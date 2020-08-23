В Украине намечаются проблемы с бюджетом. По итогам первого полугодия этого года план доходов не выполнен на 38 млрд гривен или 7,8%, - отчиталась на днях Счетная палата.

Основная брешь в государственной казне была пробита еще в первом квартале. После секвестра бюджета весной этого года и резкого снижения планов по сборам показатели подтянулись и даже вышли в плюс.

Но подлатать дыру пока не удалось. И непонятно, что будет дальше.

Власти поводов для беспокойства пока не видят. "Никакой дыры в бюджете нет - есть плановый дефицит в 300 млрд (7,5% ВВП), согласованный с международными партнерами и кредиторами", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Укринформу".

Впрочем, если нет дыры, и все идет по плану, то непонятно, почему страдают расходные статьи бюджета.

По данным Счетной палаты, в первом полугодии расходная часть выполнялась еще хуже, чем доходная. Недофинансировано 9,5% от плана или больше 50 млрд гривен.

Нарастают проблемы и с Пенсионным фондом. Поступлений от ЕСВ катастрофически не хватает, поэтому Фонд то и дело "перехватывает" на Едином казначейском счете. Но долги отдавать не спешит. С начала года ПФ получил займов на 85,2 млрд, а погасил только 72,2 млрд. таким образом, долг вырос до 13 млрд.

На последнем Кабмине правительство уже дало поручение усилить контроль за взысканием ЕСВ, но, судя по всему, Пенсионному фонду все равно придется помогать за счет бюджета, иначе могут быть проблемы с выплатами пенсий.

При этом власти ударно погашают внешние долги и набирается новых. "Минфин выплатил порядка 800 млн долларов по еврооблигациям со сроками погашения в 2020-2021 годах, и выкупил около 10% ВВП-варрантов на 275 млн. То есть, всего потратил больше миллиарда долларов сверх уже запланированных выплат", — говорит аналитик института Growford Алексей Кущ. Получается бюджет сейчас усиленно работает на внешних кредиторов, тогда как реальные потребности экономики и социальной сферы недофинансируются.

"Страна" разбиралась, что происходит с бюджетом - есть ли там "дыра" или он трещит по швам "по плану".

Плюсы и минусы бюджета

По данным Счетной палаты, в первом полугодии план по доходам в госбюджет недовыполнен на 38 млрд или 7,8%.

Как пояснил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, дыра в бюджете образовалась, главным образом, из-за "низкого качества прогноза макроэкономических показателей".

Главный просчет властей - по курсу доллара (а к нему привязаны многие бюджетные поступления, в частности, от таможни).

Эта проблема не нова. Из-за резкого укрепления гривны (а он, напомним, укрепился в том числе и из-за пирамиды ОВГЗ, которую строил НБУ) в прошлом году бюджет уже хронически недовыполнялся. "Ошибки с курсом" перекочевали и в бюджет-2020. В марте прогнозный курс доллара повысили с 27 до 30 гривен. Но фактически курс в январе-июне составлял 25,98 гривен, то есть на 13,4% ниже прогнозируемого. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов, - констатировали в Счетной палате.

"Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в первом полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозируемого. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов", – подчеркнул Пацкан.

Импорт товаров резко обвалился на фоне карантина и нарастающей экономического кризиса. Это позволило существенно улучшить платежный баланс (так как экспорт сократился не так сильно, как импорт), но, как видно, ударило по доходной части бюджета.

Стоит отметить, что бюджет выполнялся в минус вплоть до июня этого года. Еще в мае недопоступления составили 2,2% (1,6 млрд). Но затем вдруг пошло перевыполнение - плюс 10,9% (12,8 млрд). Основной прирост дали налоговые органы — 6,1%.

Также бюджетные показатели удалось подтянуть за счет внеплановых перечислений дивидендов от госкомпаний. "Июнь вообще был нетипичным, там поступили выплаты от "Нафтогаза" (порядка 40 млрд) и Приватбанка (около 25 млрд)", - говорит экономист Виктор Скаршевский.

Но и в июле рекорд повторился. По данным Госказначейства, бюджет перевыполнен на 8%, при этом налоговая и таможня перевыполнила планы уже на 11,4%.

По данным на 20 августа, бюджет недовыполняется: пока есть только 68,3% от плана. Таможня и налоговая выполнили почти 70% плана. А вот по госкомпаниям снова намечается рекорд - уже 105% от плана.

Впрочем, эти показатели пока промежуточные, и к концу месяца все еще может измениться, так как основные платежи поступают именно в последних числах.

Как говорит аналитик института Growford Алексей Кущ, бюджет перешел от минуса к плюсу за счет резкого занижения планов. Напомним: после апрельского пересмотра бюджета доходная часть уменьшались на 120 млрд, соответственно, пересчитали планы по всем статьям.

То есть, "дыру" в бюджете попросту начали маскировать. "Придуман очень хитрый способ выполнения планов - путем пересмотра самих планов", — иронизирует эксперт.

По этой причине сам плюс в статистике уже не отображает реальной картины, и чтобы понять в каком состоянии сейчас находится бюджет, нужно сравнивать не с планом, а с аналогичными показателями прошлого года, — говорит Виктор Скаршевский.

А тут картина не такая радужная.

Скажем, по налоговым органам и таможне фактическое выполнение за июль прошлого года составило 65,9 млрд, а за июль этого года — всего 55,2 млрд. На на прошлый месяц план был всего 49,6 млрд, отсюда — перевыполнение.

По общему фонду бюджета в июле 2019 года было 77 млрд, в этом — 68,9.

"То есть, фактически это не рост на 8%, как указывает Госказначейство, а падение больше чем на 10%", - говорит Скаршевский.

"И это с учетом того, что были огромные платежи от госкомпаний, НБУ (в общей сложности - под 80 млрд гривен) и кредит МВФ в 2 млрд. По-сути, два месяца бюджет был обеспечен этими «шаровыми» деньгами. И даже при этом в нем образовалась дыра почти в 40 млрд. Это очень тревожный звоночек", - говорит Кущ.

Как уже писала "Страна", не исключено, что для наращивания доходов в гривнах власти могут пойти на снижение курса доллара до 30 гривен этой осенью.

Есть ли в бюджете дыра?

Впрочем, власти причин для беспокойства пока не видят. Как заявил в недавнем интервью "Укринформу" премьер-министр Денис Шмыгаль, никакой дыры в бюджете нет - есть плановый дефицит в размере 300 млрд или 7,5% ВВП.

Но, как говорят экономисты, премьер "не разобрался": дефицит бюджета - отдельно, а дыра - отдельно.

"Плановый дефицит бюджета, если быть точным, составляет 298 гривен. Это та цифра, что записана в бюджете с указанием источников финансирования. "Дыра" в бюджете - это недобор доходов. По данным Госказначейства, за первое полугодие он составляет 40 млрд. Но если сравнивать с фактическим выполнением бюджета за прошлый год, можно убедиться, что сохраняется минус примерно в 10%. Поэтому по итогам года дыра в бюджете может достигнуть 100 млрд", - говорит Скаршевский.

При этом, несмотря на недобор по доходам, деньги в бюджете есть. По крайней мере, на бумаге.

Главная причина такого бюджетного фокуса— экономия на расходах.

Ведь если тратить по минимуму, то лишние деньги появятся даже при мизерных доходах.

По данным Счетной палаты, план по расходной части за первое полугодие недовыполнен на 9,5% или 51 млрд гривен. И это при том, что он был уменьшен на 77 млрд.

Причин несколько. В Счетной палате говорят, что основные распорядители бюджетных средств часто не придерживаются сроков утверждения паспортов бюджетных программ, поэтому они не финансируются.

Еще одна причина - экономия на погашении госдолга (он был пересчитан в гривны по курсу 29,5, тогда как реальный курс составил 27,5 гривен за доллар).

Также, по словам Скаршевского, по некоторым статьям изначально закладывались более высокие показатели. Скажем, по выплатам на детей учитывалась более высокая рождаемость, чем на самом деле.

Но, как говорит Алексей Кущ, расходы придерживают еще по одной причине.

"Украина обязалась перед МВФ придерживаться так называемого первичного бюджетного профицита. Он высчитывается по следующей схеме: расходная часть за вычетом процентов по кредитам (в этом году - 150 млрд гривен) должна быть меньше, чем доходная часть. То есть, внешние займы Украина оплачивает в обязательном режиме, а то, что останется "на жизнь", должно быть меньше реальных доходов", - пояснил Кущ.

Этот бюджетный показатель существует отдельно от формального дефицита бюджета, который закладывается в годовую смету государства.

"На бумаге Украина увеличила расходную часть (почти на 80 млрд - Ред.) и дефицит бюджета, но в реальности соблюдается формула первичного профицита бюджета. То есть, деньги вроде и есть, но в реальную экономику, на социальные программы они не идут, а попросту "зависли", — говорит Кущ.

При этом Украина исправно платит по внешним долгам, и даже перевыполняет планы. Скажем, за июль-август Минфин выплатил почти 1,1 млрд долларов — 800 млн по еврооблигациям со сроками погашения в 2020-2021 годах, и около 300 млн - на выкуп порядка 10% ВВП-гарантов.

"Это - внеплановые траты. Выплачено порядка 30 млрд гривен, больше, чем Украина потратила за пять месяцев на борьбу с коронавирусом (25 млрд). При этом, эти деньги можно было бы направить в экономику или на ту же медицину", — говорит Кущ.

"Затраты на обслуживание государственного долга составили в первом полугодии 220 млрд гривен или почти треть общих расходов госбюджета, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ", - признали в Счетной палате.

По словам Куща, сжатие расходной части означает жесткую социальную политику и усугубление кризиса в экономике, ведь государство только обещает помочь, но на деле деньги идут разве что в дорожное строительство.

То есть, бюджетные деньги просто зависли, хотя могли бы работать на экономику.

Зачем Украине новые долги

При этом, хотя формально деньги есть, государство влазит в новые долги.

До конца этого года мы получим еще 1,3 млн долларов кредита МВФ, как минимум, 600 млн евро от ЕС (первый транш кредита в 1,2 млрд), 350 млн долларов 600 млн от Всемирного банка. Дополнительно Минфин перехватывает на стороне. Скажем, недавно договорились о новом кредит от Cargill в 250 млн евро.

По данным Счетной палаты, поступления от внешних займов в первом полугодии составили 263 млрд или треть всех поступлений в госбюджет. Общий государственный долг увеличился за первое полугодие на 13,5% - до 2,3 трлн гривен.

Хотя, по словам Скаршевского, необходимости в наращивании долгов сейчас нет.

"Госказначейство накопило больше миллиарда долларов, чистые международные резервы НБУ — 17 млрд, тогда как нам нужно выплатить по долгам порядка 3 млрд. То есть, никаких проблем нет, кредитов можно не набираться. При этом Украина продолжает брать деньги международных кредиторов, зачастую - под чисто политические требования. Получается, просто так продает часть своего суверенитета", - резюмировал Скаршевский.