До первого сентября осталось меньше двух недель, а по началу нового учебного года в школах и вузах до сих пор много вопросов.

По школам Министерство образования, казалось бы, дало четкие ЦУ: все, кроме расположенных в красной зоне (они будут учиться онлайн), начинают обучение в обычном режиме (то есть, очно, без дистанционки). При этом придется придерживаться целого списка карантинных мероприятий: маски для учителей, дезинфекция, увеличенное расстояние между партами и др.

Но все равно многое неясно.

Кто будет платить за защитные средства (ведь школам денег на это пока не дали), и не придется ли снова сбрасываться родителям. Как быть с дистанционкой, если на нее вдруг придется оперативно переключиться (а такую возможность также исключать нельзя).

"Страна" уже писала, что родители массово жаловались на дистанционное обучение в конце прошлого учебного года. Но с тех пор мало что изменилось.

"Учителя перекрестились и ушли в отпуск, в большинстве школ ничего в этом плане не изменилось", — говорит ректор Харьковского технологического университета ШАГ и разработчик платформы онлайн-обучения "Классная оценка" Виталий Зайцев.

С вузами ситуация еще более запутанная. Как пояснили "Стране" в Министерстве образования, в красной зоне вузы будут начинать учебный год только дистанционно. По другим — на усмотрение руководства университетов. То есть, в одном и том же городе некоторые вузы будут учиться в обычном режиме, а другие - на дистанционке.

Стоит отметить, что вузы уже пользуются этим правом выбора. Скажем, в Киевском национальном университете нам сообщили, что у них учеба стартует в обычном режиме (для первокурсников - с 15 сентября, для остальных - с 1 сентября). "Но если ухудшится эпидемиологическая ситуация, возможны изменения", — говорят в университете. В то же время в Киево-Могилянской академии очная учеба будет только для первокурсников, для остальных — дистанционка. В КПИ нам рассказали, что официально определятся после 20 августа. Но , как стало известно "Стране", там обсуждается вариант полного онлайна, в том числе, для первокурсников. Что во многом связано и с недавним ЧП в Киевском политехе, когда в общежитии была зафиксирована вспышка коронавируса.

Но, скорее всего, большинство вузов постараются удержать смешанную форму обучения — очная плюс дистанционка. Во-первых, далеко не все могут предложить качественное онлайн-обучение. Во-вторых, возникают вопросы по контрактниках. Ведь заплатить за стационар, а учиться как на заочке готовы немногие. А терять деньги вузы не хотят.

"Страна" разбиралась, как будут учиться с первого сентября школьники и студенты.

Карантинные уроки

Для школ инструкция по началу учебного года более-менее ясна. Дистанционного его начнут только учебные заведения, которые на тот момент будут в красной зоне.

Во всех остальных дети пойдут в классы и будут учиться в обычном формате. Правда, придется соблюдать массу карантинных правил. Соответствующие рекомендации есть на официальном сайте Министерства образования.

Вот основные из них:

увеличенные расстояния между партами (из расчета дистанции между учениками в 1,5 метра)

разметка на полу в коридорах для "организованного движения" учеников.

отдельные зоны для учеников разных возрастных категорий

большие помещения (актовые и спортзалы) приспособить под проведение уроков

если погода позволяет, проводить уроки на улице

гибкий график начала уроков для учеников разных возрастных категорий

отдельные кабинеты для каждого класса (чтобы не было перемещений по классам)

дистанционка для учеников из групп риска (с хроническими болезнями, скажем, органов дыхания или сахарным диабетом)

учитель по возможности — в маске, дети соблюдают масочный режим в коридорах и по месту движения к партам

частая дезинфекция помещений, рук, поверхностей

вода и еда - только из одноразовой посуды

Местным органам власти профильное министерство порекомендовало побеспокоится об обеспечении школ достаточным количеством масок и антисептиков.

Но эти рекомендации вызывают немало вопросов. Главный - кто заплатит за маски и антисептики.

"Местные власти большинства городов и сел не смогут профинансировать закупку средств защиты. У нас 400 тысяч учителей, каждому нужно хотя бы 2-3 маски на день. Это до 1,2 млн масок в день или 9,6 млн гривен (если считать по розничной цене в 8 гривен). С учетом антисептиков и средств для дезинфекции сумма еще больше вырастет. И за чей счет будут все эти затраты - вопрос открытый", — говорит заместитель главы профсоюза работников образования Сергей Романюк.

В Министерстве образования заявили, что деньги есть. На 1 января 2020 года на счетах местных властей находилось больше 7 млрд гривен образовательной субвенции. Из них только меньше 2 млрд имеют целевое назначение, а остальные (больше 5 млрд) могут расходоваться, в том числе, на организацию дистанционного обучения и карантинных мероприятий.

Впрочем, по словам Романюка, на деле эти "сэкономленные" 5 млрд — это фактически долги перед учителями по выплатам за престижность труда.

"Эти доплаты должны составлять до 30%, но реально на местах платили по 5-10%", - пояснил он. К тому же средства если и есть, то пока только на бумаге.

То есть, скорее всего, сбрасываться на маски и антисептики придется родителям. С которых, к слову, собирали деньги на ремонты классов, несмотря на карантин этой весной. Родители уже жалуются, что их предупредили о новом взносе.

"Сказали, нужно кроме классного фонда сдать по 100 гривен на маски и антисептики", - рассказала нам жительница Черниговской области и мать двоих детей-школьников Илона.

Если завтра - снова дистанционка

Отдельный вопрос - по дистанционному обучению. "Страна" уже писала, что весной этого года, когда был объявлен карантин, а детей перевели на дистанционку, родители большинства школ жаловались, что учеба превратилась в фикцию. Учителя попросту сбрасывали на вайбер или в соцсети список заданий. Телеуроки, которые запустили позже, также вызвали массу вопросов, так как в них обнаружилось немало ошибок .

Но одно дело - конец учебного года, когда по-сути уже идет просто повторение пройденного материала, и новой информации не так много, а другое - начало года.

Если будет такое же по качеству онлайн-обучение, то дети вообще не получат никаких знаний, — опасаются родители.

По словам Сергея Романюка, в плане дистанционки за лето ничего не изменилось.

"Учителя открестились, перекрестились и ушли на каникулы. В большинстве школ никакого дистанционного обучения как не было, так и нет", — говорит Виталий Зайцев.

"Для запуска дистанционки нужны деньги. Для учителя не проблема прийти в класс и в онлайн-режиме вести урок. Но нужны, как минимум, камера и компьютеры, качественный интернет. Во всех ли школах и у всех ли учеников они есть? Поэтому в случае перехода на дистанционное обучение будет немало вопросов. В том числе, по оплате. Ведь для учителя такой формат преподавания намного сложнее, чем обычный", — отмечает Романюк.

В министерстве на обращение профсоюза по поводу надбавок за дистанционку, ответили что такие доплаты действительно могут быть, причем, немаленькие - в размере 50% от оклада.

"Работникам учреждений образования, которые проводят занятия в условиях дистанционного обучения, руководителем учреждения может быть установлена надбавка за сложность и напряженность в работе в размере до 50 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки)", - сообщили в Министерстве образования. Но , как следует из ответа, такие доплаты - на усмотрения директора школы и местных властей. о есть, бюджетные средства профильное ведомство выделять не будет. Все - за счет все той же "лишней субвенции".

Но пока нет распоряжения Кабмина могут ли эти деньги расходоваться на дистанционку или доплаты учителям.

То есть, если эпидемиологическая ситуация снова ухудшится, то дистанционку опять придется запускать в пожарном режиме. И рассчитывать, что в этот раз она будет лучше, чем в прошлый, не приходится. А качество образования может сильно пострадать.

"О младшей школе я вообще не говорю. Такие дети попросту еще не умеют учиться сами, для них важен учитель и социальная среда. Поэтому не будем себя обманывать - качество образования пострадает", — говорит Зайцев.

"Дистанционка окончательно добьет наше школьное образование. На создание единой электронной платформы в свое время выделяли почти 50 млн, но куда они ушли - неясно. Запустить такую систему на национальном уровне с колес практически нереально", - сказал нам директор одной из киевских школ.

Схемы для вузов

По вузам ситуация с новым учебным годом еще более неопределенная.

Как рассказал нам глава департамента высшего образования профильного министерства Олег Шаров, вузы будут определяться с форматом учебы самостоятельно, но в рамках рекомендаций Минздрава. То есть, если последний распорядился, что в красной зоне учебный год в университетах начнется только онлайн, то так оно и будет. По остальным зонам вузы будут запускаться, как хотят - хоть очно, хоть дистанционно.

"Принимают решения руководители вузов. Но, скорее всего, будет два варианта. Первый — для первого курса - очная форма, все другие курсы - с 1 сентября дистанционно. Второй вариант - первый курс учится очно, другие — по смешанной форме, то есть, лекции —дистанционно, а практически занятия в аудиториях с соблюдением мер безопасности", — считает юрист в сфере образования Андрей Черных.

Вузы уже начали озвучивать планы на сентябрь. Так, в Киево-Могилянской академии заявили, что с первого сентября студенты 2-4 курсов начнут учиться дистанционно, первый курс бакалавра и магистратуры - очно. Но очная часть не будет длительной, ее вскоре заменит онлайн-учеба. То есть, для первокурсников будет короткий "курс молодого бойца" с введением в специальность и ознакомлением со структурой обучения, а дальше - дистанционка.

Но, как отмечают в университете, может быть также смешанная форма обучения в зависимости от факультета.

В Киевском национальном университете имени Шевченко нам рассказали, что для всех курсов начинают учебу в обычном режиме (то есть, без дистанционки). А уже дальше будут ориентироваться по текущей эпидемиологической ситуации.

Такой же формат выбрал Харьковский технологический университет ШАГ.

"У нас — технические специальности, которые требуют дорого ПО и тесно взаимодействия студентов с преподавателями. Поэтому, несмотря на то, что у нас разработана целая система онлайн-обучения, мы все же начнем год в аудиториях. Единственная вольность, которую мы решили себе позволить - учебный год для первокурсников у нас стартует не с 15 сентября, а с 21 сентября. При этом готовим аудитории, запасаемся антисептиками и масками, договорились о тесном контакте со студенческой поликлиникой", — рассказал нам Виталий Зайцев. По его словам, ректоры харьковских вузов выработали общую позицию - начинают год без дистанционки.

В Запорожском национальном университете "Стране" рассказали, что также начинают учебный год в обычном режиме, а дальше - будут смотреть по эпидемиологической ситуации.

Первый проректор "Львовской политехники" Олег Матвийкив говорит, что у них только очное обучение будет для первокурсников. Для остальных - смешанная форма, то есть, лекции и некоторые практические занятия - онлайн, лабораторные - в аудиториях.

В столичном Национальном авиационном университете, как и в Киевском политехе еще не определились как будут учиться. "Решение будет после 20 августа", - пояснили нам в пресс-службе КПИ.

Но в ректорской среде говорят, что КПИ, якобы, рассматривает вариант дистанционки для всех, включая первокурсников. Одна из причин - недавняя вспышка коронавируса в общежитии вуза. Впрочем, в самом вузе эту информацию не подтвердили, хотя и не опров

В Академии водного транспорта планируют очное обучение для первокурсников, и дистанционку для всех остальных (при этом экзаменационная сессия для всех - только в аудиториях).

Боятся коронавируса и претензий контрактников

"Вопрос - как учиться - очень сложный. Приедут студенты из разных регионов. И если в аудиториях еще можно добиться соблюдения дистанции, то как быть с общежитиями. С другой стороны, мы понимаем, что дистанционка — это минус по качеству. Такой формат обучения подходит тем, кто уже многое знает и имеет хорошую мотивацию. То есть, нуждается только в консультациях преподавателя. Но таких на самом деле немного", — пояснили нам в Академии водного транспорта.

То есть, главное, что беспокоит преподавателей как не потерять в качестве образования, но чтобы и вуз при этом не стал "рассадником коронавируса".

Минздрав уже дал свои рекомендации по поселению в общежития - соблюдение дистанции в местах общего пользования, маски и дезинфекция (должен быть пятидневный запас), ежедневный температурный скрининг и т.д. Впрочем, реалии, в которых живет большинство студенческих общежитий, ставят соблюдение этих норм под вопрос. Как и возможности о расселению студентов (скажем, вместо 4 человек в комнате - по двое или по одному). Ведь мест в общежитиях и так не хватает.

Но полностью перейти на дистанционку решаются немногие вузы, так как это - удар по качеству знаний.

Сама по себе дистанционка для международной системы высшего образования - привычный формат. И в этом учебном году многие именитые вузы планируют ее применять.

Но с украинскими университетами - отдельный вопрос. Ведь, как показал опыт карантина, далеко не все смогли обеспечить хорошее онлайн-обучение. За лето многие вузы попытались закрыть дыры в дистанционке.

Скажем, полностью обновили платформу в Киевском национальном университете. Во "Львовской политехнике" нам рассказали, что в прошлом учебном году их система "зависала", так как изначально планировалась как дополнительный формат обучения. Поэтому все силы бросили на решение этой проблемы. Также провели дополнительное обучение для преподавателей.

"Но будут и аутсайдеры", - признает Шаров.

"Проблемы будут, и они объективные. Сложно удержать аудиторию из ста студентов на лекции без живого общения", — отметил Олег Матвийкив.

"Конечно, онлайн-обучение хуже обычного, даже в тех вузах, где есть хорошие платформы по дистанционке. Но в большинстве учебных заведений их попросту нет, поэтому качество страдает, особенно при подготовке по техническим специальностям", — говорит Зайцев.

Кроме того, как рассказали "Стране" в вузах, студенты-контрактники уже поднимают вопрос - почему они должны платить за стационар хотя по факту учатся на заочке (котороя на 30-50% дешевле). Поэтому, чтобы снять подобные вопросы, большинство вузов попытаются в течение года поддерживать смешанную форму обучения, то есть хотя бы изредка проводить занятия в аудиториях.

Как говорит Виталий Зайцев, дистанционное обучение в Украине действительно входит в одну категорию с заочным. "Но, скажем, у нас онлайн-обучение, которое предусматривает постоянное общение с преподавателем, выполнение контрольных заданий и т.д. То есть, это не дистанционка. Преподавателям за такую работу еще нужно дополнительно доплачивать, но стоимость контракта мы не пересматривали", — говорит Зайцев.

Впрочем, "не для прессы" преподаватели рассказывают, что ситуация с набором в этом году — не лучшая.

"Многие абитуриенты не дошли до ВНО, многие его не сдали или сдали плохо. Мы рассчитывали, что будет больше поступающих, так как дети не поедут за границу. Но пока этого не наблюдается. Плюс - контрактников идет ощутимо меньше. У людей нет денег, поэтому многие выбирают для своих детей платные программы колледжей, а не вузов. Кроме того, иностранные студенты к нам в этом году не приедут, а некоторые уехали, не заплатив по долгам. Поэтому если в такой ситуации мы сейчас еще и снизим планку подготовки, а в случае дистанционки такая вероятность высока, есть риск большого удара по имиджу. И восстановить репутацию будет намного сложнее, чем ее потерять", — сказал нам ректор одного из вузов.