На День независимости 24 августа в Киеве вновь планируется масштабное шествие под названием "Марш защитников Украины".

"Страна" разбиралась, станет ли эта акция отправной точкой для массовых протестов и какая роль в этой связи уготована скандалу с задержанными в Беларуси российскими "наемниками ЧВК", к которому активно привязывают главу Офиса президента Андрей Ермак.

Марш без Порошенко

Массовый "Марш защитников Украины" в центре столицы впервые провели в прошлом году в пику официальному мероприятию "Марш достоинства", заменившему военный парад. Альтернативная акция собрала бывших участников АТО, семьи погибших на войне, а также разноплановых националистов, однако первую скрипку играли ориентированные на экс-президента Петра Порошенко ветеранские организации, которые, собственно, раскрутили и воплотили идею этого шествия.

Самого Порошенко, кстати, там не было, но пришли депутаты его парламентской фракции. При этом партийные флаги "Страна" на акции не заметила. В этом году организаторы марша также обещают соблюсти условие беспартийности.

По всей видимости, экс-президент вновь будет отсутствовать. На этом якобы настояли АТОшники, критически настроенные к Порошенко.

"Это (отсутствие экс-президента — Ред.) было условием, так сказать, правильных ветеранов. Так что не стоит называть этот марш "порохоботским" (то есть состоящим исключительно из сторонников Порошенко — Ред.)", - говорит собеседник издания, близкий к Андрею Билецкому, лидеру партии "Национальный корпус".

Бывший командир полка Национальной гвардии "Азов" должен быть на шествии с однополчанами.

Как сообщил "Стране" глава фракции партии "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк, его политсила будет представлена членами внутрипартийного объединения "Легион Свободы", воевавшими на Донбассе, и волонтерами.

Также будут участвовать в шествии бывшие участники Добровольческого батальона ОУН во главе с известным националистом Николаем Коханивским, бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона. По информации "Страны", эти две группы сначала хотели шествовать отдельно от других, но вроде бы удалось договориться о единой колонне.

Под президентскими окнами

Что касается маршрута, организаторы официально предложили традиционный для националистических шествий в Киеве: от парка Шевченко по одноименному бульвару до Крещатика, а дальше мимо ЦУМа до Майдана Независимости, где состоится некий перфоманс и, надо полагать, митинг, а потом — до конечной точки Европейской площади.

Вместе с тем, Билецкий объявил, что шествие должно закончиться возле Офиса президента. "24 августа сюда придут ветераны, чтобы сказать свое громкое "нет" коллаборантам, негодяям, которые продают нашу страну", - заявил в своем видеоанонсе лидер "Нацкорпуса".

Сиротюк утверждает, что о таком варианте концовки в "Свободе" не слышали: у партии, мол — "собственный сценарий на этот день". В оргкомитете, по его словам, обсуждалось "исключительно проведение марша".

"Что ж, до Дня независимости мы еще успеем подумать над этим предложением. Вы точно знаете, что ни одно общественно-активное событие без "Свободы" не проходило", - говорит Сиротюк.

Что марш не будет политически нейтральным, понятно не только по заявлению Билецкого.

"Никого уже не интересуют льготы, земля и тому подобное. Сегодня люди встревожены реваншем и развитием пророссийских сил, а центральная власть бездействует относительно этого", - заявил на пресс-конференции член оргкомитета марша Антон Колумбет, который состоит, кстати, в партии "Демсокира", лояльной к экс-президенту Порошенко.

День независимости станет удобным поводом для разных групп националистов выразить недовольство властью Зеленского и тревогу по поводу якобы сдачи ею национальных интересов, угрозы пророссийского реванша. Обычно они обращаются к так называемым красным линиям во во внешней и внутренней политике — например, уступки на Донбассе и послаблениям в гуманитарной сфере, грозя новым Майданом в случае "предательства".

Но может быть и актуальная повестка дня, например, резонансная ситуация с "вагнеровцами", задержанными в Минске, которая получила неожиданное скандальное продолжение с упоминанием имени высокопоставленных лиц из Офиса президента, начиная с его главы Андрея Ермака. В его адрес звучат обвинения в "сливе" информации об операции украинских спецслужб по выманиванию наемников в Украину, то есть фактически в госизмене.

Политолог Руслан Бортник допускает, что скандал раздувают специально ко Дню независимости. "Есть понимание что заинтересованные силы пытаются поиграть на струне патриотизма сегодня", - комментирует он "Стране".

Однако он считает, что и сам повод с "вагнеровцами", и момент для попытки собрать Майдан против Зеленского не самый удачный.

"Во-первых, летом сложно собрать масштабное мероприятие, способное кардинально изменить политическую картину. Во-вторых, сама история с "вагнеровцами" слишком противоречивая, а потому сложная для широких слоев общества", - настаивает Бортник.

А вот собеседник "Страны" в Офисе президента полагает, что история с задержанием послужит для накрутки перед Днем независимости.

"Несмотря на то, что это нелепейшая история, несомненно она будет способствовать эскалации на 24 августа", - полагает источник.

По его версии, за скандалом, в котором оказался замешанным Ермак, стоит уволенный начальник Главного разведывательного управления Василий Бурба, преследовавший "прагматичные цели".

"Бурба попадал под аудит нового руководителя (Кирилла Буданова, назначенного 5 августа — Ред.). Там много интересного. Поэтому разместили "сказку" о спецоперации, хотя в заявленные дни совещаний в описываемых составах и близко не было", - говорит он.

Политолог Вадим Карасев сомневается, что скандал ослабит позиции Ермака или, тем более, поставит вопрос о его увольнении. "Ведь вся эта история разворачивалась на глазах у Зеленского", - считает Карасев.

По его мнению, подобные подковерные игры в спецслужбах свидетельствуют о серьезных внутренних противоречиях и могут привести к уменьшению контроля политического руководства над ними.

Источник "Страны" в среде националистов полагает, что каких-либо больших потрясений 24 августа не будет.

"Тему с раскачкой ситуации и с "вагнеровцами" ведет Порошенко и Турчинов. Но на марш 24 августа выйдут не только политические активисты, но и ветераны. А в среде ветеранов отношение к Порошенко, прямо скажем, не очень теплое. Также как и к Зеленскому. Но пока какой-то очевидной зрады нет. А по "вагнеровцам" история какая-то темная. Разве что будут подтверждения предъявлены. Но и то, не думаю, что это раскачает народ. В нашей среде говорят, что акции протеста могут начаться в ноябре. После местных выборов. Так что сейчас это просто репетиции", - сказал "Стране" источник.