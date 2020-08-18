“Я все время хожу на съемки телешоу в массовку, как зритель. Еще однажды снималась в сюжете одного канала - что может позволить себе купить пенсионер за 74 грн прибавки. Мне это нравится. Я живу одна, мне скучно. Так что я с удовольствием хожу на любые мероприятия. Это мне возвращает молодость”, - говорит “Стране” 83-летняя киевская пенсионерка Клавдия Федоровна.

Для украинских пенсионеров существует не так много вариантов разнообразить досуг и заработать.

Мизерная пенсия в комплекте с банальной скукой и одиночеством породила в Украине целый рынок т.н. “коммерческих бабушек” - которые за символическую плату участвуют в съемках различных ТВ-программ, фильмов, сериалов.

Это дает им небольшой заработок и скрашивает одиночество.

Но не все подобные подработки безобидны. Многие бабушки них также регулярно участвуют в проплаченных митингах под эгидой тех или иных политических сил.

“Страна” решила разобраться, как работает в Украине “рынок бабушек”, сколько стоит заказать пенсионера для митинга или съемок в массовке. И какова мотивация стариков, которые за мизерную плату готовы агитировать за сомнительного политика.

Бабушка на продажу

Почти у любой политической силы время от времени возникает необходимость собрать людей на митинг. Именно под такие задачи существует теневой рынок т.н. коммерческих бабушек, для которых участие в различных мероприятиях, включая проплаченные митинги и акции протеста, - способ заработать и социализироваться.

“Рынок бабушек существует. Кому-то это может показаться странным, но в бизнесе ведь нанимают промоутеров - для презентации товаров или услуг. Точно так же в политике существует рынок условных бабушек - хотя это не только бабушки. Это и молодые люди, студенты, и мужчины. Но практика показывает, что именно пожилые люди лучше всех остальных возрастных категорий помогают политсилам продвигать свои интересы”, - рассказывает “Стране” политтехнолог, который занимается наймом пенсионеров для одной из политических партий.

Бабушек “арендуют” в двух случаях. Первый - для агитации перед выборами. Второй - для различных акций протеста. Чаще всего, говорит политтехнолог, бабушки протестуют против застроек, причем необязательно незаконных - а тех, в которых затронуты политические интересы заказчика митинга.

"Культура, а точнее бескультурье платных митингов началось со времен Кучмы", - говорит "Стране" политтехнолог Екатерина Одарченко. По ее словам, в те времена, когда нужно было собрать сторонников на акцию протеста, партии начали выплачивать своим областным и районным представителям "суточные" – покрывали расходы на дорогу до Киева, оплачивали трансфер.

"Это выглядело так, будто у членов партии на местах не было денег доехать до столицы. После этого желающих участвовать в митингах бесплатно стало заметно меньше. Так появился целый рынок организации людей на акции за деньги", - вспоминает Одарченко.

По словам нашего источника среди организаторов платных митингах, из всех возрастных категорий именно люди 50+ - самый лучший вариант для участия в акциях протеста. Люди предпенсионного возраста и одинокие пенсионеры с энтузиазмом отрабатывают свои в общем-то небольшие гонорары. И настолько проникаются идеей митинга, что со временем даже сами начинают в нее верить.

Поэтому если нужно организовать какую-либо акцию, “коммерческим старушкам” звонят в первую очередь.

“Молодые люди не вовлекаются в работу так, как пожилые. Если поручишь студенту раздать листовки или газеты, в большинстве случаев он просто выбросит их в ближайшую урну. На митинг студент просто придет, постоит с постным лицом, заберет деньги и уйдет. Такого никогда не бывает с бабушками. Они ответственные, привыкли добросовестно работать, а не брать деньги просто так. Это такая ментальность”, - объясняет политтехнолог.

К тому же, бабушки всегда эмоционально вовлекаются в работу. Поэтому заказчики предпочитают работать именно с этой категорией людей - они обеспечивают любому митингу эффект искренности. Да и в долгосрочной перспективе бабушки приносят заказчику больше пользы: спустя время они начинают сами агитировать за партию, даже если их об этом не просили. Именно из-за такого энтузиазма политтехнологи предпочитают работать с пенсионерами. Это и интереснее, и эффективнее.

Старушка на “5 звезд”

Как у отелей есть градация по “звездам”, так и на рынке платных митингов тоже есть своя разбивка на категории участников.

Ухоженные, приличные старики считаются здесь “элитой” - заказчики и организаторы акций протеста единодушно ставят им “5 звезд”.

Если же в приоритете не качество публики, а ее количество, фейс-контроль отключается. На многосотенные и тысячные митинги часто набирают людей уровня “1 звезды” - наркоманов, алкоголиков, - лишь бы создать картинку массовости действа. Но таким маргинальным участникам и платят мизер - от 50 грн в час.

“Это самая дешевая категория людей, и в условиях ограниченного бюджета она дает желаемый эффект в плане массовости. Но это плохая история для заказчика в имиджевом плане. Такие масштабные события освещаются в СМИ, и потом выходят новости с заголовками, что та или иная политсила собрала на митинг алкоголиков”, - рассказывает политтехнолог.

Приличные старики стоят дороже. Но работают качественнее.

Так, средняя ставка для митингующих бабушек - 100 грн в час. Но обычно организаторы стараются не платить участникам почасово, а выплачивать гонорар по итогу мероприятия. Подвох в том, что любая акция протеста, заявленная на два часа, может затянуться и на четыре - но участник все равно получит 200 грн.

“Стандартный гонорар сейчас за одно политическое мероприятие - 200 грн. Бабушки готовы за такие деньги стоять с плакатами и кричать лозунги, какие им скажут. За редкие митинги бабушки могут получить 400 грн - это считается очень хороший гонорар, но такие щедрые заказчики редко бывают”, - говорит “Стране” организатор платных митингов.

В среднем суммы за участие в акциях протеста колеблются от 80 до 200 грн в час. Плюс люди, которые привели на протест группу сторонников, получают надбавку за менеджмент - берут себе определенный процент.

Если же на митинге предполагается силовое противостояние, заказывают "титушек" – молодых людей спортивного телосложения, готовых встрять в драку или ее спровоцировать.

"Там другая "такса" - 100 долларов в день на человека. Но из этой суммы часть заберет себе организатор", - уточняет Екатерина Одарченко.

Звонить тёте Мане

На рынке “организаторов бабушек” действует особая иерархия. Среди них есть т.н. “десятники”, “сотники” и “тысячники” - в зависимости от величины “базы бабушек”, готовых по звонку выйти на платный митинг. У “тысячника” - 1000+ телефонов людей, которых он сможет вытащить на акцию. У “сотников” и “десятников” - 100+ и 10+ соответственно.

Тех, кто обзванивает бабушек и собирает их на протест, еще называют "полевиками" - потому что они работают “в поле”. Они набирают базы активных бабушек и потом “сдают их в аренду” заказчику.

"Есть верховный организатор, у него в подчинении - "сотники", "десятники", "тысячники". Каждый работает со своей целевой аудиторией. Студент может быть десятником по студентам в общежитии, а активный глава ОСББ может быть сотником по своему району", - объясняет Екатерина Одарченко.

“Организовать сбор можно даже через некую бабушку, у которой есть, условно, девять подружек - вот она уже “десятница”. И люди знают, что если тёте Мане позвонить, она десять человек на акцию приведет”, - рассказал “Стране” один из “полевиков”.

По сути, сбор людей на митинг работает, как пирамида. Причем на каждом этапе теряются бюджеты. Полевики часть “бабушкиного” гонорара обычно оставляют себе, и ни заказчик, ни бабушки об этом даже не догадываются.

“Допустим, на мероприятие надо собрать 100 человек. Заказчик дает бюджет - 1000 долларов. Организатор оставляет 100 долларов себе, и 900 спускает вниз. Десятник тоже себе оставляет 50 долларов. И получается, что участники митинга уже по 10 долларов не получат. Бабушкам остаются копейки. Так устроен рынок. Заказчик этого проконтролировать не может, иначе ему придется вовлекаться лично и он “спалится” на платном митинге. Так как это незаконно, заказчики предпочитают не вмешиваться”, - уточняет “полевик”.

"Сотник, десятник и тысячник "откусывает" себе по кусочку бюджета. Если заказчик выделяет бюджет по 200 грн на человека, в итоге до участника дойдет в лучшем случае 50", - подтверждает "Стране" Екатерина Одарченко.

Базы потенциальных митингующих постоянно обновляются. В основном, во время выборов, которые в Украине проходят довольно часто. Кто работал агитатором, оставляет в штабе свои контакты, и потом базы “полевиков” пополняются его друзьями, родственниками. Мол, мой сын тоже хочет поработать на митингах - запишите его телефон

“Вчера бабушка работала агитатором в палатке, а завтра пойдет на эфир в ток-шоу. Или ей позвонят, и она пойдет постоит на митинге. По сути это одни и те же люди из рынка “коммерческих бабушек”, - рассказывает нам политтехнолог одной из партий.

Роли зрителей и прохожих

Рынок "коммерческих бабушек" не ограничивается лишь участием в митингах и различных забастовках. Заработать легкие деньги можно и не столь сомнительным способом. Да еще и творческим.

Большим спросом пенсионеры пользуются в массовках – на съемках кино, сериалов, ТВ-программ.

В различных мессенджерах и соцсетях можно найти множество баз непрофессиональных актеров в любой возрастной категории. Причем базы эти находятся в открытом доступе и зарегистрироваться в них может любой желающий.

"Удобнее всего искать актеров для массовки по специальным базам в Телеграмме, – рассказывает "Стране" кастинг-менеджер Владислава Анахова. – Там регистрируются люди, которые хотели бы принять участие в съемках. Есть базы по направлениям – актеры массовых сцен и групповок. Можно легко их найти, просто вбив в поиск ключевые слова "массовка" или "подработка", "съемки". Если речь о стариках, их обычно регистрируют в подобных базах дети или внуки".

Именно в таких базах кастинг-менеджеры обычно ищут пенсионеров для участия в массовках. Чаще всего пожилых людей берут на роли прохожих в фильмах и сериалах.

"При съемке фильмов всегда нужны прохожие, посетители кафе или театра. Делать им особо ничего не нужно: чисто для антуража постоять на заднем фоне или сделать вид, что пьют кофе. Возраст там не важен – от 15 лет и хоть до 100. Пенсионеров берут очень часто", – рассказывает "Стране" кастинг-менеджер.

Особенно востребованы пожилые люди в качестве зрителей на различные ТВ-шоу – от политических до развлекательных. Правда, сейчас из-за карантина телеканалы уже не набирают массовку. И многие пенсионеры, для которых это был стабильный дополнительный заработок, оттого очень страдают.

"У меня многие бабушки спрашивают, когда их уже снова на съемки шоу позовут? Не могут дождаться", – говорит Анахова.

Оплата за участие в массовке зависит от общего бюджета проекта и его типа: полнометражный это фильм или короткометражный, ищет заказчик актеров массовых сцен просто в качестве зрителей, или же нужны актеры групповок – они отличаются тем, что им нужно сказать в кадре несколько слов.

Но в целом за участие в массовке украинские пенсионеры редко когда получают больше 200 грн.

“Платят, конечно, очень мало - 150 грн. Это при том, что на съемках телешоу надо сидеть по восемь часов”, - рассказывает киевская пенсионерка Клавдия Федоровна, которая регулярно участвует как зритель в телепередачах.

Повод "выйти в люди"

Но даже за эти смешные деньги бабушки и дедушки готовы проводить по много часов на съемочной площадке.

Мотивация простая: деньги и социализация.

С одной стороны – на украинскую пенсию прожить довольно сложно, поэтому дополнительный заработок ни одному пенсионеру не повредит. Деньги хоть и небольшие, но легкие – посидеть несколько часов на съемках ток-шоу не требует больших усилий. Зато вносит ощутимое разнообразие в досуг пожилых людей.

"Пенсия в Украине, к сожалению, очень низкая – многим бабушкам и дедушкам финансово помогают дети и внуки. Другой вопрос, что менталитет наших пожилых людей не позволяет им принимать эту помощь. Многие не хотят зависеть от внуков и стесняются принимать от них деньги. Они лишний раз себе в чем-то откажут, но купят внукам конфетку. Поэтому ищут возможность даже в пожилом возрасте заработать самим", - рассуждает Владислава Анахова.

Посещать рестораны и собираться там большими компаниями большинству украинских пенсионеров не по карману. А актерам массовых сцен мало того, что платят, так еще и кормят на съемках.

"У нас были такие случаи, что на съемки просачивались заядлые алкоголики. Смотришь до этого по базе на фотографии – вроде нормальный человек. А потом приходит на съемку пьяный, с перегаром. Мы, конечно, таких не брали. Но такие люди точно идут в массовку чисто из-за денег: заработал себе на бутылку, выпил, и снова на съемки пришел", – рассказывает Владислава Анахова.

С другой стороны, здесь дело не только в деньгах. Для многих пенсионеров участие в массовках – это банально повод “выйти в люди” и разукрасить свой досуг. Активным пожилым людям важно и на пенсии быть при деле и чувствовать себя нужным. Особенно, если пенсионер одинок.

“Я не ради этого хожу на съемки, а потому, что мне скучно, - рассуждает Клавдия Федоровна. - Дома не люблю сидеть. А как некоторые бабушки сидят около дома на скамеечках - я этого не приемлю. Даже у телевизора сложа руки не сижу, всегда что-то делаю обязательно, не люблю тратить драгоценное время”.

На проплаченные митинги она принципиально не ходит. А вот участие в съемках, говорит она, возвращает ей молодость.

“Есть бабушки - “божьи одуванчики”, “симпатяжечки”. Они прилично одеты, следят за собой, но одиноки. Им не хватает общения. Вот они идут на подобные мероприятия - будь то митинг или съемки в шоу, - не ради денег, а чтобы организовать себе досуг. Так они чувствуют себя вовлеченными в некую общую историю. Потом с другими бабушками они обмениваются телефонами и могут своей компанией встретиться на чай или пойти на танцы в Гидропарк. Гонорар - не важен”, - рассказывает политтехнолог одной из партий.

К тому же, в случае со съемками на ТВ играет роль еще и фактор “попадания в кадр” - если пенсионерка ярко выражает эмоции во время шоу, ее могут показать крупным планом по телевизору, а это уже повод похвастаться перед родственниками и друзьями. Более того, это возможность вживую увидеть звезд-политиков, на которых другие пенсионеры могут посмотреть лишь через экран телевизора.

Бабушка - лидер мнений

По словам опрошенных “Страной” политтехнологов, и для политика, и для бизнесмена выгодно заручаться поддержкой бабушек - это очень благодатная и благодарная категория. Из них могут получаются отличные постоянные агитаторы и самые лояльные пропагандисты.

"По сути, каждая бабушка - это ЛОМ, лидер общественного мнения, у себя во дворе", - говорит нам политтехнолог.

Сначала бабушка постоит на митинге, а потом пойдет на базар, расскажет об этом продавцам и всем подругам. И слава о порядочном политике или бизнесмене пойдет в народ - сарафанное радио, утверждают политтехнологи, все еще успешно работает.

“Бизнесменам выгодно “прикармливать” бабушек, устраивать им вечера, чтобы они пиарили его товары. Это часто дешевле и выгоднее, чем прямая реклама на телевидении и радио. С бабушек можно снимать фокус-группы. К тому же, они всегда приходят голосовать. Студента наймешь агитатором - он разнесет газеты, получит гонорар, но не проголосует, и даже не скажет родителям, что там работал. А бабушка разнесет агитки, честно проголосует, и скажет детям и подружкам тоже так голосовать. С бабушками надо дружить”, - утверждает наш источник.

По словам Екатерины Одарченко, тренд платных митингов настолько десакрализировал участие в любой демонстрации, что сейчас без финансовых вложений, на чистом энтузиазме и "за идею" собрать многотысячный митинг почти невозможно. А даже если люди собрались на акцию протеста по своей воле, без подкупа, сторонние наблюдатели по привычке подозревают их в продажности.

"Без денег, органически, можно собрать максимум до 2 тысяч человек. Люди просто уже не хотят участвовать в митинге бесплатно. Потому что если человек пришел на акцию за идею, а ему сосед говорит, мол, ты дурак? Я за это 200 грн получу, - мотивация падает. Сейчас даже люди, которые разделяют позицию организатора митинга, просят вознаграждение за участие. Это в принципе понижает уровень социального участия в любых общественных процессах. Даже за благую идею люди, за редкими исключениями, не готовы просто так выходить", - анализирует Екатерина Одарченко.

"Это не потому, что люди такие циничные – все от бедности", - добавляет она.

И полагает, что выходить на митинги и без денег в Украине начнут, если будут видеть результат - выполнение требований и обещаний власти, начиная с местных инициатив.