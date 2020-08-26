Поддержка парламентом Меморандума о кредите ЕС в размере 1,2 млрд евро (напомним, 25 августа за него проголосовали 249 депутатов, в том числе - 196 "Слуг народа", почти в полном составе фракция "Европейской солидарности", а также фракция "Голос" и депутатская группа "Доверие") породило очередные обвинения в адрес власти в сдаче национальных государственных интересов.

Большинство требований Запада для выдачи этого кредита, - возвращение "космических" зарплат членам набсоветов, передача под контроль иностранцев процесса кадровых назначений антикоррупционных органов и судов, реформа налоговой и таможенной служб и многое другое, по мнению многих экспертов только усиливают внешнее управление Украиной.

Примечательно, что один из последних соцопросов центра "Социальный мониторинг", проведенный в июле, показал, что больше 66% украинцев и так полагают, что Украина не является реально независимым государством и отмечают усиление степени внешнего управления.

При этом 42,5% опрошенных считают президента Украины Владимира Зеленского полностью зависимым от влияния других стран и организаций, а 58,5% респондентов полагают, что влияние, оказываемое на президента Украины, является вредным. В преддверие местных выборов такая ситуация выглядит крайне неутешительно для президента и его политсилы "Слуга народа".

В последний раз рейтинги власти показывали положительную динамику только после увольнения в марте нынешнего года бывшего премьер-министра Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Та группа во власти, которую представлял Гончарук, считалась "соросятами", то есть, управленцами, которые напрямую опекались западными структурами. Аналогичная репутация была и у бывшего генпрокурора - сам президент Владимир Зеленский подтверждал, что за него хлопотали посольства стран "Большой семерки".

Несмотря на то, что оба эти увольнения критиковались Западом, внутри Украины они расценивались как очистка власти от "соросят", и вообще как надежда на то, что власть будет уходить от внешнего управления.

Следующим тестом на движение в этом направлении могло стать увольнение директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

В июле в Раде практически все было готово для принятия проект № 3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах", который мог бы завершить карьеру главы НАБУ. Этот законопроект уточняет для сотрудников ряда правоохранительных органов последствия за привлечение к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией. А Артем Сытник официально находится в реестре коррупционеров из-за незадекларированного роскошного отдыха за чужой счет.

При этом буквально в ночь перед голосованием изменилась позиция Офиса президента и законопроект так и не появился на повестке дня.

"Не исключено, что вновь звонили из посольств с требованием не трогать главу НАБУ. А отступиться от "генеральной линии" на сотрудничество с Западом и МВФ украинской власти боязно. Поэтому авторы законопроекта, видя, что голосов нет, и попросили отложить рассмотрение", - сообщал телеграм-канал "Политика Страны".

Тем самым, как минимум до осени еще один фаворит Запада и член команды "соросят" Сытник получил негласный иммунитет от увольнения.

"Страна" решила опросить политических экспертов, насколько спасительным для власти, которая быстро теряет рейтинги, с точки зрения предвыборной стратегии был бы курс на очищение от "соросят" и избавления от внешнего управления.

Андрей Золотарев, Глава Центра "Третий сектор"

Безусловно, для самого Зеленского и "Слуг народа" сейчас могла бы оказаться очень выигрышной стратегия рубить головы плохих бояр. Вместо того, чтобы прогибаться под Запад во всех вопросах, устроить кардинальную чистку кадров. Начиная от так называемых "соросят", которых многие в стране винят во всех неудачах, и заканчивая любыми неугодными чиновниками на местах.

Единственное, что может вытянуть кампанию "Слуг народа" на местных выборах - это тяга самого Зеленского. Пусть его критикуют за тур по регионам и кабинетам, но веками отработанные мизансцены, когда летят головы тех, кто не справился со своими обязанностями на всех уровнях, и тех, кто в общественном сознании воспринимаются как коррупционеры и взяточники и марионетки Вашингтона - это всегда выигрышная стратегия. И в нынешней ситуации она способна если не поднять рейтинг партии власти, то хотя бы притормозить ее катастрофическое падение.

В ситуации, когда Украина превратилась в безнадежного должника всяких западных структур, было бы правильно избавиться от всех грантоедов и фаворитов западных посольств. Это пошло бы однозначно на пользу рейтингу партии власти на выборах.

Руслан Бортник, Директор Украинского института анализа и менеджмента

С электоральной точки зрения зачистка власти от всех ставленников Запада выглядела бы правильно. Соцопросы неоднократно показывали, что большинство украинцев считают власть слишком сильно зависимой от внешнего управления. Поэтому правильно было бы увольнять тех, кто ориентируется не на национальные интересы, а на указания, которые они получают в разных посольствах.

То, что власть их не трогает, играет против нее же. Как пример - скандал c операцией по захвату "наемников из ЧВК Вагнера", которую раскручивали различные прозападные активисты, в первую очередь лобби НАБУ. В этой истории явно видно, что у части руководства НАБУ явный союз с "Европейской солидарностью", который в свою очередь, подпирается американскими демократами.

Обратите внимание, как незаметно промелькнула новость, что Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в связи с истечением сроков давности. То есть, дело лежало в суде до тех пор, пока истекли все сроки привлечения его к уголовной ответственности по обвинению в декларировании недостоверной информации.

Это еще одно подтверждение того факта, что вся система, которая была выстроена западными "партнерами" в предыдущие годы, работает против Зеленского. Но он никак не решается ей противостоять, и теряет из-за этого и в рейтингах, и в целом - в возможности влиять на происходящее в стране.

Единственная история за все последнее время, когда Зеленскому удалось хоть немного перехватить инициативу, - с увольнением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. У него было два варианта - жесткий выход или мягкий. Поэтому Офису президента, очевидно, удалось договориться, что Холодницкий освободит свой пост досрочно, что даст возможность Зеленскому поставить своего человека.

В итоге в САП появится кто-то, кто сможет нейтрализовать главу НАБУ Артема Сытника.

Продолжение же Зеленским политики Порошенко по подчинению внешнему управлению может оказаться для президента фатальным и с точки зрения рейтинга и с точки зрения управляемости страной. Принятие меморандума по кредиту от ЕС в обмен на государственный суверенитет приведет к тому, что у нас будут целые десанты западных ставленников во всех министерствах и ведомствах. Повторится та же история, когда по министерствам ходили толпы консультантов от Запада, которые не были заинтересованы ни в реальных реформах, ни в борьбе с коррупцией. Их интересовало только управление. Чтобы не преодолеть коррупцию, а контролировать ее. Но чтобы контролировала не Банковая, не Офис президента, а Брюссель или Вашингтон.

Вадим Карасев, директор "Института глобальных стратегий"

Во-первых, ситуация сейчас и ситуация, которая была на момент увольнения Гончарука и Рябошапки, очень сильно отличаются. Гончарука было легко уволить, потому что тогда еще не было понятно, что начнется коронакризис, что появится необходимость идти на любые уступки ради кредита МВФ. А кроме того, правительство Гончарука не было сбалансировано между всеми группами влияния. Это был проект "соросят", который не справился со своими задачами. И поэтому все объединились и поменяли его на Шмыгаля. А сегодня ситуация совершенно другая.

Я не вижу сегодня таких возможностей, чтобы сегодня зачисткой "соросят" поднимать рейтинг, как это было с Гончаруком. Самый яркий из оставшихся "соросят" - это Сытник. Но уволить Сытника они не могут, потому что он на все 100% - западный проект. Если бы они могли его уволить, уже бы давно от него избавились. Мелких чиновников из пула "соросят" из разных министерств понемногу чистят. Но их имена не на слуху. И в этом смысле так уже не уволишь никого, чтобы поднять свой рейтинг.

Если говорить в теории, могла бы быть стратегия на очищение власти от всех внешних управителей выгодной, да, могла бы. Но нужно было бы, чтобы такие решения принимались громко, с кулаком по столу, с большой информационной поддержкой.