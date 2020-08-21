После смены менеджмента на "Центрэнерго" структуры Коломойского продолжают получать дешевую электроэнергию от госкомпании.

Как стало известно "Стране", 14 августа "Центрэнерго" продала на "Украинской энергетической бирже" 4,6 млрд киловатт-часов с поставками в четвертом квартале этого года по средневзвешенной цене 1,07 гривен за киловатт. Это больше чем на треть ниже озвученной ранее себестоимости. Новый глава госкомпании Александр Корчинский заявлял, что последняя составляет 1,62 гривен.

Но супер-низкая цена - только вершина айсберга. Проданные на четвертый квартал объемы (почти 5 млрд киловатт-часов) почти вдвое превышает среднегодовой объем реального производства на ТЭС "Центрэнерго".

Основным покупателем дешевой электроэнергии, по данным нашего источника, стала компания "Синтез Ойл", которую связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского.

Сама схема по продаже "Центрэнерго" электроэнергии по бросовым ценам не нова. Еще в прошлом году "Страна" писала о поставках электроэнергии по ценам ниже себестоимости на ферросплавные заводы Коломойского. А недавно "Схемы" описали механизм продажи электроэнергии посредникам, связанным с Коломойским. Его суть вкратце сводится к тому, что госкомпания заявляет к продаже объемы, которые не в состоянии произвести. А "Укрэнерго", видя небаланс, дает добро на покупку "Центрэнерго" для обеспечения контрактов электроэнергии "Энергоатома" по обещанным покупателям ценам. Впрочем, в самом "Центрэнерго" от схем открестились. При этом в комментариях "Стране" в "Центрэнерго" признали, что продают электроэнергию в убыток. Но - по объективным причинам. "Кто у нас купит по 1,6 гривен, если средняя цена на рынке на сутки вперед 1,14 гривен. А с четом стоимости угля мы из убытков и не выйдем", - говорят в компании.

"Страна" разбиралась почему "Центрэнерго" заходит в минус, и что с ней будет дальше.

Схема или рынок?

По данным нашего источника, 14 августа "Центрэнерго" реализовала на "Украинской энергетической бирже" 4,6 млрд киловатт-часов электроэнергии со сроками поставки в четвертом квартале этого года. Чуть больше 2 млрд было проданного 1,22 гривен за киловатт (электроэнергия в пиковой нагрузке), остальные объемы (внепиковая нагрузка) - по 0,96 гривен. То есть, средняя цена составила 1,07 гривен за киловатт. Тогда как ранее новый глава "Центрэнерго" заявлял, что себестоимость производства электроэнергии на ТЭС госкомпании составляет 1,62 гривен за киловатт. Получается, что на каждом киловатте «Центрэнерго» теряет по 55 копеек. На 4,6 млрд киловатт-часов госкомпания получит минус в 25,3 млн гривен.

По данным источника, основным покупателем дешевой электроэнергии стала компания "Синтерз Ойл", которую связывают с Коломойским.

Название этой компании фигурирует в списке контрагентов другой фирмы из орбиты "Привата" — "Юнайтед Энерджи". Она работает с рядом компаний Коломойского (Запорожским заводом ферросплавов, "Днероазотом", "Укрнафтой", "Укртатнафтой" и др.), и в том числе — с "Синтез Ойл".

Но есть вопросы не только по цене и покупателю, но и по объемам. 4,6 млрд киловатт-часов, по словам нашего источника, — это больше годового объем производства электроэнергии на ТЭС госкомпании. И, если "Центрэнерго" их все же выдаст, то тем самым резко превысит лимиты по выбросам.

Стоит отметить, что "распродажу" погромных партий электроэнергии "Центрэнерго" устраивает не впервые. Недавно в расследовании "Схем" был раскрыт механизм "торговли воздухом". Схема следующая - "Центрэнерго", якобы, заявляет на реализацию большие объемы электроэнергии по низким ценам. Но, видя возможное разбалансирование рынка из-за такого огромного заявленного производства, оператор "Укрэнерго" просит "Центрэнерго" не производить заявленные объемы. А для обеспечения контрактов разрешает госкомпании купить электроэнергию "Энергоатома" со скидкой до 50%. Другого выхода, по -сути, нет, так как "Центрэнерго" может уменьшить производство электроэнергии на ТЭС, а у "Энергоатома" технологически такой возможности нет.

В расследовании "Схем" утверждается, что по такому алгоритму "Центрэнерго" работает с прошлого года и, собственно, даже не собирается производить объемов, которые продает.

"Центрэнерго, фактически ничего не делая, получает электроэнергию ля продажи почти вдвое дешевле, чем рыночная цена, а "Энерготом", который тратит средства на производство, принудительно продает свою электроэнергию с дисконтом", - говорится в расследовании.

"Схемы", ссылаясь на собственные источники в налоговой, утверждают, что с июля прошлого года по апрель этого года "Центрэнерго" поставила "Юнайтед энерджи" 3,7 гигаватт-часов электроэнергии на сумму более 4,57 млрд гривен, а Никопольскому заводу ферросплавов за этот же период — 2,7 гигаватт на 3,4 млрд.

Но тогда в "Центрэнерго" эту схему опровергли, а все обвинения списали на "непрофессионализм или манипуляции".

"Центрэнерго" прекращает генерировать энергию исключительно по команде диспетчера. В свое время плата за функцию разгрузки блоков для сбалансированная системы составляла 45%, потом 35%, сейчас 20%. Небалансы системе создает Гарантированный покупатель и "зеленые" производители, которые могут заявить одни объемы, а произвести абсолютно другой. "Центрэнерго" вынуждена исправлять такие небалансы, но виноватыми, по версии расследователей, снова остаемся мы", — заявили в компании.

Но, получается, то по факту и сейчас эта же схема работает. Правда, поменялся покупатель дешевой электроэнергии.

В "Центрэнерго" нам пояснили, что выходят на рынок с со стартовой 2,15 гривен за киловатт. "Но эта цена неконкутентна. И по 1,6 гривен (фактически по себестоимости) никто не купит, так как средняя цена на рынке на сутки вперед составляет 1,14 гривен. Поэтому вынуждены продавать в убыток, а с нынешними ценами на уголь компания и не выйдет из убытков", — говорят в "Центрэнерго".

В госкомпании также опровергают информацию о "Синтез Ойле" как основном покупателе. "14 августа было продано 11 лотов разным компаниям и по разным ценам. К примеру, 12 мегаватт продали по 1,37 гривен, 20 мегаватт - по 1,37 гривен. Наши цены были далеко не самыми низкими на бирже", - заверили нас в "Центрэнерго".

"Для корректного сравнения: на аукционе 20 августа Укргидроэнерго стартовало с 1600 гривен за мегаватт-час при этом продав всего 300 мегаватт пиковых нагрузок по средневзвешенной унц 1239 гривен. Средневзвешенная цена проданных пиковых нагрузок ПАО "Центрэнерго" составила 1222 гривны/МВтч - это только на 17 гривен дешевле, при этом объем проданной нами электроэнергии больше в 7 раз", — заявили в госкомпании.

При этом список всех покупателей в компании пока не разглашают.

Также в "Центрэнерго" опровергают информацию, что продаваемые ею объемы она физически не может выработать. "4,6 млрд киловатт-часов (проданные 14 августа -Ред,) компания может произвести до конца года. Мы не продаем объемы, которые не в состоянии были бы сгенерировать. Когда была команда поднять все тепловые энергоблоки (для проверки потенциального объема производства - Ред.), только "Центрэнерго" смогла ее выполнить", — говорят в компании.

А практика продажи больших объемов электроэнергии до конца года, якобы, позволяет госкомпании рассчитаться по долгам с госшахтами (216 млн перечислено 19 августа, 115 млн - 21 августа).

"Продешевили дважды"

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук говорит, что цены на электроэнергию на рынке сейчас действительно невысокие. Но ожидается, что уже с осени они начнут расти. "То есть, получается, что "Центрэнерго" потеряла дважды: мало того, что продала электроэнергию ниже себестоимости, так еще и продала ее наперед, на четвертый квартал, хотя по всем прогнозам, к тому времени ценник заметно подрастет, чего в госкомпании не могут не знать", — говорит Корольчук.

По его словам, к октябрю (то есть, на начало четвертого квартала) цена электроэнергии на пиковых нагрузках (которую "Центрэнерго" сейчас продает по 1,22 гривен за киловатт), может вырасти до 1,8 гривен, то есть, окажется уже выше себестоимости. И, если бы не было таких "долгих" контрактов, то осенью, вместо того, чтобы торговать электроэнергией в убыток, госкомпания могла бы на ней зарабатывать.

"Но даже с учетом нынешних низких цен, "Центрэнерго" все равно продешевила - могла бы продать не по 1,22 гривны, а по 1,35", - считает Корольчук.

Уже тот факт, что именно сейчас "Центрэнерго" продает дешевую электроэнергию наперед Корольчук считает схемой. Ведь таким образом за счет убытков госкомпании предприятия Коломойского перестраховались, и смогут получать недорогую электроэнергию в то время, как цены на нее уже существенно вырастут.

"А если предположить, что к тому времени "Центрэнерго" объявит, что заявленных объемов у нее нет, то покупатель все равно сможет закупить на рынке электроэнергию дешево, в среднем по 1,2 гривен. То есть, там полная страховка", - говорит Корольчук. По его мнению, сам по себе факт продажи электроэнергии наперед не является нарушением. "Но регулятор и "Укрэнерго", видя, что происходит, должны были вмешаться", - говорит эксперт.

В "Укрэнерго" "Стране" заявили, что ценовая политика участников рынка не входит в их компетенцию.

"Вместе с тем, согласно п. 14 постановления НКРЭ КУ №766 от 8 апреля 2020 года на перил действия карантина и в течение 30 дней с дня его отмены производители электроэнергии обязаны ежедневно подавать в "Укрэнерго" информацию, котрая подтверждает наличие свободных мощностей и тплива для производства электроэнергии, которую они продают на рынке двухсторонних договоров. В течение действия этой нормы указанные производители ""Центрэнерго " - Ред.) подтвердили в полном объеме наличие ресурсов и топлива для производства электроэнергии, которую они законтрактовали для продажи в этом рыночном сегменте", - отметили в "Укрэнерго".

Между тем, убытки самой "Центрэнерго", который уже превышают 2 миллиарда, будут и дальше расти.

В "Центрэнерго" же утверждают, что компанию вгоняет в долги сложившаяся на рынке электроэнергии и угля ситуация. Тогда как ценник на электроэнергию падает, уголь не дешевеет, поэтому себестоимость производства электроэнергии остается высокой.

В компании заявили, что уже направили письмо в Кабмин и Минэнерго с просьбой пересмотреть отпускную стоимость угля с госшахт (сейчас 1,95 тысяч гривен за тонну), "приблизив ее к рыночному уровню".

Параллельно "Центрэнерго" ищет поставщиков более дешевого угля. И, как заявили недавно в компании, уже закупили первую партию для Углегорский ТЭС по 1480 гривен за тонну. Это дешевле не только, чем у госшахт, но и чем у ДТЭК, с которым у "Центрэнерго" есть договор по угля по 1660 гривен за тонну.

Назвать нового поставщика в "Центрэнерго" отказались, сославшись на то, что это "может навредить компании".

Напомним: не так давно "Центрэнерго" экспериментировала также с газом - включили а работу блок №5 на Трипольской ТЭС. Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец тогда пояснял нам, что "перевод ТЭС на газ в то время, как на складах - огромные запасы угля — это ЧП".

А позже выяснилось, что газ "Центрэнерго" закупала у той же "Юнайтед Энерджи", которая накануне стала покупать его у "Укрнафты".

"Поэтому еще неясно какие подробности могут всплыть по дешевому углю", — говорит Корольчук.

"Сменили вывеску, Коломойский остался"

"Страна" уже подробно писала о схемах Коломойского на "Центрэнерго" при прежнем топ-менеджменте из его окружения.

Но, как заявил наш источник, после смены руководства фактически ничего не поменялось. "Сменили вывеску, а суть остается той же. Всем там заправляют люди Коломойского", — говорит источник.

Корольчук не исключает, что структурам Коломойского в итоге и отойдет "Центрэнерго" на приватизации, которая сейчас активно готовятся. "Уже начали отбирать шахты для "пакетной продажи" с "Центрэнерго". По самой госкомпании пока неясно, ее могут разделят на несколько лотов, скажем, будут продавать отдельные ТЭС", - говорит Корольчук.

Но, с учетом убытков и долгов, реальная цена "Центрэнерго" сейчас - "три копейки", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Эти "минусы", очевидно, будут учитывать при продаже", - добавил Корольчук. По его словам, при грамотном руководстве ценник "Центрэнерго" можно было бы попытаться довести до 500 млн долларов. Но с существующем виде больше 6 млрд компания не стоит. "Может, с четом шахт удастся продать за 10 млрд", - говорит Корольчук.

То есть, получается, что чем больше у "Центрэнерго" долгов и убытков (которые появились после захода на предприятие людей Коломойского) тем дешевле он в итоге сможет получить госкомпанию.

А если так, то увеличение минуса сейчас - это гарантированный дисконт в будущем.

Впрочем, теоретически на "Центрэнерго" могут найтись и другие покупатели. Хотя, как говорят наши источники, у Зеленского на эту тему договариваются как раз в Коломойским.

"Там идут торги, и они шире, чем "Центрэнерго". Речь идет и о других бизнесах Коломойского, а также обсуждается тема судов по Приватбанку", — отметил источник.

Напомним: ранее источники говорили, что у Зеленского, якобы, договорились, что Коломойский уйдет из "Центрэнерго", и в качестве отступного ему, в частности, предлагали ОПЗ. Но затем все переигралось, и структуры олигарха уже даже не подавались на последний конкурс по выбору поставщика газа на предприятие. Также появилась и информация, что, якобы, все же решили оставить за Коломойским "Центрэнерго", а не Одесский припортовый.

Но, пока дело дойдет до приватизации "Центрэнерго", схемы с электроэнергией могут добить "Энергоатом", который и так находится в критической ситуации.

Формально Кабмин попытался решить проблему, позволив компании продавать 40% электроэнергии не по ПСЛ для населения, а на рынок. Но позже выяснилось, что в окончательной версии правительственного постановления появилось ограничения - "Энергоатом" мог реализовывать электроэнергию не дешевле себестоимости. Что, собственно, не позволило ему ничего продать.

То есть, "Энергоатом" вынужден продавать дешевую электроэнергию клиентам "Центрэнерго", найти себе покупателей не может.

"Если "Энергоатом" продолжит генерировать убытки, это может закончится очень плохо. Вспомним о веерных отключениях", - говорит Корольчук.

На последнем Кабмине ошибку исправили, указав, что речь идет не о полной, а о производственной себестоимости (она гораздо ниже). Но сработает ли это - пока неизвестно.