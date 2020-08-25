В украинских поликлиниках - ажиотаж. Родители жалуются, что в школах с них требуют справки о медосмотре детей. Причем о том, что без справки, оказывается, не допустят к занятиям, многих предупредили только недавно, поэтому люди массово ринулись в медучреждения.

В итоге под кабинетами выстраиваются длинные очереди, где сидят как здоровые дети за справками, так и больные - на прием в врачу.

"В одной очереди сидят дети с температурой и кашлем и те, кто пришел на медосмотр в школу. С учетом эпидемиологической ситуации, это может плохо закончиться", — опасаются родители.

Также они говорят, что вырос ценник "на справки" - чтобы пройти медосмотр без волокиты приходится платить до 500-800 гривен в государственной поликлинике или идти в частную, где процедура может потянуть на несколько тысяч.

"Страна" разбиралась, почему поход в поликлинику за банальной справкой превратился в настоящий квест.

Путаница со справками

Собственно, медосмотры для школьников перед 1 сентября всегда были обязательными.

Но в этом году из-за карантина правила изменили.

Так, сначала Минздрав распорядился, чтобы медосмотры проходили по сокращенной процедуре. Вместо полноценного обхода всех узких специалистов (окулист, лор, хирург и др.) разрешили идти только к семейному врачу.

В обязательном порядке нужно было пройти общий осмотр и пробы Руфье (для определения группы по физкультуре). По итогу в поликлинике должны представить справку форму 086/о. Но в Минздраве предупредили: если не пройдена плановая вакцинация, в выдаче справки могут отказать. То есть, автоматически к семейному врачу добавились еще и прививки.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что если населенный пункт попал в красную или оранжевую зону, то медосмотры можно сдвинуть, то есть, приносить справки не к 1 сентября, а позже.

19 августа на брифинге Виктор Ляшко сказал, что обязательные медосмотры - только для детей, которые идут в первый класс, для других - сроки "плавающие". То есть, требование по медосмотру раз в год остается в силе, но справку можно принести позже. При этом сохраняется требование по прививкам - они должны быть, согласно прививочному графику.

"Сегодня вакцины есть в наличии. нужно сделать все десять прививок, которые предусмотрены национальным календарем прививок в зависимости от возраста вашего ребенка", — рассказал Ляшко.

Также в Минздраве заявили, что учителя в период карантина не должны проходить медосмотры.

Но уже 25 августа глава Минздрава Максим Степанов отметил на брифинге, что "медосмотры с большим количеством врачей могут пройти ученики 4-9 классов. Остальные медосмотры могут проводить семейные врачи. Мы внедрили соответствующие изменения в связи с эпидемией и донесли их до министерства образования, чтоб для наших граждан было меньше неудобств".

То есть, получается, что справки уже нужны не только первоклассникам, но и остальным школьникам.

Школы, с учетом подобной неопределенности требуют стандартные медосмотры от всех учеников. Родители говорят, что в школах их предупредили - к 1 сентября нужно принести справку иначе к учебе ребенка не допустят.

"Проблема в том, что заявления Минздрава не подкреплены внесением соответствующих изменений в приказы о прохождении медосмотров. По документам у нас ничего не поменялось - обязаны проходить медосмотры и дети, и педагоги и так называемый декретированный персонал (няни, повара и др.). Получается, что Минздрав разрешил не проходить медосмотры устно, и вся ответственность теперь - на школах и местных властях. А им лишние проблемы не нужны", - пояснил нам глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

"Мы в этом году в обязательном порядке требует справку 086 со студентов, поселяющихся в общежития. Хотя ранее они были необязательны. Считаем, что это - хоть какая -то гарантия в период эпидемии коронавируса", — говорит ректор Харьковского технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.

"Заявления Минздрава - это, конечно, хорошо. Но в случае чего, ответственность на мне. Поэтому у нас и учителя медосмотры прошли, и родителей мы предупредили, чтобы до 1 сентября принесли справки, лишними они точно не будут", - рассказала нам директор одной из столичных школ, попросившая не называть ее имени.

"Медосмотры - обязательны для учеников всех классов", - говорит директор столичной гимназии №179 Ирина Чернилевская.

"Минздрав рекомендует не посещать учреждения здравоохранения без срочной необходимости. Но при этом по состоянию на сейчас требование об обязательном медосмотре не изменили. Более того, сейчас от родителей винницких школьников требуют принести справки до 1 сентября. Хотя еще два месяца назад обещали, что в образовательных учреждениях Виннитчины в этом году не будут требовать медицинских справок. Короче, все как всегда. А крайние - люди", — написала на своей странице в Facebook мама винницкой школьницы и местный депутат Анна Давиденко.

Она также опубликовала письмо департамента здравоохранения Винницкой обладминистрации, в котором указано, что дети могут посещать школы только при наличии справок о медосмотре (086-1/о) и прививках (063/о).

В Facebook-группе "Батьки SOS" некоторые родители жалуются, что кроме стандартной справки о медосмотре с них в этом году требуют еще одну - об эпидокружении. Об этом, в частности, пишет жительница Харькова Юлия Калашник. В их школе нужны справки о медосмотре для первоклассников, для остальных - об эпидемиологическом окружении.

Хотя в Минздраве о таких справках вообще ничего не говорили. Также школы обязали активизировать "санаторно- образовательную работу среди родителей", в частности, о необходимости плановых медосмотров.

В поликлиниках - очереди, а справки подорожали

В итоге люди буквально в последний момент ринулись в поликлиники. Раньше плановые медосмотры в школу начинали проходить еще с мая, поэтому поток пациентов более -менее равномерно распределялся. Но в этом году в мае медучреждения из-за карантина ограничили прием, да и до последней не был известно, как начнется учебный год - в обычном режиме или дистанционно.

Массовый поток школьников спровоцировал огромные очереди в поликлиниках. Формально к семейному врачу можно записаться в электронную очередь и прийти уже на определенное время. Но на практике это не работает, все равно приходится высиживать под кабинетами, - жалуются родители.

Причем, в некоторых поликлиниках ситуация усугубляется тем, что педиатры принимают детей на медосмотры только раз в неделю (остальное время работают в больными пациентами), и туда - не протолкнуться.

В других таких ограничений нет, и принимают всех вместе - и здоровых, и больных, что тоже не нравится родителям. "В очереди - дети с температурой и кашлем, заставить ребенка сидеть в маске сложно. Непонятно, чем в итоге такой медосмотр закончится", - говорит мама киевской школьницы Мария.

"Интересно, как можно пройти несколько врачей по требованию местных чиновников, придерживаясь рекомендаций Минздрава и не натолкнувшись на толпу других родителей с детьми. Тем более, что количество больных на Covid-19 увеличивается каждый день и стоять в очередях за справками 086-1/о и 063/о как-то не очень хочется", — отметила Анна Давиденко.

Многие родители пытаются обойти очереди и ищут "выходы" на врачей, предпочитая заплатить. Но, если раньше вопрос можно было решить за символические деньги (до 200 гривен), то в этом году "такса" выросла. "Нам это обошлось в 500 гривен. Причем, попросту купили бумажку, ребенка никто не смотрел", — рассказала нам киевлянка Анастасия. Житель столицы Николай говорит, что заплатил по 100 гривен в кажд кабинете и еще 200 - медсестре, чтобы завела в обход очереди. В итоге получилось 800 гривен.

"5 класс форма 086-1/о, Руфье, анализ крови (в платной лаборатории), кардиограмма (по направлению, электронная запись за неделю), ежедневное хождение нашего папы "подпишите, пожалуйста" к заведующей, так как наш семейный ушла в отпуск. Кончилось тем, что озверевший родитель взял дочку, анализы, кардиограмму и за 30 минут все оформил в частной клинике, педиатр-эндокринолог, кардиолог - для анализа кардиограммы, получили и подписанную справку и рекомендации по физическим нагрузкам. Теперь сами себя ругаем, зачем потеряли кучу времени и нервов в районке?", - написала в группе "Батьки SOS" киевлянка Лилия Резницкая.

В частных клиниках "Стране" рассказали, что в этом году поток пациентов "за справками" вырос втрое. В том числе - из-за ажиотажа в государственных поликлиниках. Но в частных медучреждениях ценник еще выше.

Прием семейного врача стоит 400-600 гривен, если нужны узкие специалисты - еще по столько же. В некоторых клиниках есть специальные пакеты для школьников, в которые входят все анализы и осмотры врачей.

Цена —до 5 тысяч гривен. Скажем, в "Добробуте" в пакет "Школа" за 5080 гривен входит осмотр 4 врачей (офтальмолог, хирург, ортопед, педиатр), анализы, кардиограмма, проба Руфье. Дополнительно в случае необходимости оплачиваются вакцины и другие узкие специалисты (по направлению педиатра).

В "Медикоме" пакет консультаций и исследований "Школьник" стоит 3,5 тысяч гривен, а для первоклашек - 5,5 тысяч. В Viva справки для школы берутся оформить за 1-1,5 тысячи.

"Понятно, что в разгар эпидемии поход по врачам и сидения очередях небезопасны. По статистике, медучреждения входит в топ-5 источников заражения. При этом ценность требуемых справок для предотвращения вспышек в школах - весьма сомнительная. Минздраву стоило бы внести изменения в свои предыдущие приказы по медосмотрам школьников и персонала образовательных учреждений и добавить в них инструментальные исследования (ИФА-тест на коронавирус). В этом случае мы могли бы понимать в какой эпидемиологической ситуации начинается учебный год. Но, поскольку этого не сделали, надежда лишь на то, что отдельные случаи могут быть заподозрены на профилактических осмотрах, то есть, то есть, метод «пальцем в небо", - говорит Сергей Кравченко.