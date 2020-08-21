В громком скандале c операцией по захвату наемников из частной военной компании Вагнера глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак оппонировал, по наблюдениям "Страны", с тремя важными группами влияния, обвинявшими его в сдаче информации государственной важности.

Одна — люди экс-президента Петра Порошенко и начальника предвыборного штаба его партии — бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Другая — экс-главы ОП Андрея Богдана.

Третья — прозападные активисты, в первую очередь лобби Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Был ли это ситуативный союз или он оформился на перспективу, и насколько он опасен Ермаку, выясняла "Страна".

Противоречивые версии

Одним из "застрельщиков" в охоте на Ермака, а с ним — президента Владимира Зеленского выступил главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов. Издание "Цензор" связывают с Турчиновым. В тоже время сам Бутусов часто выступает синхронно с группой поддержки НАБУ (Шабунин и Ко).

Бутусов утверждает в своей статье, что в окружении президента есть российский "крот", через которого произошла утечка информации о группе "вагнеровцев", которых 29 июля задержали в Беларуси, а потом передали России. Якобы это была совместная операция СБУ и ГУР МО по выманиванию в Украину трех десятков наемников, воевавших на стороне сепаратистов на Донбассе. Как утверждает автор, среди них были люди, причастные к катастрофе Boeing MH370 авиакомпании Malaysia Airlines и сбитым самолетам с украинскими военными. По легенде их нанимали для работы в Венесуэле, маршрут пролегал через Беларусь и Турцию. Самолет должны были посадить по выдуманной причине в Киеве, где спецслужбы должны были нужных им пассажиров перехватить. В дальнейшем их ожидал суд и переход в "обменный фонд" удерживаемых лиц для торга с Россией и сепаратистами.

Об операции доложили президенту, однако тот по настоянию Ермака отложил ее якобы из-за опасений сорвать начало очередного перемирия на Донбассе 27 июля. А ЧВКшников захватили белорусские спецслужбы, которые получили, как дает понять Бутусов, информацию от российских коллег, а те — от кого-то из тех кругов, которые "работают на сближение с Россией ценой любых уступок, и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска". Автор считает, что это Ермак и первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко.

Далее события развивались, по словам Бутусова, следующим образом: начальник военной разведки Василий Бурба потребовал расследования причин провал операции, но Зеленский его уволил, назначив на это место Кирилла Буданова. "Предательство на самом верху", - обвиняет главред "Цензора".

Отметим, что эта версия почти точь в точь совпадает с версией, которую ранее озвучивали российские СМИ со ссылкой на спецслужбы РФ. Только с одним важным отличием - по "российской" версии, ЧВКшников не планировали садить вместе с самолетом в Киеве, а сознательно сдали белорусским спецслужбам с целью рассорить Россию и Украину, а затем и получить россиян в порядке экстрадиции.

Судя по тому, что уже слиты в сеть разговоры сотрудников украинских спецслужб и ЧВКшников, можно с большой долей вероятности предположить, что Киев имел отношение к истории с их заманиваем в Минск.

Однако, как уже подробно разбирала "Страна", в версии Бутусова (ЧВКшников не собирались сдавать белоруссам, а отправить на самолете из Минска и посадить его в Киеве) есть нестыковки. По сути, это та же российская версия, только с другой "концовкой", которая дискредитирует Зеленского и его ближайшее окружение.

Версию Бутусова опровергли Ермак, новоназначенный глава ГУР Буданов, а также пресс-службы СБУ и Службы внешней разведки. Сказанное можно свести к следующему: раздутый скандал с "вагнеровцами" — это дезинформационная спецоперация, запущенная из России и подхваченная "некоторые внутренними силами... в собственных интересах перед выборами".

Что это за силы?

Неожиданное единство

По наблюдениям "Страны", активно разгоняли материалы Бутусова (и аналогичную публикацию народного депутата от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексея Гончаренко) блогеры и комментаторы, отражающие позицию окружения экс-президента.

Одновременно тему разрабатывал народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который предложил создать в Раде временную следственную комиссию по наделавшей много шума истории (это же предложили депутаты из фракции Порошенко).

У Лероса с Ермаком — давние счеты, и он уже не раз запускал информационные скандалы против главы ОП. Например, нардеп опубликовал "пленки Ермака" - серию видео с братом руководителя президентского офиса, где речь идет о назначениях на госдолжности. Лерос также постоянно обвиняет Ермака в коррупционных связях на киевском уровне. В политтусовке видят тут интерес группы Андрея Богдана — Андрея Ваврыша, c которой связывают Лероса — впрочем, сам Ермак на неофициальных встречах обвинял того и в работе на бизнесмена Игоря Коломойского.

Третьей к "разгону" темы подключилась группа прозападных активистов, в том числе, "завязанные" на НАБУ. Перепостил статью Бутусова, например, глава правления грантового Центра противодействия коррупции и видный лоббист антикоррбюро Виталий Шабунин. И целый пост посвятил известный агент НАБУ Евгений Шевченко, в стиле Бутусова начав его с громкой фразы "Государственная измена главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака".

Три силы

Синхронность атаки наводят на мысль, что против Ермака и Зеленского объединились несколько сил: околопорошенковская тусовка, прозападные деятели ("соросята"), а также группа Андрея Богдана.

Плюс к тому, отдельного внимания заслуживает позиция экс-главы ГУР Бурбы, которого, как уже писала "Страна", считают одним из "сливщиков" информации о роли украинских спецслужб и окружения Зеленского в истории с "вагнеровцами". Правда, сам Бурба затем выпустил довольно витиеватое опровержение, в котором он, по сути, опроверг всего один факт - что лично Зеленский причастен к провалу спецоперации.

В целом, такой альянс довольно неожиданный, учитывая былые серьезные разногласия между окружением Порошенко и двумя другими группами. В связи с этим возникает вопрос: это ситуативное объединение, образовавшееся непреднамеренно, или же осознанная коалиция с перспективой.

Собеседник в избирательном штабе ЕС уверяет, что там свои действия не координируют с другими силами, ополчившимся на Зеленского-Ермака.

"У нас точно нет координации. У них своя песня, у нас — своя. Просто так совпало. Мы работаем с любой информацией, если они идет нам в плюс, а "слугам..." — в минус, - говорит источник. При этом он подтверждает наличие коммуникации с "антикоррупционным лобби", которое сегодня, по его оценкам, менее враждебно к Порошенко, чем это было во время его президентства.

"Тогда им давали серьезные гранты на борьбу с нами, а сейчас, по нашей информации, финансирование на это урезали. Стало быть, борьбу с "режимом Порошенко" никто не ведет", - утверждает он.

А Лероса он назвал "другом по оппозиции".

В свою очередь источник во фракции СН, которого относят к группе влияния Коломойского, полагает, что Лерос действует по собственной инициативе: дескать, у него счеты с Ермаком.

"Гео атакует его (Ермака — Ред.) по любому поводу и потому подключился к чисто порохоботской теме", - настаивает собеседник. Он обращает на то, что в отличие от случаев с "пленками Ермака" и Консультационным советом с привлечением представителей сепаратистов в Трехсторонней контактной группы в Минске Лерос не говорит от лица значительной части президентской партии.

"Смотрите: наши "соросята" Потурев, Яременко и т.д. (прозападные депутаты во фракции СН) на этот раз не поддержали Лероса, что показательно", - рассуждает источник во провластной фракции.

Однако все три группы четко ориентированы на Запад. При очевидном общем интересе ослабить позиции Ермака, а то и вовсе убрать из ОП все они продолжат действовать в едином ключе.

Об этом говорит и источник "Страны", близкий к Офису президента.

"Синхронизацию действий всех трех групп, о которую вы говорите, мы уже наблюдаем несколько месяцев. Как-то сильно потеплели отношения "соросят" с Порошенко. А Богдан уже давно дружит с "соросятами". С Сытником у него завязались очень неплохие отношения, кстати, когда он был главой ОП. И Рябошапка, который работал в тандеме с Сытником, это тоже человек Богдана. Поэтому нельзя исключать, что со стороны этой коалиции могут быть нанесены и новые удары, чтоб раскачать ситуацию осенью. Нужно внимательно следить за ситуацией", - полагает источник.

"Это долгосрочная широкая коалиция, которую собрало недовольство Ермаком. При том что у всех разные поводы. Например, либеральная тусовка мстит ему за чистки ее кадров из власти, к тому же западные партнеры считают агентом российского влияния на Зеленского и заинтересованы в его уходе. Богдан не может простить ему свой проигрыш в аппаратном игре. Порошенко заинтересован в ослаблении через Ермака всей нынешней конструкции власти — так спокойнее и можно помечтать о возвращении на политический Олимп. Но еще Ермаком недовольна и часть окружения президента, включая некоторых замов. Ермак, по слухам, хочет "перезагрузить" президентских офис, а, значит, его нынешние замы могут лишиться кресел. Парламент — и фракция СН — недовольны за попытки Ермака продавливать нужные Банковой законы. Для спикера Разумкова это тоже причина. Пока еще критическая масса не набралась, но перспективы для Ермака нерадостные", - комментирует политолог Анатолий Октисюк "Стране".

"В определенном смысле Ермак — заложник ситуации Владимира Зеленского. В таком же положении был его предшественник Богдан. Слабому президенту (а Зеленский именно такой) нужно опираться на сильного руководителя своей администрации или офиса. Но в таком случае тот оказывается под ударами с разных сторон, потому что невыгоден для других игроков. И это будет продолжаться всю каденцию Зеленского — даже если Ермака сменит другая сильная фигура. Имя тут неважно", - резюмирует политолог Руслан Бортник в комментарии "Стране".