Верховной Раде предложено пересмотреть свое постановление о назначении очередных местных выборов в части запрета на избирательную кампанию в неподконтрольных Киеву районах Донбасса до передачи контроля над границей. Что противоречит Минским соглашениям, где записана совсем иная последовательность - сначала выборы, а потом граница.

Это ключевое условие России для проведения новой встречи советников глав стран нормандской четверки.

Как утверждает украинская сторона, с выполнением данного требования увязано также принятие решений в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу (разведение войск, обмен пленными и другие).

Пойдет ли Рада навстречу и как поведет себя в этой ситуации президент Владимир Зеленский, разбиралась "Страна".

Кравчук говорит об ультиматуме

Информация об обращении нового главы украинской делегации в минской ТКГ Леонида Кравчука к Раде с просьбой пересмотреть указанное постановление появилась после заседания группы, продолжавшегося два дня (18-19 августа) в режиме видеоконференции.

Подтверждением стало сообщение на сайте президента Украины об итогах ее работы. Там, помимо прочего, упоминается факт обращения с целью привести постановление в соответствие с законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), и минскими соглашениями.

Как писала "Страна", парламент принял данный документ 15 июля. Рада 326 голосами постановила назначить выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов на 25 октября на всей территории страны, кроме неподконтрольной части Донбасса и Крыма, где избирательный процесс будет возможен только при ряде условий, из которых для ОРДЛО ключевые — вывод подразделений сепаратистов за пределы Украины и восстановление полного контроля над границей с Россией.

Пересмотр постановления в этой части, как оказалось — условие России для проведения встречи в нормандском формате на уровне советников лидеров — в том числе главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака.

Она намечена на 28 августа в Париже.

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявляет, что представители России жестко настаивали на своем требовании по коррекции постановления Рады о выборах на протяжении двух дней переговоров.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук это подтверждает. "Они говорят: раз вы не можете, значит не о чем говорить", – заявил он в комментарии изданию "Сегодня".

Более того, по его словам, Москва увязывает с этим пунктом также продолжение работы над любыми другими вопросами минской повестки. "Они (российская сторона — Ред.) сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально. Каждый выступал по любому вопросу и сказал, что мы можем принять (на ТКГ соответствующие документы по разным вопросам. – Авт.), но будет записано, что этот документ вступит в силу после того, как ВР изменит постановление”, - заявил Кравчук.

Если исходить из сообщения на президентском сайте, речь идет, помимо прочего, о договоренностях по 20 новым участкам разминирования на линии соприкосновения, 4 новым участкам разведения сил и средств, а также спискам "для взаимного освобождения удерживаемых лиц".

Отметим, что Россия действительно уже резко отреагировала на принятие постановления Рады о выборов, заявив, что это равносильно денонсации Минских соглашений.

Даст ли Зеленский команду голосовать

Отменить само постановление депутаты не смогут, ведь оно запускает кампанию. Но можно предположить корректировку текста, одобренного 15 июля.

В этой связи возникает два вопроса.

Первый - готова ли Зе-команда инициировать эти изменения?

Второй - готова ли Рада за них проголосовать?

На первый вопрос пока однозначного ответа нет.

Формально, изменение может быть небольшим. Выборы в ОРДЛО никто проводить не будет (для этого нужно принять отдельный закон, что точно не успеют сделать в ближайшее время), а нужно убрать только одну фразу - о том, что выборы невозможны до перехода контроля над границей. Оставив лишь саму констатацию факта, что выборы проводиться не будут.

Технически осуществить это также можно.

Внеочередная сессия Рады намечена на 25 августа, однако ее повестку дня уже не поменять. Чтобы провести еще одну сессию, нужно собрать подписи не менее 150 народных депутатов или же с такой инициативой должен выступить президент. То есть Зеленский может собрать Раду на 26 или 27 августа, чтоб проголосовала изменения.

Другой вопрос, что по этому поводу будет разгоняться мега-зрада, о том, что президент и "слуги народа" прогнулись под ультиматум России.

Кроме того, все сложно со вторым вопросом - прохождение через Раду. И это, к слову, может прямо повлиять и на желание Зеленского попытаться продавить изменение постановления.

Тем более, что пока даже из пропрезидентской фракции "Слуги народа" (СН) идет противоречивая информация на инициативу Кравчука.

Так, соавтор принятого постановления Виталий Безгин (СН) полагает, что профильный комитет будет отстаивать действующую редакцию документа.

"Думаю, комитет останется на тех же позициях, что были отражены в тексте поставления и не требуют пересмотра — сначала безопасность и граница, а потом выборы. Я лично буду выступать против этого и, если встанет вопрос, то и против кампании в облсоветы Донецкой и Луганской областей. Очень хочется увидеть господина Кравчука на заседании нашего комитета", - прокомментировал Безгин "Стране".

Вместе с тем, он не захотел спрогнозировать, как будет действовать в этой ситуации Офис президента и готов ли он лоббировать пересмотр постановления.

А это ключевой момент: открытая поддержка президента может убедить колеблющуюся часть фракции СН (и парламента), которая теоретически готова к компромиссам в переговорном процессе вокруг Донбасса.

"Если будет воля президента, я поддержу изменения. Но важно разъяснить ситуацию, сложившуюся вокруг этого решения, и последствия этого шага", - говорит народный депутат от СН Евгений Шевченко "Стране".

Народный депутат восьмого созыва Игорь Попов полагает, что глава государства дистанцируется от инициативы Кравчука, вероятно, понимая, что идея с пересмотром постановления не пройдет Раду.

"Даже если удастся собрать сессию, не будет 226 голосов, чтобы изменить жесткую формулировку постановления. Вот если бы не местные выборы, то ряд парламентских сил, возможно, пошли бы на такой компромисс. А сейчас они пытаются собрать голоса в регионах, критически настроенных к уступкам по Донбассу, и такое голосование конкуренты им припомнят", - прокомментировал Попов "Стране".

По его мнению, экс-президент Кравчук тоже видит расклады в Раде, но показывает настрой на компромисс и, "наверное, хотел провести свое первое заседание ТКГ в позитивном ключе"".

"Однако если до встречи советников не будет решения парламента или хотя бы неких позитивных сигналов в этом плане, думаю, ее вовсе отменят. И после этого вряд ли россияне будут продолжать переговоры с Ермаком, о чем уже говорил Козак. Если в формате советников нельзя решить ни одной серьезной проблемы, он не нужен. Дальше будут работать на уровне МИД и ТКГ", - полагает экс-депутат Попов.

В тоже время источник близкий к Офису президента, знакомый с ходом переговоров, настроен чуть более позитивно.

"Постановление вряд ли поменяют - накануне выборов слишком токсичная тема. Да и президенту будет выгодно показать, что он на ультиматумы России не реагирует. Но я не думаю, что это заблокирует встречу советников и вообще переговоры по Донбассу. Насколько мне известно, у Москвы не столь категорическая позиция, как она выглядит в интерпретации Кравчука. Это часть игры России, чтобы показать Западу, что Украина не выполняет Минские соглашения, а потому нужно снимать санкции. И история с постановлением Рады повод еще раз об этом напомнить. И о том же напомнят и на встрече. Это будет постоянный элемент риторики о том, что Киев не выполняет политическую часть", - говорит источник.