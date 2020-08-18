Ситуация с кандидатом от провластной партии "Слуги народа" (СН) в мэры Кривого Рога — родного города президента Владимира Зеленского обрастает противоречивыми слухами. Как сообщала "Страна", командой президента на эту роль рассматривался его близкий соратник — коллега из "Студии “Квартал 95”, замглавы фракции СН Юрий Корявченков, более известный под сценическим псевдонимом Юзик.

Однако появилась информация, что бывший артист отказывается баллотироваться. Это неофициальные разговоры, но и в президентской политсиле не называли прямо Юзика своим кандидатом.

Пойдет ли депутат Корявченков на выборы и кто может стать ему заменой, разбиралась "Страна".

Президент рассудит

Мы писали, что Юзика могут выдвинуть по Кривому Рогу, откуда он родом, как и президент Зеленский. Правда, в СН не давали прямых ответов на его счет, но намеки были достаточно красноречивыми. Параллельно собеседники издания в Кривом Роге сообщали о объединении вокруг Юзика некоторых местных бизнесменов и политиков, готовых поддержать его в избирательной кампании. В городе заметили агитпродукцию Корявченкова, ролики на местном радио с призывами делиться идеями о развитии города.

Но через какое-то время поползли слухи, что баллотироваться Юзик не будет. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке, в частности, политтехнолог Дмитрий Касьянов, который, по информации "Страны", занимается перевыборами мэра Днепра Бориса Филатова.

Мы попробовали уточнить у коллег Корявченкова по парламенту, так ли это, и получили довольно противоречивые ответы. По словам одного источника, Юзик — по-прежнему числится кандидатом и должен быть заявлен в этом качестве вместе с некоторыми другими выдвиженцами на ближайшем съезде СН 29 августа.

"Но он не хочет на выборы, и его уговаривает президент", - утверждает собеседник среди депутатов от СН. В то же время другой депутат со своими планами на местные выборы говорит, что утвержденного списка кандидатур нет, и "все меняется каждый день". "Я знаю, утрируя, 250 версий по разным городам. И сколько из них были "железными", а потом — бабах, все меняем!" - сетует народный избранник.

В тоже время источник в Офисе президента сказал "Стране", что Юзик с большой долей вероятности в выборах мэра Кривого Рога участвовать не будет.

В окружении действующего мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, который считается потенциальным соперником Корявченкова в кампании, утверждают следующее: "Юзик пока не распустил команду на выборах. Они ждут приезда Зе в город. Якобы это будет "в районе" Дня независимости. И в отличие от других городов, для которых кандидаты будут объявлены на съезде 29 августа, кандидатуру в Кривой Рог президент назовет сам. Будет ли это все-таки Юзик и кто-то вместо, в команде Корявченкова не знают", - говорит собеседник.

По его словам, в городе поговаривают, что в качестве альтернативы Юзику рассматривается представитель или "ArcelorMittal Кривой Рог" (один из крупнейших работодателей в Кривом Роге), или местных структур "Метинвеста" (горно-металлургической группы в бизнес-империи Рината Ахметова). Впрочем, раньше источники "Страны" допускали выдвижение кого-то от финансово-промышленной группы "Приват" (ФПГ) Игоря Коломойского, конкурирующей с ФПГ Ахметова.

Кандидат от Ахметова

Если "Слуга народа" выдвинет в мэры представителя "Метинвеста" то это будет, вероятно, означать, что Юрий Вилкул откажется от участия в выборах мэра — как и его сын, бывший вице-премьер-министр и один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул. Обоих также относят к орбите влияния Ахметова, который сегодня — союзник Офиса президента (ОП).

Собеседник, близкий к руководству "Оппоблока", утверждает, что в ходе диалога между Ахметовым и ОП тема выборов мэра Кривого Рога тоже поднималась. "Кандидатуры Вилкулов неприемлемы для "слуг народа". Но ОП может согласиться на кого-то третьего, лояльного к Ахметову, и партия Зеленского его поддержит. Но не факт, что это будет главный вариант", - рассуждает источник.

В то же время он говорит, что в плюс Юрию и Александрам Вилкулам — высокий рейтинг, которого нет у Юзика.

К слову, младший Вилкул не стал вновь экспериментировать с попыткой идти на местные под знаменами "Оппоблока" (который провалился на выборах в Раду в 2019 году) и намерен баллотироваться со своим блоком "Украинская перспектива" в областной совет, вероятно, первым номером ее списка.

В этом случае закон запрещает ему параллельно идти на мэра Кривого Рога и, кстати, на аналогичный пост в Днепре. Как говорят собеседники издания в днепровских политкругах, разные силы сейчас агитируют Александра Вилкула выбрать тот или иной вариант (то есть идти либо в мэры Днепра, либо в мэры Кривого Рога). Но сам он хранит интригу.

"В течение месяца все прояснится", - спрогнозировал собеседник в окружении Вилкулов.

Подытоживая можно сказать, что если кандидатуру Юзика действительно снимут с выборов в Кривом Роге, то это не означает, что "Слуга народа" не будет никого там выдвигать. Это вряд ли допустимо даже с чисто имиджевой точки зрения. Скорее всего кандидат будет, причем такой, который может выиграть выборы. А значит, президент будет договариваться с влиятельными в городе финансово-политическими группами (Ахметов и прочие), которые ему такого кандидата смогут предоставить.

И по выбору кандидата станет понятно, какую именно из этих групп Зеленский определит своим союзником в Кривом Роге и, возможно, в масштабах всей страны.