеличения зарплат", - удивляется глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Минималка в Украине давно стала инструментом гибридного налогообложения. Все мы за то, чтобы люди получали белые зарплаты. Но, очевидно, что экономический кризис - далеко не лучшее время для увеличения фискального давления",— добавил экономист Алексей Кущ.

По словам Александра Шубина, как показывает практика предыдущих повышений минималки, процесс нужно сопровождать усиленным фискальным надзором. "В данном случае рост минималки небольшой, но если ее повысят до 6-6,5 тысяч, то придется мобилизовать контролирующие органы. Иначе вместо плюсов получим только минусы - бизнес попросту уйдет в тень", - говорит Шубин.

"Самое интересное - посмотреть как Минфину удастся вписать в бюджет на следующий год минималку в 6 тысяч. Увеличить дефицит бюджета ему вряд ли позволят, придется разве что придумывать маловыполнимые статьи доходов, скажем, миллиардные поступления от приватизации. Или завышать курс доллара, что позволит на бумаге увеличить поступления от таможни. То есть, мы рискуем получить такой же проблемный бюджет на следующий год, как тот, что имеем сейчас", — говорит Олег Пендзин.

Налоги вырастут, субсидии уменьшатся

Но минималка - это не только зарплаты. К ней привязано немало других платежей. Скажем, налог на недвижимость (до 1,5% от минимальной зарплаты за квадратный метр), судебный сбор (от 0,2% до 1,5%) и другие.

То есть, с ростом минимальной зарплаты автоматически пересчитают и эти налоги. Правда, как пояснил Ростислав Кравец, налоги устанавливаются по состоянию на 1 января и в течение года не меняются. Так что повысятся они уже с 2021 года, причем, если к тому времени минималка вырастет до 6 тысяч, то пересчитывать их будут уже от новой величины.

Также украинцам, у которых вырастет официальный доход, могут урезать субсидии. "Так что еще вопрос - вырастут реальные доходы граждан или, наоборот, снизятся", — говорит Алексей Кущ.

В то же время обеспеченные граждане смогут сэкономить на налоге на роскошь (25 тысяч гривен), который взимается с дорогих авто (стоимость - от 375 минимальных зарплат). До сегодняшнего дня это 1,7 млн гривен, а после повышения минималки — 1,87 млн. То есть, некоторые модели в категорию "роскошных" уже не попадут.