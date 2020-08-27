На фоне массовой смены кадров, которые произошли после избрания в 2019 году нового президента Владимира Зеленского, осталось незамеченным, что свои должности сберегли ряд тихих, но очень влиятельных чиновников, которые верно служили экс-президенту Петру Порошенко.

Одним из таких самых высокопоставленных "слуг всех господ" оказался начальник секретариата Администрации (теперь - Офиса) президента Украины. Его зовут Алексей Днепров, и он руководил аппаратом президентской администрации и при Порошенко, и продолжает руководить при Зеленском.

В высших эшелонах власти Алексей Днепров работает с 23 лет. Он "пересидел" уже пятерых президентов, неуклонно двигаясь по служебной лестнице. "Страна" собрала сведения об этом "сером кардинале" украинской власти.

Фото из открытых источников

Четыре квартиры и зарплата больше миллиона

С самого начала приведем интересный факт. Неизвестна точная дата рождения чиновника. По данным из разных источников, он родился либо 25 февраля 1981 года, либо 25 февраля 1982 года. Соответственно, в базе налоговой существуют два идентификационных кода на одно и то же имя, с датами рождения, которые отличаются ровно на год.

Сейчас семья чиновника зарабатывает на госслужбе миллионы. В 2015 году зарплата у Алексея Днепрова была всего 232 тыс. за год, а его супруги 246 тыс. Жена Алексея Днепрова Сюзанна Савчук тогда работала замначальника пресс-службы Генпрокуратуры.

До этого Сюзанна Савчук работала помощником у Николая Томенко, когда он в начале 2000-х был нардепом от партии Ющенко "Наша Украина". Сейчас Сюзанна Савчук занимает должность начальника пресс-службы Офиса генпрокурора.

В последние годы зарплаты четы из двух чиновников стремительно росли. И за 2019 год чиновничья семья задекларировала 1 млн. 112 тыс. зарплаты у Алексея Днепрова и почти 618 тыс. грн у Сюзанны Савчук:

Источник: public.nazk.gov.ua/declaration

Алексей Днепров с 2006 года является совладельцем 53-метровой квартиры вместе со своей сестрой Еленой Жук, преподавателем КНУЕ. А с Галиной Жук он с 1999 года совладелец еще одной киевской квартиры площадью 37 кв м.

В единоличной собственности чиновника с 2012 года находится земельный участок площадью 10 соток в селе Русанов Броварского района под Киевом.

Сюзанне Савчук принадлежит половина квартиры в Киеве площадью 79 кв м., а также небольшой дом с участком в селе Каменное Сторожинецкого района Черновицкой области.

По неизвестной причине с мая 2017 года Сюзанна Савчук стала отдельно снимать почти стометровую квартиру в Киеве у некоего иностранного гражданина. Сообщить в декларации имя владельца квартиры она отказалась. За аренду жилья она заплатила 112 тыс. грн в 2017 и 168 тыс. в 2018 году.

В декларации за 2019 год сумму арендной платы за квартиру Сюзанна Савчук почему-то не отразила, хотя сам факт аренды задекларировала:

Источник: public.nazk.gov.ua/declaration

В семье числится две машины. У Алексея Днепрова "KIA Sorento" 2008 года выпуска, у его жены - "Mitsubishi ASX" 2012 г.в.

Из фонда Сороса - в заместители Табачника

Алексей Днепров попал на работу в высшие органы власти сразу после окончания в 2003 году вуза - Академии труда и социальных отношений Федерации профсоюзов. Сначала он работал старшим, потом главным консультантам Комитета по свободе слова Верховной Рады.

Одновременно молодой специалист работал в Международном фонде "Відродження" (фонд Сороса). А после первого Майдана, с февраля по сентябрь 2005 года, Алексей Днепров был руководителем службы вице-премьер-министра Николая Томенко. У которого, напомним, также работала его жена.

В сентябре 2005 года 23-летний чиновник сразу стал начальником Управления гуманитарной политики Секретариата Кабинета министров Украины.

На этой должности он продержался шесть лет. При новом президенте Викторе Януковиче в 2011 году Алексей Днепров перешел на должность директора Департамента профессиональной экспертизы секретариата Кабмина, а в 2013 году стал замминистра образования науки, молодежи и спорта - руководителем аппарата.

Министром тогда был Дмитрий Табачник, который в 90-х годах руководил администрацией президента Леонида Кучмы, а затем был вице-премьер-министром в правительствах Виктора Януковича в 2002-2003 и 2006-2007 годах. С марта 2010 года Дмитрий Табачник стал министром образования и науки в правительстве Николая Азарова.

От Порошенко до Зеленского

Во время Майдана Алексей Днепров оборонял Минобразования во время его захвата студентами в феврале 2014 года. Студенты требовали отставки руководства, а присутствовавший на месте Днепров назвал их требования "расплывчатыми".

Новый министр Сергей Квит так и не освободил Днепрова с должности заместителя министра образования и науки. Наоборот, Квит охарактеризовал его как "порядочного и ответственного человека, представителя европейского класса профессиональных аполитичных чиновников". А то, что Днепров выходил общаться со студентами на Майдане, Квит посчитал его огромной заслугой.

Сергей Квит с 2007 по 2014 годы был президентом Киево-Могилянской академии, а затем до 2016 года министром образования и науки Украины в первом и втором правительствах Арсения Яценюка.

Алексей Днепров на совещании с ректорами вузов в 2015 году, источник: knute.edu.ua

В феврале 2015 года президент Петр Порошенко назначил Алексея Днепрова заместителем главы администрации президента. А с апреля 2016 года Алексей Днепров стал руководителем аппарата президентской администрации.

В 2019 году Владимир Зеленский снова назначил Алексея Днепрова руководителем аппарата Офиса президента. Вдобавок Зеленский назначил Днепрова также руководителем президентских комиссий по гражданству и по помилованию.

В итоге, высокопоставленный чиновник работает уже в структурах четвертого президента подряд.

Как не попасть под люстрацию

В 2015 году Алексею Днепрову удивительным образом удалось избежать люстрации. Напомним, до Майдана он был заместителем министра образования Дмитрия Табачника, которого сторонники Майдана, мягко говоря, особо не любили.

После того, как Петр Порошенко назначил Алексея Днепрова замглавы своей президентской администрации, Минюст предложил уволить чиновника на основании закона о люстрации.

Однако за своего заместителя вступился тогдашний глава президентской администрации Борис Ложкин. В качестве аргумента в защиту Днепрова он в письме, адресованном в Минюст, сообщил, что Днепров был у Дмитрия Табачника не просто заместителем, а заместителем министра - руководителем аппарата. А такая должность законом о люстрации прямо не предусмотрена как подпадающая под люстрацию:

Источник: lustration.minjust.gov.ua

В результате такого буквоедского подхода, воспользовавшись прорехой в законе, непотопляемый чиновник смог удержаться в администрации Порошенко, и так и не попал под действие закона Украины "Об очистке власти".

Бадминтонист-олимпиец

В 2017 году Алексей Днепров параллельно занялся общественной деятельностью и стал президентом Федерации бадминтона Украины. В результате, через год 2018 году чиновника избрали в состав Национального олимпийского комитета Украины.

Одним из вице-президентов федерации бадминтона является Василий Продан, выходец из Черновцов, бывший председатель правления АО ГАК "Укрвидавполиграфия".

С черновицким бизнесменом Василием Проданом Алексей Днепров связан не только через Федерацию бадминтона. По сведениям "Страны", еще в период работы заместителем министра образования и науки Дмитрия Табачника Алексей Днепров наладил с Василием Проданом достаточно тесные отношения. В 2012 году Продан был назначен генеральным директором государственного предприятия АО ГАК "Укрвидавполиграфия", которое объединяет в себе все государственные издательские предприятия Украины. Через эти структуры проводились, в том числе, заказы, печать и продажа учебников.

Тогда ходили слухи, что Продан собирается организовать сделки с постепенным выводом активов государственных издательств, в первую очередь земельных участков и сооружений, с последующей приватизацией наиболее коммерчески привлекательных объектов.

В 2017 году, уже при премьере Гройсмане, к идее приватизации объектов "Укрвидавполиграфии" вернулись. По указанию премьера, Василию Продану руководство Гостелерадио, в состав которого входила "Укрвидавполиграфия", был продлен трудовой контракт. Почти сразу был составлен и утвержден перечень объектов госпредприятий, подлежащих приватизации.

За этими процессами, по данным источников в полиграфической отрасли, также присматривал и Днепров. Не исключено, что сохраняет свой интерес и сейчас, учитывая, что остается при власти. И, более того, его кандидатура не так давно рассматривалась на должность министра образования.