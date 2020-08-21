Белорусские оппозиционеры объявили о создании координационного совета по передаче власти в республике - от Лукашенко к Тихановской.

В совет вошли 32 человека. Это по сути первые официальные лидеры протеста, который до недавних пор был как бы просто народным.

По многим персоналиям видно, куда поведет белорусов оппозиция, если придет к власти. Пока тренд понятен - подальше от России, поближе к Западу и отказ от ориентации на госсобственность (то есть, приватизация стратегических предприятий).

Об этом говорят биографии отдельных лидеров Беломайдана, которые изучила "Страна".

Светлана Алексиевич, писательница, Нобелевский лауреат по литературе.

Светлана Алексиевич. Фото с сайта readrate

Алексиевич родом из Ивано-Франковска (тогда Станислав), детство провела в Винницкой области. В Белоруссию семья перебралась позже.

Начинала как советская писательница. Стала широко известна своими очерками о Великой отечественной войне ("У войны не женское лицо") и главе ВЧК Феликсе Дзержинском, о котором весьма отзывалась в то время, естественно, позитивно. На излете СССР писала о войне в Афганистане ("Цинковые мальчики").

В современной литературе известна своей книгой "Чернобыльская молитва", а также романом "Время сэконд хенд" о становлении homo soveticus (советского человека), который, по мнению Алексиевич, был "выведен в лабораториях марксизма-ленинизма".

Жанр большинства ее книг - это документальная повесть, построенная на интервью с очевидцами тех или иных исторических событий. В 2015 году стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Алексиевич - давняя противница Лукашенко, а также Путина и политики России во время его президентства. Также поддерживала то, что происходило в Украине после Майдана: "Украина поднимается, идет к освобождению… В этом обществе идет борьба. А у нас ничего не происходит", - говорила она.

Правда, сама постмайданная Украина не слишком жалует Алексиевич. Ее поместили на "Миротворец" после того, как она заявила, что украинские националисты принимали участие в холокосте и расстрелах мирного населения.

"Каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине", - сказала писательница в 2016 году. Она также обвиняла поляков в Холокосте. После чего сорвался ее авторский вечер в Одессе.

Однако больше у нее негативных цитат по поводу России и СССР.

"Даже страшновато разговаривать с людьми (россиянами - Ред.). Только и твердят "крымнаш", "донбасснаш" и "Одессу несправедливо подарили". И это всё разные люди. 86% сторонников Путина — это реальная цифра. Ведь многие русские люди просто замолчали. Они напуганы, как и мы, те, кто находится вокруг этой огромной России".

"Сегодня мир снова начинает бояться: что там в этой яме, в этой бездне, которая обладает ядерным оружием (России - Ред.), сумасшедшими геополитическими идеями и не владеет понятиями о международном праве? Я живу с ощущением поражения".

"Мы имеем дело с русским человеком, который за последние 200 лет почти 150 лет воевал. И никогда не жил хорошо. Человеческая жизнь для него ничего не стоит, и понятие о великости не в том, что человек должен жить хорошо, а в том, что государство должно быть большое и нашпигованное ракетами. На этом огромном постсоветском пространстве, особенно в России и Беларуси, где народ вначале 70 лет обманывали, потом еще 20 лет грабили, выросли очень агрессивные и опасные для мира люди".

Можно зафиксировать, что одно из центральных лиц Координационного совета - это человек, который вряд ли будет пытаться сохранить Союзное государство с РФ. Скорее наоборот.

Павел Белоус, основатель и владелец Symbal.by.

Павел Белоус. Фото: probusiness.io

В магазине, которым владеет Белоус, специализируется на продаже сувенирной продукции с символикой Беларуси: футболок, флагов, полотенец, мыла. Накануне выборов в Беларуси предприниматель политически сориентировался и начал производить разную оппозиционную продукцию, например, наклейки "Я - Мы - 97%", "Пciхо3%" и других. Сейчас продажи компании Павла пошли в рост.

К Белоусу уже нагрянули контролирующие органы, часть продукции изъяли. А людей, которые стояли в очереди к нему в магазин, оштрафовали. Штрафы за них предприниматель обещал заплатить, сейчас реализует товары через Интернет.

Еще в 2018 году Павел Белоус в первых рядах ратовал за законопроект о придании бело-красно-белому флагу, который сейчас используется как альтернативный, статуса культурной ценности Беларуси. То, что он не был призван, Белоус называл тогда "идеологической гражданской войной".

Алесь Беляцкий, председатель правозащитного центра "Весна".

Алесь Беляцкий. Фото с сайта Вясна

Беляцкий стал оппозиционным деятелем не вчера. В 2010 году его правозащитная организация вместе с Белорусским Хельсинкским комитетом проводила кампанию "Правозащитники за свободные выборы". Она была нацелена на выявление нарушений на тогдашний выборах президента, проверку соблюдения прав граждан и информирование об этом международной общественности.

В 2011 году Алесь Беляцкий был признан виновным в "уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах" судом Минска и приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима с конфискацией всего имущества. В 2014 году правозащитника, который провел в тюрьме почти три года, амнистировали.

После освобождения Беляцкий боролся за отмену смертной казни в Беларуси, против ущемления прав и арестов активистов, блогеров, журналистов.

К России относится примерно так же, как и Алексиевич.

"Наибольшая страна в регионе, Россия, стремительно возвращается в СССР. Ревизионизм и даже сталинизм становятся все более популярными в России... ликвидация неправительственных организаций и независимой прессы, контроль над интернетом превращают Россию в несвободную страну", - обличал он.

"Европейским либеральным ценностям, правам человека, мультикультурализму противопоставляется концепция "русского мира", которая лежит в основе идеологии современной России. "Русский мир" определяет сферу влияния России на соседние постсоветские страны и другие европейские страны, где Россия активно работает через пропагандистские телеканалы", - говорил Беляцкий в 2016 году.

Алана Гебремариам, активистка Молодежного Блока.

Алана Гебремариам. Фото: Facebook

Алана Гебремариам - 23-летняя афробеларуска, ее отец родом из Эфиопии. В минувшем году девушка получила диплом стоматолога, но по специальности работать не пошла. Возглавляет Ассоциацию беларуских студентов.

Три главные темы, которые лоббирует Гебремариам: отсрочки от армии, смягчение антинаркотического законодательства и распределение выпускников вузов.

В минувшем году она выдвигалась в парламент от оппозиционной Белорусской социал-демократической Грамады. Это партия, которая стала соавтором скандальной программы белорусской оппозиции, о которой вчера рассказывала "Страна".

"Может быть, меня возьмут в парламент для того, чтобы показать Западу — мол, смотрите, мы такая демократическая страна, что у нас даже беларускоязычная темнокожая девушка может стать депутатом", - говорила в 2019 году Алана Гебремариам. Впрочем, в парламент она не прошла.

Алана Гебремариам - феминистка. Уже в разгар избирательная кампании 2020 года, в конце июня, она проводила тренинг на тему: "Женское лидерство: миф или реальность".

В соцсетях Аланы мало политики. Она публикуем фото с прогулок, тусовок, а также с девушкой, которые с которой она подписывает так: "Ты — мое неизвестное счастье, Ты — единственный правильный путь" и "Детка, я чувствую, что ты тянешь меня на темную сторону. Один взгляд, и ты контролируешь меня изнутри. Я просто марионетка на твоей веревочке. Ты можешь заставить меня сделать что угодно (нет)".

Юрий Губаревич, политик, председатель движения "За Свободу". Оно также является учредителем "Реанимационного пакета реформ", который создал ту самую скандальную программу для Беларуси.

Юрий Губаревич. Фото: "За Свободу"

Губаревич планировал принимать участие в выборах президента, однако снялся с них, так как был арестован на 15 суток, когда собирал подписи за свое выдвижение.

У Губаревича была избирательная программа. Ее первый пункт - интеграция с Евросоюзом. "Нам нужны западные инвестиции и технологии. То, чего нет в России", - указывал политик.

Отдельная позиция у Юрия Губаревича и касательно работы промышленности в случае его победы на выборах. Он заранее предрекает закрытие заводов и безработицу.

"Проблемные госпредприятия модернизируем, приватизируем или отправим на металолом. Наши заводы станут важными звеньями в технологических цепочках международных компаний. Те, кто потеряет работу, получат достойную помощь - 80% заработка в течение полугода", - обещал он.

Он также считает, что нужно начать продавать землю сельхозназначения. "Земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. Обеспечим равные права на государственные субсидии для всех сельхозпроизводителей".

Губаревич был чиновником - зампредседателя Белоозерского городского совета. Несколько раз баллотировался в Палату представителей Национального собрания Беларуси, но не побеждал.

Павел Данейко, управляющий Группы компаний ИПМ.

Павел Данейко. Фото ipm.by

На своем сайте Данейко указывает, что занимается консалтингом топ-менеджмента, а также является бизнес-тренером. С 2007 по 2010 года был ректором Moscow Business School. Дополнительное образование получал в несколько европейских странах, а также в США. В Штатах, в частности, он пребывал и учился по программе от Госдепа.

В 2019 Павел Данейко давал интервью, в котором высказал мнение, что нужно "транспортировать" белорусское общество. Для этого, считает он, нужно 40 лет и два поколения.

О согражданах и том, с кем нужно консолидировать усилия, Данейко высказывался так: "...У белорусов больше шансов к совместной, коллективной работе, чем у россиян и украинцев. Этому способствовал опыт еврейско-белорусских отношений на этой территории, который смог сформировать очень интересные глубинные ценности белорусов. Опираясь на них, этот вопрос можно решить".

Также Данейко говорил, что является сторонником рыночной экономики и что государственные предприятия неэффективны. Он выдвинул предположение, что "приватизация в Беларуси неизбежно начнется, года через три-четыре".

Александр Добровольский, политик, член политсовета Объединенной гражданской партии. Еще одного инициатора "Реанимационного пакета реформ".

Александр Добровольский. Фото: Википедия

Добровольский - член Президиума политсовета Объединенных демократических сил Беларуси. В 2018 году баллотировался в депутаты Палаты Представителей, но снял кандидатуру в знак протеста против блокирования его агитационной кампании.

В биографии Добровольского указывается, что он входил в состав Межрегиональной депутатской группы на первом Съезде народных депутатов. А также, что он работал вместе с Андреем Сахаровым, Борисом Ельциным, Анатолием Собчаком и Василием Быковым.

Еще в 2011 году политик заявлял, что не отрицает возможности ненасильственного сопротивления власти. По мнению политика, эти акции могут быть частью общей стратегии всех демократических сил. Тогда он высказывал мнение, что можно использовать и опыт польской "Солидарности" (польское объединение независимых профсоюзов, созданное в результате массового забастовочного движения августа-сентября 1980 года).

То есть предложение Добровольского девятилетней давности фактически и внедряется сейчас в Беларуси - когда бастуют сотрудники крупнейших предприятий.

Светлана Калинкина, журналист.

Светлана Калинкина. Фото с сайта udf.by

Калинкина - главный редактор оппозиционного сайта "Белорусский партизан".

"Сегодня Лукашенко болен кессонной болезнью, он взлетел, у него кислородное голодание, в данном случае — информационное голодание, и он неадекватен", - высказывала журналистка мнение в интервью в мае этого года.

В ходе протеста она сказала в адрес Лукашенко: "Уйди красиво", эти ее слова процитировала нобелевский лауреат Алексиевич.

В 2004 году Калинкина выступила соавтором книги Павла Шеремета "Случайный президент", в которой журналисты попытались раскрыть феномен Лукашенко.

Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской.

Ольга Ковалькова. Фото: Радио Свобода

Ковалькова - сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия". Эта партия - соавтор уже цитировавшейся программы радикальный реформ: разрыва с Россией, полной приватизации, вступления в НАТО.

Она работала в команде Тихановского, теперь - его супруги.

В рамках кампании, например, она писала в Следственный комитет заявление на Александра Лукашенко с требованием привлечь его к уголовной ответственности за дискриминацию женщин. Поводом для заявления Ковальковой стало выступление Лукашенко 29 мая перед работниками Минского тракторного завода. Тогда глава государства заявил, что в Беларуси Конституция "не под женщину", и общество в стране не созрело для того, чтобы голосовать за женщину.

Также она уже рассказала об основной функции координационного совета.

"Это представительный орган, изначально состоящий из людей, которые имеют заслуги и уважаемы в отдельных группах населения, каких-то социальных группах, которые выбирают из своего состава президиум. И этот президиум является органом, который принимает решения. И для транзита власти не может быть 70 человек. Чтобы понимали, что кто-то из государственных органов вдруг захочет с кем-то пообщаться. Он не будет выбирать…" - отметила Ковалькова.

Николай Козлов, доверенное лицо Светланы Тихановской.

Николай Козлов. Фото: Белапан

Николай Козлов - лидер Объединенной гражданской партии. Он баллотировался на пост президента (участвовал в праймериз, а после отказался участвовать в президентской гонке) и сейчас добивается смены правительства. 53-летний Козлов выступает против коррупции и фальсификации выборов. Намерение проводить президентские выборы в разгар эпидемии коронавируса он называл "недопустимым и преступным", продиктованным желанием узурпации власти.

Козлов вырос в Несвиже, получил военное образование. Участвовал в качестве миротворца в боевых действиях в Нагорном Карабахе, а по возвращении в Беларусь работал в уголовном розыске до 2008 года, когда зафиксировал вброс бюллетеней на одном из участков во время парламентских выборов.

"Я порядка двадцати лет работал в уголовном розыске по особо важным делам. Я вам скажу, что я к нынешней власти отношусь как к банде", - говорил он в интервью 9 августа.

Еще до начала протестов в Беларуси он прогнозировал репрессии в случае нечестных выборов: "Скорее всего, мы увидим репрессии завтра и послезавтра. Но я все равно уверен, что люди не смогут смириться с такой циничной подлой подтасовкой их волеизъявления".

Он заявлял, что опасается агрессии соседних стран, в частности "путинской России", Молдовы, Грузии, Украины.

"Мы просто не считаем Лукашенко гарантом суверенитета и независимости... это недопустимо, когда один человек решает судьбу целой страны. Потому что все это проводится тихо, в кулуарах, и они [с Путиным] тихой сапой определяют условия, торгуются... несмотря на то, что нас [с Россией] связывают и родственные связи, и мы все — по крайней мере, старшее поколение — считаем, что мы родом из Советского Союза, (…) мы теперь суверенное независимое государство, и мы хотим таковым остаться", - говорил он.

Светлану Тихановскую он описывает как "очень мужественную женщину", способную противостоять Лукашенко, которого оппозиция именует "Саша 3%" и называет мстительным политиком.

Мария Колесникова, координатор штаба банкира Виктора Бабарико, который выдвигался на президентский пост и изначально считался главным конкурентом Лукашенко.

Мария Колесникова. Фото: tut.by

В интервью Колесникова рассказала, что Бабирико с сыном Эдуардом удерживают в застенках КГБ, а она решила бороться за результаты выборов, поэтому примкнула к оппозиции.

Колесниковой 38 лет, она окончила Академию музыки по классу флейты и дирижирования, руководит одним из проектов Белгазпромбанка (его возглавлял Бабарико) и является арт-директором культурного хаба "ОК16".

Она четыре года отучилась в Высшей школе музыки в Штутгарте на факультетах старинной и современной музыки и организовывала международные культурные проекты в Германии, а по возвращении - в Беларуси.

Создала популярный цикл лекций "Уроки музыки для взрослых", в 2017 году была спикером на минской конференции TEDx, а в 2019 году создала проект "Оркестр роботов", где школьники учили программированию роботов-музыкантов.

Политик считает, что для нее нет разницы, чем заниматься - культурой или политикой.

Увлекается серфингом и кикбоксингом, активно ведет страницу в Instagram (где у нее 62,6 тыс. подписчиков), последние годы жила на две страны - Германию и Беларусь. Высшей ценностью считает жизнь человека и чувство собственного достоинства.

"Это как раз то, что в Беларуси не является ценностью. Как человек, который занимается искусством и культурой, я понимаю, что через современное искусство можно рефлексировать над проблемами нашего общества, в том числе гендерными вопросами, вопросами равенства и неравенства, свободы или несвободы. И это то, что мы очень часто обсуждали с Виктором Дмитриевичем [Бабарико]: в том числе вопросы несправедливости и отношения власти и человека, человека и общества, творца и общества. Было понятно, что наши ценности во многом очень сходятся. Он для меня стал близким по духу человеком", - рассказывала она в интервью.

Дмитрий Крук, экономист.

Дмитрий Крук. Фото иследовательского Центра ИПМ

Крук - старший преподаватель кафедры корпоративных финансов экономического факультета Белорусского госуниверситета. Работал научным сотрудником Исследовательского экономического института Министерства экономики.

В сферу его исследовательских интересов входит монетарная политика, финансово-кредитные системы, экономический рост, развитие стран с переходной экономикой. В июле 2020 года опубликовал статью о переменах в Белоруссии, в которой постулирует геополитическую угрозу со стороны той же России.

"Вирус геополитического реализма прочно укоренился, например, в России. И для Беларуси это действительно создает сильное внешнее давление. Например, втягивание страны в "углубленную интеграцию", - пишет он.

В своей статье Крук называет Светлану Тихановскую "символом надежды и доверия, имеющую широкую общественную поддержку". А основой политики свой страны видит прозрачные механизмы выработки новой Конституции и персональный состав переходного правительства, состоящий из представителей нынешней власти и других политических сил.

Игорь Кабушков - представитель студенческого сообщества.

Игорь Кабушков. Фото: vk.com

Игорю Кабушкову 21 год, он родился в Минске, учится в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники на инженерно-экономическом факультете, очное отделение.

Является основателем Telegram-канала "Отчислено" (свыше 65 тысяч подписчиков), который стал крупнейшим медиа для белорусской молодежи. Основная информация - о том, что происходит в ВУЗах и колледжах Беларуси.

Андрей Курейчик - киносценарист, драматург, режиссёр и публицист.

Андрей Курейчик

Андрей Курейчик - известный белорусский кинорежиссер, известный по таким фильмам как "Гороскоп на удачу", "Война полов", "ГараШ" И "SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется". Ему 40 лет.

"Я - белорус, идеология "русского мира" мне чужда. А на работе я стараюсь не говорить о политике, потому что это перерастает в конфликты. Но моя позиция известна: Украина должна остаться цельным проевропейским государством. Луганск и Донецк - это украинские города, Россия должна прекратить поддержку сепаратизма в соседних государствах - Украине, Грузии, Молдове. Агрессия наносит вред самой России, и в перспективе может привести к ее распаду", - говорил Курейчик в интервью белорусским СМИ в 2015 году.

Считает, что у белоруссов есть 5 проблем: инертность мышления населения, трусость, бедность, неспособность делать и отстаивать свой выбор и низкий уровень культуры и образования.

Курейчик не признает политику Лукашенко еще и потому, что его отец весной переболел коронавирусом в то время, как в стране говорили про "всплеск пневмоний" и отказывались вводить общенациональный карантин.

"Как говорит отец, лечения никакого не было. Люди просто лежали, максимум - могли дать таблетку парацетамола. Медработников, очевидно, не хватает... контактов первого уровня просто складируют по каким-то больницам, но никто не понимает, что будет дальше", - говорил он журналистам.

Анна Северинец, учитель, писатель, литературовед.

Анна Северинец. Фото: Facebook

Северинец - учитель русского языка и литературы, исследователь белорусской литературы, писательница и блогер. Лауреат конкурса "Учитель года Минской области - 2017" и финалист этого же конкурса в 2020 году.

В июне 2020 года Смолевичская гимназия не продлила с ней контракт. Причиной, по словам самой Северинец, стало ее стихотворение о 15-летнем сыне президента Беларуси Николае Лукашенко. Преподаватель отразила в поэзии высказывание Александра Лукашенко о возможности расстрела протестующих.

"Директор сказал, что я как учитель имею право на мнение насчет системы образования, но не имею права критиковать власть, что наша задача - обслуживать идеологию, которая есть. И пока я не высказывалась в адрес первого лица, то к этому относились с пониманием, а теперь не понимают", - рассказала Анна Северинец белорусскому изданию.

А вот само стихотворение Северинец. Оно на белорусском языке:

Андрей Стрижак - активист кампании BY-COVID.

Стрижак - активист и сооснователь гомельской кампании By-Covid, председатель гомельского филиала ПЦ "Весна". Правозащитник.

На Беломайдане Стрижак запустил слух о том, что милиционеры насиловали задержанных активистов. Пока официально или как-то иначе эта история не подтвердилась.

Юрий Хащевацкий - белорусский кинорежиссер, член Союза кинематографистов Беларуси, сценарист, продюсер и монтажер.

Юрий Хащевацкий

Ему 72 года. Хащевацкий снял фильм "Обыкновенный президент" (1996), в котором правление Лукашенко называет "божьей карой", после чего его избили.

Посредством своих работ он неоднократно заявлял о наличии диктатуры в Европе. А в фильме Хащевацкого "Плошча" говорится о событиях на Октябрьской площади Минска после президентских выборов 2006 года, которые многие правозащитники ассоциировали с киевским Майданом.

Прошелся он и по РФ. Кинолента "Лоботомия" - о "машине пропаганды" в России, о конфликте РФ и Грузии, а фильм "Этот безумный, безумный, безумный "русский мир" режиссер заканчивает переговорами "дээнэровцев" о сбитом малайзийском "Боинге".

Владимир Цеслер - художник.

Цеслер специализируется на живописи, графике, плакате, скульптуре, объекте, художественных акциях, промышленном дизайне, занимается оформлением книг, рекламой.

Живет и работает в Минске, в мастерской на окраине исторического центра города, получает пенсию.

Международную известность получил в области плаката (более 30 наград международных конкурсов и биеннале). Работы Цеслера находятся в музеях плаката Латвии, Щвейцарии, Германии, Японии, Финляндии, США, в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Государственном художественном музее им. Пушкина в Москве.

Прославился тем, что нарисовал траурный венок на гроб режима Лукашенко, рисунок опубликовал на своей странице в Facebook.