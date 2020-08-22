Отпраздновав День Независимости, 25 августа народные депутаты срочно соберутся в сессионном зале на внеочередное заседание Рады.

Его созывают по инициативе президента Владимира Зеленского и по очень важному вопросу - повышать минимальные зарплаты украинцам до 5 тысяч гривен.

Впрочем, на самом деле в повестке дня - не только законопроект по минималке, хотя именно на нем акцентируется внимание общественности.

Из шести пунктов три касаются ратификации кредитных меморандумов. Два из них профильные: договоренности с Международным инвестиционным банком по дорожному строительству. А вот основной - на 1,2 млрд евро с ЕС - заслуживает отельного внимания.

"Страна" уже подробно писала об этом меморандуме, который эксперты окрестили "мини-МВФ". Чтобы получить деньги от Евросоюза, Украина берет на себя ряд обязательств, в том числе, вернуть космические зарплаты членам набсоветов, передать контроль иностранцам над судами и прочее.

"То есть, "пожелания" во многом политические и не имеют никакого отношения к экономике", - говорит экономист Виктор Скаршевский. Но между строк читаются и экономические требования, скажем, не принимать законопроект по локализации, который уже раскритиковали в ЕС.

При этом, по словам Скаршевского, реальной потребности в новом кредите нет, да и сумма в масштабах государства не такая большая, чтобы выполнять "хотелки" Европы.

Интересно, что сам меморандум подписывают представители правительства и НБУ, но обязательно должна ратифицировать Рада (в отличие от меморандума с МВФ). То есть, по идее, парламент может этот меморандум и не одобрить, и тогда кредит на 1,2 млрд окажется заблокированным.

Хотя, скорее всего, депутаты отвлекутся на проект по минимальным зарплатам, а за ратификацию меморандума проголосуют автоматом. Что, собственно, и требуется.

"Хотелки" на миллиард

Напомним: как уже писала "Страна", в конце июля глава Минфина Сергей Марченко и новый руководитель Нацбанка Кирилл Шевченко от имени правительства подписали в Брюсселе меморандум с ЕС о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Собственно, по факту это не помощь, а полноценный кредит, правда, под низкие проценты (0,125% годовых на 15 лет).

Первый транш в 600 млн Украина получит уже в ближайшее время, а вот для получения второго нужно выполнить ряд условий, которые и прописаны в меморандуме.

"Страна" уже подробно перечисляла эти условия. Напомним их вкратце еще раз:

1. Зарплаты членов набсоветов



В меморандуме с ЕС прописано, что Украина должна проводить реформу управления госпредприятиями - в частности, создать независимые наблюдательные советы на крупнейших 15 госпредприятиях с рыночным вознаграждением для их членов. То есть, речь идет о снятии ограничений по космическим зарплатам для набсоветов (на время карантина - 47 тысяч гривен). Зеленскому уже жаловались сами члены набсоветов, которым "прикрутили" выплаты, и просили снять ограничения и он даже пытался им "помочь", но отозвал соответствующий законопроект после широкого общественного резонанса. Теперь сама Рада, ратифицируя меморандум с ЕС должна дать добро на снятие ограничений по зарплатам для набсоветов и по увеличению самих набсоветов в госкомпаниях.

2. Госзакупки лекарств

Украина должна перевести все государственные закупки лекарств и медизделий (а с учетом эпидемиологической ситуации они немалые) в государственную компанию "Медицинские закупки Украины". В ней, в свою очередь, должен быть создан независимый наблюдательный совет, который будет контролировать деятельность этой компании. "То есть, по факту в компанию зайдут иностранцы, и он нее останется только название. Несложно предположить, что преференции в госзакупках получат иностранные фармацевты, а не украинские", - говорит экономист Виктор Скаршевский.

3. Реформа налоговых и таможенных органов, назначение их руководителей

Этот пункт есть в меморандуме с МВФ, и реформа уже идет. Назначен глава Налоговой службы (Алексей Любченко), а на прошлом Кабмине уволили и.о главы таможни Игоря Муратова и назначили вместо него Андрея Павловского. Но будут новые конкурсы, так как даже статус Любченко - подвешенный. Он был назначен по ускоренной процедуре в разгар эпидемии коронавируса. Но затем, по требованию Запада, была принята поправка в закон, по которой назначенные по этой процедуре лица занимают свои посты только до момента окончания карантина. А затем должен быть проведен новый конкурс. И не исключено, что ЕС попытается продвинуть понятных для себя людей.

4. Расширение использования кассовых аппаратов

"Осуществление планов налоговой и таможенной реформы (особенно в отношении усовершенствования системы мониторинга НДС, основанной на управлении рисками, разработка методологии и юридических проектов электронного налогового аудита, внедрение электронных кассовых аппаратов и использование новых ИТ-решений для ускорения таможенного оформления)", - перечислено в меморандуме.

То есть, расчеты предпринимателей отменить РРО для малого бизнеса или хотя бы смягчить условия его использования (а такой проект уже есть в Раде) в свете нового меморандума выглядят призрачными.

5. Судебная система

Украинские власти обязались принять поправки к закону о судебной реформе в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Речь идет о тех обязательствах, которые уже указаны в меморандуме с МВФ, в частности создание комиссии с участием иностранцев, которая будет проводить отбор судей. Глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец расценил это как "лишнее подтверждение, что страна находится под внешним управлением", а Виктор Скаршевский назвал продажей "части суверенитета". "Ведь эти требования - чисто политические и никакого отношения к экономике не имеют", - говорит он.

6. Антикоррупционные органы

Власти обязались создать "деполитизированную комиссию" по отбору нового прокурора САП (Назар Холодницкий недавно ушел в отставку). То есть, Запад включился в процесс отбора нового преемника Холодницкого и, вероятно, ему хотелось бы, чтобы комиссия по отбору нового антикоррупционного прокурора была под его контролем и на эту должность был бы назначен человек, который бы действовал в связке с главой НАБУ Сытником (его также считают ориентированным на западные структуры).

7. Расширение полномочий судебных исполнителей

Украинские власти взяли на себя обязательства уравнять в полномочиях государственных и частных судебных исполнителей, разрешив частникам действовать от имени любого клиента и против любого должника, включая государственные или общественные организации, а также упростить "вход в профессию".

"Хотя для Украины такая смешанная система не совсем подходит. Уже есть прецеденты, когда по одному и тому же предприятию открывают производства сразу несколько исполнителей - и государственные, и частные. И в итоге это работает не на то, чтобы помочь реанимировать предприятие-банкрот, а на то, чтобы окончательно его "загнать". Кроме того, такая схема может быть задействована для рейдерского захвата", - говорит Кравец.

Вторая часть задания по этому блоку - упрощение блокировки банковских счетов за счет более тесного общения судебных исполнителей с банками. Также отдельным подпунктом выделено обязательство по содействию возвращению активов госбанков в том числе и путем принятия мер через суд и уголовного преследования. Понятно, что речь в данном пункте идет главным образом о "Приватбанке" и его бывших собственниках - Коломойском и Боголюбове.

8. Бюро финансовых расследований

По условиям меморандума с ЕС, Кабмин должен принять решение о "поэтапном демонтаже" налоговой милиции (она до сих пор существует и действует в рамках уже как бы расформированной Госфискальной службы) и разработать законопроект о создании нового агентства по финансовым расследованиям "серьезных экономических и финансовых преступлений".

9. Рынок газа для населения

Власти пообещали ЕС дать потребителям самим возможность выбирать поставщика газа, а также ввести рынок газа для населения и тарифы, "отражающие затраты", то есть отменить ПСО. Этот пункт есть в меморандуме с МВФ и уже выполняется - с 1 августа в Украине действует рынок газа для населения. "Запад продолжает продавливать эту тему в угоду европейским трейдерам, которым интересно зарабатывать на нашем рынке. В свете этого и тарифы будут оставаться максимально высокими, дешевый газ никому не нужен", - говорит Скаршевский.

То есть, как видно, большинство озвученных требований напрямую не связаны с экономикой. Причем, некоторые весьма размыты, скажем, по реформам налоговой и таможни. Четко определить в какой момент эти реформы уже закончены, крайне сложно. Да и быстро их провести вряд ли удастся.

Такие недомолвки позволят европейским кредиторам озвучивать еще и "устные просьбы", считает Скаршевский. Скажем, это может быть просьба не принимать законопроект по локализации, который должен поддержать украинское машиностроение и которым уже возмутились в ЕС (он принят в первом чтении, но сейчас его пытается заблокировать НАПК).

И уже от их выполнения будет зависеть получит ли Украина второй транш в 600 млн евро.

Может ли Рада "зарубить" меморандум

"В отличие от того же меморандума с МВФ, меморандум с Евросоюзом требует ратификации парламента, так как речь идет о кредите под госгарантии", - пояснил Виктор Скаршевский. Сразу после подписания документа в Брюсселе, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил что будет инициировать созыв внеочередного заседания Рады для его ратификации.

Назывался срок "20-е числа августа". Но позже Раду созвал уже Зеленский, и по другому вопросу - принимать повышение минималки для украинцев.

А ратификация меморандума с ЕС, содержащего пункты, против которых выступали и многие депутаты (скажем, по тем же зарплатам в набсоветах) идет "в нагрузку".

Парламент не может вносить изменения в текст меморандума, но может за него не проголосовать. В таком случае договоренность о кредите на 1,2 млрд евро будет заблокирована. И хотя острой необходимости в новом займе нет (денег на выплаты по внешним долгам хватает), ни в Кабмине, ни у Зе в таком сценарии не заинтересованы.

"Ратификация меморандума парламентом является необходимым процедурным условием для вступлений в силу данного документа и дальнейшего получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд евро. Это формальность, которую нужно выполнить. В первую очередь, эти деньги пойдут на бюджетные нужды, что в условиях коронавируса и падающих бюджетных поступлений, явно будет не лишним. Плюс это даст возможность расширить кредитную поддержку от ЕС в будущем при условии ухудшения макроэкономической ситуации в стране", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Поэтому, если голосов не наберется, это будет ЧП. Всегда меморандумы с ЕС голосовали на автомате", - говорит Скаршевский.

Вероятно, для того, чтоб минимизировать вероятность провала меморандума, власти и внесли законопроект о росте минимальной зарплаты, чтобы оттянуть на него внимание общественности и протянуть "под шумок" космические зарплаты набсоветов и передачу под контроль иностранцев САП и судов.