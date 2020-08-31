В Украине намечается масштабный передел на рынке пассажирских перевозок.

Недавно Минифраструктуры выставило на общественное обсуждение законопроект, которые предусматривает серьезные реформы этого рынка.

"По-сути, речь идет о переходе от нынешней, "африканской" модели (когда перевозчик зарабатывает на потоке пассажиров) к европейской (часть средств компенсируется из бюджета, но есть жесткие требования к качеству перевозок", - пояснил "Стране" эксперт в отрасли транспорта Павел Кушнирюк.

То есть, в случае принятия проекта местные власти будут субсидировать выбранных на конкурсе перевозчиков, но те должны придерживаться жестких требований по автопарку, графику движения и прочему.

Сами перевозчики уже раскритиковали эту идею.

В Украинском транспортном союзе считают, что чиновники начинают "войну против маршруток".

"С рынка городских и пригородных перевозок уйдут частные транспортные компании, а работать без каких-либо конкурсов будут коммунальные предприятия, которые фактически станут монополистами, но из-за нехватки автобусов будут вынуждены брать под себя частников и требовать с них так называемую "плату за путевку", — говорится в обращении Украинского транспортного союза к министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

Стоит отметить, что сейчас рынок пассажирских перевозок - один из самых коррумпированных.

Поэтому аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов не исключает появления новых схем: этот бизнес попросту разделят между своими. Тем более, что речь будет идти уже не просто о выгодных маршрутах, но еще и о бюджетных компенсациях.

"Страна" разбиралась, как будет работать городской транспорт после реформы и что поменяется для пассажиров.

Автобусы вместо маршруток и льготники без ограничений

"Антимаршруточный" законопроект, как его уже окрестили в профильной среде, выставлен на официальном сайте Минифраструктры на общественное обсуждение. Он предусматривает ряд изменений в законодательство, касающееся пассажирских перевозок автомобильным и городским электрическим транспортом.

Как указано в пояснительной записке, цель проекта — максимально адаптировать украинское законодательство в этой сфере к европейскому. Но, как известно, в большинстве стран ЕС, на которые ровняется ведомство Криклия, преобладает муниципальный транспорт, который получает немалые субсидии из бюджета.

На муниципальный транспорт нужны огромные деньги. Поэтому у нас пока решили остановится на неком среднем варианте. Его суть в том, что местные власти будут закупать транспортные услуги на конкурсах, участие в которых могут принимать и частные компании.

Но при этом устанавливаются жесткие критерии отбора - должно выдерживаться качество перевозок (то есть, автобусы определенного класса, года выпуска, четкий график движения, цена и др.).

По задумке Мининфраструктуры, это внедрение новых правил существенно повысит качество пассажирских перевозок, от чего в конечном итоге выиграют пассажиры.

В первую очередь, начнется массовое обновление подвижного состава. Большая часть которого сейчас - это автобусы вместимостью не более 22 пассажиров, эксплуатирующиеся свыше 10 лет", - говорится в пояснительной записке.Также выровняется график движения, и пользоваться городским общественным транспортом станет удобно.

А с 1 января 2025 года на городских и пригородных маршрутах могут работать исключительно автобусы класса 1 согласно Правилам ЕЭК ООН 107-02(3).

Это автобус вместимостью больше 22 пассажиров (то есть, не маршрутки), приспособленные для перевозки инвалидов, оборудованные приборами звукового информирования для пассажиров с нарушениями зрения, GPS-трекерами и др. А с момента вступления закона в силу и до конца 2024 года количество автобусов на маршрутах будет регулировать Кабмин (то есть, ежегодно их доля должна увеличиваться). Понятно, что перевозчикам придется изрядно потратиться, чтобы закупить такую технику. Причем, если сейчас они получают маршрут под инвестиционные обязательства (то есть, просто обещают, что будут обновлять автопарк, а покупают новые автобусы или нет - вопрос десятый), то по новым правилам сначала должны будут вложиться в подвижной состав, а потом участвовать в отборе.

Еще один "сюрприз" для частных перевозчиков - они должны брать льготных пассажиров без ограничений. Скажем, сейчас норма для маршрутки - два льготника, третьего уже выбрасывают из салона или требуют платить за проезд.

Все детали, касающиеся работы перевозчиков, будут прописываться в новых договорах (они могут заключаться сроком до 15 лет). К примеру, там будет оговорен тариф, в какой пропорции станут распределять выручку от продажи билетов, график движения, подвижной состав и пр. И организатор (местные власти) и перевозчики должны будут ежегодно отчитываться о расходовании средств и выполнении условий договора.

То есть, казалось бы для пассажиров такая модель работы рынка выгодна.

Но есть нюансы.

Обилетят всех

Сами перевозчики новый законопроект раскритиковали. По их словам, чиновники сами массово нарушают договоренности, скажем, не платят компенсаций за проезд льготников. "Речь идет примерно о 15 млрд гривен в год, а это и обновление подвижного состава, и зарплаты", — отмечают в Украинском транспортном союзе.

Также перевозчиков смутил пункт, в котором коммунальные предприятия могут получать прямые контракты, без участия в конкурсе.

В профильной ассоциации подозревают, что именно им в итоге отдадут маршруты, а уже они будут брать на субподряды частников, устанавливая им "плату за путевку".

Но это лишь одна из возможных схем.

"Не исключено, что часть перевозчиков попросту выбросят с рынка. И возить будут только правильные люди, всем остальным денег не хватит", - говорит Коновалов.

На сегодняшний день рынок пассажирских перевозок крайне коррумпированный, особенно в больших городах. Любой перевозчик знает, что за хороший маршрут нужно "занести". А если исправно платить ежемесячные отчисления, у контролеров не возникает вопросов , сколько лет маршрутке или почему не соблюдает график движения.

И маршрутчики считают, что с введением новых правил ничего особо не поменяется, просто маршруты пачками отдадут своим компаниям, а уже они будут перепродавать их другим перевозчикам.

Впрочем, тут возникает главный вопрос — кто будет оплачивать закупку транспортных услуг. В Мининфраструктуры предлагают предложить все затраты на местные бюджеты. В ведомстве считают, в ходе децентрализации доходы местных бюджетов выросли, о чем свидетельствует увеличение остатков на их счетах. Поэтому они вполне в состоянии побеспокоится о решении транспортного вопроса.

Но, как говорит Павло Кушнирюк, такая дополнительная нагрузка может оказаться по карману далеко не всем.

"Для города с населением до 100 тысяч потребуется дополнительно 10-15 млн гривен. Такие деньги есть не у всех. Поэтому, не исключаю, что на практике закон работать не будет и все останется как есть", - говорит Кушнирюк.

Но есть вариант - повысить плату за проезд, чтобы она покрывала хотя бы часть дополнительных затрат местных бюджетов. Поэтому не исключено, что тарифы для пассажиров вырастут, как минимум, на 20-30%. Тем более, что уже сейчас перевозчики поднимают вопрос пересмотра тарифов.